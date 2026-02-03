Hotelul Cișmigiu, afaceri de peste două milioane de euro în 2025
3 februarie 2026
Hotel Cișmigiu, parte a portofoliului Hercesa România și unul dintre cele mai cunoscute din Capitală, a înregistrat anul trecut venituri totale din cazare de peste două milioane de euro, cu 8% peste nivelul din 2024.
• • •
MedLife a perfectat tranzacţia prin care a preluat Medstar din Cluj-Napoca, de acum parte a reţelei Sfânta Maria # Economica.net
MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România, a perfectat tranzacţia prin care a preluat integral grupul de clinici Medstar din Cluj-Napoca. Urmare a finalizării acestei tranzacţii, Medstar face parte din reţea Sfânta Maria, brand al grupului MedLife dedicat pacienţilor care accesează servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că solicită acum daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, respingând o relatare din New York Times conform căreia administraţia sa a renunţat la planurile de a cere 200 de milioane pentru a rezolva o dispută cu prestigioasa instituţie de învăţământ, pe care o acuză de antisemitism şi părtinire, informează AFP şi Reuters.
Cereri de finanțare de 240% din alocarea disponibilă. Fermierii „se bat” pentru 151 de milioane de euro pentru a face investiții în legume și cartofi # Economica.net
Fondurile alocate intervenției DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau cartofi au fost epuizate înainte de termenul limită de închidere a sesiunii pentru toate cele trei componente ca urmare a solicitărilor de finanțare depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Moartea lentă a motoarelor pe benzină şi motorină – Câte maşini electrice vor fi în UE, în anul 2035 (estimări ONG) # Economica.net
Cota de piaţă a vehiculelor electrice noi în Europa va fi de doar 85% sau chiar mai puţin, în contextul relaxării cerinţei ca producătorii de automobile să vândă doar vehicule complet electrice în UE în 2035, potrivit unui studiu publicat marţi de ONG-ul Transport & Environment, informează AFP.
Ucraina a convenit cu SUA şi UE un plan de punere în aplicare a armistiţiului pe mai multe niveluri – Financial Times # Economica.net
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times, citând persoane informate despre discuţii, conform Reuters, care precizează că nu a putut verifica deocamdată informaţia.
Livrările de gaze rusești către Europa prin conducta Turk Stream, unica rămasă disponibilă, au crescut în ianuarie 2026 # Economica.net
Exporturile de gaze naturale ale Rusiei către Europa prin conducta TurkStream au crescut cu 10,3% în luna ianuarie, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit calculelor Reuters publicate luni, după ce Gazprom a majorat livrările prin singura rută de gaz rămasă din Rusia către UE, arată OilPrice.
Dosarele Epstein – Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului # Economica.net
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al fostului preşedinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP.
Relațiile China-Rusia intră într-o nouă etapă, anunţă şeful diplomației de la Beijing # Economica.net
Şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, i-a declarat duminică, la Beijing, secretarului Consiliului de Securitate rus, Serghei Şoigu, că relaţiile sino-ruse ar putea ''atinge o nouă etapă importantă'' în acest an, potrivit unui comunicat guvernamental, transmite AFP.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni Congresului american să adopte cât mai curând posibil un text bugetar care să pună capăt paraliziei unei părţi a administraţiei federale, după trei zile de "shutdown" cu rezolvare încă nesigură, transmite AFP.
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a reuşit luni adoptarea bugetului pentru anul în curs, după ce a supravieţuit celor două moţiuni de cenzură introduse împotriva sa în urma deciziei de a recurge la o procedură fără vot parlamentar pentru a impune adoptarea acestui buget, pe care în final a reuşit să-l impună cu preţul unor concesii făcute socialiştilor, relatează agenţia EFE.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, insistă pe o autonomie europeană faţă de Statele Unite # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat luni necesitatea unei autonomii sporite a Uniunii Europene în sectoarele strategice faţă de Statele Unite, notează AFP, citată de Agerpres.
Autoritățile din Iran au afirmat luni că se pregăteşte pentru discuţii cu Washingtonul asupra programului nuclear, în timp ce preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat încrederea în posibilitatea unui acord, după zile de ameninţări schimbate între cele două ţări, notează AFP.
