Ministerul Sănătăţii, protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită / Rogobete: Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece
News.ro, 2 februarie 2026 18:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni, încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită. În 2025, numărul apelurilor la linia unică 116.111 privind dificultăţi psiho-emoţionale ale copiilor a crescut cu 73% faţă de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani. ”Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece”, a transmis ministrul Sănătăţii.
Acum 5 minute
19:10
Două femei au fost rănite, luni, după ce cinci maşini s-au ciocnit pe o stradă Turda.
19:10
Rareş Bogdan, înainte de şedinţa PNL: Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună. Dacă vrea să ceară vot de încredere, facem Consiliul Naţional, stăm de vorbă cu primarii # News.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de şedinţa PNL, că preşedintele PNL Ilie Bolojan nu poate să ceară vot de încredere din lună în lună şi dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Naţional şi să stea de vorbă cu primarii
Acum 30 minute
18:50
Ministerul Sănătăţii, protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită / Rogobete: Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni, încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită. În 2025, numărul apelurilor la linia unică 116.111 privind dificultăţi psiho-emoţionale ale copiilor a crescut cu 73% faţă de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani. ”Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece”, a transmis ministrul Sănătăţii.
18:50
„Primul lucru pe care îl vor face va fi să interzică hocheiul pe gheaţă!”. Trump îşi exprimă îngrijorarea cu privire la preluarea controlului asupra Canadei de către China # News.ro
Donald Trump şi-a exprimat din nou, duminică, dezaprobarea faţă de acordul comercial dintre Beijing şi Ottawa. Anunţat în urmă cu două săptămâni, acesta va favoriza în special intrarea pe piaţa canadiană a zeci de mii de vehicule electrice chinezeşti.
Acum o oră
18:30
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă anunţă constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat "Uniţi pentru România" / Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, spune că Chiriţă a fost exclus din grup
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat luni, în plen, constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România”, format din 19 membri.
18:30
Un căpitan rus a fost găsit vinovat la Londra pentru moartea unui membru al echipajului în urma coliziunii cu un petrolier din SUA # News.ro
Justiţia britanică a decis luni că Vladimir Motin, căpitanul rus al unui vas port-container care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, se face vinovat de omor involuntar, relatează Reuters şi AFP.
18:30
Biatlonista italiană Rebecca Passler, depistată pozitiv cu patru zile înainte de începerea JO # News.ro
Biatlonista italiană Rebecca Passler, selecţionată pentru Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano Cortina (6-22 februarie), a fost testată pozitiv la un control antidoping, a anunţat luni agenţia italiană antidoping (Nado), cu patru zile înainte de ceremonia de deschidere.
18:20
Aeroportul din Craiova, record de pasageri în luna ianuarie, creştere cu 65% faţă de ianuarie 2024 / Director: Este cea mai bună lună ianuarie din istoria aeroportului # News.ro
Directorul Aeroportului Internaţional Craiova, Sorin Manda, anunţă, luni, că în luna ianuarie s-au înregistrat 48.949 de pasageri, ceea ce reprezintă un record absolut pentru luna ianuarie. Majoritatea călătorilor au ales destinaţii din Spaţiul Schengen, localitatea preferată fiind Milano.
18:20
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă anunţă constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România” # News.ro
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat luni, în plen, constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România”, format din 19 membri.
Acum 2 ore
18:10
UPDATE - O fetiţă de aproximativ 6 ani a murit, după ce a căzut într-un pârâu din judeţul Sibiu / A fost solicitat elicopterul SMURD / Echipajele îl caută pe fratele ei, care se presupune că a căzut şi el # News.ro
O fetiţă de sproximativ 6 ani a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, fiind găsită şi extrasă din apă. Victima era în stop cardio-respirator şi nu a putut fi salvată. Echipajele de la faţa locului îl caută pe fratele fetei, un băiat de 9 ani, care se presupune că a căzut şi el în apă.
