Revenirea lui Dawa, „montată” de fundașul camerunez: „vă arăt cum a început totul”
Gazeta Sporturilor, 2 februarie 2026 19:50
Joyskim Dawa a revenit pe teren la FCSB după aproape 10 luni de absență, iar fundașul camerunez își spune acum propria poveste. Stoperul roș-albaștrilor a publicat un nou clip video pe canalul său oficial de YouTube, acolo unde a început o serie de vloguri dedicate carierei și vieții personale.Dawa s-a accidentat în luna martie, când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
20:20
FC Botoșani a irosit cea mai mare ocazie a etapei în meciul disputat pe teren propriu, ultimul al rundei a 24-a din Superliga, împotriva celor de la Oțelul Galați. Zoran Mitrov a ratat incredibil din doar câțiva metri, sub presiunea lui Enzo Lopez, lovind bara transversală, fază care a provocat o reacție elocventă din partea lui Sebastian Mailat, surprins cu mâinile în cap. ...
Acum 15 minute
20:10
Universitatea Craiova a anunțat transferul la 24 de ore după eșecul cu Farul » Contract pe un an și jumătate # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a anunțat luni seara, 2 februarie, transferul tânărului jucător Luca Mario Popa (20 de ani), fotbalist care se va alătura echipei a doua a clubului din Bănie.La mai puțin de 24 de ore de la eșecul usturător din campionat, cu Farul, scor 1-4, Craiova a anunțat un transfer la echipa a doua a clubului, jucător de perspectivă, fundaș central care a semnat un contract valabil pe un an și jumătate. ...
20:10
Adrian Mutu (47 de ani), fostul internațional român, a analizat lupta la play-off din Superliga și este de părere că nici FCSB și nici CFR Cluj, campioana și vicecampioana din sezonul precedent, nu vor intra în primele 6 la finalul sezonului regular.Adrian Mutu a catalogat actualul sezon ca fiind unul „istoric” și este de părere că într-o componență fără campioană și vicecampioană, Universitatea Craiova ar avea prima șansă la câștigarea titlului. ...
Acum 30 minute
20:00
Pact făcut de Lamine Yamal cu Neymar » Ce au stabilit să facă dacă finala Mondialului va fi Spania - Brazilia! # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal n-a făcut un secret din faptul că l-a avut idol în copilărie pe Neymar. Starul Barcelonei dezvăluie că prietenia cu atacantul lui FC Santos îi poate aduce împreună în vacanța de vară, după Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.Condiția pentru ca planul comun să fie pus în aplicare este ca vedetele celor de la FC Barcelona și FC Santos să ajungă să se întâlnească în Statele Unite ale Americii în finala CM 2026. ...
Acum o oră
19:50
Revenirea lui Dawa, „montată” de fundașul camerunez: „vă arăt cum a început totul” # Gazeta Sporturilor
Joyskim Dawa a revenit pe teren la FCSB după aproape 10 luni de absență, iar fundașul camerunez își spune acum propria poveste. Stoperul roș-albaștrilor a publicat un nou clip video pe canalul său oficial de YouTube, acolo unde a început o serie de vloguri dedicate carierei și vieții personale.Dawa s-a accidentat în luna martie, când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. ...
19:30
Novak Djokovic, sfătuit „să sară” pentru Roland Garros: „Acolo mai are o șansă” # Gazeta Sporturilor
Celebrul tenismen britanic Greg Rusedski (52 de ani) l-a sfătuit pe Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) ce turnee ar trebui să joace sau peste care să sară, pentru a avea cele mai mari șanse de a mai câștiga un Grand Slam acum, pe final de carieră. ...
Acum 2 ore
19:10
„Efervescentele” Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au început cu dreptul competiția de dublu de la Transylvania Open: „Avem o relație love-hate” # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) s-au calificat în sferturile de finală ale Transylvania Open, după o victorie cu 6-4, 6-3 în fața chinezoaicelor Qianhui Tang/Yue Yuan, favoritele numărul 4 ale competiției.Româncele au fost conduse atât în primul set, cât și în al doilea set și au revenit de fiecare dată. ...
