Jaguar: imagini noi cu viitorul model electric în timpul testelor extreme de iarnă

11:30

În urmă cu un an, Dacia Bigster intra în producție la uzina de la Mioveni. Fratele mai mare al lui Duster s-a dovedit a fi un succes comercial în primul său an de vânzări. Datorită acestui succes, Dacia Bigster tocmai a atins borna de 100.000 de exemplare produse.Exemplarul care poartă acest număr semnificativ este destinat unui client din România. Acesta are sub capotă motorizarea Hybrid 155 și este vopsit în culoarea albastră Indigo cu plafon...