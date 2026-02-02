VIDEO: Cum s-a descurcat noul Ford Capri la testul elanului?

Automarket.ro, 2 februarie 2026 09:20

Acum 30 minute
09:20
Acum 24 ore
11:20
Stellantis vrea să crească producția în Italia cu ajutorul noilor modele Automarket.ro
Șeful Stellantis pe Europa, Emanuele Cappellano, a prezentat planurile de producție ale companiei pentru diferitele sale uzine din Italia în cadrul unei întâlniri cu ministrul Industriei, Adolfo Urso.Creșterea producției vine într-un moment sensibil pentru industria auto italiană, care trece printr-o perioadă de transformare profundă, marcată de tranziția către electrificare și de presiunea concurenței globale.Italia rămâne o piață strategică...
10:00
VIDEO: Duelul generațiilor! Noul Audi S5 se ia la trântă cu 3 generații Audi RS4 și două ... Automarket.ro
Ieri
12:20
Bentley prezintă Bentayga X Concept, un off-roader extrem bazat pe SUV-ul de lux Automarket.ro
Bentayga X Concept întruchipează un off-roader extrem, echipat cu anvelope speciale forjate de 22 de inch, ascunse sub aripi lărgite cu 40 mm. Ecartamentul a fost mărit cu 120 mm și garda la sol a fost crescută cu 55 mm. Prin urmare, conceptul poate traversa vaduri cu adâncimi de până la 550 mm.Conceptul este dotat cu spații de depozitare pe plafon, 4 proiectoare și capacitatea de a transporta micul go-kart electric utilizat în liga de karting. La bază se...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Maserati MCPura Cielo Frozen Magma: ediție specială unicat Automarket.ro
Acest lucru este evident la exterior, unde supercarul este „îmbrăcat” într-o vopsea exclusivă Ai Aqua Rainbow, cu un finisaj strălucitor. Aspectul își schimbă nuanțele în funcție de lumină, iar Maserati spune că este conceput pentru a evoca „suprafața cristalină” a ghețarilor.Nota „fierbinte” este adusă de accentele portocalii lucioase, menite să „transmită căldură și energie”. Acestea sunt completate de...
30 ianuarie 2026
17:30
Mazda CX-5 a atins borna de 5 milioane de exemplare produse Automarket.ro
Constructorul japonez a anunțat că a atins borna de 5 milioane de exemplare Mazda CX-5 produse. Acest număr special a fost atins la sfârșitul anului trecut, iar SUV-ul este doar al treilea model din întreaga istorie a mărcii nipone care depășește pragul de 5 milioane de exemplare fabricate. Celelalte două modele care au atins acest prag sunt Mazda 323 și Mazda3.Până în prezent, Mazda CX-5 a fost vândută în peste 100 de țări. Producția...
14:50
VIDEO: Germania vs America! Liniuță între BMW M4 Competition și Ford Mustang Dark Horse ... Automarket.ro
14:40
Noul Bentley Continental GT S: pachet vizual specific și motor de 680 CP Automarket.ro
Constructorul britanic a prezentat noul Continental GT S. Această versiune, disponibilă atât pentru varianta coupe, cât și pentru cea decapotabilă, aduce mai multe noutăți la nivel vizual, dar și un motor mai puternic față de versiunea obișnuită.La nivel estetic, noul Bentley Continental GT S primește pachetul Blackline Specification, care adaugă un spoiler frontal negru, o grilă neagră lucioasă și emblemele mărcii vopsite tot în aceeași culoare....
12:00
Viitorul Audi RS5 va avea motor hibrid plug-in Automarket.ro
Următoarea versiune de performanță a lui Audi A5, botezată RS5, urmează să fie lansată în acest an. Deocamdată, detaliile despre noul model sunt încă limitate, însă marca de la Ingolstadt a confirmat că noul model va avea sub capotă un propulsor hibrid cu încărcare la priză.Astfel, noul Audi RS5 va fi primul model din istoria mărcii cu emblemă RS care va avea un asemenea propulsor. Este posibil ca propulsorul viitorului model de performanță să fie...
