Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, ridiculizează PSD: „Nu-i mai crede nimeni că pleacă”. Nici Grindeanu nu a scăpat de ironiile consilierului
Gândul, 3 februarie 2026 13:20
Vlad Gheorghe, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a ieșit marți la RFI România cu un mesaj în care ridiculizează PSD și liderul partidului, Sorin Grindeanu. În opinia lui Gheorghe, PSD ar trebui ținut „puțin lateral” în discuțiile despre modernizare și eficientizare, tocmai pentru că se opune atunci când lucrurile devin serioase. Vlad […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:30
Pensionarii ar putea primi o lovitură de la primarul Ciprian Ciucu. Ce gratuitate vrea să taie Primăria Capitalei # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, ar intenționa să taie gratuitatea acordată pensionarilor pentru transportul public de suprafață. Este vorba de pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei. Potrivit surselor Gândul, proiectul este unul mai vechi, de pe vremea lui Nicușor Dan, dar nu a fost pus „în practică” pentru că nu este deloc […]
13:30
Avocatul Poporului sesizează Curtea Constituțională a României în privința ordonanței prin care Guvernul Bolojan stabilește modul de plată al concediului medical. „În conformitate cu dispozitiile art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei și ale art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea or. 35/1997 privind organizarea și functionarea instituției Avocatul Poporului, republicată, Avocatul Poporului formulează […]
13:30
Ninsorile lipsesc tocmai în sezonul vârf. Vacanța de schi a elevilor ar putea fi compromisă pe Valea Prahovei # Gândul
Ninsorile lipsesc tocmai unde este mai mare nevoie de ele. La Poiana Brașov, stratul de zăpadă s-a subțiat considerabil în ultima perioadă. Speranța stă în temperaturile scăzute, care permit tunurilor de omăt artificial să funcționeze zi și noapte. Din nefericire, perioada se suprapune pe vacanța de schi a elevilor. Cele 34 de tunuri care produc […]
13:30
Persoanele care desfășoară această activitate sau se bazează pe sprijinul financiar venit de aici trebuie să știe care este salariul unui asistent personal. De la 1 ianuarie 2026, nivelul salariului brut de bază este de 4.050 de lei, iar suma va crește începând cu 1 iulie, la 4.325 lei lunar, scrie bzi.ro. Legea este foarte […]
Acum 30 minute
13:20
Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, ridiculizează PSD: „Nu-i mai crede nimeni că pleacă”. Nici Grindeanu nu a scăpat de ironiile consilierului # Gândul
Vlad Gheorghe, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a ieșit marți la RFI România cu un mesaj în care ridiculizează PSD și liderul partidului, Sorin Grindeanu. În opinia lui Gheorghe, PSD ar trebui ținut „puțin lateral” în discuțiile despre modernizare și eficientizare, tocmai pentru că se opune atunci când lucrurile devin serioase. Vlad […]
13:20
CNAIR avertizează asupra unei noi tentative de fraudă. SMS-uri care cer plata rovinietei și amenință cu confiscarea mașinii # Gândul
CNAIR avertizează șoferii asupra unor noi tentative de fraudă care circulă în aceste zile în România. Potrivit companiei, mai mulți șoferi au primit mesaje prin care sunt anunțați că trebuie să plătească, în termen de 12 ore, o presupusă „taxă de drum restantă”. În caz contrar, mesajele susțin că vehiculul va fi confiscat. Reprezentanții CNAIR […]
13:10
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, lansează un avertisment sumbru. Lumea este la câteva zile distanță de o cursă a înarmărilor nucleare # Gândul
Fostul președinte american, Barack Obama, avertizează printr-o postare pe pagina de socializare X că, dacă Congresul american nu va acționa, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia va expira. Acordul nuclear dintre cele două mari puteri expiră pe 5 februarie. „Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor […]
Acum o oră
13:00
Mamele în concediu maternal ar putea fi scutite de plata CASS, prin pachetul de solidaritate înaintat de PSD coaliției. Manole: „Orice leu contează” # Gândul
Mamele aflate în concediu de creștere a copilului ar putea fi scutite de plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, spune ministrul Muncii, Florin Manole. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de propuneri înaintate de PSD în cadrul coaliției de guvernare, care vizează atât sprijinirea familiilor cu copii, cât și a pensionarilor. Florin Manole […]
13:00
