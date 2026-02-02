Înmatriculările de mașini Tesla în luna ianuarie arată ușoare semne de redresare pe mai multe piețe din Europa
Economica.net, 2 februarie 2026 21:20
Înmatriculările de vehicule electrice (EV) noi Tesla pe unele pieţe europene arată uşoare semne de redresare în ianuarie 2026, una din lunile cu cele mai scăzute volume, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 10 minute
21:50
Șeful Intesa nu se arată îngrijorat de o posibilă alianță între rivalii de la UniCredit și compania de asigurări Generali # Economica.net
Poziţia dominantă a Intesa Sanpaolo în Italia nu va pusă în pericol dacă se va materializa anunţata alianţă între egali, a afirmat luni directorului general al băncii Carlo Messina (foto), după ştirile din weekend privind UniCredit şi Generali, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum o oră
21:20
21:10
MOL se duce după petrol în Libia. Grupul ungar și Compania Națională de Petrol din Libia au încheiat un parteneriat de colaborare # Economica.net
Grupul MOL anunță că a încheiat un nou parteneriat strategic cu Compania Națională de Petrol din Libia (NOC). Potrivit unui comunicat transmis astăzi de compania maghiară, memorandumul de înțelegere semnat creează cadrul pentru cooperare în domeniul explorării hidrocarburilor, al inovației tehnologice și al activităților de tranzacționare a țițeiului.
Acum 2 ore
20:40
Peste 4.000 de locuri de muncă vor fi create în Bulgaria cu sprijinul Fondului pentru Tranziție Justă – BTA # Economica.net
Resursele financiare alocate Bulgariei în cadrul Fondului pentru Tranziţie Justă (JTF), prin care sunt sprijinite investiţiile şi activităţile care atenuează consecinţele negative ale tranziţiei la neutralitatea climatică în trei regiuni carbonifere ale Bulgariei: Pernik, Kyustendil şi Stara Zagora, împreună cu 10 municipalităţi adiacente, se ridică la 1,15 miliarde de euro.
20:10
Agricover Holding anunță că, la data de 3 februarie 2026, va derula operațiunea de plată a principalului și a dobânzilor aferente obligațiunilor emise în 2021 și listate la Bursa de Valori București. Plata se va realiza prin infrastructura pieței de capital, în conformitate cu termenii prospectului de emisiune și cu legislația aplicabilă, se mnționează în comunicatul transmis de companie.
20:00
Acum 4 ore
19:40
Trump anunță că Washingtonul și New Delhi au încheiat un acord comercial nou, prin care India se angajează să nu mai cumpere petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
19:30
Norvegia cere Uniunii Europene să nu interzică exportul de hidrocarburi extrase din zona arctică # Economica.net
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a îndemnat luni Uniunea Europeană să excludă în viitoarea sa strategie de securitate ce priveşte regiunea arctică ideea unei interdicţii asupra achiziţiei de petrol şi gaze extrase din Arctica, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
19:00
Șeful FIFA Gianni Infantino susține ridicarea interdicției impusă echipelor de fotbal din Rusia de a participa la competiții internaționale # Economica.net
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat că interdicţia impusă Rusiei în competiţiile fotbalistice internaţionale trebuie ridicată, deoarece această iniţiativă ''nu a realizat nimic'' şi că, deocamdată, ar trebui să se facă la nivel de tineret, scrie EFE, transmite Agerpres.
18:50
Vin turbine chinezești, sau poate japoneze, în Oltenia? O singură ofertă pentru viitoarea centrală pe gaze de la Turceni, de 475 MW și jumătate de miliard de euro # Economica.net
O singură ofertă a fost depusă, până la termenul limită de azi, pentru construirea centralei pe gaze de 475 MW de la Turceni, un proiect derulat de Complexul Energetic (CE) Oltenia și Tinmar Energy, parte a planului de restructurare a CE Oltenia, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice.
18:30
Primăria Ploiești a început demersurile de emitere de obligațiuni municipale, pentru cofinanțarea proiectelor europene # Economica.net
Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, a anunţat, luni, că au fost începute procedurile pentru emiterea de obligaţiuni municipale în vederea obţinerii de fonduri pentru cofinanţarea proiectelor europene, în condiţiile în care valoarea contractelor de finanţare semnate pentru proiecte cu bani UE este de aproape 500 de milioane de lei.
