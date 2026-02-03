Lucrările de renovare la secția de Oncologie a Spitalului Județean Brașov au fost amânate. Codin Maticiuc spune pentru Gândul că „brașovenii merită o explicație”
Președintele Fundației Metropolis, Codin Maticiuc, a transmis în exclusivitate pentru Gândul, că lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu din Spitalul Județean Brașov, unde sunt internați pacienții oncologici, nu vor mai începe, deși anunțul cu privire la demararea acestora fusese făcut în urmă cu mai puțin de două săptămâni. Potrivit acestuia, de aproape doi ani fundația […]
Există schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Noua numire din interiorul Televiziunii Române a fost confirmată, iar planurile includ și o mutare în grila TV. Laurențiu Ciocazanu, șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, a fost înlocuit, după trei ani în care a […]
Președintele Fundației Metropolis, Codin Maticiuc, a transmis în exclusivitate pentru Gândul, că lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu din Spitalul Județean Brașov, unde sunt internați pacienții oncologici, nu vor mai începe, deși anunțul cu privire la demararea acestora fusese făcut în urmă cu mai puțin de două săptămâni. Potrivit acestuia, de aproape doi ani fundația […]
Octavian Ursulescu, în vârstă de 79 de ani, a spus ce pensie are după ani de muncă. ”Să-i spun cu îngăduință, medie”, a declarat acesta. Octavian Ursulescu este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți prezentatori din țara noastră. Are o carieră impresionantă. De-a lungul anilor, acesta a moderat emisiuni de televiziune, dar a […]
Cluburile din Superliga continuă să se întărească, în vederea îndeplinirii obiectivelor pe care și le-au stabilit. Ultimul transfer de marcă făcut este cel al unui atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională a țării sale, care este așteptat să ajungă în România, după cum dezvăluie PROSPORT. El va semna un contract […]
Televiziunea publică poloneză (TVP) își prezintă programul de știri Vot Tak și în limba română. Versiunea a fost lansată în cursul zilei de luni, 2 februarie 2026, marcând o nouă etapă în dezvoltarea proiectului media. Iată care este publicul vizat, de fapt. Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat versiunea în limba română a programului de […]
Alimentele ultraprocesate (UPF) au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele și necesită o reglementare mult mai strictă, potrivit unui nou raport, scrie The Guardian. Pe scurt, aceste produse din categoria junk food sunt „fabricate” premeditat să creeze dependență și să stimuleze consumul excesiv. Cercetătorii de la trei universități din SUA susțin […]
Negocierile pentru preluarea combinatului Azomureş au ajuns pe masa guvernului. Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș. La întâlnire, au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu. „În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și […]
Călin Georgescu este așteptat la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Zeci de susținătorii s-au strâns în fața instituției pentru a-și exprima sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale. „Cu cât nedreptatea este mai mare cu atât Dumnezeu îmi face o mai mare cinste. Vreau să mulțumesc aparatului de protecție publică, jandarmerie, poliție, pentru […]
Gimnasta Ana Bărbosu a decis să vorbească public despre situația ivită, prin care medalia de bronz de la Jocurile Olimpice este, din nou, revendicată de americani. Ea i-a transmis chiar un mesaj rivalei Jordan Chiles, prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram, arată PROSPORT. Pe un ton diplomat și […]
Un livrator nepalez a fost fotografiat de un participant la trafic, în București, în timp ce se deplasa pe carosabil. În seara când ninsoarea a pus stăpânire pe Capitală, livratorul s-a încumetat să plece la drum pe bicicletă, scopul fiind precis: să livreze comanda clientului. În urmă cu două zile, Capitala a fost acaparată de […]
