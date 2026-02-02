“Se îngroaşă gluma”. Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda
Antena Sport, 2 februarie 2026 10:50
Basarab Panduru a oferit o reacţie categorică, după ce FCSB a învins-o la limită pe Csikszereda, scor 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Unicul gol al partidei de pe Arena Naţională a fost marcat de Juri Cisotti, în minutul 38, la opt minute după ce Florin Tănase a ratat un penalty.
Fiind un "shakedown", deci test privat fără accesul presei, datele sunt neoficiale. Ne bizuim pe estimări, care pot fi înșelătoare. Echipele își ţin strategia internă — cât combustibil, ce programe de stint rulează, ce setări folosesc. Timpii pe tur sunt aproape irelevanți, cât timp nu știm mulți factori importanți în ecuația vitezei, cum ar fi […]
Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Motivul incredibil din spatele supărării lui CR7 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Ajuns la 40 de ani, starul lusitan nu vrea să facă parte din lotul echipei sale la partida din această etapă, cu Al-Riyadh. Presa portugheză susţine că Cristiano Ronaldo este hotărât să nu participe la următorul meci al echipei Al Nassr. Este o modalitate prin care atacantul în […]
Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: “Top” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la noua echipă, Dalian Yingbo. Căpitanul naţionalei, ajuns la 32 de ani, a semnat cu formaţia din China, după despărţirea de Genoa. După ce Nicolae Stanciu a participat la un eveniment organizat de club, în urmă cu câteva zile, chinezii au oficializat şi transferul românului, printr-o postare pe conturile […]
Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a anunţat decizia finală la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa, tânărul de 18 ani, care a debutat în duelul câştigat cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1. Gigi Becali a transmis că Matei Popa va rămâne în […]
Răzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: “Extraordinar” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit o reacţie copleşitoare, după ce fanii lui PAOK le-au adus un ultim omagiu celor victimelor accidentului teribil din Timiş. Şapte suporterii ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa în România săptămâna trecută, ei fiind în drum către Franţa, pentru a asista la meciul de Europa League cu Lyon. La partida câştigată cu […]
Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter, sub privirile lui Cristi Chivu # Antena Sport
Fanul care a creat un adevărat haos la meciul lui Inter cu Cremonese a ajuns în spital de urgenţă. Acesta şi-a pierdut câteva degete şi ulterior a fost luat la bătaie de ceilalţi suporteri, după ce a aruncat o petardă pe teren. Meciul, care a fost câştigat de nerazzurri cu 2-0, a fost întrerupt timp […]
Ce se întâmplă cu Radu Drăguşin după evoluţia din Tottenham – City 2-2. Anunţul managerului Thomas Frank # Antena Sport
Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la Tottenham, în meciul cu Manchester City, 2-2, în care românul de 23 de ani a avut o evoluţie slabă în prima repriză. Din păcate pentru stopperul cotat la 22 de milioane de euro, locul de titular nu va fi păstrat şi la următorul […]
Ilie Dumitrescu a luat la ţintă un jucător de la FCSB, după meciul cu Csikszereda: “Nu înţeleg asta” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Mamadou Thiam, după ratarea avută în partida dintre FCSB şi Csikszereda, încheiată cu scorul de 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Fostul internaţional l-a luat la ţintă pe atacantul campioanei pentru marea ratare avută. Trimis la pauză pe teren în locul lui Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam a avut […]
În ciuda absenţei sale de o lună la începutul sezonului, LeBron James a fost selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game consecutiv (un record). Vedeta echipei Los Angeles Lakers a fost selecţionată printre cele 14 rezerve. All-Star Game va avea loc la 15 februarie, la Los Angeles. Kevin Durant (Houston) este selecţionat pentru a 16-a oară, […]
Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB: “Nu este posibil” # Antena Sport
Specialistul şi-a dat verdictul, după ce Gigi Becali a anunţat o decizie fără precedent la FCSB. Patronul campioanei s-a declarat extrem de nemulţumit de arbitrajul din meciul cu Csikszereda, câştigat cu 1-0, fiind decis să-l scoată pe "central" din arbitraj. Becali a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristian Moldoveanu, pentru deciziile luate […]
