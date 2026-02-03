350.000 de euro pentru bronzul Anei Bărbosu! Un nou scandal în sportul românesc

09:00

Perioada de transferuri din această iarnă s-a încheiat în campionatele de top ale Europei. Chiar dacă aceste ferestre nu sunt la fel de spectaculoase precum cele din vară, situaţia jucătorilor la încheierea perioadei de iarnă ne poate oferi indicii legate de ce se va întâmpla în următoarea jumătate de an. Jucătorii care au intrat în […] The post Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu orice în acest moment appeared first on Antena Sport.