Vinted, Shein și Decathlon conduc cheltuielile francezilor pentru modă în 2025
G4Media, 3 februarie 2026 11:50
Vinted, Shein și Decathlon sunt brandurile de modă pe care francezii au cheltuit cel mai mult în 2025, scrie Fashion United. Potrivit Joko, fintech francez specializat în cashback și analiză bancară, clasamentul cheltuielilor din 2025 evidențiază brandurile care captează cea mai mare pondere din bugetele de consum. Dacă sectorul agroalimentar domină podiumul (în ordine descrescătoare: […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
12:00
Lamine Yamal a precizat în cadrul unei gale organizate de Mundo Deportivo că vrea să joace toată carieră pentru o singură echipă: FC Barcelona. În vârstă de 18 ani, fotbalistul intenționează să poarte doar tricoul blau-grana al campioanei Spaniei. Lamine Yamal, atașament total pentru FC Barcelona Barca este clubul care l-a format pe Yamal, fotbalist […] © G4Media.ro.
12:00
Locuitorii din orașul Motru îngheață în case după ce furnizorul de căldură a întrerupt furnizarea agentului termic din cauza unei datorii de aproape 15 milioane de lei # G4Media
Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, alături de şcoli, grădiniţe şi alte instituţii publice, au rămas fără căldură şi apă caldă din cauza datoriilor acumulate de asociaţiile de proprietari către furnizorul local de agent termic, UATAA, dar şi a obligaţiilor financiare restante ale uzinei faţă de bugetul de stat şi Complexul Energetic Oltenia, potrivit […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:50
Expunerea ridicată la nanoplastice prezintă riscuri de afectare a rinichilor, potrivit unui nou studiu # G4Media
Un nou studiu australian avertizează că expunerea ridicată la nanoplastice ar putea afecta sănătatea şi funcţionarea celulelor renale, ridicând îngrijorări legate de efectele acestor particule minuscule de plastic asupra sănătăţii umane, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres. Cercetătorii de la Universitatea Flinders din oraşul australian Adelaide au coordonat un nou studiu pentru a […] © G4Media.ro.
11:50
11:50
Guvernele și corporațiile europene se grăbesc să-și reducă expunerea la tehnologia, echipamentele militare și resursele energetice ale SUA, pe fondul deteriorării relațiilor transatlantice, scrie Politico. Timp de decenii, UE s-a bazat pe garanțiile NATO pentru a asigura securitatea blocului și pe tehnologia americană pentru a-și alimenta afacerile. Amenințările lui Donald Trump de a prelua Groenlanda […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două Coduri galbene de ger pentru 24 de judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile până miercuri dimineaţa, şi o informare de vreme deosebit de rece şi intensificări ale vântului pentru toată ţara, valabilă până joi seara, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, marţi, până la ora 20:00, în Oltenia, Dobrogea, în cea […] © G4Media.ro.
11:40
Baba Vanga, considerată ”Nostradamus din Balcani”, vehicul pentru narațiunile pro-Putin și anti-UE în Albania # G4Media
Sumbrele predicțiile atribuite Babei Vanga, așa-zisă clarvăzătoare și vindecătoare de origine bulgară, continuă să facă audiență în Albania și în alte părți din Balcani, chiar dacă multe par fabricate și uneori par să servească narațiuni geopolitice rusești, arată o investigație BIRN preluată de Sinopsis. Era decembrie anul trecut când agenția de presă de stat din […] © G4Media.ro.
11:40
Declic și Mining Watch: Direcția Județeană pentru Mediu Hunedoara emite un aviz de mediu ilegal pentru mina de la Certej, în absența unei licențe miniere / Cele două ONG-uri cer explicații publice din partea Ministrului Mediului # G4Media
Comunitatea Declic și rețeaua Mining Watch România cer ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să acționeze de îndată pentru stoparea ”unui abuz administrativ fără precedent: APM Hunedoara (Direcția Județeană pentru Mediu) a emis un aviz de mediu pentru unul dintre cele mai nocive proiecte miniere din istoria recentă a României, cel de la Certej, fără ca acesta […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:30
De la Adidas x Team GB și Lululemon x Team Canada, până la Ralph Lauren x Team USA, acestea sunt cele mai chic echipamente pe care le vom vedea la Milano Cortina, scrie South China Morning Post. Jocurile Olimpice nu sunt, în mod tradițional, prima sursă de inspirație în materie de modă. Totuși, odată cu […] © G4Media.ro.
