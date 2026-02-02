Avertisment al sociologului Gabriel Bădescu: Numărul de profesori calificați scade mai rapid și mai abrupt decât numărul elevilor / Mediul rural este de departe cel mai afectat
G4Media, 2 februarie 2026 19:50
Scăderea numărului de elevi, alimentată de declinul demografic, nu înseamnă automat un sistem educațional mai stabil sau mai ușor de gestionat. Dimpotrivă, în România, problema majoră este că numărul profesorilor calificați scade rapid, într-un ritm mai abrupt decât scăderea numărului de elevi, iar politicile recente au accentuat instabilitatea din școli, avertizează sociologul Gabriel Bădescu, profesor
DN1 a devenit cel mai periculos drum din România / Au murit aici 48 de oameni în 2025 / Au fost peste 600 de răniţi / Pe locul 2 e "drumul morții", DN 2
Drumul moţii s-a mutat pe DN 2, pe DN1, după deschiderea Autostrăzii Moldovei, anunță Observator News. Numărul tragediilor pe drumul european 85 a scăzut, iar primul loc în topul celor mai periculoase drumuri din România a fost preluat de DN . Pe DN 1, într-un singur an, au fost 425 de accidente, 48 de oameni
Ludovic Orban îi ia apărarea lui Bolojan în lupta din PNL: "Au de ales între a deveni un PSD mai mic sau să recâștige încrederea oamenilor / Imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru"
Fostul șef PNL și membru de partid timp de trei decenii, Ludovic Orban i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan în lupta din PNL, între tabăra premierului a lui Hubert Thuma: "Au de ales între a deveni un PSD mai mic sau să recâștige încrederea oamenilor", a spus Orban care a subliniat că imaginea lui Ilie
Șoferul bulgar a unui autoturism Tesla Cybertruck a rămas fără permis la Lugoj / Făcea un tur Finlanda – Biulgaria / Polițiștii susțin că trebuia să aibă categoria C
Șoferului primului Tesla Cybertruck care a ajuns la Lugoj, zilele trecute, a rămas pieton, după ce prezența mașinii sale a atras atenția polițiștilor, anunță Opinia Timișoarei. Mașina, condusă de un cetățean bulgar, care venea tocmai din Finlanda, a poposit în parcarea unui restaurant din Lugoj. Polițiștii l-au legitimat pe șofer și au constatat că acesta,
Scăderea numărului de elevi, alimentată de declinul demografic, nu înseamnă automat un sistem educațional mai stabil sau mai ușor de gestionat. Dimpotrivă, în România, problema majoră este că numărul profesorilor calificați scade rapid, într-un ritm mai abrupt decât scăderea numărului de elevi, iar politicile recente au accentuat instabilitatea din școli, avertizează sociologul Gabriel Bădescu, profesor
Peste 50.000 de persoane evacuate dintr-un oraș marocan / Pericol de inundații / "Barajul este plin şi nu ştim cât va dura această situaţie"
Autorităţile marocane au evacuat peste 50.000 de persoane, aproape jumătate din populaţia oraşului Ksar el-Kebir din nord-vest, deoarece viiturile provocate de săptămâni de ploi abundente ameninţau să inunde oraşul, a anunţat luni presa de stat, transmite Reuters, transmite Agerpres. „Oraşul a devenit un oraş fantomă", a declarat Hicham Ajttou, un rezident local, pentru Reuters prin
EXCLUSIV Interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale nu se poate aplica tehnic și ridică riscuri majore pentru viața privată, avertizează Bogdan Manolea (ApTI) / „Cenzura o să fie privită cu repulsie"
Propunerea privind limitarea accesului minorilor la rețelele de socializare este dificil de aplicat din punct de vedere tehnic și ar genera riscuri semnificative pentru protecția datelor personale, avertizează Bogdan Manolea, președintele Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI), în exclusivitate pentru TechRider.ro. El susține că soluția ar trebui să vină din zona educației media și a
Urșii de la ZOO Târgu Mureș au prevestit că încă nu vine primăvara / "E o tradiție populară ce se bazează pe observații de secole, dar nu poate fi luată științific"
Încă nu vine primăvara, dacă este să ne luăm după comportamentul urșilor de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Grădina Zoologică din Târgu Mureș a sărbătorit azi Ziua Ursului printr-un eveniment special dedicat copiilor și familiilor. Unul dintre momentele așteptate este hrănirea publică a urșilor.
