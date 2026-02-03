Lucrările de renovare la secția de Oncologie a Spitalului Județean Brașov au fost amânate. Codin Maticiuc spune pentru Gândul că „brașovenii merită o explicație”

06:10

În 2026, într-o capitală europeană, în sectorul considerat ca fiind cel mai bogat din București, se trăiește ca în urmă cu cel puțin 100 de ani. Este vorba de Cartierul 16 Februarie – Chitila Triaj, acolo unde locuitorii zonei sunt uitați de autorități și sunt practic izolați de civilizație. Nu au gaze, în unele locuri […]