Cazurile de cancer în UE vor crește accelerat, avertizează OCDE. Statele care au programe de prevenție eficiente
StirileProtv.ro, 2 februarie 2026 23:20
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de cancer în UE în mai puţin de 25 de ani şi a pledat pentru dezvoltarea unei îngrijiri integrate.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
23:30
Ministrul Economiei: „Până la sfârşitul lunii februarie trebuie să avem buget votat în Parlament” # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că, până la finalul acestei luni, ar trebui ca bugetul să fie votat în Parlament şi a admis că ar fi fost mai bine ca Legea bugetului să fi fost adoptată la finele anului trecut.
23:20
Acum o oră
23:10
Franța a adoptat bugetul pentru 2026, după ce guvernul a supraviețuit voturilor de neîncredere # StirileProtv.ro
Guvernul francez condus de premierul Sébastien Lecornu a adoptat luni bugetul pe anul în curs, după ce a respins două moțiuni de cenzură, în urma recurgerii la o procedură fără vot parlamentar și a unor concesii făcute socialiștilor.
23:10
Horoscop 3 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Este un entuziasm care ne ajută să lucrăm frumos la obiectivele pe care le avem în plan, lăsându-ne ghidați și de fler, de inspirație.
Acum 2 ore
22:40
Un pacient cu un obuz nemțesc de 20 de centimetri înfipt în rect a evacuat un spital întreg. Situație „explozivă” # StirileProtv.ro
Un spital din Franța a fost evacuat după ce un pacient a ajuns cu un obuz din Primul Război Mondial înfipt în fund.
22:20
Șeful NATO, în vizită la Kiev. Mark Rutte va ţine un discurs în Parlamentul Ucrainei (presă) # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenţionează să vină în vizită la Kiev marţi, 3 februarie, şi să ţină un discurs în Parlament, au declarat doi deputaţi din opoziţie, citaţi de Ukrainska Pravda.
21:50
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea s-au calificat în turul 2 la Transylvania Open. Viitoarele lor adversare de la Cluj-Napoca # StirileProtv.ro
Emma Răducanu, principala favorită, și Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-au calificat, luni, în turul doi la Transylvania Open, turneul WTA de la Cluj-Napoca, transmis live și în exclusivitate pe ProArena și pe VOYO.
Acum 4 ore
21:40
Sanitas cere exceptarea angajaților din Sănătate de la tăierea cu 10% a salariilor. Sindicaliștii, gata de grevă generală # StirileProtv.ro
Conducerea SANTITAS a primit mandat să negocieze exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la tăierea cu 10% a fondului de salarii şi să blocheze orice măsuri care ar reduce veniturile angajaţilor. Sindicaliștii anunță că sunt gata de proteste.
21:20
Un oraș va inaugura prima stradă pavată cu aur în cadrul unui nou district dedicat industriei de lux # StirileProtv.ro
Un oraș din Orientul Mijlociu va inaugura prima stradă pavată cu aur și va transforma astfel zona într-o destinație de lux la nivel mondial.
20:50
Prețurile petrolului au scăzut după anunțul lui Trump despre „discuții serioase” cu Iranul # StirileProtv.ro
Prețurile petrolului au scăzut cu 5% luni, după ce președintele Donald Trump a anunțat că Iranul poartă „discuții serioase" cu Washingtonul, semnalând o potențială detensionare care a temperat temerile privind perturbările de aprovizionare.
20:50
Epstein ar fi adus rusoaice în SUA drept „capcane” pentru mari personalități. Cine s-ar fi ales cu o boală venerică # StirileProtv.ro
În Statele Unite, scandalul declanșat de publicarea celor peste 3 milioane de documente din arhiva Epstein ia amploare.
20:40
Socialiștii lui Igor Dodon, campanie împotriva unirii cu România: „Cine vrea să se unească, ştie unde să se ducă” # StirileProtv.ro
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat o campanie de informare împotriva ideii unirii cu România, prin panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste” după declarațiile Maiei Sandu pe această temă.