Locuitorii din Motru au rămas fără căldură și apă caldă din cauza datoriilor mari. Furnizorul local de agent termic are de încasat de la asociațiile de proprietari 15 milioane de lei # Gândul
Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, alături de școli, grădinițe și alte instituții publice, au rămas fără căldură și apă caldă din cauza datoriilor acumulate de asociațiile de proprietari către furnizorul local de agent termic, UTAA, dar și a obligațiilor financiare restante ale uzinei față de bugetul de stat și Complexul Energetic Oltenia. Datoriile […]
13:00
Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar” # Gândul
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a lăudat pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului. Latifundiarul din Pipera nu crede că patronul Mobexpert se va retrage din fotbal, așa cum apăruseră unele zvonuri. Dan Șucu e acționar majoritar la Rapid și la Genoa, echipa din Serie A. Omul de afaceri a fost foarte supărat pentru eșecul echipei din Giulești […]
12:50
Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate # Gândul
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele zile. Medicii de la Spitalul Universitar din București, acolo unde antrenorul echipei naționale de fotbal este internat, au refuzat transferul în străinătate. Din păcate, veștile care circulă în lumea fotbalului nu sunt tocmai bune. Lucescu, în stare gravă la „Municipal” Cel mai titrat tehnician […]
12:50
Două cazuri de pestă porcină au fost semnalate în judeţul Braşov, în ambele situaţii fiind vorba de mistreţi. Toţi mistreţii din pădurile din zonele Zărneşti, Poiana Mărului, Vlădeni, Dumbrăviţa şi Codlea vor fi vânaţi, au decis autoritățile. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Brașov a transmis notificări către primării, Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, […]
12:40
Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit că există preparate cărora nu le poate rezista. ”Sunt câteva dintre „viciile” mele”, a afirmat aceasta. Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au […]
12:40
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție ședința PNL care a avut loc luni seară, 2 februarie 2026. „Luni seara s-a petrecut ședința biroului politic național al PNL. A fost un moment pregătit și profețit de presă ca fiind crucial. Titlurile spun totul: Ilie Bolojan […]
12:40
„Stejarii” au AFLAT programul meciurilor de la Cupa Mondială de Rugby 2027! Două meciuri sunt duminica # Gândul
Națíonala de rugby a României va juca la Cupa Mondială din 2027 din Australia în ordine cu Georgia (3 octombrie), Italia (11 octombrie) și cu Africa de Sud, campioana mondială en titre (17 octombrie), conform unui comunicat al Federației Române de Rugby. România, repartizată în urma tragerii la sorți de pe 3 decembrie, în Grupa […]
12:40
Asociația Declic o acuză pe ministra USR a Mediului Oana Buzoianu, de „abuz”, după ce APM Hunedoara (Direcția Județeană pentru Mediu) a emis un aviz pentru proiectul minier de la Certej fără ca acesta să aibă o licență valabilă. Amintim că ONG-ul care o pune la zid pe Buzoianu este un apropiat al USR-ului și […]
12:40
Percheziţii la sediul reţelei de socializare X din Paris. Elon Musk și un director general, chemați la audieri # Gândul
Parchetul Parisului a anunțat că marți a avut loc o percheziție la sediul francez al rețelei de socializare X a lui Elon Musk, în cadrul unei anchete deschise în ianuarie 2025, relatează France 24. „O percheziție este efectuată la sediul francez al lui X de către unitatea de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris, împreună […]
Acum 2 ore
12:30
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au analizat criza politică din interiorul PNL și poziția fragilă a premierului Ilie Bolojan în contextul coaliției și mai ales al disensiunilor cu PSD. Astfel, apreciază analistul politic, premierul este pus la colț de social-democrați pentru măsurile sale extreme de austeritate. În […]
12:30
Un bărbat din București este suspectat că și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori # Gândul
Un bărbat din București și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 69 de ani, a fost găsit fără suflare în apartamentul său. Fapta a avut loc pe 28 ianuarie, într-un apartament din Sectorul 3 din București. Concubina bărbatului a fost cea care a sunat la […]
12:20
Companiile SpaceX și xAI ale lui Elon Musk au fuzionat. Ce planuri de viitor are cel mai bogat om din lume # Gândul
SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, a achiziționat xAI pentru 250 de miliarde de dolari, astfel încât magnatul american să își poată urmări ambiția de a câștiga cursa inteligenței artificiale prin dezvoltarea de centre de date în spațiu, scrie Financial Times. SpaceX a stabilit prețul de achiziție pentru xAI pe baza unei runde de […]
12:10
Dezvăluirile apărute în Dosarele „Epstein” au scos la iveală și povestea unui profesor universitar din Iași, al cărui nume este menționat de câteva ori, scrie Ziarul de Iași. Foștii colegi ai chimistului Iulian Rusu, decedat între timp, nu găsesc o explicație pentru prezența acestuia în aceste dezvăluiri. Iulian Rusu a fost cadru didactic al Facultății […]
12:10
Europa și Statele Unite vor răspunde militar în 72 de ore, dacă Rusia va încălca un viitor acord de pace în Ucraina. Ce țări vor trimite trupe # Gândul
Europa și Statele Unite vor întreprinde acțiuni militare coordonate dacă Rusia va încălca, în mod repetat, un viitor acord de încetare a focului în Ucraina, arată un raport Financial Times. Potrivit sursei citate, această măsură a fost discutată între oficiali ucraineni, europeni și americani în mai multe rânduri, în decembrie și ianuarie, și ar implica […]
12:00
Schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Cine i-a luat locul # Gândul
Există schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Noua numire din interiorul Televiziunii Române a fost confirmată, iar planurile includ și o mutare în grila TV. Laurențiu Ciocazanu, șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, a fost înlocuit, după trei ani în care a […]
11:50
Lucrările de renovare la secția de Oncologie a Spitalului Județean Brașov au fost amânate. Codin Maticiuc spune pentru Gândul că „brașovenii merită o explicație” # Gândul
Președintele Fundației Metropolis, Codin Maticiuc, a transmis în exclusivitate pentru Gândul, că lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu din Spitalul Județean Brașov, unde sunt internați pacienții oncologici, nu vor mai începe, deși anunțul cu privire la demararea acestora fusese făcut în urmă cu mai puțin de două săptămâni. Potrivit acestuia, de aproape doi ani fundația […]
11:40
Octavian Ursulescu, în vârstă de 79 de ani, a spus ce pensie are după ani de muncă. ”Să-i spun cu îngăduință, medie”, a declarat acesta. Octavian Ursulescu este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți prezentatori din țara noastră. Are o carieră impresionantă. De-a lungul anilor, acesta a moderat emisiuni de televiziune, dar a […]
11:40
Transfer de marcă în Superliga. Un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională ajunge în România # Gândul
Cluburile din Superliga continuă să se întărească, în vederea îndeplinirii obiectivelor pe care și le-au stabilit. Ultimul transfer de marcă făcut este cel al unui atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională a țării sale, care este așteptat să ajungă în România, după cum dezvăluie PROSPORT. El va semna un contract […]
11:40
Știri prezentate în limba română la televiziunea publică poloneză. Ce public este vizat, de fapt # Gândul
Televiziunea publică poloneză (TVP) își prezintă programul de știri Vot Tak și în limba română. Versiunea a fost lansată în cursul zilei de luni, 2 februarie 2026, marcând o nouă etapă în dezvoltarea proiectului media. Iată care este publicul vizat, de fapt. Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat versiunea în limba română a programului de […]
Acum 4 ore
11:30
Alimentele ultraprocesate, fabricate premeditat să creeze dependență, fel ca țigările: „Știu că mă omoară, vreau să renunț, dar nu pot” # Gândul
Alimentele ultraprocesate (UPF) au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele și necesită o reglementare mult mai strictă, potrivit unui nou raport, scrie The Guardian. Pe scurt, aceste produse din categoria junk food sunt „fabricate” premeditat să creeze dependență și să stimuleze consumul excesiv. Cercetătorii de la trei universități din SUA susțin […]
11:30
Negocierile pentru preluarea Azomureş au ajuns la guvern. Reprezentanţii Romgaz şi Ameropa s-au întâlnit cu premierul Bolojan # Gândul
Negocierile pentru preluarea combinatului Azomureş au ajuns pe masa guvernului. Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș. La întâlnire, au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu. „În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și […]
11:20
Călin Georgescu transmite un mesaj dur guvernului Bolojan: „O formă gravă de nedreptate socială. Este asasinat economic” # Gândul