11:30
Trump susține că republicanii ar trebui să „naţionalizeze” votarea în cel puţin 15 locuri / Conform Constituţiei SUA, statele şi jurisdicţiile locale organizează alegerile # G4Media
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că republicanii ar trebui să „naţionalizeze” şi să „preia” votarea în cel puţin 15 locuri, nespecificate, reiterând afirmaţiile sale false conform cărora alegerile din SUA sunt afectate de fraude pe scară largă, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Într-un interviu difuzat în cadrul unui podcast cu fostul […] © G4Media.ro.
11:20
Flashmob organizat de asociația Reset la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași pentru ca mai mulți procurori să-și depună candidaturile la sefia parchetelor / „Fără o competiție reală, vom pierde alți ani în combaterea marii corupții” # G4Media
Asociația Reset a organizat luni, 2 ianuarie, un flashmob în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași pentru a cere mai mulți candidați la șefia parchetelor. Acțiunea face parte dintr-o campanie mai amplă la nivel național. „Reset a „pichetat” ieri Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași pentru a transmite un apel public către toți procurorii […] © G4Media.ro.
11:20
România va investi în capacități avansate de detecție la Marea Neagră în perspectiva proiectului offshore de gaze # G4Media
România va dispune până în 2027 de capacități avansate de detecție în Marea Neagră pentru a proteja un proiect offshore de gaze aflat în pregătire, care o va transforma într-un exportator net de gaze, precum și altă infrastructură, a declarat pentru agenția Reuters consilierul economic al președintelui, transmite Rador. Stat membru al Uniunii Europene și […] © G4Media.ro.
11:10
Doi pacienți pe masa de operație: cum chirurgia materno-fetală intervine acolo unde viața abia începe # G4Media
Chirurgia materno-fetală este singurul domeniu medical în care echipa operatorie tratează simultan doi pacienți aflați pe aceeași masă: mama și copilul ei nenăscut. Intervențiile sunt efectuate în timpul sarcinii, direct în uter, pentru a corecta malformații sau afecțiuni severe înainte ca bebelușul să vină pe lume. Complexitatea lor este uriașă, iar întreaga strategie operatorie are […] © G4Media.ro.
11:10
SURSE Raluca Turcan în ședința PNL: Contestatarii lui Bolojan vor să slăbească poziția premierului și a președintelui la numirile de șefi la SRI, SIE și parchete # G4Media
Raluca Turcan, membră a conducerii PNL, i-a acuzat în ședința de luni noapte a partidului pe contestatarii lui Ilie Bolojan că au ca scop slăbirea poziției premierului și a președintelui Nicușor Dan în procesul de negociere a funcțiilor de conducere din parchete și serviciile secrete, au declarat pentru G4Media surse liberale. Turcan a vorbit în […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:40
Ferrari a făcut un transfer important înainte de startul sezonului 2026 din Formula 1: Guillaume Dezoteux face pasul din „familia RedBull” la Scuderie, transmite GPblog. Toto Wolff nu mai rezistă: mesaj tăios pentru rivalii din F1 care contestă motorul Mercedes După 18 ani în „familia RedBull”, Guillaume Dezoteux face pasul la Scuderia Ferrari Sursa citată […] © G4Media.ro.
10:40
Președinții SUA și Columbiei se întâlnesc la Casa Albă, după ce s-au insultat și amenințat public de mai multe ori # G4Media
Întâlnirea Trump-Petro are loc marți, la Washington, și reprezintă prima întrevedere oficială dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său columbian, Gustavo Petro, după un an marcat de conflicte deschise, insulte publice și amenințări politice, scrie Mediafax. Evenimentul este considerat un moment-cheie în relațiile bilaterale dintre SUA și Columbia. Luna trecută, Trump i-ar fi […] © G4Media.ro.