18:20
Turcia a avut anul trecut 64 de milioane de vizitatori, cei mai mulți dintre aceștia fiind din Rusia # Economica.net
Turcia a avut anul trecut 64 de milioane de vizitatori, iar veniturile din turism au ajuns la 54,9 miliarde de euro, a anunţat ministrul Dezvoltării, Mehmet Nuri Ersoy, informează publicaţia Kathimerini, transmite Agerpres.
18:10
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avertizat astăzi că, în această perioadă, circulă mesaje înșelătoare care solicită plata urgentă a taxei de drum (rovinieta).
18:10
Trenurile Alstom 8 și 9 fabricate pentru România au fost predate luni CFR Călători FOTO # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, luni, 2 februarie 2026, reprezentanții ARF - EGIS - ALSTOM au efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramelor electrice RE-IR de tip Coradia Stream - TS08 și TS09, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Tot luni, cele două trenuri au fost predate CFR Călători.
18:00
Consiliul Concurenței la raport. 2025 a fost anul în care a fost autorizat un număr record de tranzacții. Instituția s-a aflat pe primul loc în evaluarea UE privind cazurile finalizate # Economica.net
Activitatea Consiliului Concurenței s-a intensificat considerabil în 2025, în condițiile unui mediu economic și geopolitic caracterizat de evoluții complexe, cu riscuri semnificative pentru funcționarea piețelor, informează instituția în comunicatul în care-și prezintă raportuld e activitate pe anul trecut.
Acum 6 ore
17:40
Deși s-au mai făcut ceva progrese, România continuă să conducă în clasamentul mortalității rutiere în Europa # Economica.net
În ciuda faptului că România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto, relevă datele prezentate de Coaliția pentru Siguranță Rutieră.
17:40
Ministrul Muncii, Florin Manole: Persoanele cu pensii mici vor primi anul acesta ajutoare în două tranșe # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat luni că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun.
17:20
Creșterea economică din perioada 2022 – 2024 ar fi mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără PNRR (studiu BNR) # Economica.net
Creşterea economică a României din perioada 2022 - 2024 ar fi fost mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), se arată în publicaţia Băncii Naţionale a României Caiete de studii nr 66 -"Fondurile europene şi investiţiile publice în România: implicaţii ale încheierii PNRR asupra creşterii economice".
17:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 1,3 miliarde de lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, peste 1,303 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
16:40
Cele mai mari anchete ale Concurenţei care se vor finaliza în 2026 – Când e gata cea mai mare, scandalul ROBOR # Economica.net
Consiliul Concurenţei va finaliza în prima parte a anului mai multe investigaţii, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, a anunţat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
16:40
Analiză RoEM-UBB FSEGA, despre economia României. 2026, un „an în oglindă” cu 2025, dar cu o succesiune inversată a trendurilor # Economica.net
La finalul primei luni din 2026, anul în curs se conturează ca un posibil „an în oglindă” pentru economia României, cu indicatori macroeconomici apropiați de cei din 2025, dar cu o evoluție inversată a trendurilor pe parcursul anului. După un început modest în 2026, economia ar putea să accelereze în a doua jumătate a anului, pe fondul reluării procesului de dezinflație și al diminuării impactului măsurilor fiscale, într-un context în care menținerea disciplinei bugetare și gestionarea riscurilor politice rămân esențiale pentru evitarea unor noi presiuni de finanțare, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
16:30
Bitcoin cade sub 78.000 de dolari și atinge minimele înregistrate în aprilie anul trecut # Economica.net
Bitcoin scade la minimele înregistrate în aprilie anul trecut. Piețele digeră numirea lui Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Fed. Comisia pentru Agricultură a Senatului SUA avansează proiectul de lege privind structura pieței criptoactivelor.
16:20
Războiul pentru pământuri rare şi minerale critice – Trump pregăteşte o mutare crucială pentru SUA. Ce înseamnă Proiectul Vault (surse Bloomberg) # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump va iniţia o rezervă de minerale critice pentru care investiţia iniţială se va ridica la 12 miliarde de dolari, informează luni agenţia de presă Bloomberg News, preluată de Reuters.
16:10
Cel puţin 7,7 miliarde de lei, planul de împrumuturi al statului român pentru luna februarie – date oficiale de la Ministerul Finanţelor # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna februarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,7 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Acum 8 ore
15:40
Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei ca în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute să evite deplasările în spaţii deschise şi expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume.
