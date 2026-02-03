Hotelul Cișmigiu, afaceri de peste două milioane de euro în 2025

15:30

România trebuie să obţină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la Cernavodă şi să ceară aprobarea pentru construcţia Unităţilor 3 şi 4, deoarece pentru aceste investiţii va fi nevoie de ajutor de stat, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.