10:40
Cum sunt exploatați muncitorii imgranți din România / Lucrător din Bangladesh: „Ne-au spus că va trebui să muncim peste 12 ore pe zi, timp de șapte zile pe săptămână, cu doar o jumătate de zi liberă” – Investigație Balkan Insight # G4Media
Redăm mai jos integral investigația BALKAN INSIGHT, preluată de Rador Radio România: Rafi* visa din adolescență să studieze și să înceapă o afacere într-o țară anglofonă, dorind să scape astfel de conservatorismul religios înăbușitor, în opinia sa, din Bangladesh, țara lui natală. Totuși, la 24 de ani el s-a angajat să lucreze ca imigrant în […] © G4Media.ro.
10:40
China a dezvăluit planurile pentru un portavion spațial care poate lansa avioane de luptă fără pilot, capabile să tragă rachete de la marginea atmosferei Pământului, scrie The Telegraph. Mass-media de stat a publicat un videoclip conceptual al Luanniao, cea mai mare navă de război din lume, care călătorește prin spațiu deasupra tuturor sistemelor defensive actuale. […] © G4Media.ro.
10:30
În contextul incertitudinilor comerciale persistente dintre Europa și Statele Unite, problema taxelor vamale ridică tot mai multe semne de întrebare în industria modei, scrie Fashion Network. Cu ocazia Salon International de la Lingerie și Interfilière Paris, desfășurate între 17 și 19 ianuarie, FashionNetwork.com a discutat cu brandurile expozante despre expunerea lor pe piața americană și […] © G4Media.ro.
10:20
Un adolescent din Australia a înotat patru ore în ocean pentru a-şi salva familia care plutea în derivă # G4Media
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean – într-un interval de patru ore – înainte să ajungă la ţărm pentru a alerta serviciile de salvare, în timp ce mama, fratele şi sora lui pluteau în derivă în apele din largul coastelor Australiei, a raportat luni Poliţia din această ţară, relatează agenția […] © G4Media.ro.
10:10
Timpul de intervenţie al medicilor solicitaţi din secţiile spitalului în Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ va fi monitorizat informatic după mai multe reclamații ale pacienților # G4Media
Timpul de intervenţie al medicilor solicitaţi din cadrul secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) va fi monitorizat informatic, a declarat, pentru Agerpres, managerul unităţii sanitare, Alexandru Pătraşcu, transmite Agerpres. Decizia vine ca urmare a numeroaselor sesizări cu privire la timpii mari de aşteptare pentru consulturile de specialitate din […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:00
Mânerele electronice încastrate în caroserie vor fi interzise, pe autovehiculele produse în China / Împiedică salvarea pasagerilor, dacă sistemul se blochează # G4Media
China va interzice din 2027 comercializarea de automobile echipate exclusiv cu mânere retractabile ale uşilor, eliminând treptat designul minimalist popularizat de Tesla, din motive de siguranţă, deoarece aceste mânere se pot bloca în caz de accident, transmite AFP, preluată de Agerpres. Prezente pe multe vehicule electrice care se vând foarte bine în China, aceste mânere […] © G4Media.ro.
09:50
Companii americane au clonat cu AI vocile unor cunoscuți actori de dublaj francezi / Și vedete de la Hollywood au fost victime ale unor astfel de acțiuni # G4Media
Pentru a pune capăt „actelor parazitare”, opt actori francezi de dublaj au trimis somații către două companii americane care le-au clonat vocile fără acordul lor, o acțiune colectivă și fără precedent într-o profesie paralizată de valul de Inteligență Artificială generativă. În scrisori din 30 ianuarie consultate de AFP, acești actori care au dublat vedete de […] © G4Media.ro.
09:50
Capitalismul a luat deja sfârșit, iar lumea a intrat într-o eră a „tehno-feudalismului”, în care marile companii de tehnologie exercită o putere fără precedent asupra comportamentului uman, a declarat fostul ministru de finanțe al Greciei, Yanis Varoufakis. În cadrul unui interviu acordat Euronews după participarea sa la Web Summit Qatar, unde a lansat un avertisment […] © G4Media.ro.