15:40
Furnizorii de energie au depus plângeri, la București și la Bruxelles, în care acuză comportamentul Hidroelectrica # Economica.net
Cel puțin un furnizor mare de energie electrică a făcut plângere la Consiliul Concurenței și la Comisia Europeană, referitor la comportamentul Hidroelectrica în piața de furnizare, a spus azi, în conferință de presă, Bogdan Chirițoiu, răspuzând unei întrebări pe această temă.
15:30
România începe negocierile cu UE pentru modernizarea Reactorului 1 de la Cernavodă şi construcţia unităților 3 şi 4. Chiriţoiu: Va fi nevoie de ajutor de stat # Economica.net
România trebuie să obţină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la Cernavodă şi să ceară aprobarea pentru construcţia Unităţilor 3 şi 4, deoarece pentru aceste investiţii va fi nevoie de ajutor de stat, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
15:30
Rusia va continua să sprijine China în privinţa Taiwanului – Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse # Economica.net
Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, i-a spus ministrului chinez de externe, Wang Yi, că Moscova continuă să sprijine Beijingul în privinţa Taiwanului, a relatat duminică agenţia de ştiri Tass, informează luni Reuters.
15:20
Revoluţie la Romsilva – A fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instituţiei # Economica.net
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a semnat, la data de 30 ianuarie, contractul de finanţare pentru implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instituţiei, un proiect în valoare de peste 73,5 milioane de lei care va permite furnizarea online a principalelor servicii publice, a anunţat regia, printr-un comunicat.
15:20
Spitalul Băneasa, preluat de Wargha Enayati, va fi deschis în vară în urma unei investiţii de 10 milioane de euro # Economica.net
Wargha Enayati, fondatorul Enayati Medical City, anunță preluarea și modernizarea spitalului Băneasa. Wargha Enayati va investi 10 milioane de euro în spitalul Băneasa pe care îl va deschide în vara acestui an, au spus pentru Economica.net oficialii ecosistemului medical Enayati.
14:40
Cum poate evita Europa dezastrul – Soluțiile lui Draghi pentru ca UE să nu devină subordonată, divizată şi dezindustrializată # Economica.net
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni Europa să depăşească "vechile diviziuni" pentru a deveni o "adevărată putere", transmite AFP.
14:30
Cel mai mic număr de migranţi care au intrat ilegal în Marea Britanie prin Canalul Mânecii, din ultimii cinci ani – date ianuarie 2026 # Economica.net
Mai puţin de 1.000 de migranţi au sosit în Regatul Unit luna trecută după ce au traversat ilegal Canalul Mânecii, cea mai mică cifră pentru o lună ianuarie din ultimii cinci ani, potrivit cifrelor publicate luni de Ministerul de Interne britanic, transmite EFE.
14:10
Ce s-a întâmplat cu rezervele valutare şi de aur ale României la început de an – date oficiale de la BNR # Economica.net
Rezervele valutare la Banca Naţională a României au urcat, la 31 ianuarie 2026, la nivelul de 65,812 miliarde de euro, de la 64,800 miliarde de euro la 31 decembrie 2025, a anunţat luni banca centrală, printr-un comunicat.
14:00
În februarie 2026, termenele din calendar sunt de două feluri: fixe (calendaristice, cu zi/lună) și variabile (curg „de la eveniment”: transfer/vânzare, depășire plafon, împlinirea celor 183 de zile etc.), scrie Termene.ro.
Acum 12 ore
13:20
Șeful Consiliului Concurenței cere Guvernului să nu amâne liberalizarea prețurilor la gaze # Economica.net
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, recomandă Guvernului să nu amâne momentul liberalizării prețurilor la gaze, așteptându-se ca Romgaz să intre pe segmentul de furnizare pentru casnici, care aibă același efect pe piața de gaze cu cel pe care l-a avut Hidroelectrica pe piața de energie electrică.