Deficitul bugetar al României ar putea rămâne sub 6% din PIB, în 2026 – economist JP Morgan # Economica.net
România ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor deja aprobate şi al controlului cheltuielilor, a declarat luni Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, managing director la JP Morgan, la CFA Forecast Dinner.
Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din România al BCR a continuat să scadă pe fondul diminuării numărului de comenzi noi # Economica.net
Un început slab de an a fost indicat de indicele PMI pentru sectorul manufacturier din România al BCR, care a scăzut ușor la 48,1 în ianuarie 2026, comparativ cu 48,9 la sfârșitul anului 2025, anunță economistul șef al băncii, Ciprian Dascălu. Economia se contractă și numărul comenzilor noi scade accelerat.
EXCLUSIV Autostrada A13 Brașov – Bacău: Comunele din jurul Brașovului care nu au aprobat încă traseul. Când e gata studiul de fezabilitate # Economica.net
Proiectantul A13 Brașov - Bacău estimează că ar putea preda la sfârșitul anului 2027 studiul de fezabilitate necesar construirii autostrăzii transcarpatice care va conecta Transilvania de Moldova. Pentru aceasta, ar mai trebui obținute, printre altele, aprobări de traseu de la primarii unor comune din județele Brașov și Covasna, au explicat pentru ECONOMICA.NET reprezentanții celui mai mare proiectant de autostrăzi, Consitrans.
Apartamente sub 100.000 de euro în București: unde mai sunt și ce s-a schimbat față de 2025 # Economica.net
Creșterile anuale ale prețurilor la apartamente reduc din oferta disponibilă sub pragul de 100.000 de euro. În cele mai multe zone din București, proprietarii cer peste acest prag pentru apartamentele de două camere, fie că sunt noi sau vechi.
Magazinele Zara și Stradivarius, ambele deținute de gigantul spaniol Inditex, au plecat din Shopping City Mall Timișoara la aproape zece ani de la deschidere.
ANALIZA NextUp: 2026 nu mai lasă loc de decizii „după instinct”. Pentru IMM-uri, cifrele devin singurul punct de sprijin # Economica.net
Pentru IMM-urile din România, 2026 începe sub semnul exigenței. Nu neapărat al crizei, ci al unei realități mai dure, mai stricte și mai puțin iertătoare cu deciziile luate „din feeling”.
Grecii de la PPC vin cu ofertă de energie electrică pentru firmele mici, cu preț fix timp de doi ani # Economica.net
PPC, unul dintre furnizorii mari ai clienților casnici, către care a venit, mai nou, cu oferte cu preț fix pe termen lung, propune același tip de ofertă și pentru clienții non-casnici mici.
“Prioritatea nu este prețul energiei pentru populație, ci pentru industrie”. Avertisment al șefului Consiliului Concurenței # Economica.net
În contextul în care preocuparea, mai ales printre politicieni, este legată de scăderea prețurilor la energie electrică pentru populație, președintele Consiliului Concurenței a atras atenția că prioritatea ar trebui să fie prețurile pentru industrie.
Șeful Intesa nu se arată îngrijorat de o posibilă alianță între rivalii de la UniCredit și compania de asigurări Generali # Economica.net
Poziţia dominantă a Intesa Sanpaolo în Italia nu va pusă în pericol dacă se va materializa anunţata alianţă între egali, a afirmat luni directorului general al băncii Carlo Messina (foto), după ştirile din weekend privind UniCredit şi Generali, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Înmatriculările de mașini Tesla în luna ianuarie arată ușoare semne de redresare pe mai multe piețe din Europa # Economica.net
Înmatriculările de vehicule electrice (EV) noi Tesla pe unele pieţe europene arată uşoare semne de redresare în ianuarie 2026, una din lunile cu cele mai scăzute volume, transmite Reuters, relatează Agerpres.
MOL se duce după petrol în Libia. Grupul ungar și Compania Națională de Petrol din Libia au încheiat un parteneriat de colaborare # Economica.net
Grupul MOL anunță că a încheiat un nou parteneriat strategic cu Compania Națională de Petrol din Libia (NOC). Potrivit unui comunicat transmis astăzi de compania maghiară, memorandumul de înțelegere semnat creează cadrul pentru cooperare în domeniul explorării hidrocarburilor, al inovației tehnologice și al activităților de tranzacționare a țițeiului.
