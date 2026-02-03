“Pleacă Dan Şucu de la Rapid?” Gigi Becali a dat cărţile pe faţă
Antena Sport, 3 februarie 2026 08:20
Dan Şucu nu trece prin cea mai bună perioadă la Rapid, dar Gigi Becali e convins că patronul giuleştenilor nu va renunţa la club, cel puţin nu în viitorul apropiat. Becali susţine că rivalul său a investit deja zeci de milioane la Rapid, dar şi că acesta va trebui să înveţe să gestioneze transferurile pe […] The post “Pleacă Dan Şucu de la Rapid?” Gigi Becali a dat cărţile pe faţă appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
08:30
World Rugby şi Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Rugby din Australia 2027 au anunţat ţintarul meciurilor la cea mai importantă competiţie din lumea Ovalului. România, repartizată în urma tragerii la sorţi de pe 3 decembrie, în Grupa B, va debuta în competiţie cu eterna adversară Georgia, locul 13 mondial, la Townsville după care […] The post Programul României la Cupa Mondială din Australia, din 2027 appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
08:20
Dan Şucu nu trece prin cea mai bună perioadă la Rapid, dar Gigi Becali e convins că patronul giuleştenilor nu va renunţa la club, cel puţin nu în viitorul apropiat. Becali susţine că rivalul său a investit deja zeci de milioane la Rapid, dar şi că acesta va trebui să înveţe să gestioneze transferurile pe […] The post “Pleacă Dan Şucu de la Rapid?” Gigi Becali a dat cărţile pe faţă appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
08:00
Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027: “Un Grand Slam câștigat” # Antena Sport
Sorana Cîrstea se află la ultimul an în circuitul profesionist. Ajunsă la aproape 36 de ani, românca joacă acum la Transylvania Open şi a fost întrebată ce ar putea să o convingă să mai joace încă un an. Mai în glumă, mai în serios, Sorana a avut un răspuns: “poate un Grand Slam câştigat!”, un […] The post Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027: “Un Grand Slam câștigat” appeared first on Antena Sport.
07:40
LPF a anunţat, luni seară, programul etapei a 27-a din Liga 1. Cel mai tare meci, Universitatea Craiova – FCSB, se va disputa duminică, 15 februarie, de la ora 20:00. Programul etapei a 27-a a Ligii 1 Vineri, 13 februarie Petrolul Ploieşti – FC Argeş (20:00) Sâmbătă, 14 februarie Universitatea Cluj – FK Csikszereda (14:30) […] The post Programul etapei a 27-a a Ligii 1. Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
07:30
Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro a primit ok-ul să plece de la FCSB: “Mai contează 500.000 de euro?” # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) e liber să plece de la FCSB. Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit în vara lui 2025 970.000 de euro plus Musi a avut parte de un sezon dezamăgitor şi patronul roş-albaştrilor a luat decizia. Dacă iniţial, a vrut să îl păstreze, chiar dacă a avut o ofertă de […] The post Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro a primit ok-ul să plece de la FCSB: “Mai contează 500.000 de euro?” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:30
FC Botoșani a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în campionat. De această dată echipa gălăţeană Oţelul a reuşit să ia un punct şi să termine la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a. Botoşaniul rămâne totuşi pe loc de play-off, dar Vareliu Iftime […] The post FC Botoşani nu mai bate de şase meciuri. Valeriu Iftime: “Lucrurile sunt grave!” appeared first on Antena Sport.
23:00
Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România # Antena Sport
Decesul suporterilor de la PAOK în accidentul din România încă aduce trisţeţe în rândul fanilor formaţiei elene, dar şi în rândul oficialilor clubului. Pentru a păstra cu respect imaginilea celor şapte fani în amintire, clubul de fotbal PAOK Salonic a anunțat că îi va da în judecată pe toți cei care insultă memoria celor ştinşi […] The post Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România appeared first on Antena Sport.
22:50
Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea al turneului Transylvania Open, după un meci destul de solid contra Kamillei Rakhimova, ocupanta locului 93 mondial. Sportiva noastră a arătat constanță în joc și și-a trecut în palmares al treilea succes consecutiv în duelurile directe cu jucătoarea din Uzbekistan. Sorana Cîrstea, victorie în două seturi cu […] The post Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca appeared first on Antena Sport.
