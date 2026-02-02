Spitalul Băneasa, preluat de Wargha Enayati, va fi deschis în vară în urma unei investiţii de 10 milioane de euro

13:20

Fostul preşedinte Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, afirmă că lumea devine foarte periculoasă, dar că Moscova nu vrea să fie atrasă într-un conflict global, relatează Reuters. Dacă noul tratat START expiră fără a fi înlocuit, atunci lumea ar trebui să fie alarmată că cele mai mari puteri nucleare nu au limite, probabil pentru prima dată de la începutul anilor 1970, a mai spus Medvedev.