Călin Georgescu este așteptat la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Zeci de susținătorii s-au strâns în fața instituției pentru a-și exprima sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale. „Cu cât nedreptatea este mai mare cu atât Dumnezeu îmi face o mai mare cinste. Vreau să mulțumesc aparatului de protecție publică, jandarmerie, poliție, pentru […]
11:10
Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles. „Ura îndreptată spre noi este dureroasă” # Gândul
Gimnasta Ana Bărbosu a decis să vorbească public despre situația ivită, prin care medalia de bronz de la Jocurile Olimpice este, din nou, revendicată de americani. Ea i-a transmis chiar un mesaj rivalei Jordan Chiles, prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram, arată PROSPORT. Pe un ton diplomat și […]
11:10
Cum a fost fotografiat acest livrator nepalez noaptea, în timp ce ningea în București. Reacția unei șoferițe # Gândul
Un livrator nepalez a fost fotografiat de un participant la trafic, în București, în timp ce se deplasa pe carosabil. În seara când ninsoarea a pus stăpânire pe Capitală, livratorul s-a încumetat să plece la drum pe bicicletă, scopul fiind precis: să livreze comanda clientului. În urmă cu două zile, Capitala a fost acaparată de […]
11:10
Suntem campionii Europei la biruri pe Prima Casă. Croația și Slovenia nu impozitează prima locuință, iar Ungaria, Serbia sau Polonia oferă chiar ajutoare de stat pentru achiziție # Gândul
Creşterea dramatică a impozitelor pe proprietate şi pe autoturisme, aplicabilă de la 1 ianuarie 2026, subminează bugetele familiilor, afectate deja de inflaţia galopantă, desemnată oficial cea mai mare din Europa. Noua lege a impozitării implementată de Guvernul Bolojan lovește în special familiile tinere, aflate în etapa de achiziționare a primei locuințe. Ce fac însă alte […]
11:10
Înainte ca bugetul pe 2026 să fie gata, Ilie Bolojan discută cu primarii. În teritoriu cresc îngrijorările cu privire la reforma administrației locale # Gândul
Premierul Ilie Bolojan discută cu o delegație de primari, la Palatul Victoria, într-un moment sensibil, în care bugetul pentru 2026 încă nu e gata, iar în teritoriu crește nervozitatea pe tema reformei administrației publice. Potrivit unor surse politice, primarii cu care discută premierul sunt următorii: Laurențiu Dan Leoreanu – Roman (PNL) Valentin Vieru – Moinești […]
11:10
Înainte de „89, cu excepția Casei Poporului, cele mai înalte clădiri din București erau Palatul Telefoanelor și două blocuri cu 14 etaje din cartierul muncitoresc Pantelimon, ultimul chiar la ieșirea din București, pe „drumul spre Mare”. Legendele urbane susțineau că în zilele senine de la ultimul etaj se putea zări Dunărea. După anul 2020, investițiile […]
11:10
Untold a anunțat primul val de artiști pentru ediția din 2026. Flo Rida și The Chainsmokers vin în premieră pe scena de la Cluj # Gândul
În perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca va avea loc ediția UNTOLD ONE, noul concept care marchează începutul unei noi decade pentru festival și o etapă care promite să fie spectaculoasă, ambițioasă și intensă. Primul val de artiști confirmați pentru ediția din acest an îi include pe Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost […]
11:00
Atac masiv rusesc cu rachete balistice și sute de drone asupra Kievului. Cel puțin trei victime și blocuri de locuințe, puternic avariate în plin ger # Gândul
Rusia a reluat atacurile la scară largă asupra Kievului în noaptea de 3 februarie, folosind rachete balistice și drone. Mai multe clădiri au fost avariate. Autoritățile ucrainene au raportat și victime în urma atacului rusesc. Forțele ruse au lansat în noaptea de 2 spre 3 februarie 2026 un atac masiv cu rachete balistice și drone […]
11:00
Călin Georgescu este așteptat la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Zeci de susținătorii s-au strâns în fața instituției pentru a-și exprima sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale. Fostul candidat la președinția României a fost pus sub control judiciar pentru prima dată în ianuarie 2025. Călin Georgescu trimis în judecată pentru 11 infracțiuni […]
10:50
Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată # Gândul
Un incendiu de proporții a izbucnit, marți dimineața, într-un bazar din vestul Teheranului, relatează Times of Israel. Potrivit sursei citate, cauza incendiului nu este clară. Imaginile de pe rețelele de socializare arată un nor uriaș de fum negru care pare că a înghițit mai multe străzi din capitala iraninană. Incendiul a izbucnit într-o piață din […]
10:50
O fetiță și fratele ei au murit înecați într-un râu din județul Sibiu. Părinții au mai pierdut doi copii în urmă cu câțiva ani # Gândul