22:30
Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci” # Antena Sport
Echipa gălăţeană Oţelul a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a. Rezultatul l-a mulţumit pe Gigi Becali, care crede că în două etape FCSB se va clasa pe un loc în prima parte a clasamentului. Patronul FCSB a făcut calcule în direct, anunţând […] The post Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci” appeared first on Antena Sport.
22:20
Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj # Antena Sport
Issouf Macalou este unul dintre jucătorii interesanți ai acestui sezon care activează la Universitatea Cluj. Ivorianul a impresionat iarăși într-un duel cu Rapid și se zvonea că acesta se află pe lista celor de la FCSB Gigi Becali a intrat în direct pentru a discuta despre transferurile pe care urmează să le mai efectueze la […] The post Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj appeared first on Antena Sport.
22:10
De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: “Trebuie să intervin ca parlamentar” # Antena Sport
Situaţie incredibilă. Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi. “El este deja transferat, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis […] The post De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: “Trebuie să intervin ca parlamentar” appeared first on Antena Sport.
22:00
Ce lovitură! Fotbalistul care a făcut senzație la CFR Cluj a semnat cu un club de tradiție din Bundesliga # Antena Sport
Philip Otele a fost unul dintre cei mai importanți jucători străini care au evoluat în campionatul României, acesta reușind să facă senzație în tricoul celor de la CFR Cluj. La un an și jumătate de la plecarea din Gruia, fotbalistul nigerian a fost prezentat de către unul dintre cele mai importante cluburi din Bundesliga: Hamburger […] The post Ce lovitură! Fotbalistul care a făcut senzație la CFR Cluj a semnat cu un club de tradiție din Bundesliga appeared first on Antena Sport.
21:40
Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85 # Antena Sport
Marius Șumudică trăiește în continuare periculos în Arabia Saudită, după ce Al-Okhdood a ratat o nouă victorie pe final în campionat. Gazdele au încheiat disputa și în 10 oameni. Echipa pregătită de tehnicianul român a remizat pe teren propriu contra celor de la Neom SC, la capătul unui meci în care gazdele au condus timp […] The post Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85 appeared first on Antena Sport.
21:40
Tănase este uimit că Arena Naţională are acoperiş, dar este degeaba. Era mult mai tânăr când a fost tras ultima oară. Cu Csikszereda a nins ca în poveşti pe cel mai mare stadion al ţării. The post Jurnal Antena Sport | Victorie cu fulgi cu tot appeared first on Antena Sport.
21:10
Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026 # Antena Sport
Cine este şi din ce face bani Simona, soţia lui Marius Urzică. Partenera de viață a campionului olimpic Marius Urzică a intrat în atenția publicului odată cu participarea cuplului la emisiunea „Power Couple România”, difuzată de Antena 1. Deși Marius este o figură cunoscută în gimnastica românească, Simona impresionează prin discreție, eleganță și o poveste […] The post Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026 appeared first on Antena Sport.
21:00
Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere # Antena Sport
Ana Bogdan, beneficiara unui wild card şi locul 538 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur la Transylvania Open, turneu WTA care se desfăşoară la Cluj-Napoca. Ana Bogdan a fost învinsă de sportiva poloneză Maja Chwalinska, venită din calificări şi locul 146 WTA, scor 6-3, 6-2. Meciul a durat o oră şi 31 de […] The post Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere appeared first on Antena Sport.
21:00
Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu” # Antena Sport
FC Botoșani și Oțelul Galați au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 24 din Liga 1. Cele două formații au luptat pentru cele trei puncte pe un ger năprasnic, însă niciuna nu a găsit drumul spre gol. Gazdele au fost mai periculoși, irosind șanse uluitoare de a înscrie în poarta apărată […] The post Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu” appeared first on Antena Sport.