EXCLUSIV Luciana Antoci, consiliera premierului pe Educație: Școala nu poate asuma singură responsabilitatea gestionării consumului problematic de social media la elevi
Consumul problematic de social media în rândul copiilor și adolescenților de 11-15 ani a atins „un prag de alertă", în condițiile în care România este pe primul loc în 44 de țări cu cel mai mare procent (22%) al copiilor în sevraj psihologic atunci când le este tăiat accesul la telefon, a declarat pentru Edupedu.ro
Primarul din Odorheiu Secuiesc după protestul împotriva creșterii impozitelor: "Există o tensiune mare, dar mai mult, din păcate, nu putem"
Szakács-Paál István, primarul din Odorheiul Secuiesc le dă dreptate oamenilor care au protestat duminică împotriva creșterii impoztelor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Aproximativ 1.000 de persoane au participat ieri în municipiul Odorheiu Secuiesc la un protest împotriva majorării taxelor şi impozitelor. Protestatarii au cerut reducerea taxelor, despre care spun că
În noaptea de 2-3 februarie Ucraina va înregistra cele mai puternice înghețuri din întreaga iarnă, cu temperaturi de până la minus 30 de grade
Cele mai severe înghețuri ale iernii vor lovi Ucraina în această noapte, a declarat Natalia Golenia, șefa departamentului de prognoze meteorologice al Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, pentru RBC-Ucraina, scrie BBC. Cele mai scăzute temperaturi vor fi înregistrate în regiunile Sumi și Cernihiv, unde în noaptea de 3 februarie temperaturile ar putea scădea până la minus 28-30
Fresca lui Michelangelo „Judecata de Apoi", o capodoperă renascentistă din Capela Sixtină a Vaticanului, care înfăţişează a Doua Venire a lui Iisus, este supusă primei restaurări din ultimii 30 de ani, transmite Agerpres. Experţii vor lucra timp de trei luni pentru a îndepărta depunerile de particule acumulate timp de decenii, care au ascuns culorile operei
Felul în care Guvernul a suspendat voucherele culturale pentru elevi anulează, practic, întreg programul – analiza unei măsuri țintite asupra elevilor
Ordonanța de urgență nr. 1/2026, publicată în Monitorul Oficial vineri seara, pe 30 ianuarie, suspendă până la începutul anului școlar 2027–2028 prevederile unui articol din legea educației. Este vorba despre articolul 248 alineatul 34 din Legea nr. 198/2023 care conținea calendarul Programului național „Vouchere culturale pentru elevi". Cu alte cuvinte, programul rămâne menționat în lege,
Se pensionează judecătoarea Ionela Tudor – „M-a sunat Lia" – de la Curtea de Apel București. Are 51 de ani
Pe ordinea de zi a ședinței din 5 februarie a Secției pentru judecători a CSM se află cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal. Ionela Tudor a devenit celebră în luna decembrie a anului trecut, la faimoasa conferință de
Mario Draghi, fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, a declarat luni, într-un discurs susținut la KU Leuven în Belgia, că actuala ordine economică mondială este „moartă", dar a avertizat că „prăbușirea acestei ordini nu este în sine o amenințare: … amenințarea este ceea ce o poate înlocui". În special, el a spus
Scandal uriaș în Marea Britanie: fostul ministru Lord Mandelson a divulgat date secrete pedofilului american Epstein
Prim ministrul britanic Keir Starmer consideră că Lord Mandelson nu ar trebui să mai fie membru al Camerei Lorzilor sau să își folosească titlul, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, citat de RFI România. Fost ministru în mai multe rânduri în perioada 1997 – 2010, Lordul Mandelson a divulgat informații de stat
Rareș Bogdan, atac dur la Ilie Bolojan înaintea ședinței PNL de la Vila Lac: "Seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea / Eu cu Ludovic Orban am dus partidul de la 14% la 28%"
Fost lider PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan l-a atacat dur pe Ilie Bolojan înaintea ședinței PNL de la Vila Lac: "Seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea", a spus Bogdan înainte să intre în ședință unde a spus că este "membru de drept" și nu i se poate contesta prezența la aceste întâlniri: "Eu cu Ludovic Orban
Zarvă între "suveraniști": Anamaria Gavrilă contestă schimbarea denumirii grupului POT în „Uniți pentru România", cerută de un coleg de partid
Deputata Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, „legalitatea şi
Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România # G4Media
Grupul ARCMEDIA își consolidează poziția de lider al pieței media digitale din România, ocupând locul 1 în clasamentul grupurilor de presă după numărul de cititori unici, pentru a doua lună consecutiv, conform măsurătorilor oficiale SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet). Potrivit datelor SATI aferente lunii decembrie 2025, Grupul ARCMEDIA a înregistrat 12.852.030 de clienți […] © G4Media.ro.
