Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori
Antena Sport, 2 februarie 2026 15:50
Tampa Bay Lightning a învins cu scorul de 6-5 după şuturile de departajare formaţia Boston Bruins, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat duminică pe Raymond James Stadium din Tampa (Florida), în faţa a 64.617 spectatori. Întâlnirea a avut loc în cadrul NHL Stadium Series 2026, fiind a 45-a partidă […] The post Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
15:50
Când te gândești la sportivi, probabil îți imaginezi antrenamente intense, transpirație și disciplină de fier. Adevărul este, însă, că forma fizică nu se menține doar în sală, ci mai ales prin obiceiurile zilnice. Rutina, alimentația, consumul regulat de proteine, suplimentele, recuperarea și atenția la detalii fac diferența dintre rezultate temporare și un stil de viață […] The post (P) 6 obiceiuri simple ale sportivilor pentru a se menține înformă appeared first on Antena Sport.
15:50
Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori # Antena Sport
Tampa Bay Lightning a învins cu scorul de 6-5 după şuturile de departajare formaţia Boston Bruins, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat duminică pe Raymond James Stadium din Tampa (Florida), în faţa a 64.617 spectatori. Întâlnirea a avut loc în cadrul NHL Stadium Series 2026, fiind a 45-a partidă […] The post Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
15:30
Botoşani şi Oţelul se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 24-a a Ligii 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 18:30, live text pe as.ro. Cele două echipe se află în luptă directă pentru ultimele locuri care duc în play-off. Înaintea partidei, Botoşani e pe 6, cu 38 de puncte, în timp […] The post Botoşani – Oţelul LIVE TEXT (18:30). Luptă teribilă pentru play-off appeared first on Antena Sport.
15:30
“E AC Milan inferiorară?” Massimiliano Allegri i-a dat replica lui Cristi Chivu: “Îi spun doar atât” # Antena Sport
Massiliano Allegri, antrenorul lui AC Milan, a fost întrebat despre declaraţiile date de Cristi Chivu, antrenorul rivalei din oraş, Inter. Italianul i-a dat replica antrenorului român înaintea meciului dintre Bologna şi AC Milan. La finalul duelului dintre Cremonese şi Inter, câştigat de echipa lui Chivu cu 2-0, fostul căpitan al naţionalei României a declarat că […] The post “E AC Milan inferiorară?” Massimiliano Allegri i-a dat replica lui Cristi Chivu: “Îi spun doar atât” appeared first on Antena Sport.
15:10
Cu ce femeie celebră se iubeşte Lewis Hamilton. E mai în vârstă cu patru ani faţă de pilotul Ferrari # Antena Sport
Lewis Hamilton (41 de ani) ar fi într-o relaţie cu Kim Kardashian (45 de ani). Pilotul Ferrari are o nouă cucerire celebră, după ce în trecut s-a iubit cu Nicol Scherzinger, Gigi Hadid sau Kendall Jenner. Jurnaliştii britanici au fost cei care au dezvăluit faptul că Lewis Hamilton şi Kim Kardashian formează un cuplu. Englezii […] The post Cu ce femeie celebră se iubeşte Lewis Hamilton. E mai în vârstă cu patru ani faţă de pilotul Ferrari appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
15:00
Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul WTA după Australian Open 2026! Pe ce loc se află româncel # Antena Sport
Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi se află pe poziţia 36 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, după Australian Open. Sorana, aflată la ultimul an al carierei, are 1.303 puncte. Lângă Sorana, un loc mai sus, pe 35, se menţine Jaqueline Cristian, cu 1.307 puncte. Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul […] The post Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul WTA după Australian Open 2026! Pe ce loc se află româncel appeared first on Antena Sport.
14:30
7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu # Antena Sport
Prima ediție a Cupei Mondiale a avut loc în 1930, într-o epocă pre-romantică a fotbalului. Turneul final s-a jucat în Uruguay și doar patru echipe din Europa au participat: Belgia, Franța, Iugoslavia și România „Tricolorii”, alături de francezi, sârbi și belgieni, au ajuns la Montevideo după o călătorie istorică pe ambarcațiunea Conte Verde, un „hotel […] The post 7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu appeared first on Antena Sport.
