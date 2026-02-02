Spitalul Băneasa, preluat de Wargha Enayati, va fi deschis în vară în urma unei investiţii de 10 milioane de euro
Economica.net, 2 februarie 2026 15:20
Wargha Enayati, fondatorul Enayati Medical City, anunță preluarea și modernizarea spitalului Băneasa. Wargha Enayati va investi 10 milioane de euro în spitalul Băneasa pe care îl va deschide în vara acestui an, au spus pentru Economica.net oficialii ecosistemului medical Enayati.
Acum 10 minute
15:40
Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei ca în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute să evite deplasările în spaţii deschise şi expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume.
15:40
Furnizorii de energie au depus plângeri, la București și la Bruxelles, în care acuză comportamentul Hidroelectrica # Economica.net
Cel puțin un furnizor mare de energie electrică a făcut plângere la Consiliul Concurenței și la Comisia Europeană, referitor la comportamentul Hidroelectrica în piața de furnizare, a spus azi, în conferință de presă, Bogdan Chirițoiu, răspuzând unei întrebări pe această temă.
Acum 30 minute
15:30
România începe negocierile cu UE pentru modernizarea Reactorului 1 de la Cernavodă şi construcţia unităților 3 şi 4. Chiriţoiu: Va fi nevoie de ajutor de stat # Economica.net
România trebuie să obţină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la Cernavodă şi să ceară aprobarea pentru construcţia Unităţilor 3 şi 4, deoarece pentru aceste investiţii va fi nevoie de ajutor de stat, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
15:30
Rusia va continua să sprijine China în privinţa Taiwanului – Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse # Economica.net
Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, i-a spus ministrului chinez de externe, Wang Yi, că Moscova continuă să sprijine Beijingul în privinţa Taiwanului, a relatat duminică agenţia de ştiri Tass, informează luni Reuters.
15:20
Revoluţie la Romsilva – A fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instituţiei # Economica.net
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a semnat, la data de 30 ianuarie, contractul de finanţare pentru implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instituţiei, un proiect în valoare de peste 73,5 milioane de lei care va permite furnizarea online a principalelor servicii publice, a anunţat regia, printr-un comunicat.
15:20
Acum 2 ore
14:40
Cum poate evita Europa dezastrul – Soluțiile lui Draghi pentru ca UE să nu devină subordonată, divizată şi dezindustrializată # Economica.net
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni Europa să depăşească "vechile diviziuni" pentru a deveni o "adevărată putere", transmite AFP.
14:30
Cel mai mic număr de migranţi care au intrat ilegal în Marea Britanie prin Canalul Mânecii, din ultimii cinci ani – date ianuarie 2026 # Economica.net
Mai puţin de 1.000 de migranţi au sosit în Regatul Unit luna trecută după ce au traversat ilegal Canalul Mânecii, cea mai mică cifră pentru o lună ianuarie din ultimii cinci ani, potrivit cifrelor publicate luni de Ministerul de Interne britanic, transmite EFE.
14:10
Ce s-a întâmplat cu rezervele valutare şi de aur ale României la început de an – date oficiale de la BNR # Economica.net
Rezervele valutare la Banca Naţională a României au urcat, la 31 ianuarie 2026, la nivelul de 65,812 miliarde de euro, de la 64,800 miliarde de euro la 31 decembrie 2025, a anunţat luni banca centrală, printr-un comunicat.
14:00
În februarie 2026, termenele din calendar sunt de două feluri: fixe (calendaristice, cu zi/lună) și variabile (curg „de la eveniment”: transfer/vânzare, depășire plafon, împlinirea celor 183 de zile etc.), scrie Termene.ro.
Acum 4 ore
13:20
Șeful Consiliului Concurenței cere Guvernului să nu amâne liberalizarea prețurilor la gaze # Economica.net
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, recomandă Guvernului să nu amâne momentul liberalizării prețurilor la gaze, așteptându-se ca Romgaz să intre pe segmentul de furnizare pentru casnici, care aibă același efect pe piața de gaze cu cel pe care l-a avut Hidroelectrica pe piața de energie electrică.
