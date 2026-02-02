Rareş Bogdan răspunde criticilor din PNL: Sunt membru de drept în biroul de conducere

10:20

Dragoş Damian, Terpia Cluj: An şi decada de vis pentru prietenii mei din industrie. Vânzările de medicamente cresc în 2025 cu 10% până la 37,5 miliarde de lei. Vânzările de medicamente s-au triplat în ultimii 10 ani. Iar România este tot la coada clasamentelor de sănătate