10:00
Noul Mercedes-Benz Clasa S facelift, cel mai avansat model din istoria mărcii Automarket.ro
În anul în care marchează 140 de ani de la debutul primei sale mașini din istorie, Mercedes-Benz lansează cel mai avansat model de serie produs vreodată. Acesta este noul Mercedes-Benz Clasa S facelift, care aduce o listă bogată de noutăți, atât din punct de vedere vizual, cât și la nivel tehnic și chiar tehnologic.Peste 50% din componentele noului Mercedes-Benz Clasa S facelift, adică aproximativ 2700 de componente, sunt complet noi sau reproiectate pentru...
09:20
Toyota rămâne cel mai mare producător auto din lume: record de vânzări în 2025 Automarket.ro
Vânzările globale ale grupului au crescut cu 4.6% față de anul precedent și includ automobilele comercializate sub mărcile Toyota și Lexus, precum și vehiculele vândute de divizia de mini-automobile Daihatsu și de producătorul de camioane Hino Motors.Rivalul german clasat pe locul al doilea, Volkswagen Group, a raportat că vânzările sale au scăzut cu 0.5% anul trecut, până la puțin sub 9 milioane de vehicule, în contextul eforturilor de reducere a...
29 ianuarie 2026
18:30
Noul BYD Sealion 5 DM-i a ajuns în România: start de la 27.600 euro Automarket.ro
Constructorul chinez tocmai și-a mărit gama de modele disponibile în România cu un nou SUV electrificat. Cel mai nou model BYD care aterizează în țara noastră se numește Sealion 5 DM-i. Acesta este un SUV de clasă medie care primește sub capotă propulsorul Super Hybrid, alimentat de bateria Blade și ajutat de un motor termic pe benzină.DESIGN SOFISTICATPartea frontală a noului BYD Sealion 5 DM-i aduce faruri LED în standard și o grilă mare cu...
17:10
16:40
Producția auto din Marea Britanie a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 73 de ani Automarket.ro
Datele publicate de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) arată că, în 2025, în fabricile britanice au fost produse 717.371 de autoturisme și 47.344 de vehicule comerciale. Aceste cifre sunt în scădere față de anul precedent, când au fost fabricate 779.584 de autoturisme și 125.649 de vehicule comerciale, și reprezintă un declin de aproximativ 52% comparativ cu 2015.Autoturismele electrice și hibride reprezintă în prezent două din cinci...
16:20
Noutăți pentru Ineos Grenadier: direcție îmbunătățită și ediție specială nouă Automarket.ro
Constructorul britanic a adus câteva noutăți importante pentru unicul său model din gamă, Grenadier. Actualizările aduse modelului de teren sunt doar de natură tehnică, fără noutăți în ceea ce privește partea de design.Cea mai mare noutate adusă de noul Ineos Grenadier este o direcție recalibrată. Modelul de teren a fost criticat pentru răspunsul lent al direcției, fiind comparat cu vehicule utilitare grele de către unii jurnaliști. Cu această schimbare,...
14:30
Porsche are un nou șef de design după 22 de ani. Tobias Suhlmann vine de la McLaren Automarket.ro
În ianuarie 2026, Porsche încheie un capitol lung în departamentul de design. Michael Maurer (poza din dreapta), cel care a deținut funcția de șef de design în cadrul mărcii germane încă din 2004, se retrage din funcție. Maurer a fost responsabil pentru multe dintre modelele mărcii de la Stuttgart din ultimii 22 de ani, care includ generațiile 991 și 992 ale lui Porsche 911, dar și modele precum Panamera, Cayenne și 918 Spyder.Noul șef de design...
12:00
Lexus a înregistrat vânzări record în 2025 Automarket.ro
America de Nord a fost, de departe, cea mai mare piață, concentrând aproape jumătate din livrările globale: 408.070 de unități, în creștere cu 7.5% față de anul precedent.Lexus a înregistrat creșteri în aproape toate piețele majore, cu excepția Europei, unde vânzările au scăzut cu 2.3%, până la 80.686 de vehicule. Din punct de vedere procentual, Africa a avut cea mai mare creștere în 2025, cu un avans de 18.8%, până la 1.485 de...