18:00
Fetiţă de aproximativ 6 ani, în stop cardio-respirator, după ce a căzut într-un pârâu din judeţul Sibiu / A fost solicitat elicopterul SMURD # News.ro
O fetiţă de sproximativ 6 ani a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, fiind găsită şi extrasă din apă. Victima se află în stop cardio-respirator.
18:00
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, vizita oficială în Israel. Se va întâlni cu preşedintele Isaac Herzog şi cu premierul Benjamin Netanyahu şi va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, împreună cu o delegaţie parlamentară, va efectua o vizita oficială în Statul Israel, în perioada 3-5 februarie. În cadrul vizitei oficiale, acesta va avea întrevederi cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel şi cu premierul Benjamin Netanyahu. De asemenea, Grindeanu va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor.
18:00
Alexandru Muraru: PNL solicită PSD o susţinere clară pentru reforma administraţiei publice. Această reformă nu a întârziat din alte cauze, ci exclusiv din lipsa de susţinere a PSD # News.ro
Liderul PNL Iaşi Alexandru Muraru afirmă că liberalii solicită PSD o susţinere clară pentru reforma administraţiei publice, el precizând că discuţiile sunt tergiversate din toamna trecută şi că situaţia nu mai poate fi tolerată.
18:00
Primăria Capitalei atrage atenţia comercianţilor, asociaţiilor de proprietari şi persoanelor care locuiesc la case că au obligaţia să cureţe zăpada de pe trotuare şi ţurţurii de la balcoane şi streşini/ Sute de controale făcute de poliţiştii locali # News.ro
Primăria Capitalei atrage atenţia comercianţilor, asociaţiilor de proprietari şi persoanelor care locuiesc la case că, potrivit legii, au obligaţia, în termen de 24 de ore de la încetarea ninsorii, să-şi cureţe zăpada de pe trotuare şi ţurţurii de la balcoane şi streşini. Poliţiştii locali au făcut, luni, sute de controale pentru a vedea dacă legea este respectată, constatând că mulţi se conformaseră deja. Totuşi, au fost date aproape 300 de somaţii. Sursa citată menţionează că la blocurile în care, la parter, funcţionează magazinele şi prestatorii de servicii, aceştia trebuie să cureţe zăpada de pe trotuarele aferente.
17:50
Consiliul Economic şi Social lansează studiul privind suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control # News.ro
Consiliul Economic şi Social (CES) a lansat, luni, la sediul Guvernului României, începând cu ora 15:00, studiul „Suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control şi/sau avizare”.
17:50
Avertisment din partea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum / Cei care primesc SMS-urile sunt ameninţaţi că li se confiscă maşina # News.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, un avertisment cu priv ire la o tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum.
17:40
Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o şcoală din judeţul Neamţ, arestat preventiv pentru că ar fi racolat şi agresat sexual o elevă minoră, oferindu-i bani, bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii # News.ro
Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o şcoală din judeţul Neamţ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi racolat şi agresat sexual, în perioada 2024 – iunie 2025, o elevă minoră a instituţiei de învăţământ, oferindu-i bani şi diferite bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii de iubire.
17:40
Un irlandez de 22 de ani, înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament pe care-l avea închiriat în Bucureşti / Victima s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5 / A fost demarată o anchetă – VIDEO # News.ro
Un irlandez de 22 de ani a fost înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament pe care suspectul îl avea închiriat în Bucureşti. Incidentul s-a produs după o glumă, iar victima s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5. A fost sesizată Poliţia şi s-a deschis o anchetă, persoana bănuită fiind reţinută pentru 24 de ore.
17:40
Rusia şi-a dublat cuceririle în Ucraina în ianuarie, faţă de decembrie, arată ISW. Armata rusă a cucerit în ianuarie 481 km², faţă de 244 km² în decembrie, mai ales în Donbas, care se află în prezent în centrul unor negocieri directe # News.ro
Trupele ruse şi-au accelerat înaintarea în Ucraina, în ianuarie, cucerind de aproape două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize AFP a unor date de la Institutul Studierii Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project, două centre de reflecţie americane, relatează AFP.
