VIDEO | Petrolul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start

Primasport.ro, 3 februarie 2026 16:00

VIDEO | Petrolul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
16:10
Biatlonista italiană Rebecca Passler, depistată pozitiv cu patru zile înainte de începerea JO Primasport.ro
Biatlonista italiană Rebecca Passler, depistată pozitiv cu patru zile înainte de începerea JO
16:10
Transfer răsunător anunţat în Superligă: ”Bine ai venit!” Primasport.ro
Transfer răsunător anunţat în Superligă: ”Bine ai venit!”
16:10
Voleibalista Alexia Căruţaşu şi-a prelungit contractul cu Galatasaray Primasport.ro
Voleibalista Alexia Căruţaşu şi-a prelungit contractul cu Galatasaray
16:10
Ania Monica Caill anunţă că nu merge la JO de iarnă: ”Sportivii români din disciplina schi alpin vor putea participa exclusiv la probele tehnice” Primasport.ro
Ania Monica Caill anunţă că nu merge la JO de iarnă: ”Sportivii români din disciplina schi alpin vor putea participa exclusiv la probele tehnice”
16:10
Cătălin Hîldan “Unicul Căpitan“ ar fi împlinit 50 de ani. Mesajul emoţionant transmis de Florentin Petre Primasport.ro
Cătălin Hîldan “Unicul Căpitan“ ar fi împlinit 50 de ani. Mesajul emoţionant transmis de Florentin Petre
Acum 30 minute
16:00
VIDEO | Petrolul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
Acum o oră
15:30
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate: ”Vă rog frumos!” Primasport.ro
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate: ”Vă rog frumos!”
Acum 2 ore
15:00
Lovitură dură pentru un patinator spaniol. El nu poate să folosească muzica din seria Minions la programul scurt Primasport.ro
Lovitură dură pentru un patinator spaniol. El nu poate să folosească muzica din seria Minions la programul scurt
Acum 4 ore
13:50
Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina Primasport.ro
Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina
13:10
Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Fostul portar de la FCSB va juca în Europa Primasport.ro
Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Fostul portar de la FCSB va juca în Europa
12:50
Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu sunt mai grave decât se credea Primasport.ro
Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu sunt mai grave decât se credea
12:30
E gata! FCSB a prezentat jucătorul dorit de Gigi Becali Primasport.ro
E gata! FCSB a prezentat jucătorul dorit de Gigi Becali
Acum 6 ore
12:00
Surpriza zilei! Ricardo Grigore, revenire de senzaţie. Fotbalistul a pus cerneala pe contract şi a semnat Primasport.ro
Surpriza zilei! Ricardo Grigore, revenire de senzaţie. Fotbalistul a pus cerneala pe contract şi a semnat
11:40
Tendinţe 2026: Cum tehnologia eSIM schimbă modul în care călătorim la evenimente sportive Primasport.ro
Tendinţe 2026: Cum tehnologia eSIM schimbă modul în care călătorim la evenimente sportive
11:40
Lamine Yamal dezvăluie că vrea să îşi petreacă întreaga carieră la FC Barcelona: ”Sper să pot rămâne aici toată viaţa” Primasport.ro
Lamine Yamal dezvăluie că vrea să îşi petreacă întreaga carieră la FC Barcelona: ”Sper să pot rămâne aici toată viaţa”
Acum 8 ore
10:10
E gata! Chivu a reuşit transferul în ultima zi de mercato Primasport.ro
E gata! Chivu a reuşit transferul în ultima zi de mercato
10:00
Forţa din Europa a pierdut după 22 de meciuri Primasport.ro
Forţa din Europa a pierdut după 22 de meciuri
10:00
Fostul star din Premier League a ajuns în Grecia Primasport.ro
Fostul star din Premier League a ajuns în Grecia
09:10
VIDEO | Cupa Franţei se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro! Primasport.ro
VIDEO | Cupa Franţei se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro!
09:10
VIDEO | Cupa Spaniei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Programul complet al sferturilor de finală Primasport.ro
VIDEO | Cupa Spaniei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Programul complet al sferturilor de finală
09:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii trebuie să spele ruşinea din ultima etapă Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii trebuie să spele ruşinea din ultima etapă
Acum 24 ore
23:40
Programul etapei a 27-a din Superligă. Când se joacă Universitatea Craiova - FCSB Primasport.ro
Programul etapei a 27-a din Superligă. Când se joacă Universitatea Craiova - FCSB
23:30
FCSB i-a spus ”NU” fotbalistului: ”Să mă ierte cei de la Universitatea Cluj!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
FCSB i-a spus ”NU” fotbalistului: ”Să mă ierte cei de la Universitatea Cluj!” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
Philip Otele a semnat! Unde evoluează nigerianul care a jucat pentru CFR Cluj Primasport.ro
Philip Otele a semnat! Unde evoluează nigerianul care a jucat pentru CFR Cluj
22:40
Români în Europa. Unde ajunge Drăguşin, după “coşmarul” cu Haaland şi românul care sperie Turcia. Avem toate notele Primasport.ro
Români în Europa. Unde ajunge Drăguşin, după “coşmarul” cu Haaland şi românul care sperie Turcia. Avem toate notele
22:40
Gigi Becali, dezvăluiri de ultimă oră despre jucătorul pe care şi-l doreşte cât mai repede la FCSB: ”Mă interesează de un an de zile” Primasport.ro
Gigi Becali, dezvăluiri de ultimă oră despre jucătorul pe care şi-l doreşte cât mai repede la FCSB: ”Mă interesează de un an de zile”
21:40
Dezamăgire la FC Botoşani, după ce echipa şi-a ieşit din formă: ”Nu este echitabil!” Primasport.ro
Dezamăgire la FC Botoşani, după ce echipa şi-a ieşit din formă: ”Nu este echitabil!”