11:50
Pagani Huayra revine cu o nouă ediție aniversară: marchează 70 de ani de la nașterea ... Automarket.ro
În noiembrie 2025, Horacio Pagani, fondatorul și președintele mărcii care îi poartă numele, a împlinit 70 de ani. Pentru a marca această aniversare specială, Pagani a lansat o ediție aniversară nouă bazată pe vechiul model exotic Huayra.Cel mai nou Pagani se numește Huayra 70 Trionfo și este o ediție care va fi produsă în doar 3 exemplare. Față de un Pagani Huayra obișnuit, noua ediție aniversară primește o caroserie nouă, o vopsea specială și...
10:40
OFICIAL: Tesla Model S și Model X vor fi retrase din producție în acest an Automarket.ro
Anul 2026 marchează un sfârșit de epocă pentru Tesla. În cadrul ultimei întâlniri cu investitorii mărcii, Elon Musk a confirmat că marca americană va pune capăt producției lui Model S și Model X în acest an. Cele două modele urmează să fie retrase din producție în cel de-al doilea trimestru din acest an și nu vor primi generații noi.„A venit, practic, timpul să aducem la sfârșit programele Model S și X cu o concediere...
28 ianuarie 2026
18:50
Genesis X Skorpio: prototip de off-road cu peste 1.100 CP Automarket.ro
Acesta a fost prezentat în deșertul Rub’ al Khali din Emiratele Arabe Unite. Inspirat de un scorpion negru, X Skorpio Concept este primul vehicul off-road extrem al mărcii Genesis, creat special pentru a cuceri condiții dure prin performanțe de ultimă generație și un design luxos.Numele „Skorpio” își trage inspirația din scorpionul negru, recunoscut pentru rezistența sa și capacitatea de a supraviețui în medii ostile. Dezvoltarea conceptului X...
17:50
Volkswagen va exporta mașini produse în China către alte piețe, dar exclude Europa Automarket.ro
Ralf Brandstätter, responsabil de afacerile Volkswagen în China, a precizat că modelele produse în această țară ar putea fi livrate către Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu sau America de Sud.La rândul său, Oliver Blume, CEO-ul Volkswagen, a afirmat că grupul a înregistrat progrese solide în ultimii 3 ani, iar modelele sale se descurcă bine, însă industria auto rămâne extrem de competitivă, ceea ce impune noi reduceri de costuri....
17:40
STUDIU: Mașinile rulate, importate din străinătate, au șanse foarte mari să aibă ... Automarket.ro
Platforma carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de utilizatorii din țările UE în perioada septembrie 2024 și august 2025.Potrivit acestui studiu, cel mai mare număr de mașini second hand importate ajung în țări precum Letonia, Lituania, Ucraina și Serbia. În ceea ce privește țara noastră, dintre toate mașinile verificate pe platforma amintită mai sus, 60.7% au fost importate din străinătate, iar restul de 39.3% au fost...
15:20
Șeful de design Audi critică ecranele mari din habitaclu: &quot;Nu oferă cea mai bună ... Automarket.ro
Mașinile noi din zilele noastre pun un accent foarte mare pe tehnologie, în special în ceea ce privește experiența digitală. Ecranele mari pentru instrumentar și sistemul multimedia, odinioară dotări opționale, sunt acum dotări standard pentru majoritatea modelelor de pe piață. Odată cu apariția ecranelor mari, au început treptat să dispară butoanele fizice, dar și aspectul tradițional al unui habitaclu de mașină.Această tendință de digitalizare nu este...
13:30
Mercedes-AMG pregătește un nou model: imagini din timpul testelor de iarnă Automarket.ro
Germanii de la Mercedes-Benz au dat naștere seriei exclusiviste Mythos odată cu lansarea modelului PureSpeed, bazat pe SL. Acum, divizia de performanță AMG anunță că lucrează la al doilea model din seria Mythos, de această dată bazat pe CLE.Cu această ocazie au fost publicate o serie de imagini din timpul testelor de iarnă, care s-au desfășurat în Suedia. Așa cum era de așteptat, prototipurile sunt acoperite de camuflaj, dar se poate observa spoilerul frontal agresiv,...
