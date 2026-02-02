Ludovic Orban: 'Opoziţia din PNL la Bolojan nu are logică'

14:00

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează că, pe fondul ninsorilor abundente şi al gerului din ultimele zile, cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă, să poarte încălţăminte antiderapantă, să evite zonele unde se formează ţurţuri la streşinile clădirilor şi să nu păşească pe lacuri sau bălţi îngheţate, existând riscul ca gheaţa să cedeze în orice moment