Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu sunt mai grave decât se credea

Primasport.ro, 3 februarie 2026 12:50

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu sunt mai grave decât se credea

Acum 5 minute
13:10
Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Fostul portar de la FCSB va juca în Europa
Acum 30 minute
12:50
Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu sunt mai grave decât se credea
Acum o oră
12:30
E gata! FCSB a prezentat jucătorul dorit de Gigi Becali
Acum 2 ore
12:00
Surpriza zilei! Ricardo Grigore, revenire de senzaţie. Fotbalistul a pus cerneala pe contract şi a semnat
11:40
Tendinţe 2026: Cum tehnologia eSIM schimbă modul în care călătorim la evenimente sportive
11:40
Lamine Yamal dezvăluie că vrea să îşi petreacă întreaga carieră la FC Barcelona: ”Sper să pot rămâne aici toată viaţa”
Acum 4 ore
10:10
E gata! Chivu a reuşit transferul în ultima zi de mercato
10:00
Forţa din Europa a pierdut după 22 de meciuri
10:00
Fostul star din Premier League a ajuns în Grecia
Acum 6 ore
09:10
VIDEO | Cupa Franţei se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro!
09:10
VIDEO | Cupa Spaniei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Programul complet al sferturilor de finală
09:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii trebuie să spele ruşinea din ultima etapă
Acum 24 ore
23:40
Programul etapei a 27-a din Superligă. Când se joacă Universitatea Craiova - FCSB
23:30
FCSB i-a spus ”NU” fotbalistului: ”Să mă ierte cei de la Universitatea Cluj!” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
Philip Otele a semnat! Unde evoluează nigerianul care a jucat pentru CFR Cluj
22:40
Români în Europa. Unde ajunge Drăguşin, după “coşmarul” cu Haaland şi românul care sperie Turcia. Avem toate notele
22:40
Gigi Becali, dezvăluiri de ultimă oră despre jucătorul pe care şi-l doreşte cât mai repede la FCSB: ”Mă interesează de un an de zile”
21:40
Dezamăgire la FC Botoşani, după ce echipa şi-a ieşit din formă: ”Nu este echitabil!”
21:30
Reacţia lui Laszlo Balint după FC Botoşani - Oţelul Galaţi 0-0: ”Trebuie să ne ridicăm nivelul” | VIDEO
21:20
Reacţia lui Laszlo Balint după FC Botoşani - Oţelul Galaţi 0-0: ”Trebuie să ne ridicăm nivelul”
21:10
Expertul nu s-a mai abţinut când a venit vorba de şansele calificării FCSB-ului în play-off: ”Va juca în poartă cu un copil de 18 ani!” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
E gata! Noul star din fotbalul francez a semnat cu Liverpool
20:30
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul 0-0! Remiză fără goluri în ultimul meci al etapei
19:20
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat până acum
19:10
Surpriza zilei! Dinamo dă o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor! Un mijlocaş de naţională pleacă de la o campioană din Europa şi ajunge sub comanda lui Kopic
18:40
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
18:30
MM Stoica nu s-a mai abţinut, după ultimul meci al FCSB-ului: ”Pe Gigi Becali l-am rugat să nu vorbească!” | VIDEO EXCLUSIV
18:30
Carlos Alcaraz şi-a mărit avantajul în fruntea ierarhiei. Novak Djokovic a urcat pe locul 3. Cine este jucătorul român cel mai bine plasat
18:10
E gata! MM Stoica a anunţat în direct al patrulea transfer al iernii la FCSB: „Aşa a hotărât Gigi” | VIDEO EXCLUSIV
17:50
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, de la 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:40
FCSB forţează lovitura iernii! Jucătorul care a impresionat în SuperLiga este principala ţintă a lui Gigi Becali
17:20
Breaking News! Final de poveste pentru Daniel Bîrligea? Becali şi-a adus atacant
17:00
Miriam Bulgaru, eliminată de Olga Danilovic, favorită 7, în primul tur la Transylvania Open
17:00
E gata! Baroan a plecat de la Rapid şi a semnat într-un campionat puternic din Europa: „Mult succes
16:50
Au început negocierile pentru transferul lui Stipe Perica! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Kopic şi pleacă de la Dinamo
16:40
Universitatea Craiova, acord pentru cel de-al doilea transfer al iernii
15:50
FCSB a rămas pe locul 11 în SuperLigă, dar fostul antrenor al „roş-albaştrilor” o vede ca şi calificată în play-off: „100%”
15:50
N'Golo Kante a bătut palma şi se întoarce în Europa pentru a prinde Cupa Mondială!
14:50
Eliminare prematură la Transylvania Open! Campioana din 2024, eliminată în primul tur
14:40
Kevin Ciubotaru vrea la FCSB, dar Gigi Becali nu este convins să îi ofere o a doua şansă: „Trebuie să vorbesc cu Pintilii şi cu MM”
14:10
Gigi Becali i-a stabilit contractul! Ce salariu va avea Joao Paulo la FCSB
13:30
Louis Munteanu a debutat la DC United! Înfrângere la scor suferită în primul meci
13:20
Fotbalistul din Superligă s-a răzgândit şi vrea la FCSB: "Sunt copii tineri, luaţi de val"
Ieri
13:10
Val de reacţii în Ungaria după discursul lui Gigi Becali la adresa arbitrului Cristian Moldoveanu: „Incalificabil!”
12:00
OFICIAL | Nicolae Stanciu, prezentat de noua sa echipă! Laudatio făcut de Dalian Yingbo pentru internaţionalul român
11:50
După triumful de la Australian Open, Carlos Alcaraz a luat o hotărâre bizară! Ce model de tatuaj a ales tenismenul
11:20
Adio, Serie A! Tottenham a blocat transferul lui Radu Drăguşin: „Nu pleacă nicăieri!”
11:00
Clasamentul WTA a fost actualizat! Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri. Câştigătoare la Australian Open, Elena Rîbakina a ajuns pe podium
10:40
Florin Tănase a răsuflat uşurat după victoria FCSB-ului cu Csikszereda: „Fără aceste puncte era cam gata”
10:10
Gigi Becali, interesat de „cel mai bun fotbalist român la ora asta”! Patronul FCSB-ului este gata să ofere 3 milioane de euro