14:10
Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “O renegociere” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Kevin Ciubotaru şi-a manifestat dorinţa de a juca la FCSB. Fundaşul de 21 de ani de la Hermannstadt refuzase iniţial mutarea la campioană, însă s-a răzgândit. Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru şi-ar dori să evolueze pentru FCSB. Acesta a dezvăluit […] The post Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “O renegociere” appeared first on Antena Sport.
14:10
Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor # Antena Sport
Leonard Doroftei a revenit în România, unde şi-a deschis o sală de box, după aventura din Canada. “Moşul” ajunsese să plece din ţară după momentul greu de la Ploieşti, unde a ajuns să fie numit “cerşetor” într-un articol scris în presa noastră. Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial […] The post Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:00
“Prinde FCSB play-off-ul?” Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf, cel care a antrenat-o pe FCSB în două rânduri, are mare încredere în campioana en-titre că va prinde un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Echipa lui Elias Charalambous a învins-o pe Csikszereda, scor 1-0, şi se află la 4 puncte de locul 6 al Ligii 1, cu menţiunea că FC Botoşani […] The post “Prinde FCSB play-off-ul?” Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri appeared first on Antena Sport.
14:00
Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: “Cel mai bun lucru” # Antena Sport
Sportiva germană Lisa Buckwitz (31 de ani) a încheiat un acord de sponsorizare cu OnlyFans, o platformă de conţinut erotic şi pornografic. Contractul îi permite să-şi finanţeze participarea la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina, unde ea evoluează în proba de bob. Cu puţin mai mult de un an în urmă, Lisa Buckwitz a […] The post Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: “Cel mai bun lucru” appeared first on Antena Sport.
13:30
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: “Va merge în străinătate” # Antena Sport
Mihai Stoichiţă a oferit detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Directorul tehnic de la FRF a dezvăluit că selecţionerul se simte bine, după ce a fost internat de două ori în această iarnă. Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică şi a ajuns în spital, […] The post Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: “Va merge în străinătate” appeared first on Antena Sport.
12:50
Kevin Ciubotaru (21 de ani) s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB. În această iarnă, tânărul fundaş a fost dorit cu insistenţă de Gigi Becali, însă nu a ajuns la un acord cu patronul campioanei. Gigi Becali se înţelesese cu cei de la Hermannstadt, însă Kevin Ciubotaru a vrut să continue la formaţia […] The post Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: “O să-l sun pe Gigi Becali” appeared first on Antena Sport.
12:50
NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY) # Antena Sport
Meciul NBA All Star Game 2026 va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Ediţia de anul acesta va avea loc în noua casă a celor de la Los Angeles Clippers, arena de 2 miliarde de dolari Intuit Domme din Inglweood. Formatul de anul acesta a […] The post NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
12:50
Ce tatuaj îşi va face Carlos Alcaraz după câştigarea titlului la Australian Open 2026 # Antena Sport
După ce l-a învins duminică pe sârbul Novak Djokovic în patru seturi în finala Australian Open, spaniolul Carlos Alcaraz a decis să păstreze o amintire specială a victoriei sale istorice. „Cred că voi face ceva extraordinar pentru a-mi aminti acest moment minunat.” Carlos Alcaraz a decis să sărbătorească în mod original victoria sa istorică la […] The post Ce tatuaj îşi va face Carlos Alcaraz după câştigarea titlului la Australian Open 2026 appeared first on Antena Sport.
12:20
Lovitură pentru Real Madrid. Cât lipseşte Jude Bellingham, după accidentarea din meciul cu Rayo Vallecano # Antena Sport
Real Madrid a primit o veste proastă, după ce Jude Bellingham (22 de ani) s-a accidentat în meciul cu Rayo Vallecano. Starul englez s-a “rupt” după doar nouă minute, fiind înlocuit de Brahim Diaz. Real Madrid a câştigat dramatic partida din etapa a 22-a din La Liga. Madrilenii au învins-o cu 2-1 pe Rayo Vallecano, […] The post Lovitură pentru Real Madrid. Cât lipseşte Jude Bellingham, după accidentarea din meciul cu Rayo Vallecano appeared first on Antena Sport.