Peste 4.000 de locuri de muncă vor fi create în Bulgaria cu sprijinul Fondului pentru Tranziție Justă – BTA # Economica.net
Resursele financiare alocate Bulgariei în cadrul Fondului pentru Tranziţie Justă (JTF), prin care sunt sprijinite investiţiile şi activităţile care atenuează consecinţele negative ale tranziţiei la neutralitatea climatică în trei regiuni carbonifere ale Bulgariei: Pernik, Kyustendil şi Stara Zagora, împreună cu 10 municipalităţi adiacente, se ridică la 1,15 miliarde de euro.
Agricover Holding anunță că, la data de 3 februarie 2026, va derula operațiunea de plată a principalului și a dobânzilor aferente obligațiunilor emise în 2021 și listate la Bursa de Valori București. Plata se va realiza prin infrastructura pieței de capital, în conformitate cu termenii prospectului de emisiune și cu legislația aplicabilă, se mnționează în comunicatul transmis de companie.
Trump anunță că Washingtonul și New Delhi au încheiat un acord comercial nou, prin care India se angajează să nu mai cumpere petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
Norvegia cere Uniunii Europene să nu interzică exportul de hidrocarburi extrase din zona arctică # Economica.net
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a îndemnat luni Uniunea Europeană să excludă în viitoarea sa strategie de securitate ce priveşte regiunea arctică ideea unei interdicţii asupra achiziţiei de petrol şi gaze extrase din Arctica, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Șeful FIFA Gianni Infantino susține ridicarea interdicției impusă echipelor de fotbal din Rusia de a participa la competiții internaționale # Economica.net
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat că interdicţia impusă Rusiei în competiţiile fotbalistice internaţionale trebuie ridicată, deoarece această iniţiativă ''nu a realizat nimic'' şi că, deocamdată, ar trebui să se facă la nivel de tineret, scrie EFE, transmite Agerpres.
Vin turbine chinezești, sau poate japoneze, în Oltenia? O singură ofertă pentru viitoarea centrală pe gaze de la Turceni, de 475 MW și jumătate de miliard de euro # Economica.net
O singură ofertă a fost depusă, până la termenul limită de azi, pentru construirea centralei pe gaze de 475 MW de la Turceni, un proiect derulat de Complexul Energetic (CE) Oltenia și Tinmar Energy, parte a planului de restructurare a CE Oltenia, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice.
Primăria Ploiești a început demersurile de emitere de obligațiuni municipale, pentru cofinanțarea proiectelor europene # Economica.net
Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, a anunţat, luni, că au fost începute procedurile pentru emiterea de obligaţiuni municipale în vederea obţinerii de fonduri pentru cofinanţarea proiectelor europene, în condiţiile în care valoarea contractelor de finanţare semnate pentru proiecte cu bani UE este de aproape 500 de milioane de lei.
Turcia a avut anul trecut 64 de milioane de vizitatori, cei mai mulți dintre aceștia fiind din Rusia # Economica.net
Turcia a avut anul trecut 64 de milioane de vizitatori, iar veniturile din turism au ajuns la 54,9 miliarde de euro, a anunţat ministrul Dezvoltării, Mehmet Nuri Ersoy, informează publicaţia Kathimerini, transmite Agerpres.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avertizat astăzi că, în această perioadă, circulă mesaje înșelătoare care solicită plata urgentă a taxei de drum (rovinieta).
Trenurile Alstom 8 și 9 fabricate pentru România au fost predate luni CFR Călători FOTO # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, luni, 2 februarie 2026, reprezentanții ARF - EGIS - ALSTOM au efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramelor electrice RE-IR de tip Coradia Stream - TS08 și TS09, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Tot luni, cele două trenuri au fost predate CFR Călători.
Consiliul Concurenței la raport. 2025 a fost anul în care a fost autorizat un număr record de tranzacții. Instituția s-a aflat pe primul loc în evaluarea UE privind cazurile finalizate # Economica.net
Activitatea Consiliului Concurenței s-a intensificat considerabil în 2025, în condițiile unui mediu economic și geopolitic caracterizat de evoluții complexe, cu riscuri semnificative pentru funcționarea piețelor, informează instituția în comunicatul în care-și prezintă raportuld e activitate pe anul trecut.