Creşterea dramatică a impozitelor pe proprietate şi pe autoturisme, aplicabilă de la 1 ianuarie 2026, subminează bugetele familiilor, afectate deja de inflaţia galopantă, desemnată oficial cea mai mare din Europa. Noua lege a impozitării implementată de Guvernul Bolojan lovește în special familiile tinere, aflate în etapa de achiziționare a primei locuințe. Ce fac însă alte […]
Premierul Ilie Bolojan discută cu o delegație de primari, la Palatul Victoria, într-un moment sensibil, în care bugetul pentru 2026 încă nu e gata, iar în teritoriu crește nervozitatea pe tema reformei administrației publice. Potrivit unor surse politice, primarii cu care discută premierul sunt următorii: Laurențiu Dan Leoreanu – Roman (PNL) Valentin Vieru – Moinești […]
Înainte de „89, cu excepția Casei Poporului, cele mai înalte clădiri din București erau Palatul Telefoanelor și două blocuri cu 14 etaje din cartierul muncitoresc Pantelimon, ultimul chiar la ieșirea din București, pe „drumul spre Mare”. Legendele urbane susțineau că în zilele senine de la ultimul etaj se putea zări Dunărea. După anul 2020, investițiile […]
În perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca va avea loc ediția UNTOLD ONE, noul concept care marchează începutul unei noi decade pentru festival și o etapă care promite să fie spectaculoasă, ambițioasă și intensă. Primul val de artiști confirmați pentru ediția din acest an îi include pe Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost […]
Rusia a reluat atacurile la scară largă asupra Kievului în noaptea de 3 februarie, folosind rachete balistice și drone. Mai multe clădiri au fost avariate. Autoritățile ucrainene au raportat și victime în urma atacului rusesc. Forțele ruse au lansat în noaptea de 2 spre 3 februarie 2026 un atac masiv cu rachete balistice și drone […]
Un incendiu de proporții a izbucnit, marți dimineața, într-un bazar din vestul Teheranului, relatează Times of Israel. Potrivit sursei citate, cauza incendiului nu este clară. Imaginile de pe rețelele de socializare arată un nor uriaș de fum negru care pare că a înghițit mai multe străzi din capitala iraninană. Incendiul a izbucnit într-o piață din […]
O fetiță în vârstă de 6 ani a murit după ce a căzut într-un râu din localitatea Chirpăr, din județul Sibiu. Trupul fratelui ei a fost găsit de scafandri, după mai multe căutări. UPDATE 3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu face verificări şi evaluări complexe la familia copiilor de 6 […]
Doi minori români, de 16 și 17 ani, frați, au fost arestați și, ulterior, transferați la închisoarea din Torino, Italia. Cei doi sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut o persoană de origine cubaneză. Teroarea a fost filmată, iar imaginile au fost publicate, ulterior, în spațiul online. A fost emis un document pentru arest […]
Într-o țară de pe glob se vorbesc peste 840 de limbi, ilustrând o diversitate lingvistică excepțională, remarcă Mediafax. Situată în Oceanul Pacific, în apropierea Australiei, Papua Noua Guinee se remarcă drept țara cu cele mai multe limbi vorbite din lume. Cifrele sunt oficiale și reprezintă cele mai recente date lingvistice din Papua Noua Guinee. De […]
Zăpezile uriașe care au lovit mai multe zone din nordul Japoniei, în ultimele zile, au provocat moartea a cel puțin 30 de persoane, relatează Al Jazeera. Potrivit sursei citate, o femeie de 91 de ani a fost găsită îngropată sub aproximativ trei metri de zăpadă care s-au strâns în fața casei sale, probabil alunecată de […]
După colectarea actelor care atestă dreptul tău de proprietate și realizarea măsurătorilor de către firma de cadastru, etape ale procesului de înregistrare sistematică a proprietăților, ai obligația de a verifica rezultatele. Aceste rezultate, numite documentele tehnice ale cadastrului, le vei găsi afișate la primărie sau într-un alt loc stabilit de primar, pe pagina de internet […]
Un client Bolt a încărcat pe un grup de Facebook cât a costat o cursă de 16 kilometri, pe ninsoare, în București. A comparat prețul cu cel care a fost cerut prin aplicația Uber, în același moment al zilei. Un client al unei companii de ridesharing a încărcat pe un grup de Facebook două imagini […]
Gimnasra Ana Bărbosu a decis să vorbească public despre situația ivită, prin care medalia de bronz de la Jocurile Olimpice este, din nou, revendicată de americani. Ea i-a transmis chiar un mesaj rivalei Jordan Chiles, prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram, arată PROSPORT. Pe un ton diplomat și […]