09:40
Ronnie O’Sullivan, mesaj tăios pentru contestatari inspirat dintr-un discurs recent al lui Djokovic # G4Media
Ronnie O’Sullivan a publicat pe contul personal de Instagram o declarație recentă a lui Novak Djokovic în care sârbul spune că cel mai important lucru este să crezi în tine. Ajuns la 50 de ani, cel supranumit „The Rocket” mai are o singură dorință înainte de retragere: al optulea titlu mondial la Crucible. O’Sullivan a […] © G4Media.ro.
09:40
Elon Musk confirmă fuziunea dintre SpaceX și xAI și își propune să creeze „o civilizație de tip II” # G4Media
SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, va absorbi xAI, compania sa de inteligență artificială care dezvoltă robotul IA Grok și rețeaua socială X, a anunțat oficial luni, 2 februarie, cel mai bogat om din lume, potrivit BFM TV. „SpaceX a achiziționat xAI pentru a forma cel mai ambițios motor de inovare (…) de pe […] © G4Media.ro.
09:30
La mai bine de șaizeci de ani de la asasinarea președintelui John F. Kennedy, un film de amator din 22 noiembrie 1963 ar putea contesta versiunea oficială a evenimentelor și ar putea demonstra dacă a existat un al doilea atacator în afară de Lee Harvey Oswald, transmite agenția ANSA, care citează New York Post. Potrivit […] © G4Media.ro.
09:30
30 de oameni au murit în Japonia din cauza ninsorilor extrem de abundente / Stratul de zăpadă măsoară și 4,5 metri, în unele zone # G4Media
30 de morţi în urma ninsorilor abundente Ninsorile extrem de abundente au provocat moartea a 30 de persoane în Japonia în decursul ultimelor două săptămâni, iar o femeie de 91 de ani a murit îngropată sub zăpadă în faţa locuinţei sale, au anunţat marţi autorităţile, potrivit AFP. Guvernul japonez a mobilizat militari pentru a veni […] © G4Media.ro.
09:20
Ninsorile, o bucurie pentru fermieri. Specialiștii, însă, avertizează: „NU fertilizați acum!” # G4Media
Ninsorile din aceste zile sunt un motiv de bucurie pentru fermierii din sectorul vegetal. Precipitațiile, destul de bogate, din ultima perioadă contribuie semnificativ la creșterea rezervei de apă din sol. Dar există și unele riscuri, generate de păstrarea unor practici agricole incorecte, relatează G4Food. Precipitațiile destul de însemnate căzute în ultima perioadă, la nivelul întregii țări, […] © G4Media.ro.
09:10
VIDEO Sabin Sărmaș și-a anunțat candidatura la Primăria Cluj / La alegerile din 2024 a avut 30% din voturi, după ce a candidat independent / „Metroul e o țeapă! E Bechtelul Clujului!” # G4Media
Independentul Sabin Sărmaș, care la alegerile locale din 2024 a realizat una dintre cele mai mari surprize, obținând circa 40.000 de voturi pentru Primăria Cluj (procent de 30%), a anunțat că va candida din nou, la alegerile din 2028, informează Actual de Cluj. „Sabin Sărmaș, în 2028, candidează la Primărie și câștigă Primăria! Pentru cei […] © G4Media.ro.
09:00
UE și SUA ar răspunde militar în 72 de ore, dacă Rusia ar încălca viitorul armistițiu cu Ucraina, relatează Financial Times # G4Media
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times, citând persoane informate despre discuţii. Conform Reuters, care a preluat articolul, informația nu a putut fi, deocamdată, […] © G4Media.ro.
09:00
România și Spania, printre cele mai expuse țări europene la dezinformare și știri false / Popularitatea rețelelor sociale a accelerat răspândirea de fake-news # G4Media
Dezinformarea și știrile false au devenit o caracteristică a informației. Creșterea popularității rețelelor de socializare a accelerat și mai mult răspândirea și vizibilitatea acestora, relatează Euronews, citată de Rador Radio România. Conform unui sondaj Eurobarometru, expunerea percepută la dezinformare și știri false este în creștere în întreaga Europă. În 2025, peste o treime dintre respondenții […] © G4Media.ro.