19:10
Nu l-a uitat pe Mircea Lucescu: „E tatăl meu fotbalistic” » Unde a ajuns acum fotbalistul cu 11 titluri de campion! # Gazeta Sporturilor
Douglas Costa (35 de ani) a povestit într-un interviu din Gazzetta dello Sport despre relația cu Mircea Lucescu din perioada Shakhtar Donetsk. Selecționerul României l-a impresionat pe internaționalul brazilian, care s-a transferat în urmă cu două săptămâni la Chievo Verona în Serie D, în divizia a patra italiană. ...
19:10
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) are din nou probleme de sănătate, la doar o săptămână de când a fost externat. Acesta a fost din nou internat de urgență în cursul zilei de luni, 2 februarie. Cu mai puțin de două luni înainte de barajul cu Turcia, pentru Cupa Mondială din 2026, selecționerul primei reprezentative are noi probleme de sănătate. Acesta a fost internat la Spitalul Universitar din București, potrivit fanatik.ro. ...
18:40
Ușurat după triumful de la Australian Open, Carlos Alcaraz a explicat șocul concedierii lui Juan Carlos Ferrero # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat titlul la Australian Open după o finală de patru seturi contra lui Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP). Marele succes a venit oarecum neașteptat pentru spaniol, care, chiar înainte de turneu, s-a despărțit de antrenorul său alături de care cunoscuse succesul în circuit, Juan Carlos Ferrero (45 de ani). ...
Acum 4 ore
18:20
Boicot la Transylvania Open! Jucătoarea din Ucraina NU va saluta adversara din Ungaria: care este motivul # Gazeta Sporturilor
Ucraineanca Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 92 WTA) a debutat cu dreptul la turneul de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, iar în turul următor se va duela cu Anna Bondar (28 de ani, 74 WTA). A luat însă decizia de a boicota poza de grup de la început, refuzând în același timp să dea mâna cu adversara. ...
18:20
Marian Huja (26 de ani) nu pare să aibă viitor la Pogon Szczecin, iar presa poloneză scrie că FCSB reprezintă o posibilă destinație pentru fundașul central. Gigi Becali a comentat zvonul.În finalul lunii iunie, Pogon Szczecin a anunțat transferul lui Marian Huja, stoper român născut în Portugalia. Petrolul avea să încaseze în jur de 200.000 de euro de pe urma transferului. ...
18:20
Avertismentul lui Victor Angelescu: „Dacă mai avem două sau trei meciuri așa, avem șansa să ne suspende terenul” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre amenzile pe care le primește clubul și a avertizat fanii că dacă vor mai folosi materiale pirotehnice ar urma ca giuleștenii să joace cu sectoare din stadion închise sau cu terenul suspendat. Potrivit spuselor președintelui de la Rapid, fanii giuleșteni mai au la dispoziție două sau trei abateri, înainte ca deciziile drastice să intre în vigoare. ...
18:20
Cifrele nu mint! Atacanții Rapidului nu au avut treaba cu poarta în ultimul meci » GSP are toate datele # Gazeta Sporturilor
U Cluj s-a impus cu 2-0 în duelul cu Rapid, chiar dacă formația din Giulești a avut mai multe atacuri. Vișinii n-au contat prea mult în careu, iar cei doi atacanți nu au pus probleme reale defensivei ardelene.Rapid București are pretenții la titlu, însă în ultima etapă de campionat, ofensiva a fost ștearsă. Daniel Paraschiv a jucat 69 de minute, timp în care nu a reușit să tragă la poartă. ...
18:10
18:10
Noul portar de la FCSB, Matei Popa, absent de la „ședința” cu Gigi Becali: „E la școală, are evaluare la bac” # Gazeta Sporturilor
Matei Popa (18 ani) a apărat în premieră pentru FCSB în meciul cu Csikszereda, din etapa a 24-a a Superligii, câștigat de roș-albaștri cu 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre momentul în care Marius Popa (47 de ani), antrenorul de portari al campioanei României și tatăl lui Matei, a aflat vestea. ...
18:10
18:00
Giovanni Di Lorenzo a aflat verdictul medicilor » Cât va lipsi căpitanul lui Napoli după accidentarea la genunchi # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte poate răsufla ușurat. Accidentarea suferită sâmbătă de Giovanni Di Lorenzo în meciul cu Fiorentina (2-1) nu este gravă, așa cum se speriase antrenorul lui Napoli. Căpitanul campioanei Italiei a efectuat astăzi examene medicale amănunțite la Clinica Villa Stuart și veștile doctorilor sunt bune. ...
