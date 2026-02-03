Guardiola a depășit două miliarde! Totul despre transferurile catalanului la Manchester City. Zece ani de investiții continue
Golazo.ro, 3 februarie 2026 13:20
Pep Guardiola, 55 de ani, din 2016 la Manchester City, a ajuns la 2,05 miliarde de euro plătite pentru jucători noi la „cetățeni”
Acum 10 minute
13:30
A ajuns iar în Liga 3 din Spania! Ricardo Grigore, fotbalist cu peste 100 de meciuri la Dinamo, a semnat cu Real Aviles # Golazo.ro
Ricardo Grigore (26 de ani), ultima dată la CS Tunari, din Liga 2, a semnat un contract cu Real Aviles CF, din al treilea eșalon din Spania.
13:30
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că transferul lui Kevin Ciubotaru (22), fundașul stânga de la Hermannstadt, nu mai este o țintă pentru roș-albaștrii.
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
12:40
Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB Ce număr va purta jucătorul transferat de la Oțelul + detalii despre tranzacție # Golazo.ro
Joao Paulo este noul jucător al celor de la FCSB. Fotbalistul transferat de la Oțelul va purta tricoul cu numărul 18.
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe? # Golazo.ro
Meciul dintre Tomislav Edward Papac și Sam Ryan Ziegann, de pe Queens Park, Southport, Australia, a oferit scene nemaivăzute pe un teren de tenis.
Acum 2 ore
12:30
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român # Golazo.ro
Deian Sorescu, jucătorul celor de la Gaziantep, a suferit o intervenție chirurgicală, după meciul cu Genclerbirligi, scor 1-2.
12:10
„A fost singura soluție!” Decizia luată de primăria Hunedoara în privința noului stadion „Corvinul”: „Ar fi fost păcat” # Golazo.ro
Primăria Hunedoara a anunțat că va confinanța cu 25% construirea noului stadion „Corvinul”.
11:50
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie # Golazo.ro
Preocupare sporită în famiia lui Mircea Lucescu, dar și în Federația Română de fotbal. Aflat într-un program național de tratament cronic, conform informațiilor medicale ale GOLAZO.ro, selecționerul are nevoie de ...
11:40
Acum 4 ore
11:20
AC Milan l-a trimis acasă! „Probleme critice!” » Transferul era ca și făcut pentru 35 de milioane de euro, dar a picat peste noapte! # Golazo.ro
Jean-Philippe Mateta (28 de ani) a fost la un pas să fie cumpărat de AC Milan de la Crystal Palace, dar mutarea a picat peste noapte!
11:00
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre o posibilă retragere a rivalului și omologului său de la Rapid, Dan Șucu (60 de ani).
10:30
Omagiu pentru Hîldan Florentin Petre, mesaj emoționant în ziua în care „Unicul Căpitan” ar fi împlinit 50 de ani: „Dinamo încă te aşteaptă!” # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenor secund la FC Dinamo, a transmis un mesaj emoționant în ziua în care Cătălin Hîldan, „Unicul Căpitan” al roș-albilor, ar fi împlinit 50 de ani.
10:10
10:00
„Dădea și el din mână” Cum se purta Ianis Hagi când juca la Viitorul, sub comanda tatălui său, Gică Hagi: „Bă, ce naiba?! Vreau să merg acasă!” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) a vorbit despre Ianis Hagi (27 de ani), la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
10:00
Întăriri pentru Gâlcă Oferta făcută de Rapid pentru fotbalistul cu 12 selecții în naționala țării sale » Are probleme la actuala echipă # Golazo.ro
Rapid a făcut o ofertă oficială pentru Yanis Karabelyov (30 de ani), fundașul central bulgar al celor de la Partizan Belgrad.
Acum 6 ore
09:20
Mititelu o ajută pe FCSB Echipa lui Gigi Becali profită de conflictul dintre olteni, înaintea dublei de foc cu Universitatea, din Cupa României și Superliga # Golazo.ro
FCSB primește un ajutor important de la Adrian Mititelu, înaintea „dublei” de foc pe care o are cu Universitatea Craiova.
Acum 24 ore
23:50
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!” # Golazo.ro
Surse din interiorul FRG acuză faptul că s-au cheltuit prea mulți bani în încercarea României de a obține medalia olimpică de bronz de la sol.
23:20
Karim Benzema (38 de ani), fostul câștigător al Balonului de Aur, ar fi ajuns la o înțelegere cu Al-Hilal, rivala lui Al-Ittihad, echipa la care a jucat în ultimii doi ani și jumătate
23:00
A scos FCSB din UCL Dinamo vrea să transfere un tânăr jucător care a ajutat la eliminarea campioanei din Ligă » Suma oferită de „câini” # Golazo.ro
Dinamo București a pus ochii pe mijlocașul Reshat Ramadani (22 de ani), jucătorul lui Dinamo Kiev. Tânărul macedonean evoluează sub formă de împrumut la Shkendija, clubul la care și-a început cariera. Ramadani a fost integralist în victoriile celor de la Shkendija împotriva FCSB-ului, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
22:50
FCSB se mută la Craiova Decizia luată de conducerea campioanei pentru partidele următoare # Golazo.ro
FCSB se va muta câteva zile la Craiova, pentru cele două meciuri cu Universitatea, din campionat și Cupa României.
22:30
Șumudică, un car de nervi VIDEO. Tehnicianul român a explodat în prelungirile ultimului meci din Golf: „Fluieră! Ai dat penalty, cartonaș roșu, de toate!” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a explodat de nervi la finalul meciului cu Neom, scor 1-1.