20:30
Botoşani şi Oţelul s-au întâlnit în ultimul meci al etapei a 24-a a Ligii 1. Partida de pe Municipal s-a încheiat cu scorul de 0-0, în ciuda faptului că gazdele au controlat disputa. Echipa antrenată de Leo Grozavu a ratat ocazii uriașe la poarta lui Dur-Bozoancă, printre care și o bară a lui Zoran Mitrov. […] The post Botoşani – Oţelul 0-0. Remiză fără goluri pe Municipal. Rezultatul bun pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
20:20
Fotbalistul a trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB în această seară. Transferul va fi oficializat în scurt timp. Joao Paulo este jucătorul care a semnat cu FCSB, după câteva zile de la anunţul lui Gigi Becali despre acordul cu clubul Oţelul. Paulo a efectuat vizita medicală şi, cum totul a fost în regulă, […] The post A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer appeared first on Antena Sport.
20:10
FCSB va avea un meci capital etapa viitoare în ceea ce privește prezența în play-off, urmând să înfrunte pe Arena Națională echipa FC Botoșani, una dintre revelațiile acestei ediții de campionat. Părăsită de suporteri la ultimele partide, cu Fenerbahce, respectiv Csikszereda, gruparea antrenată de Elias Charalambous a primit o veste de excepție. Peluza Nord revine […] The post Veste extraordinară pentru FCSB! Decizia luată înaintea meciului cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.
20:00
Universitatea Craiova II a realizat, oficial, transferul lui Luca Mario Popa, fundaș de 20 de ani originar din Oradea. Jucătorul a semnat un contract valabil un an și jumătate și va evolua pentru echipa secundă a Științei. Mutarea a fost oficializată. El a evoluat în Italia, la Venezia, iar în România pentru Gloria Bistriţa, CSC […] The post Fundaş din Italia, transferat de Universitatea Craiova! E oficial appeared first on Antena Sport.
19:40
Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter # Antena Sport
Cristi Chivu i-a cucerit pe italieni, după un nou succes obținut alături de Inter în Serie A. Formația pregătită de tehnicianul român nu pare să aibă adversar în lupta la titlu, echipa jucând cu lejeritate, indiferent de oponent. Gazzetta dello Sport a venit cu un verdict în ceea ce privește Interul sub comanda antrenorului care […] The post Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
19:10
Gigi Becali a avut o primă reacţie legată de informaţia apărută în presa din Polonia, conform căreia Marian Huja este în vizorul FCSB. Ce scriu polonezii? “Am aflat că FCSB, cel mai de succes club din România, controlată de milionarul controversat Gigi Becali, este interesată de Marian Huja. Dacă s-ar materializa transferul, ar însemna o […] The post Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Marian Huja la FCSB appeared first on Antena Sport.
19:00
Mihai Stoica a făcut praf arbitrul de la FCSB – Csikszereda: „Nu faci decât să ne creezi suspiciuni” # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie chinuită contra celor de la Csikszereda, iar imediat după meci, jucătorii lui Elias Charalambous au criticat arbitrajul. Deciziile centralului Cristian Moldoveanu l-au scos din sărite pe Gigi Becali. Nici Mihai Stoica nu l-a iertat pe arbitru. Oficialul campioanei României l-a desființat pe acesta și a lansat acuzații grave privind intențiile […] The post Mihai Stoica a făcut praf arbitrul de la FCSB – Csikszereda: „Nu faci decât să ne creezi suspiciuni” appeared first on Antena Sport.
18:40
Pe lista de transferuri a FCSB pentru această iarnă se află şi un atacant. Gigi Becali mai vrea să aducă un vârf petru ca Bîrligea să aibă concurenţă. Meme Stoica crede că nu este nevoie de încă un atacant, în contextul în care Mamadou Thiam a avut o evoluţie bună în ultima perioadă. „Nici nu […] The post Meme Stoica, anunţ despre atacantul care ajunge la FCSB: “Aşa a hotărât Gigi” appeared first on Antena Sport.
