Continuă ghinionul la FCSB! Florin Tănase ratează penalty în meciul cu Csikszereda | VIDEO

Primasport.ro, 1 februarie 2026 20:50

Continuă ghinionul la FCSB! Florin Tănase ratează penalty în meciul cu Csikszereda | VIDEO

Acum 5 minute
21:20
VIDEO | Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu merge magistral în Serie A
21:20
Blat la Farul - Craiova?! Declaraţia care aruncă în aer SuperLiga: „O manoperă inteligentă. Totul împotriva celor de la FCSB”
21:20
Meci de coşmar pentru Drăguşin! Ce notă a primit fundaşul român după meciul cu City
Acum o oră
20:50
Radu Drăguşin, titular pentru Tottenham în duelul cu Manchester City
20:50
Continuă ghinionul la FCSB! Florin Tănase ratează penalty în meciul cu Csikszereda | VIDEO
20:50
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cisotti deschide scorul!
20:40
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tănase ratează din penalty!
20:30
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ninsoarea tot mai abundentă afectează partida
Acum 2 ore
20:20
Ianis Zicu, încântat de revenirea lui Denis Alibec. ”E un jucător cu mare experienţă, care înţelege situaţiile de joc”
20:00
Ciro Immobile este noul jucător al echipei Paris FC
20:00
VIDEO | Alibec a revenit cu gol la Farul! Atacantul nu s-a ferit de cuvinte, după ce a plecat pe uşa din spate de la FCSB: „A fost alegerea mea”
20:00
Coelho, pus la zid după eşecul Craiovei cu Farul: "Nu ştie că la Constanţa e vânt mai puternic decât în Portugalia" | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
Reacţia lui Tudor Băluţă după ce a fost nevoit să intre în poartă cu Farul. ”Mi s-a părut că am avut ocazii super multe”
19:40
VIDEO | Continuă coşmarul la Craiova! Filipe Coelho a dezvăluit motivul pentru care Bancu nu a fost în lot cu Farul: „O să vedem”
Acum 4 ore
19:20
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova 4-1. Oltenii au trăit un adevărat coşmar în Dobrogea! Băluţă a terminat în poartă
19:10
Surpriză de proporţii! Valentin Mihăilă pleacă din Turcia şi semnează cu unul dintre cele mai titrate cluburi din Europa
19:10
Denis Alibec, gol la revenirea în tricoul Farului! Atacantul şi-a început a 5-a perioadă la echipa lui Gică Hagi | VIDEO
19:10
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Isenko e eliminat! Alibec profită că oltenii joacă cu portar improvizat
19:00
Încă un club se retrage din Liga 3! ”Am lungit-o cât am putut”
19:00
Denis Alibec, din nou în tricoul Farului! Atacantul şi-a început a 5-a perioadă la echipa lui Gică Hagi | VIDEO
18:40
Cutremur în Giuleşti! Se retrage Dan Şucu de la Rapid?! Victor Angelescu, anunţ bombă în direct: „Fericit nu are cum să fie”
18:40
La 40 de ani, Andre-Pierre Gignac a primit primul cartonaş roşu din carieră
18:30
Manchester United o bate pe Fulham în prelungiri şi se apropie de podium
18:30
Cordea explică cum l-a transformat Pancu în golgheterul CFR-ului: „Chiar dacă te superi, el asta face”
18:10
Nota primită de Andrei Raţiu, după ce a irosit o ocazie monumentală în Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1
18:00
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trăiesc un adevărat coşmar
17:50
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat proba de coborâre de la Crans-Montana
17:50
VIDEO | PSV - Feyenoord 3-0. Dennis Man nu a jucat, dar e aproape campion în Olanda
17:50
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru dobrogeni
17:40
E gata! Dennis Politic pleacă de la FCSB şi semnează cu noua echipă: „I-am spus lui Meme”
17:30
VIDEO | Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Trupa lui Andrei Raţiu s-a văzut răpusă în minutul 90+10!
17:30
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschiderea de scor vine după o gafă mare
Acum 6 ore
17:20
Ibrahima Konate a izbucnit în lacrimi, după ce a marcat la meciul cu Newcastle. Care este motivul
17:20
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Lovitură în SuperLiga! Pe picior de plecare de la Rapid, Andrei Borza pune cerneala pe contract: „Salariu mai mare! E urmărit de echipe din top 7”
17:00
Riccardo, un băiat de 11 ani dat jos din autobuz pentru că nu a plătit suplimentul de JO, va avea rol de figurant la ceremonia de deschidere de la Milano
17:00
OUT de la Rapid! Prima plecare din Giuleşti după înfrângerea cu „U” Cluj: „Luni semnăm actele”
17:00
CFR Cluj renunţă la încă un jucător! Daniel Pancu s-a decis să atace play-off-ul fără el
16:40
Răsturnare neaşteptată de situaţie! După ce Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB, Oţelul a anunţat că mutarea a picat: „Nu mai vindem pe nimeni"
16:40
S-a aflat cine e atacantul dorit de FCSB! Joacă din Superliga şi are cifre bune
16:30
Joao Paulo a fost doar începutul! Gigi Becali a anunţat alte transferuri
16:20
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului
16:10
Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam
16:10
Djokovic, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open. ”Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani”
Acum 8 ore
15:20
Atacantul Ademola Lookman, aproape de un transfer la Atletico Madrid
15:10
OFICIAL | Denis Alibec s-a întors la Farul! Atacantul a fost prezentat de formaţia constănţeană
14:20
„Pleacă într-un campionat puternic din Europa!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de Antoine Baroan
14:20
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record
13:40
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir
