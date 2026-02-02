CES lansează studiul privind suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control

12:00

Peste 62% dintre români cred că au taxe pe proprietate mai mari decât în restul UE. Deși impozitele sunt printre cele mai mici, sărăcia și neîncrederea în primării fac ca orice plată să fie resimțită ca o povară. Cetățenii nu cred că serviciile publice se vor îmbunătăți.