18:20
Raheem Sterling merge în Turcia! Destinație surprinzătoare pentru starul trecut pe la Liverpool, City și Chelsea # Antena Sport
Raheem Sterling este liber de contract după despărțirea de Chelsea, însă fotbalistul englez are toate șansele să își găsească echipă în timp record. Jucătorul care a mai evoluat pentru Liverpool, Manchester City și Arsenal este pe lista unui club din Turcia. Samsunspor a înaintat o ofertă pentru britanic, iar acesta urmează să ia o decizie […] The post Raheem Sterling merge în Turcia! Destinație surprinzătoare pentru starul trecut pe la Liverpool, City și Chelsea appeared first on Antena Sport.
18:20
Adrian Mutu, verdict categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off: “O să avem un sezon istoric” # Antena Sport
Adrian Mutu este convins că sezonul 2025/26 din Liga 1 va fi unul istoric. FCSB şi CFR Cluj, echipe care s-au luptat pentru titlu în ultimii ani, se află în acest moment pe locuri de play-out. Clujenii ocupă locul 9, în timp ce FCSB se află pe locul 11. Toate echipele de la FCSB în […] The post Adrian Mutu, verdict categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off: “O să avem un sezon istoric” appeared first on Antena Sport.
17:50
George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: “Sunt pregătit să lupt” # Antena Sport
Pilotul britanic de Formula 1 George Russell (Mercedes) a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competiţional care va începe luna viitoare şi nu simte vreo ”presiune” chiar dacă este considerat unul dintre favoriţii Campionatului Mondial, scrie DPA. Sezonul trecut, Russell, câştigător a cinci curse, a ocupat locul 4 în […] The post George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: “Sunt pregătit să lupt” appeared first on Antena Sport.
17:40
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României # Antena Sport
Veşti proaste despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecţionerul României a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă în aceste momente cu selecţionerul României? Potrivit Fanatik.ro selecţionerul a fost la un control cardiologic, dar tratamentul cu antibiotice nu răspunde la gripa severă, aşadar medicii au decis să-l interneze de urgenţă. […] The post Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României appeared first on Antena Sport.
17:30
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda, scor 1-0. Patronul campioanei a confirmat transferul lui Joao Paulo. AntenaSport Update 2 februarie 1. Al treilea transfer la FCSB Gigi Becali a […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie appeared first on Antena Sport.
17:30
Deși mai sunt mai bine de patru luni până la începerea Campionatului Mondial, naționala Spaniei a primit vești proaste din Premier League. Mikel Merino s-a accidentat grav și ar putea rata competiția transmisă de Universul Antena. Potrivit presei din Marea Britanie, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale, iar șansele ca el să mai fie […] The post Lovitură cruntă pentru naționala Spaniei! Starul, în pericol să rateze CM 2026 appeared first on Antena Sport.
17:20
Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat “afaceri de milioane de euro” # Antena Sport
Afaceri de milioane de euro ar fi fost blocate la ordinul patronului Universităţii Craiova, Mihai Rotaru. Asta susţine Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U. Cum s-a ajuns aici? Toată România ştie conflictul dintre cei doi şi desele procese în care sunt implicaţi cei doi. Mai mult, Mititelu susţine că Mihai Rotaru i-a blocat […] The post Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat “afaceri de milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
17:00
Rapid a anunţat în cursul zilei de luni că Antoine Baroan a fost împrumutat la AFS, echipă din Liga Portugal. Atacantul de 25 de ani a ajuns în Giuleşti vara trecută şi a jucat de 15 ori în tricoul Rapidului. Baroan nu a mai jucat pentru Rapid de pe data de 23 noiembrie 2025. Atunci, […] The post OFICIAL | Antoine Baroan a fost împrumutat de Rapid: “Vă mulţumesc tuturor” appeared first on Antena Sport.
17:00
Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic, semifinală de “foc” pentru Răzvan Lucescu # Antena Sport
Semifinalele şi finala Cupei Greciei se văd LIVE în AntenaPLAY. PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, vrea să câştige pentru a noua oară competiţia. Antrenorul român are două trofee în palmares, câştigând alături de PAOK în 2018 şi 2019. În semifinale, PAOK Salonic va juca împotriva celor de la Panathinaikos. Câştigătoarea semifinalei va juca pentru […] The post Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic, semifinală de “foc” pentru Răzvan Lucescu appeared first on Antena Sport.
