Campionatul Mondial de fotbal din SUA, spaima galeriilor

Veridica.ro, 3 februarie 2026 12:50

Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.

Acum 5 minute
13:10
OMS îşi reduce necesarul fondurilor de urgenţă Veridica.ro
Organizaţia a primit anul trecut mai puţin decât a cerut în urma retragerii Statelor Unite şi a constrângerilor bugetare globale
Acum 30 minute
12:50
Campionatul Mondial de fotbal din SUA, spaima galeriilor Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
Acum o oră
12:40
Kremlinul nu are informaţii că India renunţă să mai cumpere petrol rusesc Veridica.ro
Anunţul a fost făcut ieri de preşedintele SUA după o convorbire cu premierul indian
Acum 2 ore
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Parlamentul de la Kiev vrea refacerea unității cu Rusia și Belarus Veridica.ro
În Rada Supremă s-a cerut ca Ucraina să renunțe la război și să revină la dialog și la „unitatea istorică” cu Rusia și Belarus pentru a obține o pace durabilă, potrivit presei pro-Kremlin.
11:20
Franța a adoptat bugetul pentru anul în curs Veridica.ro
Guvernul lui Sebastien Lecornu a supraviețuit votării a două moțiuni de cenzură introduse de opoziție.
Acum 4 ore
11:00
Atacurile ruşilor au lăsat zeci de mii de ucraineni fără curent şi căldură Veridica.ro
Rusia şi-a reluat bombardamentele asupra sistemului energetic ucrainean cu zeci de rachete şi sute de drone.
10:40
Moscova declară că soldații ruși au ajutat la respingerea atacului împotriva aeroportului din Niamey Veridica.ro
Atacul din 29 ianuarie a fost revendicat de gruparea teroristă Statul Islamic din Sahel, care acționează în Niger.
10:10
România se află pe locul 2 în UE privind expunerea la fake news și dezinformări Veridica.ro
Mai mult de jumătate dintre români spun că sunt ținta dezinformărilor din spațiul media.
10:00
Musk îşi unifică două companii pentru a dezvolta centre de date AI în spaţiu Veridica.ro
Compania rezultată ar deveni cea mai valoroasă firmă privată din istorie.
09:40
Atac rusesc asupra Kievului în ajunul unor noi negocieri de pace Veridica.ro
Preşedintele Trump aşteaptă veşti bune de la discuţiile cu ruşii şi ucrainenii
Acum 6 ore
09:10
Senatul a adoptat un proiect legislativ de achitare a unei datorii istorice către SUA Veridica.ro
Creditul a fost contractat în 1992 pentru importul de materie primă pentru industria textilă românească.
08:50
Analist JP Morgan: „Deficitul bugetar al României ar putea fi de sub 6% în 2026” Veridica.ro
Pentru 2027, perspectivele sunt incerte din cauza lipsei unor măsuri deja definite.
Acum 24 ore
18:20
Scăderi substanțiale pe piețele de mărfuri Veridica.ro
Investitorii reacționează la schimbarea conducerii Băncii Centrale a SUA
17:40
Dreapta își consolidează poziția în America Latină Veridica.ro
O conservatoare câștigă alegerile prezidențiale din Costa Rica
15:10
Rușii acuză moartea a doi civili într-un atac ucrainean cu dronă Veridica.ro
În paralel, rușii au ucis 12 mineri ucraineni în regiunea Dnipropetrovsk
14:40
Manifestație la Praga în sprijinul președintelui Cehiei Veridica.ro
Președintele Pavel este în conflict deschis cu guvernul naționalist format după alegerile din toamnă
13:50
Arestări în Germania pentru exporturi către firme de apărare din Rusia Veridica.ro
Procurorii germani au descoperit o rețea care a livrat mărfuri de zeci de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor UE
Ieri
13:00
FAKE NEWS: România a rămas fără gaze pentru că le-a dat Ucrainei şi Moldovei Veridica.ro
Bucureştenii suferă de frig din cauză că gazele româneşti sunt trimise în Ucraina şi Moldova, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda suveranistă.
12:40
Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace Veridica.ro
Deputatul norvegian Arild Hermstad a apreciat eforturile Maiei Sandu în apărarea democrației europene.
12:00
Iranul convoacă ambasadorii europeni la discuţii Veridica.ro
Aceştia ar trebui să explice decizia UE de a desemna Gardienii Revoluției drept organizație teroristă.
10:30
Jocul Rusiei în Arctica Veridica.ro
Rusia are planuri grandioase la Arctică și cea mai mare flotă de spărgătoare de gheață din lume pentru a le pune în aplicare. Moscovei îi lipsesc însă fondurile pentru a-și pune în aplicare strategia, iar flota sa îmbătrânește rapid.
10:20
PNL a depus un proiect pentru modificarea legii de funcţionare a CCR Veridica.ro
Acesta prevede sancţiuni pentru absenţe nemotivate, care merg până la revocarea din funcţie a judecătorilor constituţionali.
08:30
Parlamentul începe, astăzi, prima sesiune ordinară a anului Veridica.ro
Cele două camere îşi vor alege membrii birourilor permanente.
06:10
Mexicul anunţă că va trimite ajutoare umanitare în Cuba Veridica.ro
Insula caraibiană se confruntă cu o criză energetică majoră.
05:50
Cel puţin 12 mineri ucraineni, ucişi într-un atac cu drone ruseşti Veridica.ro
Aceştia se îndreptau spre casă, la încheierea programului de muncă.
1 februarie 2026
17:30
Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de Nicuşor Dan în 2025 Veridica.ro
Valoarea acestora se apropie de 10.000 de euro.
