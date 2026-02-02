EXCLUSIV VIP revine cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare
Primanews.ro, 2 februarie 2026 15:50
EXCLUSIV VIP revine cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 5 minute
16:00
Era Orbán se clatină. Opoziţia conduce detaşat înaintea alegerilor din aprilie
Acum 15 minute
15:50
EXCLUSIV VIP revine cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare
Acum 4 ore
12:10
Iranul convoacă ambasadorii UE, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă” # Primanews.ro
Iranul convoacă ambasadorii UE, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă”
Acum 6 ore
12:00
Elev în clasa a V-a din Caracal, dublu medaliat cu aur la o competiţie de matematică în Thailanda # Primanews.ro
Elev în clasa a V-a din Caracal, dublu medaliat cu aur la o competiţie de matematică în Thailanda
12:00
Ministrul german de interne: Vom continua cooperarea strânsă cu SUA pe intelligence
11:50
Proiect de modificare a Legii CCR, iniţiat de parlamentari PNL. Ce prevede
11:50
SpaceX vrea să trimită un milion de sateliţi pentru centre de date în spaţiu
11:20
Câştigătorii premiilor Grammy 2026. Kendrick Lamar, omul serii cu cinci trofee
11:20
Vreme geroasă până miercuri în Capitală, dar şi în restul ţării
11:00
Starmer vrea noi discuţii cu UE privind apărarea
10:50
O nouă rundă de negocieri de pace. Ucraina, SUA şi Rusia se întâlnesc în această săptămână în Emiratele Arabe Unite # Primanews.ro
O nouă rundă de negocieri de pace. Ucraina, SUA şi Rusia se întâlnesc în această săptămână în Emiratele Arabe Unite
Acum 24 ore
22:30
Şedinţă PSD la Vila Lac. Grindeanu: „Limita de suportabilitate a fost deja depăşită”
16:20
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record # Primanews.ro
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record
16:20
Facturi la gaze mai mari cu până la 30% pentru ianuarie. Importurile scumpe şi consumul ridicat pun presiune pe bugetele românilor # Primanews.ro
Facturi la gaze mai mari cu până la 30% pentru ianuarie. Importurile scumpe şi consumul ridicat pun presiune pe bugetele românilor
16:10
Teheranul avertizează că un atac american în Iran ar declanşa un conflict regional
Ieri
09:10
Raed Arafat avertizează: Limitarea accesului copiilor la social media nu mai poate fi amânată # Primanews.ro
Raed Arafat avertizează: Limitarea accesului copiilor la social media nu mai poate fi amânată
08:10
Zelenski: Ucraina aşteaptă detalii de la SUA despre negocierile de pace. Noi întâlniri, pregătite pentru săptămâna viitoare # Primanews.ro
Zelenski: Ucraina aşteaptă detalii de la SUA despre negocierile de pace. Noi întâlniri, pregătite pentru săptămâna viitoare
00:20
VIDEO. Dragoş Pîslaru, despre PSD: E cu partea dorsală în două luntrii. Dar jos pălăria pentru Rogobete, Ivan şi Manole # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru, despre PSD: E cu partea dorsală în două luntrii. Dar jos pălăria pentru Rogobete, Ivan şi Manole
00:10
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Ilie Bolojan trebuie să rămână dacă vrem o Românie care să se modernizeze. A făcut sacrificiul politic suprem # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Ilie Bolojan trebuie să rămână dacă vrem o Românie care să se modernizeze. A făcut sacrificiul politic suprem
31 ianuarie 2026
23:30
Marş al tăcerii la Copenhaga, după declaraţiile lui Trump despre Afganistan. Mii de danezi au protestat în faţa Ambasadei SUA # Primanews.ro
Marş al tăcerii la Copenhaga, după declaraţiile lui Trump despre Afganistan. Mii de danezi au protestat în faţa Ambasadei SUA
16:10
VIDEO. Dragoş Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene, prezintă tabloul complet al PNRR: „Termenele sunt la limită. Acesta este marele meci al României” # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene, prezintă tabloul complet al PNRR: „Termenele sunt la limită. Acesta este marele meci al României”
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
VIDEO. Dragoş Pâslaru: România vrea să atragă investiţii private prin fonduri europene şi să devină hub pentru reconstrucţia Ucrainei # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pâslaru: România vrea să atragă investiţii private prin fonduri europene şi să devină hub pentru reconstrucţia Ucrainei
30 ianuarie 2026
23:10
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura
23:10
VIDEO. Cum va supravieţui coliţia de guvernare în această perioadă de tensiune? Sebastian Zachmann analizează la Prima News: "Ilie Bolojan va fi decapitat" # Primanews.ro
VIDEO. Cum va supravieţui coliţia de guvernare în această perioadă de tensiune? Sebastian Zachmann analizează la Prima News: "Ilie Bolojan va fi decapitat"
23:10
A murit Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”. Avea 71 de ani # Primanews.ro
A murit Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”. Avea 71 de ani