Grindeanu: Nu se poate trăi în România din ajutor social. Orice guvern trebuie să încurajeze munca # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, în prezent, în România nu se poate trăi din ajutor social şi că orice guvern trebuie să încurajeze munca, transmite Agerpres. Grindeanu a fost întrebat dacă susţine ideea ca ajutoarele sociale să fie acordate ţintit, doar persoanelor care au cu adevărat nevoie, în contextul în care un […] © G4Media.ro.
Completul de cinci judecători al Înaltei Curți l-a achitat definitiv pe fostul ministru al Sănătății Florian Bodog de acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual / Inițial, instanța supremă îl condamnase la închisoare cu suspendare # G4Media
Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost achitat luni, 2 ianuarie, de acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual. Aceeași decizie s-a luat și față de Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu), care fusese trimisă în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Fostul ministru fusese acuzat că a falsificat semnăturile pe două contracte […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu face o vizită oficială în Israel. Are în program o întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu. Din delegație mai fac parte ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, Silviu Vexler și Alina Gorghiu # G4Media
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, împreună ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și cu o delegație parlamentară, va efectua o vizita oficială în Israel în perioada 3-5 februarie, potrivit unui comunicat al instituției. Grindeanu va avea întrevederi cu președintele Isaac Herzog, cu premierul Benjamin Netanyahu, cu Amir Ohana, președintele Knesset-ului și cu Eli Dellal, președintele grupului parlamentar […] © G4Media.ro.
Iranul şi-a revizuit doctrina militară într-una ofensivă, ca urmare a tensiunilor cu Statele Unite # G4Media
Iranul a trecut la o doctrină militară ofensivă, în urma bombardamentelor israeliene şi americane de anul trecut şi în timp ce SUA ameninţă cu un nou atac, a anunţat luni şeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdolrahim Mousavi, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. „După războiul de 12 zile (cu Israelul) şi […] © G4Media.ro.
Karolina Pliskova, fostă lideră WTA, eliminată de la Transylvania Open de o jucătoare din afara top 100 # G4Media
Parcursul Karolinei Pliskova de la Transylvania Open 2026 a fost unul scurt, fosta lideră WTA fiind eliminată în runda inaugurală a competiției de la Cluj-Napoca. Pliskova, beneficiară a unui wild card, a fost învinsă de sportiva rusă Anastasia Zaharova, ocupantă a locului 106 mondial, scor 4-6, 6-2, 6-2. Karolina este o fostă campioană la Transylvania […] © G4Media.ro.
Conservatoarea Laura Fernandez a câştigat alegerile prezidenţiale din Costa Rica cu o diferenţă clară, indică rezultatele preliminare date luni publicităţii, transmit agențiile de știri Reuters şi DPA, citate de Agerpres. Candidata Partidului Poporului Suveran (PPSO) a obţinut 48% din sufragii, a anunţat Tribunalul electoral suprem după ce au fost numărate aproape toate buletinele de vot. […] © G4Media.ro.