12:10
Europe Top 16 Cup (5-8 februarie, AntenaPLAY). Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, calificaţi # Antena Sport
Europe Top 16 Cup se va desfăşura în perioada 5-8 februarie, la Montreux, şi va fi transmisă în AntenaPLAY. Cei mai buni 16 jucători ai Europei, la masculin şi feminin, vor lupta pentru supremaţie. Europe Top 16 Cup e live în AntenaPLAY România are deja trei reprezentanţi pe tablourile principale de la Montreux, pe Bernadette […] The post Europe Top 16 Cup (5-8 februarie, AntenaPLAY). Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, calificaţi appeared first on Antena Sport.
12:10
Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 121-111. Shai Gilgeous-Alexander şi-a condus echipa spre victorie cu o prestaţie de MVP # Antena Sport
Oklahoma City Thunder a obţinut a șasea victorie “wire to wire” a sezonului, adică un succes în care adversara nu a avut niciodată măcar avantaj de vreun punct. Shai Gilgeous-Alexander a oferit o noua demonstraţie demnă de MVP, 34 puncte şi 13 pase decisive, a 34-a partida din acest sezon cu cel puţin 30 puncte […] The post Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 121-111. Shai Gilgeous-Alexander şi-a condus echipa spre victorie cu o prestaţie de MVP appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
11:40
Carlos Alcaraz rămâne lider ATP după Australian Open 2026! Pe ce loc a urcat Novak Djokovic # Antena Sport
Carlos Alcaraz, cel care a câştigat în premieră titlul la Australian Open, şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul mondial Ibericul are acum un avans de 3.350 de puncte faţă de italianul Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi apere titlul la Melbourne, oprindu-se în semifinale. Carlos Alcaraz a rămas pe locul 1 ATP după […] The post Carlos Alcaraz rămâne lider ATP după Australian Open 2026! Pe ce loc a urcat Novak Djokovic appeared first on Antena Sport.
11:40
“Începe greul”. Ilie Dumitrescu, verdict despre lupta la play-off, după victoria FCSB-ului # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a dat verdictul în lupta la play-off, după victoria FCSB-ului cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1. Fostul internaţional a declarat că succesul campioanei este unul “normal”, însă îi avertizează pe roş-albaştrii privind următoarea perioadă. FCSB a rămas pe locul 11, după victoria cu Csikszereda, apropiindu-se la patru puncte […] The post “Începe greul”. Ilie Dumitrescu, verdict despre lupta la play-off, după victoria FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
11:30
Gigi Becali a dezvăluit ce salariu are de fapt Olimpiu Moruţan la Rapid. Mijlocaşul de 26 de ani cotat la 2 milioane de euro câştigă 400.000 de euro pe an, susţine latifundiarul. Iniţial, a fost vehiculată suma de 480.000 de euro pe an, una oricum peste media din Liga 1. Becali susţine că nu i-ar […] The post Ce salariu ar avea, de fapt, Olimpiu Moruţan la Rapid appeared first on Antena Sport.
11:20
Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: “Să-l naturalizăm, e numărul 1” # Antena Sport
Gigi Becali propune un jucător de la FCSB la echipa naţională a României. Patronul campioanei a declarat că Juri Cisotti (32 de ani) ar merita să fie naturalizat. Mijlocaşul italian a marcat golul victoriei FCSB-ului în meciul din etapa a 24-a cu Csikszereda, încheiat cu scorul de 1-0. Cisotti a marcat în minutul 38, la […] The post Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: “Să-l naturalizăm, e numărul 1” appeared first on Antena Sport.
10:50
“Se îngroaşă gluma”. Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda # Antena Sport
Basarab Panduru a oferit o reacţie categorică, după ce FCSB a învins-o la limită pe Csikszereda, scor 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Unicul gol al partidei de pe Arena Naţională a fost marcat de Juri Cisotti, în minutul 38, la opt minute după ce Florin Tănase a ratat un penalty. Basarab Panduru […] The post “Se îngroaşă gluma”. Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda appeared first on Antena Sport.