Joao Paulo este jucătorul care va semna cu FCSB, după ce roş-albaştrii au ajuns la un numitor comun cu Oţelul pentru transferul mijlocaşului ce reprezintă naţionala Capului Verde. Conform digisport.ro, Paulo va efectua luni vizita medicală şi, dacă totul va fi în regulă, va semna contractul şi va fi prezentat, pentru a putea ajunge cât […]
Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat care e jucătorul român pe care ar fi dispus să plătească până la 3 milioane de euro. Este vorba de Denis Drăguş, cel pe care îl consideră mai bun şi decât Dennis Man. Atacantul de 26 de ani cotat la 3 milioane de euro a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep […]
Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil” # Antena Sport
Florin Tănase a dat declarația serii, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Csikszereda, în etapa a 24-a din Liga 1. Întrebat despre situația Arenei Naționale, ținând cont că acoperișul nu a putut fi tras pe ninsoarea de la ora meciului, decarul campioanei a oferit un răspuns savuros: „E incredibil, e decapotabilă". Totodată, Florin Tănase […]
„Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc” # Antena Sport
Matei Popa a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu Csikszereda, scor 1-0. Portarul de 18 ani al al roș-albaștrilor s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de echipa sa. Matei Popa l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu în primul 11, el îndeplinind regula U21 la FCSB. Tânărul portar a dezvăluit că a primit multe sfaturi din […]
Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou” # Antena Sport
Campioana României și-a trecut în cont un nou succes în Liga 1, însă partida contra nou promovatei Csikszereda nu a fost deloc una ușoară pentru echipa antrenată de Elias Charalambous. Darius Olaru a vorbit după fluierul final după maniera bizară de arbitraj a centralului Cristian Moldoveanu, care a fost luat la țintă și de patronul […]
Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB: „Ne-am înțeles”. Sfaturi primite de la Mirel Rădoi # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB, după victoria cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că pe lângă Joao Paulo, alți doi jucători vor semna cu echipa sa, în următoarea săptămână. Gigi Becali a dezvăluit că s-a sfătuit cu Mirel Rădoi înainte să-l transfere pe […]
Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după victoria cu Csikszereda: „Să-l sun, crezi că te distrezi pe teren?” # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie chinuită contra celor de la Csikszereda, însă Gigi Becali a avut un discurs furibund la adresa arbitrajului, precizând că echipa sa a fost dezavantajată în multe momente. Patronul campioanei României nu l-a scăpat din ochi nici pe Daniel Bîrligea, care a fost înlocuit la pauză de Mamadou Thiam. Finanțatorul a […]
Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată” # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie grea contra celor de la Csikszereda, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din Liga 1. Campioana României s-a chinuit contra nou promovatei, dar a avut și câteva ocazii mari de a înscrie de mai multe ori. Diferența a fost făcută de golul marcat de italianul Juri Cisotti, care […]
FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă # Antena Sport
FCSB s-a chinuit duminică seară în disputa contra celor de la Csikszereda, însă campioana României a reușit în cele din urmă să ia toate cele trei puncte. Golul lui Juri Cisotti a făcut diferența pe un teren care a fost acoperit de zăpadă. Gruparea lui Elias Charalambous a mai avut un penalty ratat și o […]
Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție, după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A. Antrenorul român s-a declarat bucuros de rezultatul înregistrat de echipa sa, care și-a mărit avansul în fruntea campionatului. Cristi Chivu a dezvăluit însă că perioada încărcată a lui Inter l-a afectat. Antrenorul român […]
Luis Suarez, reușită de senzație în prelungirile partidei cu Nacional! Execuție fantastică pe final de meci # Antena Sport
Luis Suarez, reușită de senzație în prelungirile partidei cu Nacional! Execuție fantastică pe final de meci
Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență # Antena Sport
Inter riscă sancțiuni dure, după incidentele incredibile din meciul cu Cremonese. În ciuda victoriei clare, cu 2-0, echipa lui Cristi Chivu a trecut printr-un moment tensionat, cauzat de fani. Concret, în minutul 50 al partidei, fanii lui Inter au aruncat o petardă pe teren, care a explodat lângă portarul lui Cremonese. Emil Audero a acuzat dureri la […]
Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici # Antena Sport
