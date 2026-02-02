Reprezentarea femeilor în politică: situaţia României faţă de Uniunea Europeană

12:50

* Ministerul susţine că acordarea unui mandat de patru ani pentru Franklin Templeton nu respectă decizia acţionarilor FP din septembrie anul trecut privind demararea unui nou proces de selecţie a administratorului fondului. * Franklin Templeton nu este de acord cu propunerea şi solicită alţi termeni comerciali* Administratorul FP sustine că a făcut demersuri pentru a se întâlni cu reprezentanti ai Ministerului Finanţelor, însă fără succes* Ministerul Finanţelor solicită revocarea a doi membri ai board-ului Fondului Proprietatea