Când se întrerupe curentul electric, oamenii scot din dulapuri unelte uitate de mult: arzătoare cu gaz, râșnițe manuale de cafea și orice altceva care nu necesită energie electrică, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Pe măsură ce dronele monitorizează întregul câmp de luptă și distrug un număr tot mai mare de vehicule militare și civile, soldații apelează […] © G4Media.ro.
Percheziţii ale DNA la sediul Consiliului Județean Bacău / Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei # G4Media
Procurorii Direcţiei Generale Anticorupţie (DNA) au efectuat percheziţii la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Bacău, în cadrul unui dosar penal care vizează atribuirea unui contract de infrastructură rutieră cu fonduri europene, transmite Agerpres. Informaţia a fost confirmată pentru Agerpres de preşedintele CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăţ, care a precizat că procedura de achiziţie a contractului a […] © G4Media.ro.
Esteban Ocon (29 de ani) a făcut o scurtă analiză a celor întâmplate la testul de Formula 1 de la Barcelona. Pilotul celor de la Haas spune că echipele Cadillac și Audi (nou venite în Marele Circ) sunt la coada plutonului conform testelor de pe circuitul catalan. Scandalul motoarelor din F1: „Ferrari ar trebui să […] © G4Media.ro.
USR Bucureşti: Indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al companiei Eco Igienizare, majorate la 8.500 lei net/lună / Consiliul General al Capitalei a decis plafonarea acestor sume în 2025 # G4Media
USR Bucureşti atrage atenţia că indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie de la Compania Municipală Eco Igienizare au fost majorate la 14.486 lei brut/lună, transmite Agerpres. Consilierul municipal USR Dragoş Radu va cere explicaţii în legătură cu această decizie, în contextul în care în iunie 2025. „La Compania Municipală Eco Igienizare SA, AGA a votat o […] © G4Media.ro.
Efectele fondurilor europene în România: opinia utilizatorilor G4Media/ 9 din 10 sunt de acord că România ar fi dus-o mai rău fără fondurile europene # G4Media
România a primit mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât a dat către Uniunea Europeană și România ar fi dus-o mai rău dacă n-am fi avut fondurile europene, cu aceste afirmații sunt de acord circa 9 din 10 persoane dintre cei care au răspuns la sondajul de opinie online derulat pe site-ul G4Media în […] © G4Media.ro.
SURSE Ilie Bolojan va încerca luni schimbarea șefilor PNL de la sectoarele din București, organizații cu rezultate slabe la alegeri # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, va încerca să genereze luni în partid un vot pentru schimbare șefilor PNL de la organizațiile din sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București, organizații care au avut rezultate slabe la alegerile parlamentare, potrivit informațiilor G4Media. Dacă va obține votul dorit, propunerile de lideri interimari vor […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni ce măsuri de sprijin de la bugetul de stat conține pachetul de solidaritate propus de PSD. Acesta vizează mai multe categorii vulnerabile. Pe listă sunt mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse, potrivit Mediafax. Ministrul Muncii, Florin Manole, […] © G4Media.ro.
Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de sprijin militar pentru Ucraina, ce include sisteme de apărare aeriană, radare produse de Saab, echipamente de război electronic și drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune # G4Media
Suedia lucrează la un amplu pachet de asistență de securitate pentru Ucraina, care va include sisteme de apărare aeriană, radare produse de Saab, echipamente de război electronic și drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, au anunțat oficialii celor două state, scrie Mediafax. Anunțul a fost făcut în urma unei discuții dintre ministrul suedez al […] © G4Media.ro.
O specialistă în microbiologie de origine română, printre cele 72 de cercetătoare ale căror nume vor fi omagiate în Turnul Eiffel # G4Media
Agnes Ullmann, o specialistă în microbiologie de origine română, se numără printre cele 72 de cercetătoare ale căror nume urmează să fie gravate pe o friză expusă în Turnul Eiffel din Paris, informează sortiraparis.com, transmite Agerpres. La primul etaj al Turnului Eiffel este expusă o friză pe care sunt gravate numele purtate de 72 de […] © G4Media.ro.