13:20
Moscova anunţă un pericol imens pentru toată planeta dacă SUA şi Rusia nu reînnoiesc tratatul nuclear START. Medvedev: Nu e o catastrofă care vine imediat şi va începe un război nuclear, dar ar trebui să alarmeze pe toată lumea # Economica.net
Fostul preşedinte Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, afirmă că lumea devine foarte periculoasă, dar că Moscova nu vrea să fie atrasă într-un conflict global, relatează Reuters. Dacă noul tratat START expiră fără a fi înlocuit, atunci lumea ar trebui să fie alarmată că cele mai mari puteri nucleare nu au limite, probabil pentru prima dată de la începutul anilor 1970, a mai spus Medvedev.
12:40
Fondul american de investiţii Carlyle discută cu investitori din Emiratele Arabe Unite pentru un posibil parteneriat, în cazul în care acordul preliminar de cumpărare a activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil se va finaliza, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.
12:40
Noutăți în cel mai nou Drive Thru deschis de KFC în București. Care este strategia lanțului de restaurante # Economica.net
Sphera Franchise Group ce operează francizele KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, continuă să se extindă pe piața bucureșteană cu conceptul Drive Thru și introduce, în premieră pentru capitală, o nouă amenajare a restaurantului.
12:30
Fidelis 2 – O nouă emisiune în februarie. Ce dobânzi are programul de titluri de stat # Economica.net
Program Fidelis - Ministerul Finanţelor va derula, din 6 februarie, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, iar dobânzile variază între 6% pentru emisiuni în euro şi 7,25% pentru emisiunile în lei.
11:50
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi, transmite DPA.
Acum 6 ore
11:40
Apa furnizată la robinet în Aeroportul Henri Coandă este de astăzi, 2 februarie, potabilă și poate fi folosită de către pasageri, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toate zonele din terminale.
11:30
Vânzarea “La Cocoș”: Nemții de la Lidl și Kaufland, condiție nouă și dură de la Concurență ca să fie aprobată tranzacția # Economica.net
Grupul german Schwarz, proprietarul lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland, a fost obligat de Consiliul Concurenței să nu majoreze actualele adaosuri comerciale pe care le practică lanțul românesc “La Cocoș”, pe care intenționează să îl preia.
11:30
Holcim, producător de ciment, a anunțat achiziția unei firme care operează o carieră de granit în județul Tulcea.
11:20
eMAG, amendată în Ungaria pentru multiple încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor # Economica.net
eMAG, cel mai mare retailer online local, a fost amendat de Autoritatea de Concurență din Ungaria cu 235 milioane forinți (circa 618.000 euro), pentru că s-ar fi angajat în practici comerciale neloiale în mai multe privințe și nu a informat în mod adecvat consumatorii maghiari, anunță Hungary Today, care citează Oficiul Concurenţei din Ungaria (GVH).
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger, valabilă până marţi dimineaţa în peste jumătate de ţară.
11:00
UniCredit Bank a implementat RoPay. Transferuri instant prin cod QR și număr de telefon # Economica.net
UniCredit Bank a implementat soluția națională de plăți, RoPay, în platformele sale de Mobile Banking și Business Mobile, oferind clienților posibilitatea de a face transferuri instant și sigure 24/7, inclusiv în zilele libere sau sărbătorile legale, utilizând doar numărul de telefon al destinatarului sau un cod QR, arată un comunicat de presă al Transfond.
10:40
CEC Bank – Taxele și impozitele locale pot fi achitate rapid online, direct din Mobile Banking și Internet Banking # Economica.net
CEC Bank pune la dispoziția clienților săi posibilitatea de a achita taxele și impozitele datorate instituțiilor publice înrolate în platforma Ghiseul.ro, direct din aplicațiile de Mobile Banking și Internet Banking ale băncii, fără drumuri la ghișee și fără a sta la cozi în sezonul rece.