17:40
Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Decizia, pronunţată de un complet de cinci judecători de la ÎCCJ / Care au fost argumentele instanţei # News.ro
Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog (PSD), trimis în judecată într-un dosar de abuz în serviciu şi fals intelectual, în legătură cu angajarea unei consiliere care nu s-a prezentat la locul de muncă, a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Soluţia, pronunţată de un complet de cinci judecători, este definitivă. Instanţa a considerat că „lipsa prezenţei fizice nu este echivalentă cu lipsa activităţii prestate”, arătând că „natura atribuţiilor specifice acestei funcţii nu presupune o prezenţă fizică obligatorie la sediul instituţiei”.
17:30
Sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat la Universitatea din Ploieşti # News.ro
Profesorii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti asigură, şi anul acesta, sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat. La cursurile al căror program este publicat pe site-ul universităţii pot participa elevi din toată ţara.
17:30
Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat, luni, în prima şedinţă de plen din noua sesiune parlamentară, o nouă conducere a Birourilor Permanente.
17:30
România se pregăteşte să monitorizeze mai bine proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, declară Radu Burnete pentru Reuters # News.ro
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore în curs de dezvoltare - care o va transforma într-un exportator net de gaze -, precum şi alte infrastructuri, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al preşedintelui.
17:30
Angajat al unui spital privat din Piteşti, găsit mort în cabinetul în care îşi desfăşura activitatea # News.ro
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Piteşti, angajat al unui spital privat, a fost găsit spânzurat, luni, în cabinetul în care îşi desfăşura activitatea. El lucra în departamentul de kinetoterapie al spitalului.
17:20
Ministrul Muncii: Sprijinul propus de PSD pentru pensionari, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun / Sunt trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari este propus a se da în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun şi sunt trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei, în funcţie de valoarea pensiei.
17:20
Volei feminin: Alexia Căruţaşu şi-a prelungit contractul cu Galatasaray; ea joacă şi pentru naţionala Turciei din iunie 2025 # News.ro
Voleibalista Alexia Cătuţaşu şi-a prelungit, luni, contractul pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul, cu formaţia Galatasaray. Jucătoarea a obţinut cetăţenia turcă în 2024, iar în vara anului trecut a debutat în naţionala de senioare a Turciei.
17:20
Marea Britanie a anunţat luni că a expulzat un diplomat rus după ce l-a convocat pe ambasadorul ţării, într-o mişcare pe care a descris-o ca fiind de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, acuzându-l de spionaj, relatează AFP şi Reuters.
17:20
Brăila: Cinci percheziţii pentru evaziune fiscală, la persoane suspectate că au adus în România cantităţi mari de bijuterii din aur şi argint, în valoare de peste 1,5 milioande de lei/ La percheziţii au fost găsite peste trei kilograme de bijuterii # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din Brăila au făcut cinci percheziţii pentru evaziune fiscală şi contrabandă, la persoane suspectate că au adus şi vândut în România cantităţi mari de bijuterii din aur şi argint a căror valoare depăşeşte 1,5 milioande de lei, fără să achite taxele vamale şi fără să declare veniturile obţinute. La percheziţii, au fost găsite peste trei kilograme de bijuterii şi peste 38.000 de lei şi valută.
17:20
Ana Bogdan, eliminată de o jucătoare venită din calificări în primul tur la Transylvania Open # News.ro
Ana Bogdan, beneficiara unui wild card şi locul 538 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur la Transylvania Open, turneu WTA care se desfăşoară la Cluj-Napoca.