12:30
Ford: baterie nouă și autonomie crescută pentru Explorer și Capri Automarket.ro
Începutul de an aduce vești bune și din partea americanilor de la Ford. Constructorul din Dearborn tocmai a anunțat o serie de îmbunătățiri pentru modelele cu zero emisii Explorer și Capri.Ne referim aici la o baterie nouă, cu tehnologie LFP, dar și la un motor electric revizuit pentru versiunea cu autonomie standard. Capacitatea bateriei nu a fost precizată.Știm, însă, că promite o creștere a autonomie cu până la 70 de kilometri. Astfel, Explorer...
12:10
Volkswagen, cea mai înmatriculată marcă în segmentul PHEV din România în 2025 Automarket.ro
Cele mai recente date APIA arată că, în 2025, în România, au fost înmatriculate în total 10.079 mașini echipate cu sistem de propulsie hibrid cu încărcare la priză. Această valoare reprezintă o creștere de 59% comparativ cu anul 2024.În fruntea clasamentului din segmentul PHEV s-au instalat germanii de la Volkswagen cu 1.619 unități, cu 414% mai multe decât în 2024. Locul secund este ocupat de Mercedes-Benz, cu 1.340 unități...
11:40
BMW anunță noutăți pentru modelele din gamă: autonomie crescută pentru iX1 și iX2 Automarket.ro
Venirea primăverii aduce o serie de noutăți în portofoliul de modele BMW. Lista include o autonomie crescută, dar și dotări standard și opționale suplimentare. Mai mult, din luna februarie, toate modelele BMW vor purta pe capotă noua siglă a mărcii.Așadar, începând cu primăvara anului 2026, versiunile iX1 sDrive20, iX1 xDrive30, iX2 sDrive20e și iX2 xDrive30 vor integra o serie de componente semiconductoare din carbură de siliciu în electronica de...
10:20
Primăvara vine cu noutăți pentru Mini Countryman electric: autonomie de 501 kilometri Automarket.ro
Începând cu luna martie 2026, britanicii de la Mini anunță o serie de noutăți pentru versiunea cu zero emisii a lui Countryman. Ne referim aici la ambele variante, adică Countryman E și Countryman SE All4.Cel mai important, fără îndoială, este că Mini Countryman E va oferi o autonomie de până la 501 kilometri, în ciclul WLTP. Această creștere se datorează unui nou invertor din carbură de siliciu, care garantează o conversie eficientă a energiei...
27 ianuarie 2026
16:30
VIDEO: V8 vs electric! Liniuță între Tesla Model 3 Performance și Ford Mustang Dark Horse ... Automarket.ro
15:50
Kim Long Motor și BYD construiesc o fabrică de baterii de 130 de milioane de dolari în Vietnam Automarket.ro
Conform acordului, Kim Long Motor va finanța construcția unității, în timp ce BYD va furniza suport tehnic și tehnologic complet. Fabrica va fi amplasată pe un teren de 4.4 hectare și va avea o capacitate anuală de 3 gigawați-oră (GWh). Compania a menționat că operațiunile ar urma să înceapă în curând, fără a oferi însă un calendar exact.În a doua fază, unitatea va fi extinsă la 10 hectare, iar capacitatea de producție se va dubla,...
14:40
14:40
Evoluția unui best-seller Automarket.ro
Poate că este greu de crezut, dar imediat se împlinesc 20 de ani de când Volkswagen Tiguan a apărut pentru prima oară pe piață. Acest lucru se întâmpla în 2007, într-o perioadă în care majoritatea oamenilor încă preferau berlinele și hatchback-urile, iar SUV-urile erau văzute cumva ca mașini de fițe. Iată că aproape două decenii mai târziu, perspectiva asupra preferințelor s-a schimbat, întrucât SUV-urile domină de la an la an vânzările auto din Europa și din restul lumii. Volkswagen Tiguan, la...
14:00
PREMIERĂ: Vânzările de mașini electrice le-au depășit pe cele cu motoare pe benzină în ... Automarket.ro
În ciuda faptului că majoritatea producătorilor și-au amânat planurile de electrificare, vânzările de mașini electrice au crescut la nivel global în 2025. La nivel mondial au fost comercializate 20.7 milioane de astfel de vehicule, mai multe cu 20% față de nivelul înregistrat în 2024. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în China, acolo unde vânzările de mașini electrice au crescut cu 17%. Singura regiune unde aceste mașini...