23:00
VIDEO. Cum va supravieţui coliţia de guvernare în această perioadă de tensiune? Sebastian Zachmann, jurnalist, analizează la Prima News: "Ilie Bolojan va fi decapitat" # Primanews.ro
VIDEO. Cum va supravieţui coliţia de guvernare în această perioadă de tensiune? Sebastian Zachmann, jurnalist, analizează la Prima News: "Ilie Bolojan va fi decapitat"
22:40
Nicuşor Dan a discutat cu preşedintele Zelenski: Proiecte energetice comune care pot creşte securitatea Ucrainei şi a României # Primanews.ro
Nicuşor Dan a discutat cu preşedintele Zelenski: Proiecte energetice comune care pot creşte securitatea Ucrainei şi a României
22:40
Ilie Bolojan anunţă reforma pensiilor militare şi din ordine publică: „Nu mai este suportabil să te pensionezi la 47 de ani” # Primanews.ro
Ilie Bolojan anunţă reforma pensiilor militare şi din ordine publică: „Nu mai este suportabil să te pensionezi la 47 de ani”
20:20
Ce s-a ales de miliardele din PNRR? Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, răspunde sâmbătă la Insider Politic, de la ora 12, pe Prima TV # Primanews.ro
Ce s-a ales de miliardele din PNRR? Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, răspunde sâmbătă la Insider Politic, de la ora 12, pe Prima TV
19:40
Consiliul de Pace al lui Trump divide Europa. Ungaria şi Bulgaria spun „da”, România amână decizia # Primanews.ro
Consiliul de Pace al lui Trump divide Europa. Ungaria şi Bulgaria spun „da”, România amână decizia
18:50
Februarie începe cu ger, polei şi vânt puternic. Temperaturile vor creşte uşor în a doua parte a lunii # Primanews.ro
Februarie începe cu ger, polei şi vânt puternic. Temperaturile vor creşte uşor în a doua parte a lunii
18:20
România şi alte 11 state avertizează: atacurile asupra infrastructurii energetice cresc riscul unui accident nuclear în Ucraina # Primanews.ro
România şi alte 11 state avertizează: atacurile asupra infrastructurii energetice cresc riscul unui accident nuclear în Ucraina
18:10
S-au stabilit duelurile din play-off-ul Ligii Campionilor. Cu cine va juca Interul lui Chivu # Primanews.ro
S-au stabilit duelurile din play-off-ul Ligii Campionilor. Cu cine va juca Interul lui Chivu
18:10
Cum s-a transformat Polonia, de la o economie planificată acum 35 de ani, la locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii # Primanews.ro
Cum s-a transformat Polonia, de la o economie planificată acum 35 de ani, la locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii
18:00
VIDEO. Lolita Cercel, primul star românesc creat de AI, a împărţit industria muzicală în două # Primanews.ro
VIDEO. Lolita Cercel, primul star românesc creat de AI, a împărţit industria muzicală în două
17:50
Încă 33 de medicamente noi introduse pe lista celor compensate şi gratuite
17:10
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026
17:10
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
17:00
Zelenski către Putin, după ce Kremlinul îl invitase la Moscova pentru negocieri: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti” # Primanews.ro
Zelenski către Putin, după ce Kremlinul îl invitase la Moscova pentru negocieri: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti”
16:50
CAB a amânat decizia în cazul cererilor de suspendare a actelor prin care au fost numiţi judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş # Primanews.ro
CAB a amânat decizia în cazul cererilor de suspendare a actelor prin care au fost numiţi judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş
16:40
Denis Alibec a plecat de la FCSB. Unde îşi va continua cariera atacantul
16:40
Începe cea de-a şasea ediţie a Transylvania Open WTA 250. Emma Răducanu, favorita 1 a turneului # Primanews.ro
Începe cea de-a şasea ediţie a Transylvania Open WTA 250. Emma Răducanu, favorita 1 a turneului
16:20
Mutare-cheie la Cotroceni: generalul Şomordolea pleacă, CSAT are un nou secretar
13:40
Trump depune plângere împotriva fiscului şi cere daune de 10 miliarde de dolari
13:20
Puterea siriană şi kurzii anunţă un acord 'global'
13:20
Zelenski nu e sigur când şi unde vor avea loc următoarele tratative de pace cu Rusia
12:20
Trump avertizează Marea Britanie în privinţa relaţiilor cu China
12:00
Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost 6%. Nivel ridicat în rândul tinerilor
29 ianuarie 2026
22:00
FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la ora 22! Campioana caută ultima şansă de calificare în Europa League # Primanews.ro
FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la ora 22! Campioana caută ultima şansă de calificare în Europa League
21:50
Nicuşor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz şi Grindeanu. Coaliţia funcţionează, nu există lucruri care să ne îngrijoreze” # Primanews.ro
Nicuşor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz şi Grindeanu. Coaliţia funcţionează, nu există lucruri care să ne îngrijoreze”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.