Liderul senatorilor USR: Condiționarea reformei în administrație și de pachetul de solidaritate, după pachetul de relansare economică este mult prea mult şi transmite imaginea că PSD nu este un partid serios # G4Media
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a apreciat că pachetul de solidaritate propus de PSD, alături de măsurile de relansare economică, reprezintă „o tergiversare” a măsurilor de reformă. Întrebat dacă pachetul de solidaritate poate fi o tentativă de amânare a reformelor, Pălărie a răspuns: „Absolut! În opinia mea, mi se pare că este mai degrabă un […] © G4Media.ro.
„O lovitură dură pentru Vladimir Putin”: SpaceX a stopat folosirea neautorizată de către Moscova a sateliților Starlink pentru a mări raza de acțiune a dronelor sale cu 500 km / Întreruperea serviciului ar putea avea un impact durabil asupra Rusiei # G4Media
De câteva săptămâni, se adunau dovezi privind utilizarea de către armata rusă a Starlink, rețeaua de comunicații prin satelit a lui Elon Musk. În special de la sfârșitul lunii decembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un centru de reflecție american, documenta integrarea sistemelor Starlink în dronele de atac rusești, ceea ce le-ar fi mărit raza […] © G4Media.ro.
Belgia ia în considerare să trimită deţinuţi străini în penitenciarele din Estonia pe fondul supraaglomerării cronice a închisorilor # G4Media
Belgia, care se confruntă cu supraaglomerarea cronică a închisorilor, va purta discuţii cu autorităţile din Estonia privind posibilitatea de a închiria spaţii penitenciare în această ţară baltică pentru a găzdui deţinuţi străini fără acte, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Miniştrii belgieni ai Justiţiei şi Azilului, Annelies Verlinden şi Anneleen Van Bossuyt, au […] © G4Media.ro.
Marele pariu al premierului Ilie Bolojan pare să fie schimbarea modului în care funcționează administrația românească și ceva în plus: schimbarea modelului de țară. Pe toată durata interviului realizat vineri de G4Media.ro cu șeful executivului am avut senzația că vorbesc cu un administrator de companie, nu cu un politician. Șeful Guvernului recurge la rândul său […] © G4Media.ro.
Preşedintele Trump iniţiază o rezervă de minerale critice cu o investiţie iniţială de 12 miliarde de dolari # G4Media
Preşedintele american Donald Trump va iniţia o rezervă de minerale critice pentru care investiţia iniţială se va ridica la 12 miliarde de dolari, informează luni agenţia de presă Bloomberg News, preluată de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. U.S. Export-Import Bank – agenţia de creditare a guvernului federal de la Washington – va finanţa […] © G4Media.ro.
Ger, viscol și ninsoare: Cum avem grijă de animale în sezonul rece. Recomandări ANSVSA pentru protejarea animalelor în condiții meteo severe # G4Media
Iarna poate fi o perioadă dificilă nu doar pentru oameni, ci și pentru animale. Temperaturile foarte scăzute, vântul puternic și ninsorile abundente pot pune în pericol sănătatea și chiar viața acestora. În acest context, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) face apel la responsabilitate și transmite o serie de recomandări esențiale pentru protejarea animalelor […] © G4Media.ro.
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis excluderea din magistratură a procurorilor Mircea Negulescu și Alfred Virgiuliu Savu / O măsură disciplinară similară fusese luată împotriva lui Mircea Negulescu și în 2019 # G4Media
Instanța supremă a hotărât luni, 2 ianuarie, să îi excludă din magistratură pe procurorii Mircea Negulescu și Alfred Virgiuliu Savu, deși împotriva primului Înalta Curte pronunțase deja sancțiunea disciplinară a excluderii din 2019. „Astăzi (n.r. luni, 2 ianuarie), Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1298/1/2025, recursul declarat de Inspecția […] © G4Media.ro.
