Ministrul Muncii: Sprijinul propus de PSD pentru pensionari, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun / Sunt trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă şi să poarte încălţăminte antiderapantă, să evite zonele unde observă ţurţuri la streşinile unor clădiri şi să nu meargă pe lacuri sau bălţi îngheţate, întrucât există riscul ca gheaţa să cedeze în orice moment. De asemenea, pompierii atrag atenţia că îndepărtarea zăpezii, a ţurţurilor şi a gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei este „o obligaţie legală”, nu doar „un gest de responsabilitate civică”.