VIDEO: Cum s-a descurcat noul Ford Capri la testul elanului?

14:30

Într-o industrie auto mult prea tehnologizată, ar spune mulți, olandezii de la Donkervoort ies pe piață cu o mașină sport aflată la celălalt capăt al spectrului. Dacă vrei, cel mai pur supercar din prezent. Numele său este P24 RS și este, de asemenea, cel mai puternic model de serie din istoria mărcii.Producția noului Donkervoort P24 RS va fi limitată la doar 150 de exemplare. Mai bine de 50 de unități au fost deja rezervate de clienți din Europa, Statele Unite ale...