13:20
Moscova anunţă un pericol imens pentru toată planeta dacă SUA şi Rusia nu reînnoiesc tratatul nuclear START. Medvedev: Nu e o catastrofă care vine imediat şi va începe un război nuclear, dar ar trebui să alarmeze pe toată lumea # Economica.net
Fostul preşedinte Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, afirmă că lumea devine foarte periculoasă, dar că Moscova nu vrea să fie atrasă într-un conflict global, relatează Reuters. Dacă noul tratat START expiră fără a fi înlocuit, atunci lumea ar trebui să fie alarmată că cele mai mari puteri nucleare nu au limite, probabil pentru prima dată de la începutul anilor 1970, a mai spus Medvedev.
12:40
Fondul american de investiţii Carlyle discută cu investitori din Emiratele Arabe Unite pentru un posibil parteneriat, în cazul în care acordul preliminar de cumpărare a activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil se va finaliza, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.
12:40
Noutăți în cel mai nou Drive Thru deschis de KFC în București. Care este strategia lanțului de restaurante # Economica.net
Sphera Franchise Group ce operează francizele KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, continuă să se extindă pe piața bucureșteană cu conceptul Drive Thru și introduce, în premieră pentru capitală, o nouă amenajare a restaurantului.
12:30
Fidelis 2 – O nouă emisiune în februarie. Ce dobânzi are programul de titluri de stat # Economica.net
Program Fidelis - Ministerul Finanţelor va derula, din 6 februarie, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, iar dobânzile variază între 6% pentru emisiuni în euro şi 7,25% pentru emisiunile în lei.
11:50
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi, transmite DPA.
11:40
Apa furnizată la robinet în Aeroportul Henri Coandă este de astăzi, 2 februarie, potabilă și poate fi folosită de către pasageri, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toate zonele din terminale.
11:30
Vânzarea “La Cocoș”: Nemții de la Lidl și Kaufland, condiție nouă și dură de la Concurență ca să fie aprobată tranzacția # Economica.net
Grupul german Schwarz, proprietarul lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland, a fost obligat de Consiliul Concurenței să nu majoreze actualele adaosuri comerciale pe care le practică lanțul românesc “La Cocoș”, pe care intenționează să îl preia.
11:30
Holcim, producător de ciment, a anunțat achiziția unei firme care operează o carieră de granit în județul Tulcea.
11:20
eMAG, amendată în Ungaria pentru multiple încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor # Economica.net
eMAG, cel mai mare retailer online local, a fost amendat de Autoritatea de Concurență din Ungaria cu 235 milioane forinți (circa 618.000 euro), pentru că s-ar fi angajat în practici comerciale neloiale în mai multe privințe și nu a informat în mod adecvat consumatorii maghiari, anunță Hungary Today, care citează Oficiul Concurenţei din Ungaria (GVH).
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger, valabilă până marţi dimineaţa în peste jumătate de ţară.
11:00
UniCredit Bank a implementat RoPay. Transferuri instant prin cod QR și număr de telefon # Economica.net
UniCredit Bank a implementat soluția națională de plăți, RoPay, în platformele sale de Mobile Banking și Business Mobile, oferind clienților posibilitatea de a face transferuri instant și sigure 24/7, inclusiv în zilele libere sau sărbătorile legale, utilizând doar numărul de telefon al destinatarului sau un cod QR, arată un comunicat de presă al Transfond.
10:40
CEC Bank – Taxele și impozitele locale pot fi achitate rapid online, direct din Mobile Banking și Internet Banking # Economica.net
CEC Bank pune la dispoziția clienților săi posibilitatea de a achita taxele și impozitele datorate instituțiilor publice înrolate în platforma Ghiseul.ro, direct din aplicațiile de Mobile Banking și Internet Banking ale băncii, fără drumuri la ghișee și fără a sta la cozi în sezonul rece.
10:30
Deputatul PNL Raluca Turcan anunță că a depus în Parlament, alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, precizând că niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor CCR în exercitarea mandatului și nici inamovibilitatea pe durata acestuia.
10:10
Raportul ACAROM cu privire la înmatriculările de mașini noi din România arată că, în ianuarie 2026 piața a înregistrat un recul major, de peste 33%.
10:10
Războiul pentru metale rare – Prima încercare de minerit offshore, în „ape adânci”. Japonia anunţă că misiunea a avut succes # Economica.net
Japonia a anunţat luni că sedimente care conţin elemente de pământuri rare au fost extrase de la o adâncime de 6.000 de metri în timpul unei misiuni de testare pe mare, în cadrul căreia se încearcă reducerea dependenţei sale de Beijing pentru aceste minerale strategice, relatează AFP.
