Conducerea PNL, în ședință. Rareș Bogdan, despre un posibil vot de încredere cerut de Ilie Bolojan în partid: „Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună”
HotNews.ro, 2 februarie 2026 20:20
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a lansat, luni, un nou atac la adresa președintelui partidului, Ilie Bolojan, comentând posibilitatea ca premierul să ceară un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de…
• • •
Acum 30 minute
20:30
VIDEO Marmota Phil, devenită celebră odată cu filmul „Ziua Cârtiței”, a prezis când se va termina iarna în SUA # HotNews.ro
Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis luni că iarna în Statele Unite va mai dura șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra când a ieșit din vizuina ei din Gobbler’s Knob, în Pennsylvania, scrie agenția…
20:30
Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial a fost încheiat # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere…
20:20
Acum o oră
20:10
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 27-a din SuperLiga, în care este programat și derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Partida dintre liderul din acest moment și campioana en-titre se va disputa…
20:10
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, adoptat de Senat / „Violența domestică degenerează în crimă” # HotNews.ro
Senatorii au votat, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, legea care definește „femicidul” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și să…
20:00
Lavrov afirmă că „presiunea” militară și economică exercitată de SUA asupra Cubei este „inacceptabilă” # HotNews.ro
Moscova a afirmat luni că „presiunea” economică și militară asupra aliatului său Cuba este „inacceptabilă”, aceste comentarii ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, venind după ce administrația Trump a intensificat amenințările împotriva națiunii insulare…
Acum 2 ore
19:40
Zelenski spune că o pace „demnă și durabilă” este posibilă, înaintea noii runde de negocieri cu Rusia și SUA # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este „realist să se ajungă la o pace demnă și durabilă”, înaintea următoarei runde de discuții de pace cu oficiali ruși și americani, programată pentru această săptămână…
19:30
PNL și USR acuză PSD că blochează reforma administrației / USR întreabă de ce e nevoie de relansare economică dacă „am avut guvernele Marcel Ciolacu I și Marcel Ciolacu II” # HotNews.ro
Coaliția de guvernare nu a ajuns nici până acum la un acord privind adoptarea reformei administrație publice locale. După ce a durat aproximativ 6 luni să fie stabilite măsurile, acum coaliția trebuie să treacă peste…
19:20
Nou prag maxim pentru conținutul de toxine din laptele praf, recomandat în Uniunea Europeană # HotNews.ro
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a recomandat luni un prag maxim pentru toxina cereulidă din laptele praf pentru sugari, despre care Franța a afirmat că este probabil să îi determine pe unii producători să…
19:10
INTERVIU Primarul care a spus că „oamenii care nu muncesc nu merită să trăiască” își explică declarația și susține același lucru: „Voiam să spun «cine nu munceşte nu mănâncă». Înţelesul e acelaşi, e adevărat” # HotNews.ro
Primarul PNL al comunei Cleja din judeţul Bacău, care a susținut despre beneficiarii de ajutoare sociale că „nu merită să trăiască, spune că a folosit „un cuvânt nepotrivit”, dar susține în continuare același lucru: „Ştiu…
19:00
O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu din județul Sibiu / Fratele ei este căutat în ape # HotNews.ro
O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, luni, după ce a căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu. Echipajele de salvare îl caută pe fratele ei, de 9 ani, care se presupune…
18:50
Căpitanul rus unei nave portcontainer care s-a ciocnit cu un petrolier american în largul coastei de est a Marii Britanii, în luna martie a anului trecut, a fost găsit vinovat luni de un tribunal din…
Acum 4 ore
18:40
Ungaria a contestat la CJUE programul REPowerEU, care interzice importul de energie rusă în UE, a anunţat Peter Szijjarto # HotNews.ro
Ungaria a anunțat că a cerut Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să anuleze legea care interzice importul de gaze rusești în blocul comunitar, demersul fiind depus la doar câteva ore după intrarea în…
18:40
Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează. Ionela Tudor de la Curtea de Apel București are 51 de ani # HotNews.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, a făcut cerere de pensionare la Consiliul Suprem al Magistraturii. Ionela Tudor a fost surprinsă în conferința de presă susținută după documentarul Recorder „Justiție capturată” în…
18:10
România pregătește scutul de securitate pentru Neptun Deep și infrastructura din Marea Neagră, anunță consilierul economic al lui Nicușor Dan # HotNews.ro
România va dispune de capacități avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a-și proteja proiectul offshore de gaze care o va transforma într-un exportator net de gaze, precum și alte infrastructuri, a…
18:00
Sarah Ferguson, fosta soţie a lui Andrew i-a scris lui Jeffrey Epstein că este „fratele” la care a „visat întotdeauna”. Alte mesaje: „Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine” # HotNews.ro
Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este „fratele” la care…
18:00
O nouă contestație împotriva numirii la conducerea Tribunalului București a unui judecător care lucrează de mai puțin de o lună la această instanță # HotNews.ro
Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție hotărârile conducerii Curții de Apel București și Consiliului Superior al Magistraturii privind delegarea judecătorului Cosmin Stere Grosu în…
18:00
Celebra frescă „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină va putea fi văzută în curând așa cum a pictat-o Michelangelo, anunță Vaticanul # HotNews.ro
„Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, o capodoperă a Renașterii aflată în Capela Sixtină a Vaticanului, care îl înfățișează pe Iisus la a Doua Venire, va avea parte de prima sa restaurare din ultimii 30…
17:50
„Punctele forte ale Europei nu pot proteja punctele slabe”, avertizează Mario Draghi, fostul premier al Italiei și șef al Băncii Central Europene, în contextul schimbării rapide a ordinii economice globale, relatează The Guardian. Draghi, probabil…
17:50
Zborul operat de compania aeriană Wizz Air trebuia să ducă pasagerii de la București în Tenerife, dar în momentul în care zbura deasupra Sloveniei s-a întors din drum și a aterizat la Budapesta, potrivit datelor…
17:50
Răsturnare de situație. După ce inițial a fost condamnat la închisoare cu suspendare, un fost ministru PSD a fost declarat nevinovat de Înalta Curte # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație Justiție a decis luni achitarea fostului ministru PSD al Sănătății Florian Bodog, actual senator, în dosarul în care a fost acuzat de abuz în serviciu. În primă instanță, completul de trei…
17:30
„Project Vault”, planul menit să contracareze China. Washingtonul mobilizează trei giganți pentru o rezervă de minerale critice # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump urmează să inițieze o rezervă strategică de minerale critice, cu o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a SUA (U.S. Export-Import Bank), a declarat un…
17:20
ULTIMA ORĂ Dacia Logan a fost depășit în premieră de un model de import, din cauza scăderii drastice a cererii de autoturisme din România # HotNews.ro
Vânzările de autovehicule din România s-au contractat sever în prima lună a anului, cel mai probabil ca efect al echilibrării înmatriculărilor masive de la finalul anului trecut, când Programul Rabla și înmatriculările dealerilor au condus…
17:20
Verdict definitiv al instanței supreme: Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, rămâne cu bijuteriile de 2 milioane de euro despre care DNA acuza că nu pot fi justificate # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni definitiv contestația prin care Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încercat să răstoarne sentința în „Dosarul diamantelor” prin care, fostul primar al…
17:10
Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări” # HotNews.ro
Germania și Polonia trebuie să își asume împreună responsabilitatea pentru relansarea economică a Europei, au declarat luni, la Varșovia, miniștrii de Finanțe ai celor două țări, în condițiile în care creșterea economică a continentului rămâne…
17:10
Sorin Grindeanu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD: „Dacă ai ieșit dintr-o coaliție, Guvernul e căzut” # HotNews.ro