15:50
Ministrul de Interne nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare Veridica.ro
Cătălin Predoiu invocă dificultatea implementării unei astfel de măsuri și cere o educație socială solidă și riguroasă.
15:20
Numele lui Trump, menționat de peste o mie de ori în dosarele Epstein Veridica.ro
Departamentul american de Justiție a publicat alte peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein.
13:30
Israelul somează „Medici fără Frontiere” să părăsească Gaza până la sfârșitul lunii Veridica.ro
Organizația caritabilă a refuzat să furnizeze statului evreu lista cu angajații săi locali.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Discombobulatorul, groelandezii, Dalai Lama și al Treilea Război Mondial Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 55
12:30
Convorbire Nicușor Dan - Volodimir Zelenski Veridica.ro
Cei doi lideri au discutat despre proiecte comune în domeniul energiei.
11:20
Iranul declară armatele europene drept „grupări teroriste” Veridica.ro
Sunt represaliile Teheranului la o decizie similară a UE.
10:50
Trump le cere agenţilor săi anti-imigraţie să stea departe de manifestaţii Veridica.ro
Poteste ant-ICE au avut loc în multe oraşe americane cu o zi înainte
10:00
Decizii în justiţie legate de operaţiunea anti-imigraţie din Minnesota Veridica.ro
Agenţii federali i-au bulversat pe localnici cu aplicarea politicii lui Trump
09:40
Emisarul lui Trump se declară încurajat de noua discuţie cu ruşii pe tema Ucrainei Veridica.ro
Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu obişniutul său partener de convorbiri, Kiril Dmitriev
08:30
Noi bombardamente în Gaza, urmate de acuzaţii între Israel şi Hamas de încălcare a armistiţiului Veridica.ro
Concomitent Israelul redeschide limitat frontiera dintre Gaza şi Egipt, pe care o controlează de doi ani.
31 ianuarie 2026
18:50
Guvernul american este în blocaj parțial Veridica.ro
Senatul a votat asupra adoptării finale a acordului de finanțare cu câteva ore înainte de termenul limită, vineri seară, după ce a votat mai multe amendamente, dar legea trebuie să treacă de votul Camerei Reprezentanților care se reunește abia luni. 
18:30
Noi documente dezvăluie amploarea rețelei lui Jeffrey Epstein Veridica.ro
Acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Donald Trump au dispărut din dosarele lui Epstein la câteva ore de la publicarea lor.
18:10
ONU e în pragul falimentului Veridica.ro
Antonio Guterres, șeful Națiunilor Unite, a îndemnat vineri națiunile să își achite cotizațiile, avertizând că organizația este în pericol de faliment și ar putea rămâne fără bani până în iulie.
18:00
Explozii în Iran Veridica.ro
O explozie puternică a zguduit orașul portuar Bandar Abbas din sudul Iranului, în cursul zilei de sâmbătă.
13:30
Pană de curent în Republica Moldova Veridica.ro
Mai multe localități de peste Prut, inclusiv capitala Chișinău, au rămas fără curent electric sâmbătă dimineață.
13:00
România Digitală, acum și pe dischetă - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
12:50
Jurnalul lui Tetelu: Tetelu și adevăratul secret al armei secrete americane, discombobulatorul (partea I) Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 54
30 ianuarie 2026
20:10
Keir Starmer vrea să readucă Marea Britanie pe piața UE Veridica.ro
Într-o declarație adresată reporterilor în timpul unei vizite în China, premierul britanic a declarat că dorește să „mergă mai departe” în alinierea cu piața europeană, unde este „în interesul nostru național”.
20:00
NASA amână prima misiune Artemis cu astronauți pe Lună Veridica.ro
NASA a amânat viitoarea călătorie a astronauților pe Lună din cauza temperaturilor aproape de îngheț așteptate la locul de lansare.
19:50
Captură record de droguri în Serbia Veridica.ro
Poliția a confiscat aproape cinci tone de marijuana în timpul unei razii efectuate joi în apropiere de Kruševac, în partea centrală a Serbiei.
19:10
Trump amenință Iranul cu puterea militară Veridica.ro
Vineri dimineață, ca parte a pregătirilor americane pentru un atac asupra Iranului, distrugătorul USS Delbert Black a acostat în portul Eilat.
18:50
Departamentul de justiție publică noi dosare Epstein Veridica.ro
Cele mai recente dezvăluiri vin la mai mult de o lună după ce Departamentul de Justiție a publicat 3.500 de dosare pe site-ul său web care includeau documente judiciare, corespondență și zeci de fotografii care nu fuseseră făcute publice anterior.
15:20
DEZINFORMARE: Apropiată a lui Bolojan și Nicușor Dan, arestată pentru mită Veridica.ro
Avocata Adriana Georgescu, arestată în flagrant în timp ce lua 60.000 de euro mită, are funcții în PNL și est o apropiată a premierului Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan, potrivit unei narațiuni false răspândite de presa care promovează frecvent fake news și dezinformări care țin de zona conspiraționistă și suveranistă.
13:00
Variante diferite la Moscova şi Washington despre armistiţiul în Ucraina anunţat de Trump Veridica.ro
În acest timp Rusia a continuat să atace cu zeci de drone şi o rachetă.
