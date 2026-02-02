Ministrul Muncii: Sprijinul propus de PSD pentru pensionari, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun / Sunt trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei
News.ro, 2 februarie 2026 17:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari este propus a se da în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun şi sunt trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei, în funcţie de valoarea pensiei.
• • •
Sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat la Universitatea din Ploieşti # News.ro
Profesorii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti asigură, şi anul acesta, sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat. La cursurile al căror program este publicat pe site-ul universităţii pot participa elevi din toată ţara.
Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat, luni, în prima şedinţă de plen din noua sesiune parlamentară, o nouă conducere a Birourilor Permanente.
România se pregăteşte să monitorizeze mai bine proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, declară Radu Burnete pentru Reuters # News.ro
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore în curs de dezvoltare - care o va transforma într-un exportator net de gaze -, precum şi alte infrastructuri, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al preşedintelui.
Angajat al unui spital privat din Piteşti, găsit mort în cabinetul în care îşi desfăşura activitatea # News.ro
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Piteşti, angajat al unui spital privat, a fost găsit spânzurat, luni, în cabinetul în care îşi desfăşura activitatea. El lucra în departamentul de kinetoterapie al spitalului.
Volei feminin: Alexia Căruţaşu şi-a prelungit contractul cu Galatasaray; ea joacă şi pentru naţionala Turciei din iunie 2025 # News.ro
Voleibalista Alexia Cătuţaşu şi-a prelungit, luni, contractul pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul, cu formaţia Galatasaray. Jucătoarea a obţinut cetăţenia turcă în 2024, iar în vara anului trecut a debutat în naţionala de senioare a Turciei.
Marea Britanie a anunţat luni că a expulzat un diplomat rus după ce l-a convocat pe ambasadorul ţării, într-o mişcare pe care a descris-o ca fiind de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, acuzându-l de spionaj, relatează AFP şi Reuters.
Brăila: Cinci percheziţii pentru evaziune fiscală, la persoane suspectate că au adus în România cantităţi mari de bijuterii din aur şi argint, în valoare de peste 1,5 milioande de lei/ La percheziţii au fost găsite peste trei kilograme de bijuterii # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din Brăila au făcut cinci percheziţii pentru evaziune fiscală şi contrabandă, la persoane suspectate că au adus şi vândut în România cantităţi mari de bijuterii din aur şi argint a căror valoare depăşeşte 1,5 milioande de lei, fără să achite taxele vamale şi fără să declare veniturile obţinute. La percheziţii, au fost găsite peste trei kilograme de bijuterii şi peste 38.000 de lei şi valută.
Ana Bogdan, eliminată de o jucătoare venită din calificări în primul tur la Transylvania Open # News.ro
Ana Bogdan, beneficiara unui wild card şi locul 538 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur la Transylvania Open, turneu WTA care se desfăşoară la Cluj-Napoca.
Un detaliu descoperit în portretul Annei Boleyn dovedeşte că fosta soţie a lui Henric al VIII-lea nu avea un al şaselea degetera „o respingere a vrăjitoriei”, spun istoricii # News.ro
Portretul „Trandafirul” al Annei Boleyn din Hever este unul dintre cele mai emblematice chipuri din istorie, cu pandantivul ei „B”, boneta franceză, ochii întunecaţi şi trandafirul roşu din mâna dreaptă. Acum, un secret care a rămas ascuns timp de aproape 500 de ani a fost descoperit sub straturile de vopsea, potrivit The Guardian.
Ministrul Ivan: Consumatorii care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, iar în cazul energiei electrice, să continue schema de sprijin # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat luni propunerea PSD din pachetul de solidaritate pentru protecţia consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie şi gaze naturale, el arătând că acei consumatori care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, iar în cazul energiei electrice, să continue schema de sprijin, cu minus 50 de lei la factură.
Valentine’s Day este despre celebrarea iubirii în toate formele ei. Despre gesturi mici cu impact mare, despre surprize atent alese şi despre bucuria de a oferi. Fie că este vorba despre un cadou simbolic sau unul memorabil, Sărbătoarea Iubirii reprezintă momentul ideal de a transforma sentimentele în experienţe. Indiferent de modul în care alegi să sărbătoreşti, este şansa perfectă de a-ţi arăta aprecierea faţă de persoana iubită, faţă de cei dragi sau chiar faţă de tine.