08:50
World Rugby şi Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Rugby din Australia 2027 au făcut public programul meciurilor de la CM de anul viitor. „Stejarii” vor debuta la turneul final mondial contra Georgiei. Programul Stejarilor la CM 2027 România face parte din Grupa B de la Cupa Mondială și va avea meciul de debut […] © G4Media.ro.
08:40
Rusia, pregătită pentru o nouă realitate fără limite privind controlul armelor nucleare / Acordul New Start expiră joi # G4Media
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control al armelor nucleare, după expirarea tratatului New START, la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat marți reprezentantul Rusiei pentru controlul armamentului. Vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a mai declarat că, dacă SUA vor instala numeroase sisteme de apărare antirachetă în Groenlanda, Rusia […] © G4Media.ro.
08:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Transylvania Open, turneu de categorie WTA 250 care se dispută la Cluj-Napoca. Cap de serie trei, Sorana a trecut de Kamilla Rakhimova în două seturi, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră și 41 de minute. Tot în optimi a ajuns și Emma Răducanu. Sportiva britanică […] © G4Media.ro.
08:20
Donald Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, pe care o acuză de antisemitism și părtinire # G4Media
Președintele Donald Trump a făcut anunțul privind suma cerută după ce New York Times a relatat că guvernul SUA a decis să nu oblige prestigioasa universitate, pe care o acuză de antisemitism și părtinire, să plătească compensații, transmite Mediafax. O nouă confruntare a izbucnit între Donald Trump și Universitatea Harvard. Președintele SUA a anunțat luni […] © G4Media.ro.
08:20
Vreme cu contraste în ultima lună de iarnă / ANM anunță temperaturi peste medie în nord – vest și sub medie în zone din estul și sudul țării # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în luna februarie vremea din România va fi diferită de la o regiune la alta. Meteorologii susțin că în unele zone temperaturile vor fi peste mediile normale, în timp ce în alte părți va fi ger și ar putea să ningă, anunță Mediafax. Conform ANM, în săptămâna 2-9 februarie […] © G4Media.ro.
08:10
Mii de mașini grav avariate din SUA, reparate superficial și vândute în UE / România, printre țările vizate de ancheta „Nimmersatt” # G4Media
România se numără printre cele zece țări în care au avut loc percheziții ample într-o anchetă coordonată de Parchetul European (EPPO), care vizează o organizație criminală acuzată că a importat în Uniunea Europeană mii de mașini grav avariate din Statele Unite, revândute ulterior după reparații superficiale, cu fraudarea taxelor vamale și a TVA. Citește articolul integral […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:00
Doi minori români, frați, arestați în Italia / Au jefuit un cubanez și au publicat imaginile online / Adolescenții de 16 și 17 ani făceau parte dintr-o bandă de minori și nu sunt la prima faptă # G4Media
Doi români de 16 și 17 ani au fost transferați la închisoarea din Torino, după ce au atacat un cubanez și au postat videoclipul online, anunță presa italiană. Carabinieri din Genova San Martino au executat un mandat de arest preventiv, emis de magistratul de instrucție al Tribunalului pentru minori din Genova, la cererea Parchetului local […] © G4Media.ro.
08:00
Toto Wolff nu mai rezistă: mesaj tăios pentru rivalii din F1 care contestă motorul Mercedes # G4Media
Toto Wolff lansează un atac dur la adresa rivalilor din Formula 1 care contestă motorul Mercedes înainte de startul sezonului din Marele Circ. Șeful echipei de la Brackley le transmite celor de la Ferrari sau Honda să-și vadă de propria muncă. Scandalul motoarelor din F1: „Ferrari ar trebui să tacă” Toto Wolff, fără menajamente la […] © G4Media.ro.
07:50
Agenții federali de securitate internă din SUA vor fi dotați cu camere audio-video portabile, după ce doi manifestanți au fost uciși la Minneapolis # G4Media
Toţi agenţii federali din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) vor fi echipaţi cu camere audio-video portabile la Minneapolis şi apoi în restul Statelor Unite, a anunţat luni secretarul DHS, Kristi Noem, ca răspuns la una din revendicările democraţilor pentru a pune capăt paraliziei bugetare, transmite AFP, citatăde Agerpres. După moartea altui manifestant împotriva arestărilor […] © G4Media.ro.