10:30
Fiind un ”shakedown”, deci test privat fără accesul presei, datele sunt neoficiale. Ne bizuim pe estimări, care pot fi înșelătoare. Echipele își ţin strategia internă — cât combustibil, ce programe de stint rulează, ce setări folosesc. Timpii pe tur sunt aproape irelevanți, cât timp nu știm mulți factori importanți în ecuația vitezei, cum ar fi […] The post Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
10:20
Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Motivul incredibil din spatele supărării lui CR7 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Ajuns la 40 de ani, starul lusitan nu vrea să facă parte din lotul echipei sale la partida din această etapă, cu Al-Riyadh. Presa portugheză susţine că Cristiano Ronaldo este hotărât să nu participe la următorul meci al echipei Al Nassr. Este o modalitate prin care atacantul în […] The post Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Motivul incredibil din spatele supărării lui CR7 appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
09:50
Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: “Top” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la noua echipă, Dalian Yingbo. Căpitanul naţionalei, ajuns la 32 de ani, a semnat cu formaţia din China, după despărţirea de Genoa. După ce Nicolae Stanciu a participat la un eveniment organizat de club, în urmă cu câteva zile, chinezii au oficializat şi transferul românului, printr-o postare pe conturile […] The post Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: “Top” appeared first on Antena Sport.
09:30
Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a anunţat decizia finală la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa, tânărul de 18 ani, care a debutat în duelul câştigat cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1. Gigi Becali a transmis că Matei Popa va rămâne în […] The post Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!” appeared first on Antena Sport.
09:20
Răzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: “Extraordinar” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit o reacţie copleşitoare, după ce fanii lui PAOK le-au adus un ultim omagiu celor victimelor accidentului teribil din Timiş. Şapte suporterii ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa în România săptămâna trecută, ei fiind în drum către Franţa, pentru a asista la meciul de Europa League cu Lyon. La partida câştigată cu […] The post Răzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: “Extraordinar” appeared first on Antena Sport.
09:10
Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter, sub privirile lui Cristi Chivu # Antena Sport
Fanul care a creat un adevărat haos la meciul lui Inter cu Cremonese a ajuns în spital de urgenţă. Acesta şi-a pierdut câteva degete şi ulterior a fost luat la bătaie de ceilalţi suporteri, după ce a aruncat o petardă pe teren. Meciul, care a fost câştigat de nerazzurri cu 2-0, a fost întrerupt timp […] The post Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter, sub privirile lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
09:00
Ce se întâmplă cu Radu Drăguşin după evoluţia din Tottenham – City 2-2. Anunţul managerului Thomas Frank # Antena Sport
Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la Tottenham, în meciul cu Manchester City, 2-2, în care românul de 23 de ani a avut o evoluţie slabă în prima repriză. Din păcate pentru stopperul cotat la 22 de milioane de euro, locul de titular nu va fi păstrat şi la următorul […] The post Ce se întâmplă cu Radu Drăguşin după evoluţia din Tottenham – City 2-2. Anunţul managerului Thomas Frank appeared first on Antena Sport.
08:50
Ilie Dumitrescu a luat la ţintă un jucător de la FCSB, după meciul cu Csikszereda: “Nu înţeleg asta” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Mamadou Thiam, după ratarea avută în partida dintre FCSB şi Csikszereda, încheiată cu scorul de 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Fostul internaţional l-a luat la ţintă pe atacantul campioanei pentru marea ratare avută. Trimis la pauză pe teren în locul lui Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam a avut […] The post Ilie Dumitrescu a luat la ţintă un jucător de la FCSB, după meciul cu Csikszereda: “Nu înţeleg asta” appeared first on Antena Sport.
08:40
În ciuda absenţei sale de o lună la începutul sezonului, LeBron James a fost selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game consecutiv (un record). Vedeta echipei Los Angeles Lakers a fost selecţionată printre cele 14 rezerve. All-Star Game va avea loc la 15 februarie, la Los Angeles. Kevin Durant (Houston) este selecţionat pentru a 16-a oară, […] The post LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game. Cum arată cele două loturi appeared first on Antena Sport.