O fetiță în vârstă de 6 ani a murit după ce a căzut într-un râu din localitatea Chirpăr, din județul Sibiu. Trupul fratelui ei a fost găsit de scafandri, după mai multe căutări. UPDATE 3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu face verificări şi evaluări complexe la familia copiilor de 6 […]
10:40
Doi adolescenți români, frați, au fost arestați în Italia. Sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut un cubanez # Gândul
Doi minori români, de 16 și 17 ani, frați, au fost arestați și, ulterior, transferați la închisoarea din Torino, Italia. Cei doi sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut o persoană de origine cubaneză. Teroarea a fost filmată, iar imaginile au fost publicate, ulterior, în spațiul online. A fost emis un document pentru arest […]
10:40
Într-o țară de pe glob se vorbesc peste 840 de limbi, ilustrând o diversitate lingvistică excepțională, remarcă Mediafax. Situată în Oceanul Pacific, în apropierea Australiei, Papua Noua Guinee se remarcă drept țara cu cele mai multe limbi vorbite din lume. Cifrele sunt oficiale și reprezintă cele mai recente date lingvistice din Papua Noua Guinee. De […]
10:30
Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata # Gândul
Zăpezile uriașe care au lovit mai multe zone din nordul Japoniei, în ultimele zile, au provocat moartea a cel puțin 30 de persoane, relatează Al Jazeera. Potrivit sursei citate, o femeie de 91 de ani a fost găsită îngropată sub aproximativ trei metri de zăpadă care s-au strâns în fața casei sale, probabil alunecată de […]
10:20
După colectarea actelor care atestă dreptul tău de proprietate și realizarea măsurătorilor de către firma de cadastru, etape ale procesului de înregistrare sistematică a proprietăților, ai obligația de a verifica rezultatele. Aceste rezultate, numite documentele tehnice ale cadastrului, le vei găsi afișate la primărie sau într-un alt loc stabilit de primar, pe pagina de internet […]
10:20
Un client Bolt a încărcat pe un grup de Facebook cât a costat o cursă de 16 kilometri, pe ninsoare, în București. A comparat prețul cu cel care a fost cerut prin aplicația Uber, în același moment al zilei. Un client al unei companii de ridesharing a încărcat pe un grup de Facebook două imagini […]
10:10
Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles: „N-ar fi existat dacă regulamentele erau respectate” # Gândul
Gimnasra Ana Bărbosu a decis să vorbească public despre situația ivită, prin care medalia de bronz de la Jocurile Olimpice este, din nou, revendicată de americani. Ea i-a transmis chiar un mesaj rivalei Jordan Chiles, prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram, arată PROSPORT. Pe un ton diplomat și […]
10:10
Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie # Gândul
Planeta Marte a fascinat omenirea din totdeauna, însă noile descoperiri îi fac pe specialiști, dar și pe pasionați să treacă la următorul nivel. Noile fotografii nocturne realizate de roverele NASA pe Marte sunt extrem de rare, dar pot dezvălui detalii spectaculoase: straturi ascunse în roci forate, primele aurore vizibile detectate de la sol și chiar […]
10:00
Trafic feroviar în haos, după ce o șină s-a rupt pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova. Trei trenuri, oprite în staţii # Gândul
Trei trenuri sunt oprite în staţii, înregistrând întârzieri, din cauza unei şine rupte, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, circulaţia feroviară pe distanţa Măldăeni – Mihăeşti, fiind suspendată temporar. ”Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, circulaţia feroviară este temporar suspendată pe distanţa Măldăeni – Mihăeşti, pe firul II, începând cu ora […]
09:40
Ce pensie încasează Romica Jurca, cea mai cunoscută prezentatoare meteo din România. Ea mărturisea, în urmă cu mai mult timp, că „a fost mâna destinului că am ajuns la meteo şi între timp meseria pe care o fac a devenit o pasiune”. Iată mai jos, în articol, ce venituri are celebrul meteorolog din România. O […]
Acum 6 ore
09:30
Călin Georgescu critică „mascarada alegerilor din mai 2025”: „Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate” # Gândul
Călin Georgescu este aşteptat în faţa Judecătoriei Sectorului 1 din Capitală. Acesta trebuie să răspundă în faţa magistraţilor în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. UPDATE 9:20: Călin Georgescu a ieșit de la Judecătoria Sectorului 1 și a adresat un mesaj, în care a cerut descretizarea ședinței CSAT de anulare a alegerilor. „Când […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.