17:00
Conducerea Rapidului are mari bătăi de cap din cauza suporterilor, clubul fiind amendat iarăși de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal. Incidentele de la partida cu UTA nu au fost trecute cu vederea, giuleștenii fiind taxați pentru comportamentul suporterilor alb-vișinii. Rapid, sancționată din nou din cauza suporterilor Suporterii Rapidului le-au făcut iarăși […] The post Rapid, amendată iar de Comisia de Disciplină! Ce sancțiune au primit giuleștenii appeared first on Antena Sport.
16:50
Lionel Messi se află sub contract cu cei de la Inter Miami până la finalul anului 2028, dar ar putea reveni temporar în Europa pentru o mutare de senzație, care ar putea șoca piața transferurilor. Presa din Turcia a început să scrie tot mai mult despre interesul celor de la Galatasaray pentru starul argentinian, care […] The post Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray appeared first on Antena Sport.
16:40
Robert Ilyeş e pregătit să o reîntâlnească pe FCSB şi în play-out: “Asta este! Continuăm cu ei” # Antena Sport
Robert Ilyeş, antrenorul celor de la Csikszereda, a vorbit despre şansele celor de la FCSB de a se califica în play-off-ul Ligii 1. Campioana ultimelor două ediţii traversează o perioadă o perioadă complicată şi se află pe locul 11 după 24 de etape, cu 34 de puncte. În acest moment, FCSB este la 4 puncte […] The post Robert Ilyeş e pregătit să o reîntâlnească pe FCSB şi în play-out: “Asta este! Continuăm cu ei” appeared first on Antena Sport.
16:40
S-a aflat ce fotbalist este pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB: “Se interesează de el” # Antena Sport
Gigi Becali caută să întârească FCSB în lupta pentru accderea în play-off. Acum s-a aflat un alt nume aflat pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB. Este vorba de Marian Huja (26 de ani), fundașul central de picior stâng plecat de la Petrolul Ploiești în vară. Presa poloneză anunţă că FCSB se […] The post S-a aflat ce fotbalist este pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB: “Se interesează de el” appeared first on Antena Sport.
16:30
Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri # Antena Sport
Etapa cu numărul 24 a dinamitat și mai mult lupta la play-off din Liga 1, iar FCSB are o misiune infernală în ultimele șase runde ale sezonului regulat. Campioana a câștigat disputa cu Csikszereda, dar UTA, Universitatea Cluj și Farul au învins și ele. Vor fi nu mai puțin de opt echipe care se vor […] The post Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri appeared first on Antena Sport.
16:20
Universitatea Craiova nu a mai făcut transferuri importante în această iarnă, asta pentru că echipa s-a întărit deja în perioada de vară. Acum, patronul Mihai Rotaru face doar câteva transferuri de viitor pentru Universitatea Craiova. Primul transfer al iernii la Universitatea Craiova este fundaşul muntenegrean Lazar Martinovic, în vârstă de 18 ani, de la formaţia […] The post Transfer la Universitarea Craiova. Cu ce jucător s-a înţeles Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
15:50
Când te gândești la sportivi, probabil îți imaginezi antrenamente intense, transpirație și disciplină de fier. Adevărul este, însă, că forma fizică nu se menține doar în sală, ci mai ales prin obiceiurile zilnice. Rutina, alimentația, consumul regulat de proteine, suplimentele, recuperarea și atenția la detalii fac diferența dintre rezultate temporare și un stil de viață […] The post (P) 6 obiceiuri simple ale sportivilor pentru a se menține înformă appeared first on Antena Sport.
15:50
Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori # Antena Sport
Tampa Bay Lightning a învins cu scorul de 6-5 după şuturile de departajare formaţia Boston Bruins, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat duminică pe Raymond James Stadium din Tampa (Florida), în faţa a 64.617 spectatori. Întâlnirea a avut loc în cadrul NHL Stadium Series 2026, fiind a 45-a partidă […] The post Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori appeared first on Antena Sport.