20:40
Încă o țară propune interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani. Ce prevede proiectul # StirileProtv.ro
Portugalia ar putea interzice reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege înaintat luni în Parlament, urmând astfel exemplul Australiei sau Franţei, informează AFP.
20:20
Trump: „India a acceptat să nu mai cumpere petrol rusesc”. Piața spre care se orientează premierul Modi # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că SUA au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela.
20:00
Topul numelor pentru bebeluși în România. Dominare copioasă a unui singur nume în cazul fetițelor # StirileProtv.ro
Maria și Matei, iată prenumele pe care părinții din România le-au ales cel mai des, anul trecut, în cazul nou-născuților.
20:00
Urșii meteorologi au prezis că iarna ne părăsește, la Zoo Târgu Mureș. Peste Ocean, marmota Phil și-a văzut umbra # StirileProtv.ro
Într-o zi de luni geroasă, cu drumuri viscolite, vin totuși și vești bune! Urșii de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș au prezis că primăvara este aproape.
20:00
Românii au urcat în topul inteligenților, dar asta nu se datorează „reformei” învățământului. Poziția în clasamentul mondial # StirileProtv.ro
România se clasează în prima treime a unui top mondial în ceea ce privește coeficientul mediu de inteligență, potrivit unei platforme internaționale specializată în astfel de teste.
19:50
Reacția lui Trump după ce a fost ținta glumelor și ironiilor la gala premiilor Grammy: „Cred că o să-mi trimit avocații” # StirileProtv.ro
Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy s-a transformat într-un manifest politic fără precedent față de politicile administrației Trump.
Acum 6 ore
19:40
Liderii AUR au decis să NU depună în Parlament, deocamdată, cererea de suspendare din funcție a lui Nicușor Dan # StirileProtv.ro
Deși susțin că au adunat voturile necesare ca să propună în Parlament suspendarea președintelui Nicușor Dan, cei din AUR au decis să NU depună deocamdată, cererea.
19:40
Dezbateri încinse pe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Tânăr: „Dacă stai mult timp, o poți lua razna” # StirileProtv.ro
Apelul lansat de medicul Raed Arafat care le cere parlamentarilor să ia măsuri imediate pentru excluderea copiilor sub 15 ani de pe rețelele de socializare stârnește un val de opinii.
19:40
Prima zi de muncă a parlamentarilor în 2026. Ilie Bolojan refuză adoptarea bugetului înainte de adoptarea reformelor # StirileProtv.ro
După o vacanță parlamentară prelungită, deputații și senatorii și-au reluat activitatea. În a doua parte a legislaturii, partidele își regândesc strategia și își schimbă liderii de grup din cele două Camere.
19:30
Legea femicidului a trecut de Senat. Vinovații ar putea primi închisoare pe viață. Cine a dat singurul vot „împotrivă” # StirileProtv.ro
Parlamentarii au făcut un prim pas și au trecut de Senat legea care definește „femicidul” în România. Actul de cruzime asupra unei femei va putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar cu detenție pe viață.
19:20
Șeful FIFA crede că Rusia ar trebui să fie admisă din nou în fotbalul internațional: Această interdicţie nu a realizat nimic # StirileProtv.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat că interdicţia impusă Rusiei în competiţiile fotbalistice internaţionale trebuie ridicată, deoarece această iniţiativă ''nu a realizat nimic'' şi că, deocamdată, ar trebui să se facă la nivel de tineret.
19:20
Gerul siberian a lovit jumătate din România. Temperaturile scăzute au făcut victime în mai multe județe # StirileProtv.ro
Un nou val de ger siberian, însoțit de ninsori puternice și vânt câinos, a pus stăpânire pe mai mult de jumătate din țară.
19:10
După o noapte de nins viscolit în București, dimineața a fost o aventură și pentru șoferi și pentru pietoni: „Era prăpăd” # StirileProtv.ro
A fost o noapte de iarnă autentică și în București, unde a nins viscolit. Vântul a avut la rafală și 50 de kilometri pe oră.