Planeta Marte a fascinat omenirea din totdeauna, însă noile descoperiri îi fac pe specialiști, dar și pe pasionați să treacă la următorul nivel. Noile fotografii nocturne realizate de roverele NASA pe Marte sunt extrem de rare, dar pot dezvălui detalii spectaculoase: straturi ascunse în roci forate, primele aurore vizibile detectate de la sol și chiar […]
Trei trenuri sunt oprite în staţii, înregistrând întârzieri, din cauza unei şine rupte, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, circulaţia feroviară pe distanţa Măldăeni – Mihăeşti, fiind suspendată temporar. ”Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, circulaţia feroviară este temporar suspendată pe distanţa Măldăeni – Mihăeşti, pe firul II, începând cu ora […]
Ce pensie încasează Romica Jurca, cea mai cunoscută prezentatoare meteo din România. Ea mărturisea, în urmă cu mai mult timp, că „a fost mâna destinului că am ajuns la meteo şi între timp meseria pe care o fac a devenit o pasiune”. Iată mai jos, în articol, ce venituri are celebrul meteorolog din România. O […]
Călin Georgescu este aşteptat în faţa Judecătoriei Sectorului 1 din Capitală. Acesta trebuie să răspundă în faţa magistraţilor în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. UPDATE 9:20: Călin Georgescu a ieșit de la Judecătoria Sectorului 1 și a adresat un mesaj, în care a cerut descretizarea ședinței CSAT de anulare a alegerilor. „Când […]
Sarea este nelipsită din alimentația noastră, dar puțini oameni știu să aleagă tipul potrivit și care chiar contează pentru sănătate, scrie CANCAN.RO. Diferențele dintre sortimente sunt importante, iar dr. Cezar arată cât de importantă este informarea corectă. „Există mai multe tipuri de sare”, spune dr. Cezar, care explică și ce conține fiecare în parte. Citește […]
Economistul Claudiu Năsui remarcă un aspect curios în ceea ce priveşte informaţiile care vin dispre guvern. Într-o primă parte, a fost lansată informaţia conform căreia „se jura că «nu mai sunt bani» și că «trebuie» să ne crească din nou taxele”, pentru ca mai târziu „ce să vezi că deodată sunt bani pentru «programe de […]
Bill și Hillary Clinton au anunțat că vor depune mărturie în fața Congresului SUA în ancheta privind dosarul Epstein, decizia venind după riscul unor acuzații de obstrucționare și pe fondul presiunilor politice intense. Bill și Hillary Clinton vor fi audiați de o comisie de anchetă a Congresului Statelor Unite în cadrul investigației privind dosarul Epstein, […]
Doi minori români, de 16 și 17 ani, frați, au fost arestați și, ulterior, transferați la închisoarea din Torino, Italia. Cei doi sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut o persoană de origine cubaneză. Teroarea a fost filmată, iar imaginile au fost publicate, ulterior, în spațiul online. A fost emis un document pentru arest […]
Dacia a confirmat că va lansa pe piață un nou model electric, iar printre cele mai importante informații făcute publice se numără cea legată de locul de producție. Ce se știe acum este că viitoarea mașină Dacia nu va fi fabricată în China, cum este cazul cu Spring, ci în Slovenia, după cum scrie PROSPORT. […]
Apar noi detalii șocante în cazul accidentului mortal produs luni pe DN19, între Tarcea și Valea lui Mihai. Victima este un fost deputat UDMR și fost primar al orașului Valea lui Mihai. Bărbatul de 72 de ani care și-a pierdut viața luni într-un accident rutier grav, produs pe DN19, a fost identificat drept Kovacs Zoltan, […]
Îngheţarea salariilor, limitarea unor sporuri şi restricţionarea angajărilor, decise din timpul guvernului condus de Marcel Ciolacu, în 2024,şi continuate de Ilie Bolojan, în 2025, au coborât cu 0,6 % ponderea din PIB. Obiectivele guvernamentale ţintesc spre o reducere a cheltuielilor cu salariile la 8,3% din PIB, în următorii ani. Lucru care s-ar putea realiza prin […]
Doi dealeri de droguri din Iași au primit sentințe definitive, după ce ar fi vândut ani de zile substanțe stupefiante pe străzile din Capitala Moldovei, însă povestea spusă de unul dintre traficanți despre motivele din spatele traficului de droguri pare desprinsă din fimele de comedie americane. Un caz atipic de trafic de droguri, în care […]
