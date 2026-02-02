Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din patru județe, în urma ninsorilor și gerului
Jurnalul.ro, 2 februarie 2026 20:20
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza ninsorilor și a frigului.
Acum 10 minute
20:40
Ludovic Orban îi ia apărarea lui Ilie Bolojan: Opoziția din PNL este inexplicabilă logic # Jurnalul.ro
Opoziția la Bolojan din PNL este inexplicabilă logic, spune, luni, fostul lider PNL, Ludovic Orban, deoarece „după dezastrul din alegerile prezidențiale, partidul i-a cerut lui Bolojan să preia conducerea partidului la parlamentare.Și imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru”.
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Accident rutier grav pe drumul Oradea-Sânmartin. Trei persoane au fost descarcerate de pompieri din două autoturisme. Două victime sunt în stare gravă.
19:50
Comandamentul Maritim al Forței de Reacție a NATO a plecat din baza navală Rota, Spania, la bordul navei amfibii ESPS Castilla, marcând începutul fazei maritime a exercițiului multinațional STEADFAST DART 26, unul dintre cele mai importante teste de reacție ale Alianței.
Acum 2 ore
19:40
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă doamnă a țării, Kim Keon Hee, la un an și opt luni de închisoare pentru corupție, în urma încarcerării soțului ei pentru acte legate de declararea legii marțiale în 2024.
19:20
Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Ce ar putea primi mamele, veteranii și pensionarii # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat ce măsuri conține Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Acesta vizează mai multe categorii vulnerabile. Pe listă sunt mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse.
19:10
Trei zodii din zodiacul chinezesc se bucură de noroc și bunăstare în săptămâna 2–8 februarie 2026.
18:50
Câte băuturi alcoolice te pun în pericol real de cancer. Cifra exactă anunțată de medici # Jurnalul.ro
O nouă cercetare a identificat cu exactitate câte băuturi alcoolice cresc riscul de a dezvolta cancer colorectal, scrie People.
Acum 4 ore
18:40
Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv luni pe fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA în 2021. Bodog era acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual.
18:30
UPDATE:Poliția Sibiu transmite că fata de 6 ani a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.
18:20
Luni, începând cu orele 18:00 are loc ședința Biroului Politic Național la Vila Lac. Ședința este deosebit de importantă pentru PNL, în contextul tensiunilor din partid. De asemenea, Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în PNL.
18:10
„Don Quijote”, „Turandot”, „Callas – Oana Pellea”, „Don Giovanni” și „Evgheni Oneghin”, deschid luna februarie pe scena ONB # Jurnalul.ro
Opera Națională București prezintă în prima săptămână a lunii februarie o selecție de titluri din repertoriul clasic universal precum baletul „Don Quijote” de Ludwig Minkus, operele „Turandot” de Giacomo Puccini, „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski, dar și spectacolul „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally , o producție originală, la intersecția dintre teatru și operă.
18:10
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează șoferii cu privire la o tentativă de fraudă electronică, după ce în această perioadă circulă mesaje înșelătoare care pretind că sunt transmise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR.
17:50
Irlandez înjunghiat într-un apartament din București. Victima a cerut ajutor la farmacie # Jurnalul.ro
Un irlandez a fost înjunghiat de un conațional într-un apartament din București, care nu a gustat gluma făcută de musafir. Victima a cerut ajutor într-o farmacie.
17:40
Un studiu arată că persoanele care consumă carne pot ajunge mai des la 100 de ani, dar experții spun că vârsta și greutatea explică diferențele.
17:40
Polițiștii argeșeni au fost mobilizați luni după ce a fost anunțat decesul unui cunoscut medic kinoterapeut, în vârstă de 33 de ani, care își desfășura activitatea în cadrul unei unități medicale private din municipiul Pitești.
17:20
Ce s-a întâmplat la primul termen al procesului României cu Pfizer și cât ar putea dura litigiul # Jurnalul.ro
România ar putea avea o primă decizie în procesul în care compania farmaceutică Pfizer i-a cerut câteva sute de milioane de euro pentru dozele de vaccin anti-COVID comandate în plus, apoi refuzate, a declarat, pentru Mediafax, echipa de avocați angajată pentru a apăra poziția statului român.
17:10
Un semn zodiacal a intrat oficial într-o perioadă de abundență majoră, potrivit astrologului profesionist Evan Nathaniel Grim.
16:50
Poliţiştii rutieri au identificat şi sancţionat 26 de şoferi care au făcut drifturi pe zăpadă în noaptea de duminică spre luni.
Acum 6 ore
16:40
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, trage un semnal de alarmă. Ea afirmă că orientarea spre ideea că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei riscă să reducă reponsabilitatea Rusiei pentru agresiune.
16:20
Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group, într-un nou format de televiziune! # Jurnalul.ro
Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților.
16:20
Ivan: Sprijin lunar la facturile de energie și gaze pentru românii cu venituri sub 2500 de lei # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a detaliat luni propunerea PSD din Pachetul de solidaritate privind subvenționarea facturilor la utilități. Măsura vizează peste 5 milioane de beneficiari care au venituri nete de maximum 2500 de lei.
16:10
Primăria orașului Fetești, județul Ialmița, funcționează într-un bloc de apartamente de circa un deceniu.
15:50
Antena 3 își consolidează prezența internațională prin structuri permanente la Bruxelles și Washington D.C. # Jurnalul.ro
Într-un context geopolitic și economic fără precedent pentru România, Antena 3 CNN face o mutare strategică majoră pe piața media autohtonă, consolidându-și prezența internațională prin dezvoltarea unor structuri permanente la Bruxelles și Washington D.C., două centre cheie pentru deciziile care influențează direct România, regiunea, dar și industria media.