Premierul elen propune revizuirea imunităţii miniştrilor şi a „locurilor de muncă pe viaţă” la stat # G4Media
Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, a propus revizuirea imunităţii juridice a miniştrilor şi a „locurilor de muncă pe viaţă” garantate pentru angajaţii la stat, într-o încercare de a restabili încrederea alegătorilor după un scandal de corupţie şi de a câştiga sprijin înaintea alegerilor naţionale din 2027, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Guvernul de […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu: Din punctul nostru de vedere nu se poate guverna minoritar / Dacă PSD iese, Guvernul e căzut # G4Media
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, după ședința grupurilor parlamentare de la începutul noi sesiuni a legislativului, a transmis presei că, din punctul de vedere al social-democraților nu se poate guverna minoritar. Grindeanu a mai adăugat că dacă PSD iese de la guvernare atunci Executivul a căzut. Șeful PSD a adăugat faptul că premierul […] © G4Media.ro.
În China începe „Chunyun”, cea mai mare migraţie umană din lume, pentru sărbătoarea Anului Nou Lunar / Previziunile indică până la 9,5 miliarde de călătorii în cele 40 de zile ale sezonului # G4Media
Sezonul de călătorii în China pentru sărbătoarea Anului Nou Lunar, cunoscută sub numele de „Chunyun”, a început luni, cu previziuni care indică până la 9,5 miliarde de călătorii în cele 40 de zile cât durează acest sezon, până pe 13 martie, ceea ce ar doborî un nou record istoric, informează agenția de știri EFE, citată […] © G4Media.ro.
Cum să alegi tipul de stocare al energiei potrivit pentru acasă – Ghid complet al celor 5 tipuri principale de stocare a energiei (ediția 2024) # G4Media
Dorești să înțelegi tehnologiile de stocare prin baterii, hidroenergie prin pompare, hidrogen și altele? Acest articol explică în detaliu principiile de funcționare, caracteristicile și scenariile de aplicare ale celor cinci tipuri principale de sisteme de stocare a energiei, ajutându-te să înțelegi viitorul peisaj energetic. Pe măsură ce ponderea energiei regenerabile crește, integrarea stabilă în rețea […] © G4Media.ro.
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și americană, a decedat în sediul Poliției orașului Corabia / Ar fi suferit un infarct miocardic acut # G4Media
Un bărbat de 69 de ani cu dublă cetățenie s-a dezechilibrat și a căzut în sediul Poliției orașului Corabia în timp ce documentele sale erau verificate. Și-a pierdut conștiența, iar la fața locului a intervenit un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, dar fără rezultat. Pe 31 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul […] © G4Media.ro.
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, vizită la Washington, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington, potrivit Mediafax. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Delegația condusă de ministrul de Externe va participa la prima […] © G4Media.ro.
Dieta mediteraneeană ar combate efectele microplasticului în organism/ Interviu cu dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice # G4Media
O problemă reală, de larg interes, este cea a microplasticului din organismele noastre și a modului în care el ne poate afecta sănătatea. Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la […] © G4Media.ro.
Constănțenii critică primăria că nu a deszăpezit străzile: „E jale în tot orașul, primare” / Adminstrația locală susține că a ieșit cu utilajele încă de noaptea trecută # G4Media
Constănțenii critică primăria pe rețelele de socializare, luni, pentru că nu a deszăpezit străzile din oraș, transmite Info Sud-Est. În schimb, administrația locală susține că a intervenit cu utilajele încă de la începutul ninsorii. Citește comunicatul integral al primăriei la finalul articolului. „Din ce eră sunt aceste informații? Astăzi la 8 nu se intrase cu […] © G4Media.ro.
Partidul extremist AUR, o nouă propunere de marketing politic: Vrea eliminarea impozitului pe proprietate # G4Media
Partidul extremist AUR a lansat luni o nouă propunere de marketing politic, și anume eliminarea impozitului pe locuințe, potrivit unui comunicat al partidului. Reamintim că AUR a lansat în campanie electorală de anul trecut o altă propunere fără susținere, case făcute de stat la 35.000 de euro, dar președintele partidului George Simion a recunoscut că […] © G4Media.ro.