11:40
Piața auto din România, creștere peste media europeană în 2025 Automarket.ro
În 2025 au fost vândute 13.271.270 de mașini noi pe tot continentul european, potrivit celui mai nou raport furnizat de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Asta înseamnă o creștere a pieței de 2.4% comparativ cu nivelul de vânzări înregistrat în 2024.Cele mai mari creșteri de piață au avut loc în Islanda, acolo unde vânzările de mașini noi au crescut cu 42.4% în 2025. Urmează Norvegia, care a...
10:50
26 ianuarie 2026
17:30
Mărcile cu cele mai multe rechemări în Europa, în 2025. Peugeot, pe primul loc Automarket.ro
Conform noilor statistici furnizate de sistemul european de alerte Safety Gate, anul trecut au fost demarate aproape 400 de campanii de rechemare pentru defecțiuni apărute la mașini noi sau mai vechi. Cele mai multe campanii de rechemare au avut loc în Germania, acolo unde au fost înregistrate 201 de alerte.Principalele probleme pentru care mai multe mașini au fost rechemate în 2025 au fost legate de defecțiuni ale unor sisteme de siguranță, cum ar fi airbag-urile și...
16:40
Noul Bertone Runabout, un supercar în stil retro cu motor V6 Automarket.ro
Celebra marcă italiană de design Bertone tocmai a prezentat un model de serie care aduce aminte de un concept creat în urmă cu peste 55 de ani. Noul model se numește Runabout și este o reinterpretare modernă a conceptului Autobianchi A112 Runabout, prezentat în 1969 și semnat de legendarul designer italian Marcello Gandini.Noul Bertone Runabout aduce un design retro cu forme ascuțite și cu o linie foarte joasă a caroseriei. Tot în stil retro sunt proiectate și...
14:30
Cel mai pur supercar vine din Olanda: V6 cu 600 CP și transmisie manuală Automarket.ro
Într-o industrie auto mult prea tehnologizată, ar spune mulți, olandezii de la Donkervoort ies pe piață cu o mașină sport aflată la celălalt capăt al spectrului. Dacă vrei, cel mai pur supercar din prezent. Numele său este P24 RS și este, de asemenea, cel mai puternic model de serie din istoria mărcii.Producția noului Donkervoort P24 RS va fi limitată la doar 150 de exemplare. Mai bine de 50 de unități au fost deja rezervate de clienți din Europa, Statele Unite ale...
13:30
Dacia Bigster atinge borna de 100.000 de exemplare produse la Mioveni Automarket.ro
În urmă cu un an, Dacia Bigster intra în producție la uzina de la Mioveni. Fratele mai mare al lui Duster s-a dovedit a fi un succes comercial în primul său an de vânzări. Datorită acestui succes, Dacia Bigster tocmai a atins borna de 100.000 de exemplare produse.Exemplarul care poartă acest număr semnificativ este destinat unui client din România. Acesta are sub capotă motorizarea Hybrid 155 și este vopsit în culoarea albastră Indigo cu plafon...
12:50
VIDEO: Cum se descurcă un pilot de F1 la volanul unei mașini de Dakar? Automarket.ro
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Cum se descurcă un pilot de F1 la volanul unei mașini de Dakar? Isack Hadjar, pilot de Formula 1 pentru echipa Red Bull Racing, a trecut de la monopostul de F1 la un vehicul de Dakar. Aflați cum s-a descurcat pilotul de curse la volanul unui Ford Raptor T1+....
11:30
BYD intenționează să vândă 1.3 milioane de vehicule pe piețele externe în 2026 Automarket.ro
Ținta presupune o creștere anuală de aproximativ 25% față de livrările externe raportate de companie în 2025. Anunțul oferă un reper clar de volum pentru următoarea etapă a expansiunii internaționale a BYD, după ritmul accelerat de creștere din ultimul an.Li Yunfei, director general al departamentului de branding și relații publice al BYD, a declarat în cadrul evenimentului că obiectivul companiei este atingerea a 1.3 milioane de unități vândute pe piețele...