18:50
ISW: Armata rusă, de neoprit în Ucraina, la început de an. Cuceririle realizate de trupele lui Putin în ianuarie # StirileProtv.ro
Trupele ruse şi-au accelerat înaintarea în Ucraina, în ianuarie, cucerind de aproape două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize AFP a unor date de la Institutul Studierii Războiului (ISW).
18:20
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv de Înalta Curte. Explicația judecătorilor # StirileProtv.ro
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, a fost achitat de ICCJ în dosarul în care era acuzat de abuz în serviciu. În primă instanță, el a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare.
18:20
Un avion Wizz Air de pe ruta București-Tenerife s-a întors din drum și a aterizat la Budapesta # StirileProtv.ro
Un zbor operat de compania aeriană Wizz Air care a plecat de la București spre Tenerife, s-a întord din drum și a aterizat la Budapesta, potrivit datelor de zbor de pe FlighRadar și a unei postări făcute de BoardingPass.
18:00
Magie cu apă de la morți și păpuși, la biroul lui Zelenski. Andrii Yermak aducea vrăjitori din străinătate # StirileProtv.ro
Yulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt (2019-2021) a președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a relatat public că fostul șef al Biroului Președintelui Andrii Yermak practica magia.
18:00
România se pregătește să protejeze mai bine proiectul Neptun Deep, declară consilierul economic al președintelui # StirileProtv.ro
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore Neptun Deep, precum şi alte infrastructuri, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al preşedintelui.
Acum 8 ore
17:40
Aprecierea euro, motiv de îngrijorare pentru BCE. O momendă unică puternică ar putea forța o modificare a dobânzii-cheie # StirileProtv.ro
Aprecierea euro va fi în centrul reuniunii Băncii Centrale Europene de săptămâna aceasta, în condiţiile în care au sporit temerile că aceste evoluţii ar putea afecta inflaţia şi economiile bazate pe export din zona euro
17:40
Accident grav pe DN1. Un șofer de 53 de ani a murit după ce a intrat, pe contrasens, într-un camion și o basculantă # StirileProtv.ro
Un șofer de 53 de ani a murit, luni dimineață, în urma unui grav accident rutier pe DN1, în Prahova.
17:40
Poziția PSD față de moțiunile simple anunțate de AUR. Explicația oferită de Sorin Grindeanu # StirileProtv.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, în principiu, parlamentarii social-democraţi nu au dorinţa de a vota moţiunile simple pe care AUR a anunţat că le va depune împotriva unor miniştri.
17:30
Momentul în care un irlandez a intrat în magazin să ceară ajutor după ce a fost înjunghiat de unul dintre prietenii săi # StirileProtv.ro
Un turist irlandez a fost înjughiat de unul dintre prietenii cu care venise în vacanță în România și a ajuns inconștient la un spital din Capitală.
17:30
Calamondin, fructul care seamănă cu o mandarină, dar are un gust surprinzător. Ce proprietăți are # StirileProtv.ro
Calamondin este un arbore cu multe denumiri populare. „Calamansi” este varianta în engleza filipineză a cuvântului tagalog „kalamansi”, care este termenul folosit pe scară largă în Filipine.
17:30
Încă o problemă la podul suspendat Brăila-Tulcea, după lanțul de nereguli. S-a instituit restricție de viteză # StirileProtv.ro
Noi probleme la podul suspendat care leagă, peste Dunăre, Brăila de Tulcea. Polițiștii au instituit pe o porțiune o limitare de viteză la 40 de kilometri pe oră, din cauza unor semne de tasare provocate, cel mai probabil, de infiltrații.
17:10
Mediator la un liceu din Roman, arestat pentru că trăia cu o elevă de 14 ani. Cum i-a câștigat încrederea # StirileProtv.ro
Incident grav la un liceu din Roman, judeţul Neamţ! Un bărbat de 54 de ani, angajat ca mediator, este acuzat că a întreţinut timp de mai multe luni relaţii sexuale cu o elevă minoră. Suspectul este arestat.