Deși s-au mai făcut ceva progrese, România continuă să conducă în clasamentul mortalității rutiere în Europa # Economica.net
În ciuda faptului că România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto, relevă datele prezentate de Coaliția pentru Siguranță Rutieră.
Ministrul Muncii, Florin Manole: Persoanele cu pensii mici vor primi anul acesta ajutoare în două tranșe # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat luni că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun.
Creșterea economică din perioada 2022 – 2024 ar fi mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără PNRR (studiu BNR) # Economica.net
Creşterea economică a României din perioada 2022 - 2024 ar fi fost mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), se arată în publicaţia Băncii Naţionale a României Caiete de studii nr 66 -"Fondurile europene şi investiţiile publice în România: implicaţii ale încheierii PNRR asupra creşterii economice".
Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 1,3 miliarde de lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, peste 1,303 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
Cele mai mari anchete ale Concurenţei care se vor finaliza în 2026 – Când e gata cea mai mare, scandalul ROBOR # Economica.net
Consiliul Concurenţei va finaliza în prima parte a anului mai multe investigaţii, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, a anunţat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
Analiză RoEM-UBB FSEGA, despre economia României. 2026, un „an în oglindă” cu 2025, dar cu o succesiune inversată a trendurilor # Economica.net
La finalul primei luni din 2026, anul în curs se conturează ca un posibil „an în oglindă” pentru economia României, cu indicatori macroeconomici apropiați de cei din 2025, dar cu o evoluție inversată a trendurilor pe parcursul anului. După un început modest în 2026, economia ar putea să accelereze în a doua jumătate a anului, pe fondul reluării procesului de dezinflație și al diminuării impactului măsurilor fiscale, într-un context în care menținerea disciplinei bugetare și gestionarea riscurilor politice rămân esențiale pentru evitarea unor noi presiuni de finanțare, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
Bitcoin cade sub 78.000 de dolari și atinge minimele înregistrate în aprilie anul trecut # Economica.net
Bitcoin scade la minimele înregistrate în aprilie anul trecut. Piețele digeră numirea lui Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Fed. Comisia pentru Agricultură a Senatului SUA avansează proiectul de lege privind structura pieței criptoactivelor.
Războiul pentru pământuri rare şi minerale critice – Trump pregăteşte o mutare crucială pentru SUA. Ce înseamnă Proiectul Vault (surse Bloomberg) # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump va iniţia o rezervă de minerale critice pentru care investiţia iniţială se va ridica la 12 miliarde de dolari, informează luni agenţia de presă Bloomberg News, preluată de Reuters.
Cel puţin 7,7 miliarde de lei, planul de împrumuturi al statului român pentru luna februarie – date oficiale de la Ministerul Finanţelor # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna februarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,7 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei ca în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute să evite deplasările în spaţii deschise şi expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume.
Furnizorii de energie au depus plângeri, la București și la Bruxelles, în care acuză comportamentul Hidroelectrica # Economica.net
Cel puțin un furnizor mare de energie electrică a făcut plângere la Consiliul Concurenței și la Comisia Europeană, referitor la comportamentul Hidroelectrica în piața de furnizare, a spus azi, în conferință de presă, Bogdan Chirițoiu, răspuzând unei întrebări pe această temă.
România începe negocierile cu UE pentru modernizarea Reactorului 1 de la Cernavodă şi construcţia unităților 3 şi 4. Chiriţoiu: Va fi nevoie de ajutor de stat # Economica.net
România trebuie să obţină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la Cernavodă şi să ceară aprobarea pentru construcţia Unităţilor 3 şi 4, deoarece pentru aceste investiţii va fi nevoie de ajutor de stat, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
Rusia va continua să sprijine China în privinţa Taiwanului – Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse # Economica.net
Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, i-a spus ministrului chinez de externe, Wang Yi, că Moscova continuă să sprijine Beijingul în privinţa Taiwanului, a relatat duminică agenţia de ştiri Tass, informează luni Reuters.
Revoluţie la Romsilva – A fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instituţiei # Economica.net
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a semnat, la data de 30 ianuarie, contractul de finanţare pentru implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instituţiei, un proiect în valoare de peste 73,5 milioane de lei care va permite furnizarea online a principalelor servicii publice, a anunţat regia, printr-un comunicat.