18:00
Liviu Muruțan, președintele lui ASA Târgu Mureș, a oferit detalii despre situația echipei, de la programul de pregătire la transferuri și procesul în care a fost contestată preluarea locului Unirii Ungheni în liga secundă. ...
17:50
Dănuț Lupu cere reforma fotbalului românesc: „Folosim prea mulți străini, eu asta aș face” # Gazeta Sporturilor
Dănuț Lupu (58 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, crede că fotbalul românesc ar funcționa mult mai bine dacă s-ar implementa o nouă regulă. Acesta nu e mulțumit de străinii din Superliga și vrea mai mulți tineri fotbaliști.Campionatul românesc este unul plin de jucători străini, pe care îi regăsim în aproape fiecare echipă. Finanțatorii plătesc bani grei pe unii dintre ei, însă Dănuț Lupu nu este de acord cu acest aspect în totalitate. ...
17:50
17:40
După Gigi Becali, Mihai Stoica „l-a distrus” și el pe arbitru: „E foarte grav să inventezi! Ne-ai scos din play-off?!” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Csikszereda 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a intervenit la mai puțin de 24 de ore de la finalul partidei de pe Arena Națională în controversa privind arbitrajul lui Cristian Munteanu, „central” aspru criticat de Gigi Becali. FCSB a câștigat cu 1-0, dar a tremurat până în final. După meci, Becali a făcut „iureș” la telefon, distrugându-l pur și simplu pe arbitrul întâlnirii. ...
17:40
Antoine Baroan, prezentat oficial la „lanterna roșie” din Portugalia: „Bine ai venit!” # Gazeta Sporturilor
Antoine Baroan, atacantul celor de la Rapid, a fost prezentat la AFS, ultima echipă din clasamentul primei ligi a Portugaliei.Francezul de 25 de ani a fost împrumutat până la finalul sezonului competițional la formația din Primeira Liga, iar AFS are opțiune de cumpărare la finalul sezonului competițional, dacă sunt mulțumiți de serviciile francezului. ...
17:30
De mai bine de două luni, din 22 noiembrie, UTA n-a mai putut conta pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi, accidentat în runda a 17-a, când a fost nevoit să părăsească terenul după numai 7 minute.Atunci, după partida pierdută acasă cu U Cluj (0-2), diagnosticul a fost crunt pentru internaționalul cipriot Marinos Tzionis (24 de ani): ruptură de tendon la glezna stângă. ...
17:20
George Russell îl provoacă pe Max Verstappen înainte de noul sezon: „Vreau să ne luptăm direct” # Gazeta Sporturilor
George Russell (27 de ani), pilotul Mercedes, a declarat că speră ca în sezonul 2026 din Formula 1 să lupte pentru titlu împotriva lui Max Verstappen, pilotul de la Red Bull.Câștigător a două curse în sezonul trecut, George Russell a terminat sezonul 2025 pe locul 4, în timp ce Verstappen a luptat până în ultima rundă pentru titlu, pierzând în fața lui Lando Norris (McLaren). ...
17:20
Se lucrează într-un ritm uluitor la Stadionul Dinamo: arena din Ștefan cel Mare este deja 50% demolată » Ce detaliu împiedică stabilirea unei date exacte pentru finalizarea lucrărilor # Gazeta Sporturilor
Au trecut 11 zile de la startul demolării efective a Stadionului Dinamo, iar dispariția vechii arene din Șoseaua Ștefan cel Mare se desfășoară într-un ritm surprinzător de alert. O vizită recentă a Gazetei Sporturilor în „fieful” aflat la început de modernizare al „câinilor” oferă o imagine aproape poetică: un peisaj alb, acoperit de zăpadă, ce pare desprins din versurile lui George Coșbuc, contrastând puternic cu intensitatea lucrărilor din șantier. ...
16:30
Wayne Rooney îl avertizează pe starul lui Liverpool: „Ar trebui să fie îngrijorat de forma lui Ekitike” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney (40 de ani), fostul mare atacant al lui Manchester United, a declarat că vârful lui Liverpool, Alexander Isak (26 de ani), ar trebui să fie îngrijorat de forma excelentă a colegului său din ofensivă, Hugo Ekitike (23 de ani).Internaționalul suedez este indisponibil din cauza unei fracturi de peroneu, însă, la revenire, locul său în echipa de start nu va fi garantat, susține Rooney. ...