Războiul din Ucraina a intrat marți, 3 februarie 2026, în a 1.440-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski a salutat recentele „măsuri de dezescaladare” luate de Rusia, care „întăresc încrederea” în negocierile de pace. Rușii nu mai atacă infrastructura energetică Săptămâna trecută, Moscova a întrerupt loviturile sale asupra sistemului […]
România a fost traversată, în ultimele zile, de un val de aer polar. În mai multe orașe din țară, inclusiv în București, s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, precum și temperaturi sub nivelul pragului de îngheț. Luni dimineață, mai multe artere și drumuri principale din țară au devenit un patinoar, după ce zăpada de […]
La data de 6 februarie 2026, Cătălin Măruță va susține ultima ediție a emisiunii „La Măruță” la Pro TV. Show-ul care se difuzează după-amiază își „trage cortina”, după 18 ani de activitate. Începând cu data de 9 februarie 2026, în grila TV vor apărea două seriale, de la 14:00 și 15:00. După 18 ani de […]
Mai sunt șase etape de disputat din sezonul regulat, iar Gigi Becali știe de pe acum cine va juca în play-off. Latifundiarul din Pipera este, din nou, pe cai mari, după ce echipa lui, FCSB, s-a impus în ultima rundă, 1-0 cu Csikszereda, la București, pe Arena Națională. Chiar dacă a câștigat, FCSB nu a […]
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 3 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Cătălin Hîldan a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria clubului Dinamo București, simbol al devotamentului și al spiritului de luptă. Născut pe 3 februarie 1976, Hîldan a fost căpitanul […]
În ediția de luni, 2 februarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a dezvăluit, cu un ton incisiv, mecanismele de corupție din sectorul energetic românesc . Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a început discuția făcând referire la declarațiile recente ale lui Bogdan Ivan, Ministru al Energiei. Pe 24 ianuarie, […]
În urmă cu o lună, pe 3 ianuarie 2026, forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro direct din patul său în cadrul Operațiunii Absolute Resolve. Trump a dezvăluit că a folosit o armă ultrasonică secretă pentru a le bruia sistemele radar și a le dezactiva sistemele de apărare antiaeriană S-300 cumpărate din Rusia. 150 […]
În 2026, într-o capitală europeană, în sectorul considerat ca fiind cel mai bogat din București, se trăiește ca în urmă cu cel puțin 100 de ani. Este vorba de Cartierul 16 Februarie – Chitila Triaj, acolo unde locuitorii zonei sunt uitați de autorități și sunt practic izolați de civilizație. Nu au gaze, în unele locuri […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ipoteza în care Rusia ar avea active petroliere în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: serviciile secrete daneze spun că mișună pe acolo chinezii și rușii, […]
Vlad Pascu, tânărul condamnat la 10 ani de închisoare pentru că, în august 2023, a ucis doi tineri în localitatea constănțeană 2 Mai după ce s-a urcat drogat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, ar fi furat o cantitate uriașă de aur. Acesta ar fi luat metalul prețios chiar de […]
Donald Trump a declarat că Europa „ar trebui să fie foarte precaută”, deoarece se află într-o fază critică din cauza „problemelor grave legate de imigrație și energie”. Președintele SUA a răspuns astfel la întrebarea de ce Washingtonul, conform noii Strategii, va oferi un sprijin limitat Europei în domeniul apărării. „Avem relații foarte bune cu Europa. […]
Președintele Trump a dezvăluit că sunt purtate discuții între Washington DC și Teheran, după ce în ultima lună, prezența navelor de luptă ale SUA a crescut. „Discutăm cu Iranul chiar acum, dacă putem găsi o soluție, ar fi minunat. Dacă nu putem, probabil se vor întâmpla lucruri rele. ” Despre Cuba și Columbia Trump a […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 2 februarie 2026, jurnalistul Valentin Stan a demontat cu ironie răspunsurile prim-ministrului Ilie Bolojan despre eșecul reformelor în companiile de stat. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Discuția, marcată de referințe la „contracte de beton armat”, expune o presupusă structură mafiotă în politica românească, unde directorii ineficienți sunt […]