10:30
Deputatul PNL Raluca Turcan anunță că a depus în Parlament, alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, precizând că niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor CCR în exercitarea mandatului și nici inamovibilitatea pe durata acestuia.
10:10
Raportul ACAROM cu privire la înmatriculările de mașini noi din România arată că, în ianuarie 2026 piața a înregistrat un recul major, de peste 33%.
10:10
Războiul pentru metale rare – Prima încercare de minerit offshore, în „ape adânci”. Japonia anunţă că misiunea a avut succes # Economica.net
Japonia a anunţat luni că sedimente care conţin elemente de pământuri rare au fost extrase de la o adâncime de 6.000 de metri în timpul unei misiuni de testare pe mare, în cadrul căreia se încearcă reducerea dependenţei sale de Beijing pentru aceste minerale strategice, relatează AFP.
09:50
Inflaţia globală este aşteptată să scadă până la 3,8% în acest an, şi la 3,4% în 2027, ajutată de o cerere mai scăzută şi de preţuri mai mici la energie, a declarat luni şefa FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.
Acum 8 ore
09:40
Comisarul european pentru industrie şi şefii de companii cer o strategie „Fabricat în Europa” # Economica.net
Europa trebuie să îşi protejeze propriile industrii cu o strategie 'Made in Europe' ("Fabricat în Europa", n.r.), a declarat comisarul pentru industrie, Stephane Sejourne, într-un articol de opinie publicat duminică seara, care a fost semnat şi de peste 1.100 de directori de companii şi alţi lideri ai mediului afaceri, transmite luni Reuters.
09:40
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Augsburger Allgemeine că Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence, relatează luni dpa.
09:20
De ce se opune metroului o comună de lângă București: Ne va izola și mai mult – consilier local # Economica.net
Traseul suprateran al Magistralei 2 de metrou propus în cadrul extinderii acesteia către sud va izola și mai mult locuitorii din zonă, spune un consilier local al comunei Berceni. Duminică, primarul Sectorului 4 a anunțat că extinderea metroului în comuna Berceni așteaptă un aviz chiar din partea acestei comune.
09:00
Iarna a cuprins România – Ce se întâmplă în Bucureşti, pe principalele autostrăzi din ţară şi pe aeroporturile din Capitală # Economica.net
Care este situaţia în Bucureşti, pe principalele autostrăzi din ţară şi ce se întâmplă pe aeroporturile din Capitală, puteţi citi mai jos.
09:00
Green NCAP a declarat Dacia Spring drept cea mai sustenabilă mașină electrică de oraș din Europa # Economica.net
Green NCAP a stabilit cele mai „ecologice” mașini testate de la lansarea ratingurilor sale de sustenabilitate. Printre cele cinci modele premiate se află, la categoria „mașină electrică de oraș”, Dacia Spring.
Acum 24 ore
22:40
Uniunea Europeană se pregătește discret să aplice o lovitură mult mai puternică comerțului cu petrol al Rusiei. De data aceasta, Bruxelles-ul vizează mai puțin aspectele legate de plafonul de preț și mai mult realitatea aplicării sancțiunilor, scrie Oil Price.
22:10
EXCLUSIV Premieră în sistemul bancar. Revolut a ajuns pe primul loc, peste Banca Transilvania. Se apropie de 5 milioane de utilizatori # Economica.net
Record în sistemul bancar, Revolut Bank a reușit să surclaseze liderul sistemului bancar românesc, Banca Transilvania. Astfel, Banca Transilviania a anunțat acum două zile că are 4,6 milioane de utilizatori de carduri în BT Pay. Revolut Bank mai are puțin și atinge 5 milioane de utilizatori. Cifra oficială transmisă de bancă este de 4,9 milioane de utilizatori de carduri Revolut.