Acum 4 ore
17:10
Un detaliu descoperit în portretul Annei Boleyn dovedeşte că fosta soţie a lui Henric al VIII-lea nu avea un al şaselea degetera „o respingere a vrăjitoriei”, spun istoricii # News.ro
Portretul „Trandafirul” al Annei Boleyn din Hever este unul dintre cele mai emblematice chipuri din istorie, cu pandantivul ei „B”, boneta franceză, ochii întunecaţi şi trandafirul roşu din mâna dreaptă. Acum, un secret care a rămas ascuns timp de aproape 500 de ani a fost descoperit sub straturile de vopsea, potrivit The Guardian.
17:10
Ministrul Ivan: Consumatorii care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, iar în cazul energiei electrice, să continue schema de sprijin # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat luni propunerea PSD din pachetul de solidaritate pentru protecţia consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie şi gaze naturale, el arătând că acei consumatori care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, iar în cazul energiei electrice, să continue schema de sprijin, cu minus 50 de lei la factură.
17:00
17:00
Ministrul Muncii: Sprijinul propus de PSD pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei / Întreg pachetul de solidaritate, impact de 320 de milioane de lei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei iar întreg pachetul de solidaritate înseamnă 320 de milioane de lei.
17:00
Clasamentul ATP: Carlos Alcaraz şi-a mărit avantajul în fruntea ierarhiei. Novak Djokovici a urcat pe locul 3 / Cine este jucătorul român cel mai bine plasat # News.ro
Câştigător la Openul Australiei, spaniolul Carlos Alcaraz şi-a consolidat avantajul în fruntea clasamentului ATP actualizat luni. Spaniolul îl devansează cu mult pe Jannik Sinner, al doilea, în timp ce finalistul Novak Djokovic revine pe podium pentru prima dată în ultimul an şi jumătate.
16:50
Zelenski confirmă că nu au mai avut loc noi atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, dar cele din zonele de front au fost atacate # News.ro
Rusia nu a mai efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deşi instalaţiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
16:50
Cererea primarului suspendat al Mangaliei de înlocuire a arestului preventiv, respinsă de Tribunalul Constanţa / Decizia nu este definitivă # News.ro
Cererea primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar a fost respinsă, luni, de Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este definitivă.
16:40
Grindeanu: Evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează odată cu bugetul: Atunci vom vedea dacă măsurile noastre propuse sunt prinse şi vom avea un tablou complet
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează odată cu bugetul pentru că atunci vor vedea dacă măsurile propuse de ei sunt prinse şi vor avea un tablou complet.
16:40
"Jurassic World: Renaşterea", cu Scarlett Johansson şi Jonathan Bailey, va fi disponibil pe SkyShowtime din 3 februarie - VIDEO # News.ro
"Jurassic World: Renaşterea", regizat de câştigătorul BAFTA Gareth Edwards, va fi disponibil în România, pe SkyShowtime, din 3 februarie.
16:20
Grindeanu, despre scenariul guvernului minoritar: Din punctul nostru de vedere, nu se poate. Nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul guvernului minoritar, că din punctul PSD de vedere, nu se poate. El a arătat că nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat.
16:20
Grindeanu: Evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează o dată cu bugetul: Atunci vom vedea dacă măsurile noastre propuse sunt prinse şi vom avea un tablou complet # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează o dată cu bugetul pentru că atunci vor vedea dacă măsurile propuse de ei sunt prinse şi vor avea un tablou complet.
16:20
Miriam Bulgaru, eliminată de Olga Danilovic, favorită 7, în primul tur la Transylvania Open # News.ro
Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru, locul 206 mondial, a fost eliminată, luni, în primul tur la turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
16:10
Consiliul Concurenţei a finalizat anul trecut 18 investigaţii, similar cu anul anterior, şi a dat amenzi în valoare totală de 347,4 milioane lei # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că în anul 2025 au fost finalizate 18 investigaţii, similar cu anul anterior, şi s-au aplicat sancţiuni în valoare totală de 347,4 milioane lei. De asemenea, în 2025 au fost declanşate 14 investigaţii, menţinându-se trendul din anul 2024, în domenii precum auto, semnalizare rutieră, licitaţii pentru furnizarea de servicii din domeniul tehnologiei informaţiei, licitaţii pentru furnizarea produselor şi echipamentelor medicale utilizate în prevenţia situaţiilor cu caracter epidemic.