Danemarca și-a trecut în palmares al treilea titlu european la handbal masculin, după ce a reușit să învingă selecționata Germaniei în ultimul act al competiției, disputat duminică seară. Nordicii au stabilit o performanță istorică în handbalul profesionist, fiind deținători ai titlului european, mondial, dar și olimpic. Danemarca – Germania 34-27 Selecționata de handbal masculin a […]
Inter a jucat duminică pe terenul celor de la Cremonese și a obținut o nouă victorie în Serie A, prin care echipa antrenată de Cristi Chivu și-a mărit avansul față de AC Milan și Napoli. Gruparea pregătită de tehnicianul român a controlat partida în totalitate și a marcat de două ori în poarta gazdelor, prin […]
Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut # Antena Sport
Joao Paulo urmează astfel să fie prezentat oficial la FCSB. Mijlocașul se va despărți de Oțelul, Gigi Becali urmând să le achite gălățenilor suma de 600.000 de euro. Joao Paulo, pe Arena Națională la FCSB – Csikszereda Joao Paulo a ajuns la un acord cu FCSB, el fiind îmbrăcat într-o geacă cu însemnele campioanei, la duelul cu Csikszereda. Mijlocașul din […]
„Dezastru”. Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham – Manchester City 2-2. Nota primită de român # Antena Sport
Englezii au analizat prestația lui Radu Drăgușin (23 de ani) din Tottenham – Manchester City 2-2. Fundașul român a fost titular pentru prima dată în Premier League, după o pauză de un an. Radu Drăgușin a gafat la ambele goluri încasate de Tottenham. La prima reușită, a lui Rayan Cherki, din minutul 11, fundașul român a fost depășit cu […]
Tottenham – Manchester City 2-2. Radu Drăgușin, integralist în „remontada” de excepție a echipei sale # Antena Sport
Tottenham Hotspur – Manchester City a
Ianis Zicu a răbufnit, după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Îmi dă de gândit, nu știu cum au fost așa norocoși” # Antena Sport
Ianis Zicu a răbufnit, după ce Farul a învins-o cu 4-1 pe Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul constănțenilor s-a plâns de programul încărcat al echipei sale, din această perioadă. Zicu a subliniat faptul că adversarii olteni au fost mai „norocoși” în privința programului, având la dispoziție mai multe zile libere. După victoria […] The post Ianis Zicu a răbufnit, după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Îmi dă de gândit, nu știu cum au fost așa norocoși” appeared first on Antena Sport.
Filipe Coelho știe unde s-a făcut diferența în Farul – Craiova 4-1: „Trebuie să acceptăm asta” # Antena Sport
Universitatea Craiova a suferit o înfrângere categorică pe terenul celor de la Farul Constanța și a ratat șansa de a-și extinde avansul față de Rapid și Dinamo București. Gruparea din Bănie a fost prinsă nepregătită de trupa lui Ianis Zicu, iar tehnicianul oltenilor a explicat unde anume s-a făcut diferența în cadrul acestei partide. Filipe […] The post Filipe Coelho știe unde s-a făcut diferența în Farul – Craiova 4-1: „Trebuie să acceptăm asta” appeared first on Antena Sport.
Denis Alibec, prima reacție după ce a revenit cu gol la Farul: „Am făcut o greșeală, important e că m-am întors acasă” # Antena Sport
Denis Alibec a oferit prima reacție, după ce a marcat în duelul dintre Farul și Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 4-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Atacantul de 35 de ani a reușit să înscrie în primul meci de la revenirea la formația constănțeană. Referindu-se la perioada petrecută la FCSB, Denis Alibec a transmis că a […] The post Denis Alibec, prima reacție după ce a revenit cu gol la Farul: „Am făcut o greșeală, important e că m-am întors acasă” appeared first on Antena Sport.
Radu Drăgușin, repriză de coșmar în meciul cu Manchester City! Românul a greșit la ambele goluri # Antena Sport
Titular într-un meci de Premier League după mai bine de un an, Radu Drăgușin a avut parte de o repriză de coșmar în disputa dintre Tottenham Hotspur și Manchester City. Fundașul român a greșit la ambele reușite ale „cetățenilor”, care au speculat lipsa de minute a stoperului de 23 de ani pregătit de Thomas Frank. […] The post Radu Drăgușin, repriză de coșmar în meciul cu Manchester City! Românul a greșit la ambele goluri appeared first on Antena Sport.
Tudor Băluță, după ce a intrat în poartă în Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Nu mai puteam. E dureros” # Antena Sport
Tudor Băluță a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 4-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Mijlocașul i-a luat locul portarului Isenko în minutul 86, după ce acesta a văzut direct cartonașul roșu, ca urmare a unui fault comis asupra lui Alexandru Ișfan, în afara careului. Filipe Coelho epuizase toate schimbările, astfel că […] The post Tudor Băluță, după ce a intrat în poartă în Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Nu mai puteam. E dureros” appeared first on Antena Sport.