17:00
Pe cine dă PAOK în judecată, după moartea celor șapte suporteri greci în România. Decizie fermă luată la Salonic # StirileProtv.ro
Clubul de fotbal PAOK Salonic a anunțat că îi va da în judecată pe toți cei care insultă memoria celor șapte fani care și-au pierdut viața în teribilul accident rutier din România.
16:50
O fostă angajată TikTok acuză compania de hărțuire și intimidare. „Ești monitorizat de AI toată ziua”. Reacția platformei # StirileProtv.ro
O fostă angajată TikTok, Lynda Ouazar, vorbește public despre ceea ce ea descrie drept un mediu de lucru marcat de hărțuire, intimidare și reprimarea activității sindicale într-una dintre cele mai mari companii de social media din lume.
16:40
Germania a arestat 5 oameni care făceau afaceri cu companii rusești din domeniul apărării # StirileProtv.ro
Autoritățile germane au reținut cinci bărbați, care sunt acuzați că fac parte dintr-o rețea care a exportat ilegal mărfuri către companii rusești din domeniul apărării, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.
16:30
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost arestat. Măsura, luată chiar înaintea procesului în care este acuzat de viol # StirileProtv.ro
Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost arestat, chiar înainte de începerea procesului său în care este acuzat, printre altele, de viol, a anunțat poliția, luni. Acest caz pune familia regală din Norvegia într-o situație jenantă.
16:30
Un fost premier din UE avertizează: Dacă nu se federalizează, Europa va fi subordonată, divizată și dezindustrializată # StirileProtv.ro
Mario Draghi, fostul prim-ministru italian a declarat că Uniunea Europeană riscă să fie subordonată, divizată și dezindustrializată marilor puteri modnialedacă nu face pași către federalizare.
16:30
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Grammy-urile din 2026, desfășurate duminică la Crypto.com Arena din Los Angeles, nu au făcut excepție, mai ales când vine vorba de modă. Supermodelul Heidi Klum a purtat ceea ce părea a fi o replică mulată din latex a propriului ei corp.
16:20
Legatura puternică și neștiută dintre Epstein și Putin, dezvăluită de FBI. Marele ajutor pe care i-l oferea liderului rus # StirileProtv.ro
Documentele recent făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein, finanțatorul american decedat, a fost descris ca „manager de averi” pentru președintele rus Vladimir Putin.
16:10
Războiul diplomaţilor: Marea Britanie expulzează un rus, după ce Moscova a acuzat un britanic de spionaj # StirileProtv.ro
Marea Britanie a expulzat luni un diplomat rus şi l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Londra, ca răspuns la expulzarea neprovocată a unui diplomat britanic de către Rusia luna trecută, acuzat fără temei că ar fi „spion" nedeclarat.
Acum 12 ore
15:40
AUR anunță că depune moțiune de cenzură dacă Guvernul îşi angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei # StirileProtv.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat luni că partidul pe care îl reprezintă pregăteşte o moţiune de cenzură, dacă Guvernul Bolojan îşi angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei.
15:40
Lumea abundă în locuri spectaculoase, iar unele destinații se remarcă în mod special prin peisaje de poveste. Cele mai frumoase 15 țări din lume reunesc unele dintre cele mai captivante decoruri de pe planetă.
15:30
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. ”Se află în prima linie a apărării democrației în Europa” # StirileProtv.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, anunță Radio Moldova.
15:20
AUR anunță că va depune un proiect de lege privind ”eliminarea impozitării primei locuințe” # StirileProtv.ro
Partidul AUR a anunțat, luni, că lucrează la un proiect de lege, ”care va fi depus în zilele următoare”, privind eliminarea impozitării primei locuințe.
15:10
Brânzeturile românești, în top 100 cele mai bune brânzeturi din lume. Cum arată clasamentul mondial și ce loc ocupă România # StirileProtv.ro
Brânzeturile românești câștigă tot mai multă recunoaștere pe scena gastronomiei internaționale, fiind incluse în top 100 cele mai bune brânzeturi din lume.