Dacă social-democrații ies din coaliție, Guvernul Bolojan va pica, a subliniat luni președintele PSD Sorin Grindeanu într-o declarație de presă în care a comentat posibilitatea unui guvern minoritar fără prezența PSD. Întrebat de HotNews dacă…
17:10
„Istoria ar trebui să fie gratuită”: Nemulțumiri după prima zi în care Roma a taxat turiștii pentru a-i lăsa la un moment emblematic # HotNews.ro
Teresa Romero se află la Roma pentru a sărbători o aniversare importantă, iar unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut luni a fost să viziteze Fontana di Trevi, pentru a arunca o monedă în…
17:00
Anunțul momentului în mass-media. Denise Rifai pleacă de la Kanal D după șase ani. La ce televiziune se duce # HotNews.ro
Denise Rifai, care realiza „40 de întrebări” la KanalD, se mută la o altă televiziune. Din luna februarie, jurnalista se alătură Antena 1, pentru un „format nou, care va surprinde”, potrivit unui comunicat transmis de…
17:00
Preluarea „La Cocoș” de către proprietarul Lidl și Kaufland e „aproape gata”: „Ideea este ca modelul low-cost să nu fie omorât” # HotNews.ro
Achiziția lanțului de magazine La Cocoș de către grupul german Schwarz, care deține hypermarketurile Lidl și Kaufland, este condiționată de păstrarea prețurilor mici și deschiderea de noi astfel de magazine, a anunțat luni Bogdan Chirițoiu,…
16:50
Iranul face un pas spre negocierile cu SUA, pe fondul mobilizării militare americane în regiune. Care sunt condițiile impuse de Trump # HotNews.ro
Surse iraniene au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump a impus trei condiții prealabile pentru reluarea negocierilor: zero îmbogățire a uraniului în Iran, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor și…
Acum 6 ore
16:40
„Armistițiul energetic” dintre Ucraina și Rusia s-a încheiat înainte de termenul anunțat de Trump. Zeci de localități în beznă după ultimele atacuri / Când au loc din nou negocieri directe. Avertismentul unui general american # HotNews.ro
Rusia a reluat luni atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în Harkov, Sumi, Dnipropetrovsk, Cerkasî și în peste 160 de localități din întreaga țară, potrivit Kyiv Post. Tot astăzi, purtătorul de…
16:40
Una dintre problemele reformării sistemului de pensii militare, despre care a vorbit recent premierul Ilie Bolojan, este aceea că ar trebuie făcută fără a scădea atractivitatea carierei militare, într-un context în care a crescut riscul…
16:40
Ecopolis lansează „Cetățeni pentru Aer Curat”: program dedicat școlilor din București, cu sprijinul Storia # HotNews.ro
Asociația Ecopolis anunță lansarea proiectului „Cetățeni pentru Aer Curat”, un program dedicat școlilor din București, realizat cu sprijinul partenerului Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, care își propune să transforme unitățile de…
16:40
GOLAZO.ro caută tineri pasionați de sport și de jurnalism pentru a se alătura redacției din București. Detalii, mai jos. Dacă îți place sportul, ești bun prieten cu limba română și ai abilități digitale, în curând ne-ai…
16:40
„Groenlanda, legată de SUA și guvernată de acolo”. Avertisment despre intențiile lui Trump, chiar de pe insula râvnită de președintele american # HotNews.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat luni că, deși președintele american Donald Trump a exclus utilizarea forței militare, Washingtonul încă urmărește în mod fundamental să controleze insula arctică, informează Reuters. Liderul de la Casa Albă…
16:30
Schoenherr și Asociații SCA anunță o serie de promovări în cadrul echipei sale de avocați: începând cu 1 februarie 2026, Magdalena Roibu a devenit Partner, Adriana Stănculescu a fost promovată în rolul de Counsel, iar…
16:20
Calendar fonduri europene 2026: Se anunță aproape 300 de sesiuni de finanțare în valoare de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale și alți beneficiari din România # HotNews.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, luni, calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2026: aproape 300 de sesiuni de înscrierile online la finanțări totale de 6,6 miliarde EUR,…
16:20
CTP, opinie dură: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții” / El vorbește despre o „singură soluție de încercat” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică dur pozițiile diferite ale unor demnitari din guvern privind accesul minorilor la rețelele de socializare și susține că „părinții nu sunt soluția, ci parte din problemă”. Reacția vine în contextul…