Denis Alibec, revenire magistrală la Farul! Atacantul a marcat superb din lovitură liberă contra Craiovei # Antena Sport
Farul Constanța a făcut spectacol pe teren propriu în disputa cu Universitatea Craiova, reușind să se impună cu scorul de 4-1 la finalul celor 90 de minute. Denis Alibec a început disputa de la Ovidiu pe bancă, dar a fost aruncat în luptă de Ianis Zicu pe parcursul jocului. Atacantul l-a răsplătit pentru încredere și […] The post Denis Alibec, revenire magistrală la Farul! Atacantul a marcat superb din lovitură liberă contra Craiovei appeared first on Antena Sport.
Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile # Antena Sport
Valentin Mihăilă a avut o evoluție excelentă sâmbătă în disputa dintre Istanbul Bașakșehir și Caykur Rizespor, meci în care a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor, cu un gol superb la colțul scurt. Deși se află de doar șase luni în Turcia, fotbalistul român este foarte aproape să schimbe iarăși campionatul. O fostă adversară […] The post Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile appeared first on Antena Sport.
„Nu sunt Gandalf”. Alvaro Arbeloa, savuros după ce Real Madrid a învins-o cu emoții pe Rayo Vallecano # Antena Sport
Alvaro Arbeloa a oferit prima reacție, după ce Real Madrid a învins-o cu mari emoții pe Rayo Vallecano, scor 2-1. În prelungiri, Kylian Mbappe a marcat din penalty golul victoriei împotriva echipei lui Andrei Rațiu. Alvaro Arbeloa a fost întrebat despre huiduielile fanilor de pe Bernabeu, oferind un răspuns ferm. Antrenorul lui Real Madrid a transmis că-i respectă pe suporteri și le va cere […] The post „Nu sunt Gandalf”. Alvaro Arbeloa, savuros după ce Real Madrid a învins-o cu emoții pe Rayo Vallecano appeared first on Antena Sport.
Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face „minuni”, după plecarea lui Amorim # Antena Sport
Manchester United a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Fulham, în etapa a 24-a din Premier League. Gazdele au condus cu 2-0, fiind egalate pe final. Elevii lui Michael Carrick au primit un penalty în minutul 18, dar VAR-ul a anulat decizia arbitrului. Însă un minut mai târziu, Casemiro a înscris, din assistul lui Bruno Fernandes, iar în repriza secundă Matheus Cunha a majorat […] The post Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face „minuni”, după plecarea lui Amorim appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali renunță la Dennis Politic. Pleacă gratis de la FCSB: „I-am spus lui MM să-l dea” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că Dennis Politic (25 de ani) va pleca de la FCSB în această iarnă. Patronul campioanei a dezvăluit că îl va ceda pe mijlocaș în Grecia, la Panetolikos, până la finalul sezonului. Dennis Politic e gata să schimbe din nou echipa, la jumătate de sezon după transferul la FCSB. Mijlocașul a fost […] The post Gigi Becali renunță la Dennis Politic. Pleacă gratis de la FCSB: „I-am spus lui MM să-l dea” appeared first on Antena Sport.
Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV – Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român # Antena Sport
PSV Eindhoven a primit duminică vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, în Eredivisie, iar Dennis Man nu a fost inclus în lot pentru partida din etapa cu numărul 21. Deși era anunțat titular pentru disputa de pe ”Philips Stadium”, internaționalul român nu a prins nici măcar banca de rezerve. A avut însă un motiv întemeiat […] The post Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV – Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român appeared first on Antena Sport.
„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City # Antena Sport
Fanii lui Tottenham au reacționat imediat după ce au văzut că Radu Drăgușin a fost titularizat în duelul cu Manchester City, din etapa a 24-a din Premier League. Fundașul român a fost din nou inclus în echipa de start a lui Spurs, după o pauză de nu mai puțin de un an. Radu Drăgușin a profitat de accidentarea titularului Micky van de Ven și […] The post „E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City appeared first on Antena Sport.
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român # Antena Sport
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius în duelul dintre Real Madrid și Rayo Vallecano, încheiat cu scorul de 2-1, în etapa a 22-a din La Liga. „Galacticii” s-au impus dramatic, după un gol marcat în prelungiri de Kylian Mbappe, din penalty. Real Madrid a căutat golul de 2-1 după ce Rayo a egalat, în minutul 49. […] The post Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român appeared first on Antena Sport.