Ministrul Muncii: Sprijinul propus de PSD pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei / Întreg pachetul de solidaritate, impact de 320 de milioane de lei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei iar întreg pachetul de solidaritate înseamnă 320 de milioane de lei.
Clasamentul ATP: Carlos Alcaraz şi-a mărit avantajul în fruntea ierarhiei. Novak Djokovici a urcat pe locul 3 / Cine este jucătorul român cel mai bine plasat # News.ro
Câştigător la Openul Australiei, spaniolul Carlos Alcaraz şi-a consolidat avantajul în fruntea clasamentului ATP actualizat luni. Spaniolul îl devansează cu mult pe Jannik Sinner, al doilea, în timp ce finalistul Novak Djokovic revine pe podium pentru prima dată în ultimul an şi jumătate.
Zelenski confirmă că nu au mai avut loc noi atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, dar cele din zonele de front au fost atacate # News.ro
Rusia nu a mai efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deşi instalaţiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
Cererea primarului suspendat al Mangaliei de înlocuire a arestului preventiv, respinsă de Tribunalul Constanţa / Decizia nu este definitivă # News.ro
Cererea primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar a fost respinsă, luni, de Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este definitivă.
Grindeanu: Evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează odată cu bugetul: Atunci vom vedea dacă măsurile noastre propuse sunt prinse şi vom avea un tablou complet # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează odată cu bugetul pentru că atunci vor vedea dacă măsurile propuse de ei sunt prinse şi vor avea un tablou complet.
"Jurassic World: Renaşterea", cu Scarlett Johansson şi Jonathan Bailey, va fi disponibil pe SkyShowtime din 3 februarie - VIDEO # News.ro
"Jurassic World: Renaşterea", regizat de câştigătorul BAFTA Gareth Edwards, va fi disponibil în România, pe SkyShowtime, din 3 februarie.
Grindeanu, despre scenariul guvernului minoritar: Din punctul nostru de vedere, nu se poate. Nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul guvernului minoritar, că din punctul PSD de vedere, nu se poate. El a arătat că nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat.
Miriam Bulgaru, eliminată de Olga Danilovic, favorită 7, în primul tur la Transylvania Open # News.ro
Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru, locul 206 mondial, a fost eliminată, luni, în primul tur la turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
Consiliul Concurenţei a finalizat anul trecut 18 investigaţii, similar cu anul anterior, şi a dat amenzi în valoare totală de 347,4 milioane lei # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că în anul 2025 au fost finalizate 18 investigaţii, similar cu anul anterior, şi s-au aplicat sancţiuni în valoare totală de 347,4 milioane lei. De asemenea, în 2025 au fost declanşate 14 investigaţii, menţinându-se trendul din anul 2024, în domenii precum auto, semnalizare rutieră, licitaţii pentru furnizarea de servicii din domeniul tehnologiei informaţiei, licitaţii pentru furnizarea produselor şi echipamentelor medicale utilizate în prevenţia situaţiilor cu caracter epidemic.
Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026 / Pentru pachetele de reformă a administraţiei şi relansare economică aşteptăm din partea Guvernului să vină cu procedura / Bugetul, la finalul lunii. Târziu # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026. El a menţionat că, pentru pachetele de reformă a administraţiei şi relansare economică aşteaptă din partea Guvernului să vină cu procedura pe care doreşte să o aplice şi că nu are un răspuns dacă acestea pot fi adoptate prin Ordonanţă de urgenţă. Potrivit lui Grindeanu, bugetul pe 2026 ar urma să fie trimis în Parlament la finalul lunii, ceea ce este foarte târziu.