21:30
Reacţia lui Laszlo Balint după FC Botoşani - Oţelul Galaţi 0-0: ”Trebuie să ne ridicăm nivelul” | VIDEO Primasport.ro
Reacţia lui Laszlo Balint după FC Botoşani - Oţelul Galaţi 0-0: ”Trebuie să ne ridicăm nivelul” | VIDEO
21:20
Reacţia lui Laszlo Balint după FC Botoşani - Oţelul Galaţi 0-0: ”Trebuie să ne ridicăm nivelul” Primasport.ro
Reacţia lui Laszlo Balint după FC Botoşani - Oţelul Galaţi 0-0: ”Trebuie să ne ridicăm nivelul”
21:10
Expertul nu s-a mai abţinut când a venit vorba de şansele calificării FCSB-ului în play-off: ”Va juca în poartă cu un copil de 18 ani!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Expertul nu s-a mai abţinut când a venit vorba de şansele calificării FCSB-ului în play-off: ”Va juca în poartă cu un copil de 18 ani!” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
E gata! Noul star din fotbalul francez a semnat cu Liverpool Primasport.ro
E gata! Noul star din fotbalul francez a semnat cu Liverpool
20:30
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul 0-0! Remiză fără goluri în ultimul meci al etapei Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul 0-0! Remiză fără goluri în ultimul meci al etapei
19:20
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat până acum Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat până acum
19:10
Surpriza zilei! Dinamo dă o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor! Un mijlocaş de naţională pleacă de la o campioană din Europa şi ajunge sub comanda lui Kopic Primasport.ro
Surpriza zilei! Dinamo dă o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor! Un mijlocaş de naţională pleacă de la o campioană din Europa şi ajunge sub comanda lui Kopic
18:40
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
18:30
MM Stoica nu s-a mai abţinut, după ultimul meci al FCSB-ului: ”Pe Gigi Becali l-am rugat să nu vorbească!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica nu s-a mai abţinut, după ultimul meci al FCSB-ului: ”Pe Gigi Becali l-am rugat să nu vorbească!” | VIDEO EXCLUSIV
18:30
Carlos Alcaraz şi-a mărit avantajul în fruntea ierarhiei. Novak Djokovic a urcat pe locul 3. Cine este jucătorul român cel mai bine plasat Primasport.ro
Carlos Alcaraz şi-a mărit avantajul în fruntea ierarhiei. Novak Djokovic a urcat pe locul 3. Cine este jucătorul român cel mai bine plasat
18:10
E gata! MM Stoica a anunţat în direct al patrulea transfer al iernii la FCSB: „Aşa a hotărât Gigi” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! MM Stoica a anunţat în direct al patrulea transfer al iernii la FCSB: „Aşa a hotărât Gigi” | VIDEO EXCLUSIV
17:50
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, de la 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Oţelul, de la 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:40
FCSB forţează lovitura iernii! Jucătorul care a impresionat în SuperLiga este principala ţintă a lui Gigi Becali Primasport.ro
FCSB forţează lovitura iernii! Jucătorul care a impresionat în SuperLiga este principala ţintă a lui Gigi Becali
17:20
Breaking News! Final de poveste pentru Daniel Bîrligea? Becali şi-a adus atacant Primasport.ro
Breaking News! Final de poveste pentru Daniel Bîrligea? Becali şi-a adus atacant
17:00
Miriam Bulgaru, eliminată de Olga Danilovic, favorită 7, în primul tur la Transylvania Open Primasport.ro
Miriam Bulgaru, eliminată de Olga Danilovic, favorită 7, în primul tur la Transylvania Open
17:00
E gata! Baroan a plecat de la Rapid şi a semnat într-un campionat puternic din Europa: „Mult succes Primasport.ro
E gata! Baroan a plecat de la Rapid şi a semnat într-un campionat puternic din Europa: „Mult succes
16:50
Au început negocierile pentru transferul lui Stipe Perica! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Kopic şi pleacă de la Dinamo Primasport.ro
Au început negocierile pentru transferul lui Stipe Perica! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Kopic şi pleacă de la Dinamo
16:40
Universitatea Craiova, acord pentru cel de-al doilea transfer al iernii Primasport.ro
Universitatea Craiova, acord pentru cel de-al doilea transfer al iernii
Ieri
15:50
FCSB a rămas pe locul 11 în SuperLigă, dar fostul antrenor al „roş-albaştrilor” o vede ca şi calificată în play-off: „100%” Primasport.ro
FCSB a rămas pe locul 11 în SuperLigă, dar fostul antrenor al „roş-albaştrilor” o vede ca şi calificată în play-off: „100%”
15:50
N'Golo Kante a bătut palma şi se întoarce în Europa pentru a prinde Cupa Mondială! Primasport.ro
N'Golo Kante a bătut palma şi se întoarce în Europa pentru a prinde Cupa Mondială!
14:50
Eliminare prematură la Transylvania Open! Campioana din 2024, eliminată în primul tur Primasport.ro
Eliminare prematură la Transylvania Open! Campioana din 2024, eliminată în primul tur
14:40
Kevin Ciubotaru vrea la FCSB, dar Gigi Becali nu este convins să îi ofere o a doua şansă: „Trebuie să vorbesc cu Pintilii şi cu MM” Primasport.ro
Kevin Ciubotaru vrea la FCSB, dar Gigi Becali nu este convins să îi ofere o a doua şansă: „Trebuie să vorbesc cu Pintilii şi cu MM”
14:10
Gigi Becali i-a stabilit contractul! Ce salariu va avea Joao Paulo la FCSB Primasport.ro
Gigi Becali i-a stabilit contractul! Ce salariu va avea Joao Paulo la FCSB
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.