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League # Antena Sport
Tottenham Hotspur – Manchester City este capul de afiș al zilei în Premier League, iar duelul din Londra este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Radu Drăgușin este marea surpriză din echipa de start a lui Thomas Frank, în condițiile în care fundașul român nu a prins multe minute […] The post Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League appeared first on Antena Sport.
Umit Akdag pare tot mai greu de ținut de către cei de la Alanyaspor, care au primit o nouă ofertă la adresa stoperului român. Potrivit presei din Turcia, Trabzonspor face tot posibilul pentru a-l transfera. După ce le-a fost refuzată oferta de cinci milioane de euro, aceștia au luat decizia de a veni cu o […] The post Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia appeared first on Antena Sport.
Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu” # Antena Sport
Real Madrid a jucat contra celor de la Rayo Vallecano, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 22 a campionatului Spaniei. Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a avut mari bătăi de cap în disputa cu formația lui Andrei Rațiu. Vicecampioana din La Liga a deschis scorul în fața propriilor suporteri, dar s-a văzut egalată. Internaționalul […] The post Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu” appeared first on Antena Sport.
Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet” # Antena Sport
Dănuț Lupu a analizat lupta la titlu din Liga 1 și a exclus două echipe, pe Rapid și Dinamo. Fostul internațional consideră că Universitatea Craiova e favorită certă, prin prisma valorii lotului condus de Filipe Coelho. Dănuț Lupu consideră că Rapid și Dinamo nu au forța necesară pentru a câștiga titlul în acest sezon. El consideră că […] The post Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet” appeared first on Antena Sport.
Seara în care „Franța B” învingea Franța la Cupa Mondială, cu doi eroi care nu mai sunt printre noi # Antena Sport
Pe 31 mai 2002, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Coreea de Sud și Japonia, a avut loc una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale. Campioană mondială la zi, Franța ceda în fața Senegalului, debutantă la cea mai importantă competiție a lumii. Un 1-0 spectaculos pentru africani, prin golul lui […] The post Seara în care „Franța B” învingea Franța la Cupa Mondială, cu doi eroi care nu mai sunt printre noi appeared first on Antena Sport.
Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei # Antena Sport
Real Madrid a primit duminică vizita celor de la Rayo Vallecano, în etapa cu numărul 22 din campionatul Spaniei. Gruparea pentru care evoluează și Andrei Rațiu a pus mari probleme pe „Bernabeu”. Internaționalul român a jucat încă din primul minut contra vicecampioanei din La Liga și a irosit o șansă monumentală la scorul de 1-1, […] The post Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei appeared first on Antena Sport.
Victor Angelescu a răbufnit, după faza controversată din Rapid – U Cluj 0-2: „Uitându-mă la reluări…” # Antena Sport
Victor Angelescu a răbufnit, după faza controversată din Rapid – U Cluj 0-2. Giuleștenii au fost învinși pe teren propriu, în etapa a 24-a din Liga 1, și au ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc. După ce Mendy a deschis scorul în minutul 67, U Cluj a punctat din nou în minutul 85. Dan […] The post Victor Angelescu a răbufnit, după faza controversată din Rapid – U Cluj 0-2: „Uitându-mă la reluări…” appeared first on Antena Sport.
Cristi Munteanu a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB! Ce vor face gălățenii cu banii # Antena Sport
FCSB a făcut un nou transfer de la Oțelul, după ce în urmă cu un an îl lua pe Juri Cisotti de la gălățeni. De această dată, campioana României l-a luat pe Joao Paulo, care va reprezenta naționala Capului Verde la Campionatul Mondial din vară. Mutarea a fost confirmată atât de Gigi Becali, cât și […] The post Cristi Munteanu a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB! Ce vor face gălățenii cu banii appeared first on Antena Sport.
Cremonese – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu își poate mări avansul față de AC Milan # Antena Sport
Inter joacă în deplasare pe terenul celor de la Cremonese, într-un duel din cadrul etapei cu numărul 23 a Serie A. Jocul este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea pregătită de Cristi Chivu are ocazia de a se distanța la opt puncte de rivala AC Milan, care joacă […] The post Cremonese – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu își poate mări avansul față de AC Milan appeared first on Antena Sport.