16:30
Tănărul bătut cu parul de doi jucători legați de Poli Timișoara e fiul unui fost fotbalist trecut și pe la Rapid # Gazeta Sporturilor
Tânărul de 19 ani agresat cu bestialitate de doi fotbaliști care aparțineau până ieri de Poli Timișoara este fiul lui Marius Sasu, 50 de ani, fostul atacant legtimat de-a lungul carierei la Politehnica Timișoara și Rapid și care a evoluat mult timp și în Ungaria. Lucas, băiatul său, s-a ales cu răni grave după ce ar fi fost bătut de Cosmin Huminic (22 de ani) și Denis Tătaru (19 ani), doi jucători legați de clubul din Banat. ...
Acum 6 ore
16:20
Stipe Perica, pe picior de plecare de la Dinamo » Clubul care încearcă transferul în ultima zi de mercato # Gazeta Sporturilor
Stipe Perica (30 de ani) este tot mai aproape de despărțirea de Dinamo. Intrat în dizgrația lui Zeljko Kopic, atacantul croat se află pe radarul unui club din Serie B pentru un eventual transfer, în ultimele ore de mercato. Din informațiile Gazetei Sporturilor, Mantova încearcă o mutare, în speranța de a-și completa lotul care are obiectiv evitarea retrogradării.Vârful nu mai reprezintă o opțiune pentru „câini”. ...
16:10
S-au convins că n-au încotro: 10 milioane de euro pentru noul stadion din România! # Gazeta Sporturilor
În urma unei întâlniri între primarul din Hunedoara și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții, Primăria Hunedoara a anunțat că-și asumă să contribuie cu 25% dintre costurile de construcție-montaj ale noului stadion, care ar urma să fie ridicat în 2027 și 2028.Vești oficiale privind noul stadion din Hunedoara. ...
16:10
Balthazar Pierret (25 de ani), fostul mijlocaș defensiv de la Dinamo din sezonul retrogradării (2021-2022), a semnat cu Red Star, locul 4 din Ligue 2. Anunțul a fost făcut de clubul din Hexagon, prin intermediul rețelelor de socializare.Pierret a fost unul dintre puținii fotbaliști care au lăast o impresie plăcută în sezonul de tristă amintire pentru „câini”. Legitimat în iarna lui 2022, Pierret a jucat 17 meciuri pentru Dinamo, perioadă în care a marcat 2 goluri. ...
16:00
Partenera de dublu a lui Novak Djokovic s-a calificat în turul 2 la Transylvania Open și apoi l-a lăudat pe Nole: „E cel mai mare sportiv din istorie” # Gazeta Sporturilor
În turul inaugural de la Transylvania Open, Olga Danilovic (25 de ani, 88 WTA) a învins-o pe Miriam Bulgaru (27 de ani, 206 WTA) cu 6-4, 6-3. După meci, sârboaica și-a analizat prestația și apoi a vorbit despre parcursul special al lui Novak Djokovic la Australian Open.La scurt timp după surpriza reușită de Anastasia Zakharova în fața Karolinei Pliskova, pe terenul central din BTarena au intrat Olga Danilovic și Miriam Bulgaru. ...
15:50
S-a deschis oficial Satul Olimpic de la Milano » Ce au primit sportivii la sosire # Gazeta Sporturilor
Cu patru zile înainte de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice (6–22 februarie) a avut loc inaugurarea Satului Olimpic de la Milano.Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina se vor deschide oficial pe 6 februarie, însă unele sporturi vor începe competiția încă de pe 4 și 5 februarie, așa cum este cazul curlingului, hocheiului pe gheață și al snowboardingului. ...
15:40
Stupoare la Australian Open după filmarea nedorită a unei jucătoare de top: „Atât de bolnav și ciudat” # Gazeta Sporturilor
În timpul Australian Open a izbucnit o dezbatere intensă legată de lipsa de intimitate a jucătorilor / jucătoarelor de top. Totul a pornit de la imaginile devenite virale cu Coco Gauff (21 de ani, 5 WTA). Episodul a stârnit reacții și din partea fostelor mari hocheiste olandeze Ellen Hoog și Naomi van As.„Mai mulți jucători de tenis se plâng de lipsa de intimitate la Australian Open”, a spus Naomi van As, legendă a hocheiului pe iarbă, în podcastul Sportnieuws. ...