15:30
Botoşani şi Oţelul se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 24-a a Ligii 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 18:30, live text pe as.ro. Cele două echipe se află în luptă directă pentru ultimele locuri care duc în play-off. Înaintea partidei, Botoşani e pe 6, cu 38 de puncte, în timp […] The post Botoşani – Oţelul LIVE TEXT (18:30). Luptă teribilă pentru play-off appeared first on Antena Sport.
15:30
“E AC Milan inferiorară?” Massimiliano Allegri i-a dat replica lui Cristi Chivu: “Îi spun doar atât” # Antena Sport
Massiliano Allegri, antrenorul lui AC Milan, a fost întrebat despre declaraţiile date de Cristi Chivu, antrenorul rivalei din oraş, Inter. Italianul i-a dat replica antrenorului român înaintea meciului dintre Bologna şi AC Milan. La finalul duelului dintre Cremonese şi Inter, câştigat de echipa lui Chivu cu 2-0, fostul căpitan al naţionalei României a declarat că […] The post “E AC Milan inferiorară?” Massimiliano Allegri i-a dat replica lui Cristi Chivu: “Îi spun doar atât” appeared first on Antena Sport.
15:10
Cu ce femeie celebră se iubeşte Lewis Hamilton. E mai în vârstă cu patru ani faţă de pilotul Ferrari # Antena Sport
Lewis Hamilton (41 de ani) ar fi într-o relaţie cu Kim Kardashian (45 de ani). Pilotul Ferrari are o nouă cucerire celebră, după ce în trecut s-a iubit cu Nicol Scherzinger, Gigi Hadid sau Kendall Jenner. Jurnaliştii britanici au fost cei care au dezvăluit faptul că Lewis Hamilton şi Kim Kardashian formează un cuplu. Englezii […] The post Cu ce femeie celebră se iubeşte Lewis Hamilton. E mai în vârstă cu patru ani faţă de pilotul Ferrari appeared first on Antena Sport.
15:00
Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul WTA după Australian Open 2026! Pe ce loc se află româncel # Antena Sport
Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi se află pe poziţia 36 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, după Australian Open. Sorana, aflată la ultimul an al carierei, are 1.303 puncte. Lângă Sorana, un loc mai sus, pe 35, se menţine Jaqueline Cristian, cu 1.307 puncte. Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul […] The post Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul WTA după Australian Open 2026! Pe ce loc se află româncel appeared first on Antena Sport.
14:30
7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu # Antena Sport
Prima ediție a Cupei Mondiale a avut loc în 1930, într-o epocă pre-romantică a fotbalului. Turneul final s-a jucat în Uruguay și doar patru echipe din Europa au participat: Belgia, Franța, Iugoslavia și România „Tricolorii”, alături de francezi, sârbi și belgieni, au ajuns la Montevideo după o călătorie istorică pe ambarcațiunea Conte Verde, un „hotel […] The post 7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu appeared first on Antena Sport.
14:10
Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “O renegociere” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Kevin Ciubotaru şi-a manifestat dorinţa de a juca la FCSB. Fundaşul de 21 de ani de la Hermannstadt refuzase iniţial mutarea la campioană, însă s-a răzgândit. Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru şi-ar dori să evolueze pentru FCSB. Acesta a dezvăluit […] The post Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “O renegociere” appeared first on Antena Sport.
14:10
Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor # Antena Sport
Leonard Doroftei a revenit în România, unde şi-a deschis o sală de box, după aventura din Canada. “Moşul” ajunsese să plece din ţară după momentul greu de la Ploieşti, unde a ajuns să fie numit “cerşetor” într-un articol scris în presa noastră. Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial […] The post Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor appeared first on Antena Sport.
14:00
“Prinde FCSB play-off-ul?” Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf, cel care a antrenat-o pe FCSB în două rânduri, are mare încredere în campioana en-titre că va prinde un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Echipa lui Elias Charalambous a învins-o pe Csikszereda, scor 1-0, şi se află la 4 puncte de locul 6 al Ligii 1, cu menţiunea că FC Botoşani […] The post “Prinde FCSB play-off-ul?” Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.