08:30
Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB: “Nu este posibil” # Antena Sport
Specialistul şi-a dat verdictul, după ce Gigi Becali a anunţat o decizie fără precedent la FCSB. Patronul campioanei s-a declarat extrem de nemulţumit de arbitrajul din meciul cu Csikszereda, câştigat cu 1-0, fiind decis să-l scoată pe “central” din arbitraj. Becali a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristian Moldoveanu, pentru deciziile luate […] The post Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB: “Nu este posibil” appeared first on Antena Sport.
08:20
Joao Paulo este jucătorul care va semna cu FCSB, după ce roş-albaştrii au ajuns la un numitor comun cu Oţelul pentru transferul mijlocaşului ce reprezintă naţionala Capului Verde. Conform digisport.ro, Paulo va efectua luni vizita medicală şi, dacă totul va fi în regulă, va semna contractul şi va fi prezentat, pentru a putea ajunge cât […] The post Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer appeared first on Antena Sport.
08:10
Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat care e jucătorul român pe care ar fi dispus să plătească până la 3 milioane de euro. Este vorba de Denis Drăguş, cel pe care îl consideră mai bun şi decât Dennis Man. Atacantul de 26 de ani cotat la 3 milioane de euro a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep […] The post Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:30
Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil” # Antena Sport
Florin Tănase a dat declarația serii, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Csikszereda, în etapa a 24-a din Liga 1. Întrebat despre situația Arenei Naționale, ținând cont că acoperișul nu a putut fi tras pe ninsoarea de la ora meciului, decarul campioanei a oferit un răspuns savuros: „E incredibil, e decapotabilă”. Totodată, Florin Tănase […] The post Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil” appeared first on Antena Sport.
23:10
„Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc” # Antena Sport
Matei Popa a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu Csikszereda, scor 1-0. Portarul de 18 ani al al roș-albaștrilor s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de echipa sa. Matei Popa l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu în primul 11, el îndeplinind regula U21 la FCSB. Tânărul portar a dezvăluit că a primit multe sfaturi din […] The post „Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc” appeared first on Antena Sport.
23:00
Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou” # Antena Sport
Campioana României și-a trecut în cont un nou succes în Liga 1, însă partida contra nou promovatei Csikszereda nu a fost deloc una ușoară pentru echipa antrenată de Elias Charalambous. Darius Olaru a vorbit după fluierul final după maniera bizară de arbitraj a centralului Cristian Moldoveanu, care a fost luat la țintă și de patronul […] The post Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou” appeared first on Antena Sport.
22:50
Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB: „Ne-am înțeles”. Sfaturi primite de la Mirel Rădoi # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB, după victoria cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că pe lângă Joao Paulo, alți doi jucători vor semna cu echipa sa, în următoarea săptămână. Gigi Becali a dezvăluit că s-a sfătuit cu Mirel Rădoi înainte să-l transfere pe […] The post Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB: „Ne-am înțeles”. Sfaturi primite de la Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
22:50
Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după victoria cu Csikszereda: „Să-l sun, crezi că te distrezi pe teren?” # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie chinuită contra celor de la Csikszereda, însă Gigi Becali a avut un discurs furibund la adresa arbitrajului, precizând că echipa sa a fost dezavantajată în multe momente. Patronul campioanei României nu l-a scăpat din ochi nici pe Daniel Bîrligea, care a fost înlocuit la pauză de Mamadou Thiam. Finanțatorul a […] The post Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după victoria cu Csikszereda: „Să-l sun, crezi că te distrezi pe teren?” appeared first on Antena Sport.
22:30
Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată” # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie grea contra celor de la Csikszereda, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din Liga 1. Campioana României s-a chinuit contra nou promovatei, dar a avut și câteva ocazii mari de a înscrie de mai multe ori. Diferența a fost făcută de golul marcat de italianul Juri Cisotti, care […] The post Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată” appeared first on Antena Sport.