16:10
Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026 / Pentru pachetele de reformă a administraţiei şi relansare economică aşteptăm din partea Guvernului să vină cu procedura / Bugetul, la finalul lunii. Târziu # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026. El a menţionat că, pentru pachetele de reformă a administraţiei şi relansare economică aşteaptă din partea Guvernului să vină cu procedura pe care doreşte să o aplice şi că nu are un răspuns dacă acestea pot fi adoptate prin Ordonanţă de urgenţă. Potrivit lui Grindeanu, bugetul pe 2026 ar urma să fie trimis în Parlament la finalul lunii, ceea ce este foarte târziu.
16:00
Grindeanu spune că această apocalipsă a tăierilor, a datului afară, a reducerilor trebuie gândită mult mai aşezat de acum înainte: În momentul în care guvernezi, trebuie să te ghideze în primul rând dorinţa de a face bine românilor, nu de a face rău # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că această apocalipsă a tăierilor, a datului afară, a reducerilor trebuie gândită mult mai aşezat de acum înainte, el arătând că în momentul în care guvernezi, trebuie să te ghideze în primul rând dorinţa de a face bine românilor, nu de a face rău.
15:50
Sarah Ferguson, fosta soţie a lui Andrew i-a scris lui Jeffrey Epstein că este ”fratele” la care a ”visat întotdeauna”. ”Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine” # News.ro
Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este ”fratele” la care a ”visat întotdeauna”, relatează AFP.
15:40
Abrudean: Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului / Un vot de încredere, dacă va fi cerut, e absolut normal / Sunt liberali care critică, în general, conducerea partidului # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că el nu crede că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României şi un vot de încredere în Biroul Politic Naţional al partidului, dacă va fi cerut, este absolut normal şi s-a mai întâmplat. Abrudean a mai afirmat că sunt liberali care critică, în general, conducerea partidului, dintotdeauna.
15:40
Ania Monica Caill anunţă că nu merge la JO de iarnă: S-a stabilit că sportivii români din disciplina schi alpin vor putea participa exclusiv la probele tehnice – slalom şi slalom uriaş # News.ro
Schioarea Ania Monica Caill a anunţat, luni, că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce Federaţia Română de Schi şi Biatlon a stabilit că sportivii români din disciplina schi alpin vor putea fi prezenţi exclusiv la probele tehnice – slalom şi slalom uriaş.
15:30
Centrul European al Consumatorilor din România a recuperat peste 400.000 de euro, în 2025, în creştere cu şase procente faţă de 2024 / Aproape o treime dintre reclamaţii a vizat domeniul transporturilor # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat că Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) – direcţie în cadrul ANPC – a recuperat, anul trecut, peste 400.000 de euro, în creştere cu şase procente faţă de 2024. De asemenea, au fost instrumentate peste 7.000 de solicitări, iar o treime din reclamaţii au vizat domeniul transporturilor.
15:20
Grupul MOL şi Compania Naţională de Petrol din Libia încheie un parteneriat strategic pentru cooperare în domeniul explorării hidrocarburilor # News.ro
Grupul MOL anunţă că a încheiat un nou parteneriat strategic cu Compania Naţională de Petrol din Libia (NOC), pentru cooperare în domeniul explorării hidrocarburilor, al inovaţiei tehnologice şi al activităţilor de tranzacţionare a ţiţeiului.
15:20
Inundaţie în sediul Biroului Rutier Ploieşti, din cauza unui robinet aparent defect. Mai multe documente, afectate # News.ro
O anchetă penală, care vizează infracţiunea de distrugere din culpă, a fost deschisă după ce un robinet aparent defect a produs o inundaţie, într-un birou al Poliţiei Rutiere Ploieşti, apa afectând mai multe documente.
