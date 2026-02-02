O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand. Peste ce „comoară” a dat când a deschis-o

16:10

Mai mulți foști concurenți ai sezonului 12 Mireasa au ieșit împreună la un local. Printre cei prezenți au fost Sorin și Ștefania, care au fost fotografiați unul lângă altul. Sorin a vorbit pe rețelele sociale despre imaginile în care Ștefania apare șoptindu-i ceva la ureche, precizând că nu consideră că ar trebui să fie criticat, pentru că este un bărbat singur.