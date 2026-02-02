N'Golo Kante a bătut palma şi se întoarce în Europa pentru a prinde Cupa Mondială!
Primasport.ro, 2 februarie 2026 15:50
N'Golo Kante a bătut palma şi se întoarce în Europa pentru a prinde Cupa Mondială!
• • •
Acum 15 minute
15:50
FCSB a rămas pe locul 11 în SuperLigă, dar fostul antrenor al „roş-albaştrilor” o vede ca şi calificată în play-off: „100%”
15:50
Acum 2 ore
14:50
Eliminare prematură la Transylvania Open! Campioana din 2024, eliminată în primul tur
14:40
Kevin Ciubotaru vrea la FCSB, dar Gigi Becali nu este convins să îi ofere o a doua şansă: „Trebuie să vorbesc cu Pintilii şi cu MM”
14:10
Gigi Becali i-a stabilit contractul! Ce salariu va avea Joao Paulo la FCSB
Acum 4 ore
13:30
Louis Munteanu a debutat la DC United! Înfrângere la scor suferită în primul meci
13:20
Fotbalistul din Superligă s-a răzgândit şi vrea la FCSB: "Sunt copii tineri, luaţi de val"
13:10
Val de reacţii în Ungaria după discursul lui Gigi Becali la adresa arbitrului Cristian Moldoveanu: „Incalificabil!”
Acum 6 ore
12:00
OFICIAL | Nicolae Stanciu, prezentat de noua sa echipă! Laudatio făcut de Dalian Yingbo pentru internaţionalul român
11:50
După triumful de la Australian Open, Carlos Alcaraz a luat o hotărâre bizară! Ce model de tatuaj a ales tenismenul
11:20
Adio, Serie A! Tottenham a blocat transferul lui Radu Drăguşin: „Nu pleacă nicăieri!”
11:00
Clasamentul WTA a fost actualizat! Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri. Câştigătoare la Australian Open, Elena Rîbakina a ajuns pe podium
10:40
Florin Tănase a răsuflat uşurat după victoria FCSB-ului cu Csikszereda: „Fără aceste puncte era cam gata”
10:10
Gigi Becali, interesat de „cel mai bun fotbalist român la ora asta”! Patronul FCSB-ului este gata să ofere 3 milioane de euro
Acum 8 ore
10:00
LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game, al 16-lea pentru Kevin Durant
09:50
Cristiano Ronaldo este nemulţumit! Atacantul portughez refuză să joace în următorul meci al echipei Al Nassr
09:50
Becali a pus ochii pe jucătorul care a impresionat la debutul în Superligă: „E super jucător”
09:10
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul Galaţi, ASTĂZI, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel direct pentru play-off
09:10
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Valentin Mihăilă, duel de foc cu starurile de la Galatasaray
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Parma - Juventus 1-4. Succes neaşteptat de clar al torinezilor
1 februarie 2026
23:40
Elias Charalambous bifează victoria într-un meci complicat. ”E o victorie importantă pentru noi, mai ales în situaţia în care suntem”
23:30
Darius Olaru a venit cu ironiile pregătite la flash-interviu: "Am simulat din nou!"
23:20
FCSB, ofensivă totală în final de mercato! Gigi Becali a anunţat încă 2 transferuri bombă: „E fotbalist” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
FCSB, ofensivă totală în final de mercato! Gigi Becali a anunţat încă 2 transferuri de mare valoare: „E fotbalist” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
”Rar mai prinzi FCSB în asemenea hal”. Robert Ilyes consideră că se putea obţine mult mai mult
23:10
Tânărul Matei Popa a trecut cu bine peste debut. ”Am fost foarte entuziasmat zilele astea”
23:10
Gigi Becali a lămurit posibilul transfer al jucătorului din Superligă! | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Succes categoric pentru Răzvan Lucescu împotriva echipei lui Andrei Ivan
22:20
Danemarca a câştigat şi Campionatul European! Nordicii bifează ”tripla”
22:10
VIDEO | FCSB – Csikszereda 1-0. Campioana scapă cu bine din ”iadul alb”
22:00
Borussia Dortmund a revenit de la 1-2 şi a reuşit să o bată pe Heidenheim
21:40
Ionuţ Radu nu a prea avut ce apăra în meciul cu Getafe. Remiză anostă pentru Celta Vigo
21:20
VIDEO | Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu merge magistral în Serie A
21:20
Blat la Farul - Craiova?! Declaraţia care aruncă în aer SuperLiga: „O manoperă inteligentă. Totul împotriva celor de la FCSB”
21:20
Meci de coşmar pentru Drăguşin! Ce notă a primit fundaşul român după meciul cu City
20:50
Radu Drăguşin, titular pentru Tottenham în duelul cu Manchester City
20:50
Continuă ghinionul la FCSB! Florin Tănase ratează penalty în meciul cu Csikszereda | VIDEO
20:50
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cisotti deschide scorul!
20:40
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tănase ratează din penalty!
20:30
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ninsoarea tot mai abundentă afectează partida
20:20
Ianis Zicu, încântat de revenirea lui Denis Alibec. ”E un jucător cu mare experienţă, care înţelege situaţiile de joc”
20:00
Ciro Immobile este noul jucător al echipei Paris FC
20:00
VIDEO | Alibec a revenit cu gol la Farul! Atacantul nu s-a ferit de cuvinte, după ce a plecat pe uşa din spate de la FCSB: „A fost alegerea mea”
20:00
Coelho, pus la zid după eşecul Craiovei cu Farul: "Nu ştie că la Constanţa e vânt mai puternic decât în Portugalia" | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
Reacţia lui Tudor Băluţă după ce a fost nevoit să intre în poartă cu Farul. ”Mi s-a părut că am avut ocazii super multe”
19:40
VIDEO | Continuă coşmarul la Craiova! Filipe Coelho a dezvăluit motivul pentru care Bancu nu a fost în lot cu Farul: „O să vedem”
19:20
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova 4-1. Oltenii au trăit un adevărat coşmar în Dobrogea! Băluţă a terminat în poartă
19:10
Surpriză de proporţii! Valentin Mihăilă pleacă din Turcia şi semnează cu unul dintre cele mai titrate cluburi din Europa
19:10
Denis Alibec, gol la revenirea în tricoul Farului! Atacantul şi-a început a 5-a perioadă la echipa lui Gică Hagi | VIDEO