11:30
11:10
Alfa Romeo amână lansarea viitoarelor generații Giulia și Stelvio Automarket.ro
Alfa Romeo Giulia și Stelvio sunt cele mai vechi modele din actuala gamă a mărcii italiene. Ambele modele au fost lansate în 2016 și încă sunt la prima generație. O actualizare majoră a apărut în 2023, atunci când cele două modele au primit un facelift. Deși cele două modele trebuiau să iasă din fabricație în acest an, Alfa Romeo a decis recent să prelungească producția lor până la finalul lui 2027.Acum, potrivit unor noi informații...
09:50
25 ianuarie 2026
12:50
Nissan vinde uzina din Africa de Sud către Chery Automarket.ro
Sub circumstanțele îndeplinirii anumitor condiții, inclusiv obținerea aprobărilor de reglementare, Chery va achiziționa terenul, clădirile și activele asociate facilităților Nissan, inclusiv uzina de ștanțare din apropiere, în mijlocul anului 2026.Nissan a oprit producția acestei uzine încă din 2024, odată cu startul procesului de restructurare a activității. Producătorul japonez a mai închis sau vândut până acum fabrici, atât...
09:20
VIDEO: Duelul generațiilor! Liniuță cu patru generații diferite Porsche 911 GT3 RS Automarket.ro
Duelul generațiilor! Liniuță cu patru generații diferite Porsche 911 GT3 RS Britanicii de la carwow au realizat o liniuță cu 4 generații diferite Porsche 911 GT3 RS, pentru a afla care este mai rapidă. Este vorba de generațiile 991, 992.2, 996 și 997.2. Aflați în video care model a câștigat. carwow, liniuta, drag race, porsche 911, porsche 911 gt3, gt3 rs, porsche drag race, porsche 911 drag race, porsche 911 gt3 rs...
24 ianuarie 2026
10:30
Volkswagen: numele ID.4 se va transforma în ID.Tiguan Automarket.ro
Potrivit Automotive News, informațiile ar proveni de la sindicatul IG Metall, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în Germania. Deloc surprinzător, constructorul german a refuzat să comenteze.Această mutare se aliniază perfect cu decizia recentă a producătorului german de a renunța la denumirile numerice reci, în favoarea unor nume consacrate.A fost confirmat recent că versiunea de serie a conceptului ID.2all va purta numele ID. Polo la lansarea sa...
23 ianuarie 2026
15:40
F1: Alpine prezintă noul monopost A526 pentru sezonul 2026 Automarket.ro
Echipa franceză de Formula 1 Alpine a dezvăluit noul său monopost de Formula 1 pentru sezonul 2026. Cel mai nou monopost al echipei franceze se numește A526 și reprezintă startul unei epoci noi pentru echipa cu sediul în Enstone, Marea Britanie. Începând din acest an, Alpine va rula cu unități de putere Mercedes, după ce Renault a decis să se retragă din Formula 1 la finalul sezonului 2025.La fel ca în sezoanele trecute, noul Alpine A526 adoptă o...
14:20
Dacia a dominat piața europeană a mașinilor cu GPL în 2025 Automarket.ro
În ultimii ani, gigantul francez Renault, prin marca Dacia, a investit foarte mult în motorizările cu alimentare mixtă, adică benzină și GPL. Oferta este una diversificată și include chiar și modelele Duster și Bigster echipate cu noul propulsorul Eco-G, transmisie automată și tracțiune integrală.Aceste investiții au dat roade. În 2025, Dacia a fost liderul european al segmentului mașinilor alimentate cu GPL. Pe Bătrânul Continent au fost comercializate...
14:00
BMW România: record de înmatriculări într-un an. X5, cel mai popular model Automarket.ro
Constructorul german de automobile a avut un an 2025 foarte bun, atât la nivel global cât și pe piața din România. La nivel global, BMW a reușit să încheie anul pe prima poziție în segmentul premium, așadar în fața rivalilor de la Mercedes-Benz și Audi.La noi în țară, BMW Group România a reușit o performanță record: 5.545 de înmatriculări într-un singur an, la nivel de automobile BMW și Mini. De asemenea, 773 de...