Grindeanu spune că această apocalipsă a tăierilor, a datului afară, a reducerilor trebuie gândită mult mai aşezat de acum înainte: În momentul în care guvernezi, trebuie să te ghideze în primul rând dorinţa de a face bine românilor, nu de a face rău # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că această apocalipsă a tăierilor, a datului afară, a reducerilor trebuie gândită mult mai aşezat de acum înainte, el arătând că în momentul în care guvernezi, trebuie să te ghideze în primul rând dorinţa de a face bine românilor, nu de a face rău.
Sarah Ferguson, fosta soţie a lui Andrew i-a scris lui Jeffrey Epstein că este ”fratele” la care a ”visat întotdeauna”. ”Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine” # News.ro
Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este ”fratele” la care a ”visat întotdeauna”, relatează AFP.
Abrudean: Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului / Un vot de încredere, dacă va fi cerut, e absolut normal / Sunt liberali care critică, în general, conducerea partidului # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că el nu crede că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României şi un vot de încredere în Biroul Politic Naţional al partidului, dacă va fi cerut, este absolut normal şi s-a mai întâmplat. Abrudean a mai afirmat că sunt liberali care critică, în general, conducerea partidului, dintotdeauna.
Ania Monica Caill anunţă că nu merge la JO de iarnă: S-a stabilit că sportivii români din disciplina schi alpin vor putea participa exclusiv la probele tehnice – slalom şi slalom uriaş # News.ro
Schioarea Ania Monica Caill a anunţat, luni, că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce Federaţia Română de Schi şi Biatlon a stabilit că sportivii români din disciplina schi alpin vor putea fi prezenţi exclusiv la probele tehnice – slalom şi slalom uriaş.
Centrul European al Consumatorilor din România a recuperat peste 400.000 de euro, în 2025, în creştere cu şase procente faţă de 2024 / Aproape o treime dintre reclamaţii a vizat domeniul transporturilor # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat că Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) – direcţie în cadrul ANPC – a recuperat, anul trecut, peste 400.000 de euro, în creştere cu şase procente faţă de 2024. De asemenea, au fost instrumentate peste 7.000 de solicitări, iar o treime din reclamaţii au vizat domeniul transporturilor.
Grupul MOL şi Compania Naţională de Petrol din Libia încheie un parteneriat strategic pentru cooperare în domeniul explorării hidrocarburilor # News.ro
Grupul MOL anunţă că a încheiat un nou parteneriat strategic cu Compania Naţională de Petrol din Libia (NOC), pentru cooperare în domeniul explorării hidrocarburilor, al inovaţiei tehnologice şi al activităţilor de tranzacţionare a ţiţeiului.
Inundaţie în sediul Biroului Rutier Ploieşti, din cauza unui robinet aparent defect. Mai multe documente, afectate # News.ro
O anchetă penală, care vizează infracţiunea de distrugere din culpă, a fost deschisă după ce un robinet aparent defect a produs o inundaţie, într-un birou al Poliţiei Rutiere Ploieşti, apa afectând mai multe documente.
UTA Arad a ajuns la un acord cu portarul Andrei Gorcea pentru prelungirea contractului. Noua înţelegere este valabilă până în vara anului 2028.
Ministerul Educaţiei: Programul şcolar, afectat din cauza vremii în cinci unităţi de învăţământ din Vâlcea, Dolj, Mehedinţi şi Argeş / În patru unităţi cursurile se desfăşoară online, iar într-o şcoală au fost suspendate # News.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat că programul şcolar este afectat, luni, în cinci unităţi de învăţământ din judeţele Vâlcea, Dolj, Mehedinţi şi Argeş din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. În patru unităţi elevii învaţă online, iar într-o unitate de învăţământ cursurile au fost suspendate, urmând să fie recuperate.
Olt: Un bărbat cu dublă cetăţenie româno-americană a murit în sediul Poliţiei Corabia / El fusese dus acolo pentru o verificare legată de dreptul de a conduce autovehicule în România / Victima a făcut infarct miocardic acut # News.ro
Un bărbat în vârstă de 69 de ani, cu dublă cetăţenie româno-americană, a fost oprit în trafic, pentru un control, în oraşul Corabia din judeţul Olt şi a prezentat un document emis de autorităţile din SUA. El a fost dus apoi la sediul poliţiei pentru a fi făcute verificări care să arate dacă avea dreptul să conducă autovehicule în România. În timp ce se afla în sediul poliţiei, bărbatul s-a dezechilibrat şi a căzut, iar un echipaj cre a încercat să îi acorde primul ajutor nu l-a mai putut salva. Anchetatorii au stabilit că bărbatul a murit din cauza unui infarct miocardic acut.
Rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la finalul lunii ianuarie la 65,812 miliarde euro # News.ro
Rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) au crescut la finalul lunii ianuarie la 65,812 miliarde euro, faţă de 64,8 mliarde euro la 31 decembrie 2025, anunţă banca centrală.
Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, arestat cu o zi înainte de începerea unui proces în care este judecat cu privire la violuri # News.ro
Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a fost arestat din nou, duminică seara, cu privire la noi suspiciuni de aducere atingere integrităţii fizice, ameninţări cu cuţitul şi încălcarea interdicţiei de a intra în contact, anunţă poliţia norvegiană luni, cu o zi înaintea deschiderii la Oslo a procesului în care acesta este judecat cu privire la violuri, relatează AFP.
AUR anunţă că depune miercuri trei moţiuni simple, la Senat şi pregăteşte moţiune de cenzură, dacă Guvernul îşi angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat luni că formaţiunea va depune miercuri, în Senat, trei moţiuni simple şi pregăteşte moţiune de cenzură, dacă Guvernul îşi angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei.
Patru cetăţeni străini arestaţi în regiunea Teheran cu privire la ”participare la revolte” # News.ro
Patru cetăţeni străini - a căror naţionalitate nu a fost dezvăluită - au fost arestaţi în Iran cu privire la ”participare la revolte”, anunţă luni televiziunea de stat iraniană, în contextul în care Iranul a fost zguduit în ianuarie de o contestare reprimată în sânge, relatează AFP.
AUR şi-a anunţat priorităţile legislative şi propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei # News.ro
AUR şi-a anunţat, luni, priorităţile legislative pentru noua sesiune din Parlament şi propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei.
Hellas Verona a anunţat, luni, că l-a demis pe antrenorul Paolo Zanetti, la două zile după înfrângerea cu 0-4 în faţa echipei Cagliari, în etapa a 23-a din Serie A.
Ministrul Buzoianu, discuţii cu asociaţiile autorităţilor publice locale, despre bugetul AFM pe 2026: Cele mai frecvent menţionate nevoi au vizat infrastructura de apă şi canalizare, iluminatul public şi realizarea de piste pentru biciclete # News.ro
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a avut luni o întâlnire de lucru cu asociaţiile reprezentative ale autorităţilor publice locale, discuţiile vizând configurarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, cele mai frecvent menţionate nevoi vizând infrastructura de apă şi canalizare, iluminatul public şi realizarea de piste pentru biciclete. De asemenea, s-a discutat despre un viitor program naţional de împăduriri, dar adaptat pentru a fi mai eficient la nivel local şi pentru a implica direct primăriile în implementare.
Karolína Pliskova, câştigătoarea trofeului în 2024, eliminată în primul tur la Transylvania Open WTA 250, ediţia 2026 # News.ro
Jucătoare cehă de tenis Karolína Pliskova, câştigătoarea trofeului de la Cluj în 2024 şi beneficiara unui wild card, a fost eliminată, luni, în primul tur la Transylvania Open WTA 250, ediţia 2026.
Infotrafic: Utilaje de deszăpezire pe autostrăzile A1 şi A2 şi pe mai multe drumuri din ţară, unde ninge slab, pentru menţinerea fluenţei rutiere/ Pe A3, A7, DN1 şi DN7, traficul este fluent, pe un carosabil umed, cu vizibilitate bună # News.ro
Drumarii acţionează cu utilaje de deszăpezire, la această oră, pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, unde suunt porţiuni cu zăpadă pe carosabil, dar şi pe mai multe sectoare de drum cu ninsoare uşoară, pentru menţinrea fluenţei traficului, fără a fi semnalate evenimente semnificative. Potrivit Infotrafic, pe celelalte artere rutiere importante, respectiv autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud, precum şi pe DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Piteşti – Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună.
