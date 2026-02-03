Companii americane au clonat cu AI vocile unor cunoscuți actori de dublaj francezi / Și vedete de la Hollywood au fost victime ale unor astfel de acțiuni

07:00

Mulți ar spune că este, așa cum subliniază americanii, „the end of an era”. Sfârșitul unei epoci în care accesul oricui la social media va fi puternic reglementat. Sau, cel puțin, se prefigurează un astfel de sfârșit. Unul în care guvernele nu mai privesc rețelele sociale ca pe simple instrumente de conectare, ci ca pe […] © G4Media.ro.