16:00
Una dintre cele mai mari investiții din AI este sub semnul întrebării – Ce se poate întâmpla cu înțelegerea dintre doi giganți tech # HotNews.ro
Ultimele zile au fost foarte agitate în domeniul investițiilor în domeniul inteligenței artificiale, după ce presa a scris că ar putea „pica” o investiție de 100 miliarde dolari a Nvidia în OpenAI. Șeful Nvidia a…
16:00
Preluarea Cargus de către Sameday ridică „o serie de îngrijorări”. Ce așteaptă acum Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat luni că autoritatea a formulat o serie de îngrijorări în privința achiziției firmei de curierat Cargus de către Sameday, compania românească parte din grupul eMAG. „Vedem cu ce…
15:40
O țară vecină cu România anunță că următoarea sa paradă militară va include mii de roboți înarmați – cu ajutor din China # HotNews.ro
Liderul Serbiei a spus că țara sa va lua exemplu de la Beijing, unde a văzut roboți care asigură controlul la frontieră, roboți cu roți sau fără roți, „care pot face orice îți trece prin…
15:30
Metalele prețioase și-au prelungit declinul luni, după un val brutal de vânzări la finalul săptămânii trecute, relatează Business Insider. Aurul spot a scăzut cu 6,4%, până la aproximativ 4.581 de dolari pe uncie troy, după…
15:00
Scandal deschis în POT. Liderul de grup cere schimbarea numelui, Anamaria Gavrilă se opune / Incertitudine juridică # HotNews.ro
Situația juridică a grupului de deputați ai partidului Partidul Oamenilor Tineri (POT) este incertă. Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a cerut conducerii Camerei Deputaților schimbarea numelui în „Uniți pentru România”, însă președinta partidului, Anamaria Gavrilă,…
15:00
VIDEO. Gafă uriașă pe scena premiilor Grammy. „Mi-au spus că numele va fi pe prompter”. A urmat apoi dezastrul. Publicul a râs în hohote # HotNews.ro
Celebra cântăreață americană Cher a oferit un moment dezastruos pe scena premiilor Grammy, scrie ziarul britanic Daily Mail. Cântăreața a părăsit scena prematur, iar apoi l-a anunțat câștigător pe regretatul cântăreț Luther Vandross în loc…
15:00
„Ești monitorizat de AI toată ziua”. O fostă angajată TikTok acuză compania de intimidare și hărțuire # HotNews.ro
TikTok se confruntă cu un nou proces în Marea Britanie. Patru foști angajați ai popularei platforme care a reușit să capteze atenția a milioane de persoane din lume dau în judecată compania, potrivit Sky News.…
15:00
Cum să alegi tipul de stocare al energiei potrivit pentru acasă – Ghid complet al celor 5 tipuri principale de stocare a energiei (ediția 2024) # HotNews.ro
Dorești să înțelegi tehnologiile de stocare prin baterii, hidroenergie prin pompare, hidrogen și altele? Acest articol explică în detaliu principiile de funcționare, caracteristicile și scenariile de aplicare ale celor cinci tipuri principale de sisteme de…
Acum 8 ore
14:40
VIDEO Unul dintre cele mai așteptate filme de comedie ale anului va continua o poveste începută cu 20 de ani în urmă și revine cu o distribuție de top # HotNews.ro
Primul trailer complet pentru filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada” (The Devil Wears Prada) a fost lansat, oferind mai multe detalii despre mult aşteptata continuare a filmului regizat de David Frankel. În promo, Miranda…
14:40
O glumă făcută pe scena premiilor Grammy l-a scos din sărite pe Donald Trump care a anunțat că îl va da în judecată pe autor: „Acest prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat” # HotNews.ro
Gala Premiilor Grammy s-a lăsat cu mai multe atacuri ale vedetelor la adresa lui Donald Trump și a modului în care arată America astăzi. Una dintre ele l-a scos din sărite însă pe președintele american.…
14:30
VIDEO „A fost aruncat la câțiva metri!”. Un turist român și alte două persoane, rănite la Roma după prăbușirea unui pin secular # HotNews.ro
Un pin de mari dimensiuni s-a prăbușit duminică pe Via dei Fori Imperiali din Roma, lovind mai mulți trecători. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite, printre care și un român, potrivit Corriere.it și…
14:20
Criminalul în serie Steve Wright a mărturisit încă o crimă după 27 de ani: „S-a făcut în sfârșit dreptate” # HotNews.ro
Criminalul în serie Steve Wright, supranumit de presa din Marea Britanie „Strangulatorul din Suffolk” după ce a ucis cinci tinere în urmă cu două decenii, a pledat vinovat luni pentru o altă crimă comisă în…