15:50
Schimbă-ți viața – sau pur și simplu relaxează-te – conectându-te cu natura, încercând un atelier creativ sau participând la un curs de yoga într-un loc minunat.
15:40
Hoții au dezvoltat o nouă metodă prin care au reușit să fure din sute de mii de locuințe.
15:20
Ministerul Educației a anunțat calendarul oficial pentru Evaluarea Națională 2026, susținută de elevii care finalizează clasa a VIII-a în această vară.
15:10
Trei semne din zodiacul chinezesc se bucură de noroc și bunăstare în luna februarie 2026, o perioadă puternic orientată spre relații, conexiuni și atragerea oamenilor potriviți în viața ta.
14:50
6.000 de porci eliminați din cauza pestei porcine africane la o fermă din județul Arad # Jurnalul.ro
Peste porcină africană a decimat o fermă de porci de 6.000 de capete în comuna Cermei, județul Arad.
Acum 8 ore
14:40
Un desert simplu a cucerit internetul și a devenit primul trend culinar al anului 2026.
14:20
Vremea se încălzește începând de marți în toată țara, iar maximele vor ajunge la 11 grade Celsius, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie, emisă luni de ANM.
14:10
Începem săptămâna încă sub influența puternică a Lunii Pline în Leu, ceea ce poate trezi emoții intense, dorința de validare și situații care „apasă butoane” sensibile în plan amoros.
13:50
Pompierii intervin luni pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de pe strada Popovici Nicolae din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri.
13:40
Ministerul Finanţelor va derula, din 6 februarie, o nouă ediţie a programului Fidelis, dobânzi între 6% şi 7,25% # Jurnalul.ro
Ministerul Finanțelor lansează în luna februarie a doua ediție a titlurilor de stat Fidelis, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,25.
13:20
Concedieri masive în Vâlcea: Centrala pe cărbune se închide. Circa 700 de angajați rămân fără locuri de muncă # Jurnalul.ro
Centrala termică pe cărbune din Râmnicu Vâlcea urmează să își înceteze activitatea la sfârșitul acestei veri, măsură care va afecta semnificativ forța de muncă din zonă.
13:10
Săptămâna 2–7 februarie 2026 vine cu horoscoape excelente pentru cinci zodii, marcând o perioadă de progres, maturizare și creștere personală.
12:50
Poliția și forțele militare pakistaneze au ucis peste 100 de „teroriști susținuți de India” în operațiuni antiteroriste în provincia Balochistan din sud-vestul Pakistanului, în ultimele 40 de ore, au declarat oficiali guvernamentali duminică.
Acum 12 ore
12:40
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) spune că politicile economice sunt adesea fragmentate, întârziate sau lipsite de continuitate, iar acest lucru afectează grav mediul de afaceri.
12:30
Telespectatorii, invitați speciali ai super ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani Emisiunea, lider detaşat de audiență! # Jurnalul.ro
Ieri, gaşca celui mai iubit matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, a aniversat 18 ani de dimineți trăite cu chef de viață, 18 ani de emisii live, printr-o super petrecere, live, alături de prietenii lor de-o viață, artişti care au fost parte din povestea Super Neatza încă de la început.
12:20
Șoc pentru consumatori: Facturi URIAȘE la gaze, în ianuarie 2026. Cine va plăti cel mai mult pentru încălzire? # Jurnalul.ro
Facturile la gaze naturale vor fi cu până la 30% mai mari în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI).
12:10
Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: ”băieții vor arăta cât de bine vă cunosc, cât v-au ascultat și cât știu să privească spre viitor” # Jurnalul.ro
Odată cu trecerea primei jumătăți din sezonul trei, marea finală se vede tot mai aproape!
12:10
Horoscop săptămânal Tarot, 2–8 februarie 2026: dezechilibre în relații și lecții importante pentru zodii # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânal Tarot pentru perioada 2–8 februarie 2026 este aici. În această săptămână, Soarele se află în Vărsător, iar Luna traversează semnele de la Leu la Scorpion, ceea ce aduce o energie fixă, ușor rigidă și rezistentă la schimbare.
12:10
Turcia a fost mult timp sinonimă cu relaxarea absolută, însă profilul turistului român s-a schimbat radical în ultimii ani.
12:10
Țara accidentului la minut: România continuă să conducă în clasamentul mortalității rutiere în Europa # Jurnalul.ro
Deși România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto.
12:00
O snowboarderă din Australia a murit în timpul unei excursii cu prietenii în Japonia, după ce rucsacul ei a fost prins într-un teleschi, lăsând-o suspendată în aer, potrivit poliției japoneze și operatorului teleschiului.
12:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, scrie timpul.md.
11:40
Amazon laudă succesul de box office al filmului „Melania”. Documentarul este departe de profit # Jurnalul.ro
Fanii președintelui american, Donald Trump, și ai primei doamne Melania Trump au transformat „Melania” într-un succes de box office.
11:30
Trump despre Premiile Grammy: „cele mai proaste, un gunoi”. Despre prezentator: „un ratat total” # Jurnalul.ro
Președintele american, Donald Trump, a criticat a 68-a ediție a premiilor Grammy. Cele mai proaste, un gunoi, a transmis Trump, adăugând că prezentatorul evenimentului este un ratat total. Președintele SUA a reacționat după ce a fost ironizat și atacat de pe scena evenimentului.
11:30
Un tânăr de 20 de ani a fost trimis în judecată după ce și-ar fi închis vara de 12 ani în casa bunicilor și ar fi violat-o.
11:10
Dalai Lama, liderul spiritual al comunităţii tibetane, şi-a exprimat luni recunoştinţa după ce a primit duminică seară, la Los Angeles, primul său premiu Grammy, care i-a fost decernat la categoria "cel mai bun audiobook".
