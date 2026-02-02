Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori

08:10

Gigi Becali a anunţat care e jucătorul român pe care ar fi dispus să plătească până la 3 milioane de euro. Este vorba de Denis Drăguş, cel pe care îl consideră mai bun şi decât Dennis Man. Atacantul de 26 de ani cotat la 3 milioane de euro a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep […] The post Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” appeared first on Antena Sport.