07:50
Președintele Donald Trump se confruntă cu o scădere semnificativă a încrederii alegătorilor în modul în care gestionează problemele interne majore din Statele Unite, alegătorii fiind tot mai îngrijorați de economie, de costurile îngrijirii medicale și de direcția generală a politicilor sale, potrivit unei serii de sondaje recente. În acest context, numeroși analiști de peste ocean […] © G4Media.ro.
07:50
Vehiculele electrice ar urma să reprezinte cel mult 85% din vânzările de mașini noi din UE după 2035, potrivit scenariilor luate în calcul la nivel european, transmite Mediafax. Uniunea Europeană ia în calcul o relaxare semnificativă a regulilor privind vânzarea de autoturisme noi după 2035. Măsura ar putea reduce ponderea vehiculelor electrice și ar menține […] © G4Media.ro.
07:50
Cuba şi SUA nu au un „dialog”, ci „schimburi de opinii” diplomatice / Un oficial de la Havana îl contrazice pe Donald Trump # G4Media
Cuba şi Statele Unite sunt angajate în „schimburi de opinii” diplomatice, dar nu există un „dialog” formal, a declarat pentru AFP ministrul adjunct de externe cubanez, Carlos Fernandez de Cossio. „Nu există un dialog propriu-zis în acest moment, dar au existat schimburi de mesaje”, a declarat Fernandez de Cossio. Preşedintele american Donald Trump a asigurat […] © G4Media.ro.
07:30
Fără Euro 5 nu se mai intră în Braşov / Vechiul regulament nu a fost aplicat, iar municipalitatea a pierdut un milion de euro / Primar: ”Vedem că fiecare face cum vrea” # G4Media
Firmele care transportă navetişti din municipiul Braşov către platformele industriale din zonă trebuie să respecte noi reguli, aprobate de consilierii locali braşoveni, în şedinţa de plen de vineri, 30 ianuarie, anunță BZB. Astfel, prin noul Regulament, începând din 1 ianuarie 2026 se mai eliberează avize de transport pe străzile din Braşov doar pentru vehiculele cu […] © G4Media.ro.
07:10
Aproape unul din zece români nu și-a putut încălzi locuința în 2024 / În Germania, 6,3% din populație se confruntă cu această problemă # G4Media
Diferențele dintre statele membre rămân semnificative în privința accesului la încălzire, iar România se află peste media UE în ceea ce privește ponderea populației care nu își poate încălzi locuința, anunță Mediafax. La nivelul Uniunii Europene, 9,2% din populație nu a reușit să își mențină locuința suficient de caldă în 2024. Situația s-a îmbunătățit față […] © G4Media.ro.
07:00
Mulți ar spune că este, așa cum subliniază americanii, „the end of an era”. Sfârșitul unei epoci în care accesul oricui la social media va fi puternic reglementat. Sau, cel puțin, se prefigurează un astfel de sfârșit. Unul în care guvernele nu mai privesc rețelele sociale ca pe simple instrumente de conectare, ci ca pe […] © G4Media.ro.
06:20
Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului, în dosarul Epstein / Fostul cuplu prezidențial era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta # G4Media
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al fostului preşedinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP, citată de […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
05:10
Un indiciu că ținta Curții de Apel București este suspendarea din CCR, pe 10 februarie, doar a lui Dacian Dragoș: procesul care îl vizează pe Mihai Busuioc are termen tocmai pe 20 martie # G4Media
Mișcare stranie cu cele patru dosare prin care avocata AUR Silvia Uscov încearcă să suspende și, în paralel, să anuleze actele de numire în funcție a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Dosarul de anulare în cazul Busuioc a fost separat de cel al lui Dacian Dragoș – deși suspendarea celor […] © G4Media.ro.
05:10
Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe” # G4Media
În ultimele zile, rețelele de socializare au fost inundate de acuzații conform cărora ”primarul austerității” Ilie Bolojan ar fi purtat un ceas de lux de la brandul exclusivist Patek Philippe, de 200.000 de euro, pe care nu l-a trecut în declarația de avere în timpul unui interviu în exclusivitate pentru G4Media. Acuzația viralizată inițial de […] © G4Media.ro.
