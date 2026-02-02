Fotbalistul cu peste 350 de meciuri în Serie A acuză clubul: „I-au cerut să renunțe la trei salarii”

15:10

Florin Lovin, 43 de ani, este sceptic în privința șanselor pe care FCSB le mai are de a prinde play-off-ul. Fost campion cu FCSB, cu Astra, Lovin crede însă că toate calculele ar fi răsturnate în scenariul în care roș-albaștrii accesează, în cele din urmă, Top 6.Lovin mai spune că Pintilii și Charalambous ar fi trebuit să plece vara trecută, nu acum.Fostul mijlocaș consideră drept normalitate parcursul FCSB din acest sezon, nu reușitele din ultimele două stagiuni. ...