15:30
FCSB, la CCR » Înfățișarea care poate „dinamita” procesul prejudiciului de 37 milioane €: „Am putea redeschide speța anulării mărcii!” # Gazeta Sporturilor
Procesul palmaresului Stelei s-a încheiat, la fel procesul în care FCSB a căutat anularea tuturor mărcilor deținute de CSA Steaua, acum urmează reluarea speței în care clubul Armatei îi solicită societății lui Gigi Becali despăgubiri de 37 de milioane de euro # Până atunci, avocații campioanei au fost citați să se prezinte la Curtea Constituțională, unde va fi judecată solicitarea lor de modificare a legii mărcilor. ...
15:20
Denis Alibec a râs când a auzit de planul fostei echipe: „Deocamdată sunt în spatele nostru” # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (35 de ani) a revenit cu gol la Farul Constanța, fiind cel care a închis tabela la succesul obținut de echipa antrenată de Ianis Zicu (42 de ani), pe teren propriu, 4-1 cu liderul Universitatea Craiova.După o jumătate de sezon dezamăgitoare la FCSB, în care a fost mai mult rezervă sau lăsat în afara lotului, Denis Alibec s-a întors la Farul, formație pe care a părăsit-o la finalul stagiunii precedente. ...
15:20
Portarul Marc-Andre ter Stegen a fost împrumutat de Barcelona lui Girona, până la finalul sezonului, dar s-ar putea vedea obligat să revină pe Camp Nou.Portarul naționalei Germaniei a suferit o entorsă musculară în meciul cu Oviedo, ceea ce-i pune în pericol viitorul la Girona, dar și prezența la Mondialul 2026, din vară. ...
15:10
Florin Lovin, 43 de ani, este sceptic în privința șanselor pe care FCSB le mai are de a prinde play-off-ul. Fost campion cu FCSB, cu Astra, Lovin crede însă că toate calculele ar fi răsturnate în scenariul în care roș-albaștrii accesează, în cele din urmă, Top 6.Lovin mai spune că Pintilii și Charalambous ar fi trebuit să plece vara trecută, nu acum.Fostul mijlocaș consideră drept normalitate parcursul FCSB din acest sezon, nu reușitele din ultimele două stagiuni. ...
15:10
Față în față cu Ioanițoaia, Mititelu anunță că lansează încă un proces: „Mi-au făcut un blocaj financiar, ce vrei dovadă mai mare?” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu (57 de ani), finanțatorul celor de la FCU Craiova, a fost luni după-amiaza invitatul invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia într-o ediție specială a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. În studioul GSP, acesta a vorbit despre probleme clubul pe care îl deține, exclus din Liga 3.Mititelu susține că echipa a fost exclusă din cauza datoriilor, însă acestea n-au putut fi achitate din cauza unui „blocaj financiar”. ...
15:10
Opt echipe pentru 3 locuri » Au apărut cotele la calificarea în play-off: detaliul care surprinde # Gazeta Sporturilor
Au apărut cotele pentru calificarea în play-off-ul Superligii. Primele 3 echipe din clasament, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, sunt văzute deja în top 6 de către bookmakeri.De la locul 4, ocupat de FC Argeș, până la poziția 11, pe care se află FCSB, fiecare club e creditat cu șanse la calificarea în play-off-ul Superligii.FC Botoșani, formația de pe poziția a 5-a, are o cotă de 1,65 pentru a obține biletele pentru top 6. ...
14:40
Michael Carrick îl vrea înapoi pe Rashford! Reacția jucătorului și a Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Marcus Rashford este împrumutat de Manchester United până la finele sezonului la Barcelona, care are opțiune de cumpărare cifrată la 30 de milioane de euro.Marcus Rashford a fost pe lista neagră a lui Ruben Amorim și Manchester United l-a împrumutat întâi lui Aston Villa, jumătate de sezon, iar din vară lui Barcelona. Însă la „diavoli” situația s-a schimbat. ...