22:10
Polonezii de la Selena, lider mondial la produse chimice pentru construcții, au trimis 90 de milioane de euro în România # Economica.net
Grupul polonez Selena, lider mondial în producția și distribuția de produse chimice pentru construcții, și-a capitalizat firma de distribuție din România cu 90,8 milioane de euro. În schimb, compania cu activitatea de producție pe care o avea local a fost radiată.
22:10
Colete pierdute, livrări ratate și întârzieri: topul curierilor reclamați în România # Economica.net
În 2025, românii au trimis 5.244 de reclamații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), dintre care aproape 1.000 (19%) au vizat serviciile poștale.
22:10
Avertisment ING: Europa are nevoie disperată de rețele mobile mai rapide pentru a crește productivitatea. România rămâne în plutonul din spate # Economica.net
Odată cu diminuarea interesului pentru investițiile în rețelele de fibră optică, rețelele mobile vor reveni în centrul atenției în 2026, spun experții ING Bank. Aceștia atrag atenția că deși acoperirea este acum satisfăcătoare pentru majoritatea oamenilor, sunt necesare progrese suplimentare, iar Europa riscă să rămână în urma Asiei, Statelor Unite și Orientului Mijlociu în ceea ce privește cursa pentru supremația tehnologică în 5G.
22:00
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, spune premierul Starmer # Economica.net
Marea Britanie trebuie să 'facă mai mult' împreună cu Uniunea Europeană în materie de apărare, în special prin iniţiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a indicat premierul Keir Starmer, transmit duminică AFP şi Reuters.
21:00
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează duminică AFP.
20:30
Ucraina – Cel puţin 12 morţi într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Economica.net
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puţin 12 răniţi şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale, transmite AFP.
19:50
PSD cere adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate # Economica.net
PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, "în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii".
19:40
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 a fost de 19.586, în creştere cu 4,65%, comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
19:10
„Este, pur şi simplu, halucinant!” – Ce spun patronii din turism despre noul ministru al Turismului # Economica.net
Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor de control, nu o politică publică de turism şi, cu atât mai puţin, o viziune de dezvoltare, susţine Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat de presă.
18:20
Guvernul a decis: păsuire fiscală pentru sute de mii de români. Fără e-factura pentru venituri din drepturi de autor, regim hotelier și nu numai, până la 1 iunie # Economica.net
Persoanele fizice care trebuiau să se înroleze în sistemul e-factura au primit păsuire de la guvern până pe data de 1 iunie 2026, deși măsura ar fi trebiuit să se aplice încă de la 1 ianuarie. După această dată, un număr important de români vor trebuie să emită facturi ca și firmele pentru a își încasa veniturile.
17:50
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut, în decembrie 2025, cu 1,98%, până la aproximativ 2,38 milioane, comparativ cu 2,34 milioane de poliţe active la 31 decembrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
17:00
Unde se află România în clasamentul european al „sănătăţii” sectorului telecom – raport Kearney # Economica.net
România se clasează pe locul 16 din 20 în clasamentul european al "sănătăţii" sectorului de telecomunicaţii, relevă datele dintr-un raport de specialitate, publicat recent.
17:00
EXCLUSIV Tren direct Aeroport Otopeni – Ploiești: Când spune CFR Infrastructură că va fi posibil # Economica.net
Călătorii care circulă dinspre Ploiești vor putea merge cu trenul direct la Aeroportul Otopeni, fără să mai treacă prin Gara de Nord, după ce vor fi efectuate anumite lucrări prevăzute în mega-proiectul Complexul Feroviar București, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții CFR Infrastructură.
16:20
Bancomatul care schimbă bijuteriile în bani. Chinezii fac coadă la automatele care cumpără aur # Economica.net
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de familie, informează AFP.
Ieri
15:40
Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice din oferta pentru casnici și în februarie și în martie # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică al populației cu o ofertă standard la acest moment, menține această ofertă, cu același preț, și în lunile februarie și martie.
15:30
An decisiv pentru banii din PNRR. România se concentrează pe proiectele care pot fi terminate pânî în august 2026 # Economica.net
Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar Romania se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), la solicitarea AGERPRES.