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian ”ordonă” să se înceapă negocieri în dosarul nuclear cu SUA # News.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a ”ordonat” luni să se deschidă negocieri nucleare cu Statele Unite, potrivit agenţiei iraniene de presă Fars, în contextul unor tensiuni cu Washingtonul, care nu îndepărtează să recurgă la forţa armată, relatează AFP.
Patru fapte grave de violenţă în familie, între care două de omor şi două de tentativă de omor, instrumentate în ianuarie de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti # News.ro
Procurorii din Capitală au deschis, în luna ianuarie, patru dosare are vizează fapte extrem de grave de violenţă în familie, în două dintre cazuri fiind vorba despre uciderea unei rude, iar în celelalte două, despre tentativă de omor, victimele fiind, de asemenea, rude ale presupuşilor autori. Un bărbat şi-a ucis fratele şi altul, tatăl, pe fondul neînţelegerilor privind averea, respectiv al unor conflicte mai vechi. Alt inculpat şi-a atacat tatăl, în timp e unul dintre inculpaţi a încercat să îşi ucidă fosta parteneră cu cuţitul, într-un lift, pe motiv că femeia nu voia să reia relaţia cu el.
Kremlinul confirmă negocieri directe Rusia-Ucraina-SUA miercuri şi joi la Abu Dhabi, prevăzute în acest weekend şi amânate # News.ro
Kremlinul confirmă luni organizarea - miercuri şi joi - la Abu Dhabi a unei noi runde de negocieri directe între Ucraina, Rusia şi Statele Unite în vederea găsirii unei ieşiri din Războiul din Ucraina, o reuniune prevăzută iniţial duminică, relatează AFP.
Sezonul 2 din „Extratereştrii antici” reuneşte mistere fascinante din ultimii 16 ani, la History Channel # News.ro
Cele mai bune momente din „Extratereştrii antici” sunt reunite într-o nouă serie din „Extratereştrii antici: Origini” (Ancient Aliens: Origins, 2025), din 4 februarie, miercurea, de la ora 20.00, numai la History Channel. Sezonul 2 transportă în timp telespectatorii din România, acolo unde a început totul, pentru a retrăi cele mai fascinante mistere explorate în ultimii 16 ani, în seria-documentar despre omuleţii verzi.
Lisa Buckwitz, campioană olimpică la bob în 2018, şi-a finanţat participarea la JO de la Milano cu ajutorul platformei OnlyFans: „Este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla” # News.ro
Sportiva germană Lisa Buckwitz (31 de ani) a încheiat un acord de sponsorizare cu OnlyFans, o platformă de conţinut erotic şi pornografic. Contractul îi permite să-şi finanţeze participarea la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina, unde ea evoluează în proba de bob.
Avertismentul IGSU în contextul ninsorilor abundente şi a gerului: Atenţie la polei, la ţurţuri şi la bălţi îngheţate/ Pompierii atrag atenţia că îndepărtarea zăpezii, a ţurţurilor şi a gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei e o obligaţie legală # News.ro
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă şi să poarte încălţăminte antiderapantă, să evite zonele unde observă ţurţuri la streşinile unor clădiri şi să nu meargă pe lacuri sau bălţi îngheţate, întrucât există riscul ca gheaţa să cedeze în orice moment. De asemenea, pompierii atrag atenţia că îndepărtarea zăpezii, a ţurţurilor şi a gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei este „o obligaţie legală”, nu doar „un gest de responsabilitate civică”.
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad o propune pe Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace: S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa/ Maia Sandu şi Republica Moldova duc o luptă pentru noi toţi # News.ro
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, din Partidul Verzilor, o propune pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace, argumentând că aceasta s-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa.
Dalai Lama îşi exprimă ”recunoştinţa şi umilinţa” după ce este recompensat cu un Grammy pentru cartea sa audio de meditaţii # News.ro
Liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, şi-a exprimat luni ”recunoştinţa” după ce a fost recompensat duminică, la Los Angeles, cu primul său Grammy Award, la categoria cărţi audio, relatează AFP.