22:10
FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă # Antena Sport
FCSB s-a chinuit duminică seară în disputa contra celor de la Csikszereda, însă campioana României a reușit în cele din urmă să ia toate cele trei puncte. Golul lui Juri Cisotti a făcut diferența pe un teren care a fost acoperit de zăpadă. Gruparea lui Elias Charalambous a mai avut un penalty ratat și o […] The post FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă appeared first on Antena Sport.
22:10
Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție, după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A. Antrenorul român s-a declarat bucuros de rezultatul înregistrat de echipa sa, care și-a mărit avansul în fruntea campionatului. Cristi Chivu a dezvăluit însă că perioada încărcată a lui Inter l-a afectat. Antrenorul român […] The post Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…” appeared first on Antena Sport.
22:10
Luis Suarez, reușită de senzație în prelungirile partidei cu Nacional! Execuție fantastică pe final de meci # Antena Sport
The post Luis Suarez, reușită de senzație în prelungirile partidei cu Nacional! Execuție fantastică pe final de meci appeared first on Antena Sport.
21:40
Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență # Antena Sport
Inter riscă sancțiuni dure, după incidentele incredibile din meciul cu Cremonese. În ciuda victoriei clare, cu 2-0, echipa lui Cristi Chivu a trecut printr-un moment tensionat, cauzat de fani. Concret, în minutul 50 al partidei, fanii lui Inter au aruncat o petardă pe teren, care a explodat lângă portarul lui Cremonese. Emil Audero a acuzat dureri la […] The post Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență appeared first on Antena Sport.
21:10
Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici # Antena Sport
Danemarca și-a trecut în palmares al treilea titlu european la handbal masculin, după ce a reușit să învingă selecționata Germaniei în ultimul act al competiției, disputat duminică seară. Nordicii au stabilit o performanță istorică în handbalul profesionist, fiind deținători ai titlului european, mondial, dar și olimpic. Danemarca – Germania 34-27 Selecționata de handbal masculin a […] The post Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici appeared first on Antena Sport.
21:00
Inter a jucat duminică pe terenul celor de la Cremonese și a obținut o nouă victorie în Serie A, prin care echipa antrenată de Cristi Chivu și-a mărit avansul față de AC Milan și Napoli. Gruparea pregătită de tehnicianul român a controlat partida în totalitate și a marcat de două ori în poarta gazdelor, prin […] The post Cremonese – Inter 0-2. Cristi Chivu își mărește avansul față de AC Milan și Napoli appeared first on Antena Sport.
21:00
Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut # Antena Sport
Joao Paulo urmează astfel să fie prezentat oficial la FCSB. Mijlocașul se va despărți de Oțelul, Gigi Becali urmând să le achite gălățenilor suma de 600.000 de euro. Joao Paulo, pe Arena Națională la FCSB – Csikszereda Joao Paulo a ajuns la un acord cu FCSB, el fiind îmbrăcat într-o geacă cu însemnele campioanei, la duelul cu Csikszereda. Mijlocașul din […] The post Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut appeared first on Antena Sport.
20:50
„Dezastru”. Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham – Manchester City 2-2. Nota primită de român # Antena Sport
Englezii au analizat prestația lui Radu Drăgușin (23 de ani) din Tottenham – Manchester City 2-2. Fundașul român a fost titular pentru prima dată în Premier League, după o pauză de un an. Radu Drăgușin a gafat la ambele goluri încasate de Tottenham. La prima reușită, a lui Rayan Cherki, din minutul 11, fundașul român a fost depășit cu […] The post „Dezastru”. Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham – Manchester City 2-2. Nota primită de român appeared first on Antena Sport.
20:30
Tottenham – Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în „remontada” de excepție a echipei sale # Antena Sport
Tottenham Hotspur – Manchester City a fost capul de afiș al zilei în Premier League, iar duelul din Londra a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Radu Drăgușin a fost marea surpriză din echipa de start a lui Thomas Frank, însă fundașul român a greșit la ambele goluri […] The post Tottenham – Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în „remontada” de excepție a echipei sale appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.