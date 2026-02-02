Portugalia vrea să interzică reţelele de socializare pentru cei sub 16 ani, după modelul Australiei sau Franței

16:00

Marele pariu al premierului Ilie Bolojan pare să fie schimbarea modului în care funcționează administrația românească și ceva în plus: schimbarea modelului de țară. Pe toată durata interviului realizat vineri de G4Media.ro cu șeful executivului am avut senzația că vorbesc cu un administrator de companie, nu cu un politician. Șeful Guvernului recurge la rândul său […] © G4Media.ro.