14:40
Rodion Cămătaru i-a „penalizat” pe fotbaliștii Universității Craiova: „O surpriză pentru toată lumea!” # Gazeta Sporturilor
Rodion Cămătaru (67 de ani), legenda Universității Craiova, a analizat eșecul suferit de olteni, scor 1-4, în duelul cu Farul Constanța.Ocupanta locului unu în Superliga României a suferit un eșec usturător cu Farul Constanța și a ratat șansa de a se distanța în fruntea clasamentului, după ce Dinamo și Rapid au călcat strâmb. Rodion Cămătaru, fostul golgheter al oltenilor, a comentat partida de la malul mării. ...
14:30
Juan Bauza, față în față cu Lionel Messi » Iubita lui a imortalizat momentul: „Nici nașterea unui copil nu egalează ziua asta” # Gazeta Sporturilor
Juan Bauza (29 de ani) e împrumutat de FCU Craiova la Atletico Nacional până în iunie 2026. Pe 1 februarie, echipa lui a disputat un amical în compania lui Inter Miami, echipa superstarului Lionel Messi (38 de ani), pierdut, scor 1-2.Bauza a început meciul din postura de rezervă și a intrat pe teren după pauză, în locul lui Edwin Cardona. Duelul a avut loc în Columbia, în contextul în care Inter Miami se pregătește pentru startul noului sezon, la finalul lunii februarie. ...
14:30
Surpriză la Transylvania Open, sub privirile Simonei Halep! Campioana din 2024 a fost eliminată în primul tur # Gazeta Sporturilor
Sub privirile Simonei Halep, Karolina Pliskova (33 de ani, 416 WTA), campioană la Transylvania Open în 2024 și fost lider mondial WTA, a fost eliminată în primul tur al competiției de Anastasia Zakharova (24 de ani, 107 WTA), scor 6-4, 2-6, 2-6.În primul meci al zilei pe terenul central din BTarena, Karolina Pliskova, jucătoare cu 17 titluri în palmares, s-a duelat cu Anastasia Zakharova, o tenismenă în vârstă de 24 de ani din Rusia. ...
Acum 8 ore
14:20
Judd Trump a câștigat primul trofeu după mai bine de un an » Liderul mondial l-a învins categoric pe Shaun Murphy în finală # Gazeta Sporturilor
Liderul mondial Judd Trump (36 de ani) l-a învins pe Shaun Murphy (43 de ani, #7 mondial) în finala Mastersului German disputat la Berlin, scor 10-4.Succesul „Asului din Pachet” la Mastersul German reprezintă primul trofeu pentru liderul mondial după triumful de la Campionatul Marei Britanii din noiembrie 2024. De asemenea, este al patrulea trofeu obținut de Judd Trump la Berlin, după ce a mai triumfat în 2020, 2021 și 2024. ...
14:20
Mizerabil atacul patronului campioanei asupra arbitrului de la meciul cu Csikszereda! De fapt, ținta nu e Cristian Moldoveanu, ci CCA și toți cei care vor arbitra FCSB de-acum încolo!Să dai buzna în studio și să răcnești că au vrut să te linșeze, e ceva! Auzi, domnule! Că e un act criminal. Că nenorocitul a vrut ”să-I ia viața!”. ...
14:10
Distanțe scurte, progresie sigură » Ce poate învăța FCSB din testul de iarnă cu Csikszereda # Gazeta Sporturilor
FCSB s-a impus la limită în fața celor de la Csikszereda, scor final 1-0, la capătul unui meci cu un grad ridicat de uzură, din cauza condițiilor meteorologice. Ninsoarea și gradele cu minus i-au făcut pe roș-albaștri să-și activeze mecanisme de precauție care au condus la un joc productiv. Sunt pârghiile care i-au lipsit campioanei României în multe dintre partidele de până acum. ...
14:00
Reacția lui Gigi Becali, când a auzit că Ciubotaru vrea la FCSB: „Ei vor decide!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a reacționat la vestea că fundașul stânga Kevin Ciubotaru (22) ar fi, mai nou, deschis la ideea transferului la formația campioană.În decembrie, FCSB și Hermannstadt au bătut palma pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, în schimbul căruia campioana urma să plătească 450.000 de euro.Mutarea a fost blocată de fotbalist, care a preferat să continue la Hermannstadt, în speranța că va primi o oferă din străinătate. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.