22:20
„Fac o scrisoare către guvern” Gigi Becali, despre problemele cu noul transfer al lui FCSB: „Trebuie să intervin ca parlamentar” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre transferul mijlocașului Joao Paulo (27 de ani) de la Oțelul Galați.
22:00
Imagini inedite VIDEO + FOTO. Cum și-a cerut scuze un sportiv japonez după ce a lovit cu mingea o femeie # Golazo.ro
Yuji Nishida (26 de ani), un voleibalist japonez, a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce și-a cerut scuze într-un mod complet inedit.
21:50
Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric” # Golazo.ro
Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor din Superliga, nu crede că FCSB și CFR Cluj ar putea să mai urce în play-off.
21:30
Perica, out Atacantul lui Dinamo ar putea ajunge în lupta de la retrogradare din Serie B # Golazo.ro
Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar putea părăsi echipa condusă de Zeljko Kopic (48 de ani). Atacantul nu mai face parte din planurile pentru primul 11 și a intrat în dizgrația antrenorului său.
21:20
Rusia, înapoi?! Gianni Infantino ia în calcul reprimirea echipelor rusești în fotbalul internațional: „Trebuie s-o facem, interdicția nu a realizat nimic” # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a vorbit despre interdicția aplicată asupra Rusiei, ca urmare a războiului din Ucraina.
21:10
„E caz penal!” Consilierii generali s-au certat pe soarta bazei CS Olimpia. Proiectul a fost trimis spre aprobare la Guvern # Golazo.ro
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, pe 29 ianuarie 2026, proiectul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București, cu 46 de voturi „pentru”, trei împotrivă și patru abțineri.
20:40
Mesaj pentru Popa Ce i-a transmis MM Stoica, după debutul la FCSB: „Dacă se întâmplă asta, înseamnă că nu o să fii portar” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, i-a dat un sfat important lui Matei Popa (18 ani), după debutul la prima echipă.
20:30
Unde se va juca Dinamo U Craiova „Câinii” au pus în vânzare biletele pentru derby-ul din vârful clasamentului # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova se va juca în etapa #26, luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională
20:20
„Cum să inventezi așa ceva?” MM Stoica, furios! Reacție dură la adresa arbitrajului: „Ne-ai scos din play-off?!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat dur arbitrajul după victoria cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa #24 a Ligii 1.
20:00
„FCSB e interesată” Cine e jucătorul despre care presa din Polonia scrie că ar putea fi transferat de campioană # Golazo.ro
Marian Huja (26 de ani), fostul fundaș de la Petrolul, s-ar afla pe lista de transferuri a celor de la FCSB. Campioana României ar trebuit să se lupte cu o echipă din China pentru semnătura portughezului aflat la Pogon Szczecin.
19:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
19:30
Lucescu, internat de urgență Selecționerul, din nou în spital, la o săptămână după ce fusese externat # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, este din nou internat în spital, după ce tratamentul prescris de medicii nu și-a făcut efectul.
19:10
Când se joacă U Craiova - FCSB LPF a publicat programul etapei #27 din Liga 1 : dueluri tari pentru play-off # Golazo.ro
LPF a publicat orarul etapei #27 din Liga 1, care programează dueluri interesante în lupta din play-off / play-out
19:00
Ofertă pentru titularul lui Pancu Vedeta CFR-ului ar putea ajunge în Rusia » Ce sumă vrea Ioan Varga # Golazo.ro
Matei Ilie (23 de ani), fundașul titular al celor de la CFR Cluj, ar putea fi transferat în această iarnă. CFR poartă negocieri cu un club din Rusia. Prima ofertă nu l-ar fi mulțumit pe patronul Ioan Varga, dar discuțiile ar continua.
18:50
Transfer rezolvat de FCSB A trecut vizita medicală și e noul jucător al campioanei! Poate juca pe 3 posturi # Golazo.ro
Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul de la Oțelul Galați, a semnat cu FCSB și urmează să fie prezentat în scurt timp la formația bucureșteană.
18:40
MM, mesaj în direct de la Becali Președintele FCSB a dezvăluit ce i-a scris patronul: „Am fost luat peste picior” # Golazo.ro
Mihai Stoica și Victor Angelescu au fost protagoniștii unui moment amuzant în direct
18:20
N-au scăpat Cum au fost sancționate UTA și Rapid de FRF pentru mesajele rasiste și xenofobe # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF le-a sancționat pe UTA Arad și Rapid în urma mesajelor rasiste și xenofobe afișate de suporteri. Meciul din etapa #23 a Superligii s-a încheiat cu victoria arădenilor, scor 2-1.
18:00
Ei, hai, dragă Danielle Rose, nu trebuie să faci infarct! Așa cum nu faceți nici tu, nici colegele de circuit atunci când câștigați premii egale cu ale băieților. Păi, dacă este egalitate la recompense nu este firesc să fie și la muncă?
18:00
Rapid l-a împrumutat pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) la AFS, ultima clasată din prima ligă a Portugaliei.
17:10
Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna prima opțiune” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia funcția de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu.
16:50
16:50
Demolări pe zăpadă FOTO+VIDEO. Peluza „Cătălin Hîldan” este pusă la pământ, în ciuda gerului din București » Ce urmează # Golazo.ro
Fotbalul românesc a fost afectat de vremea rea din ultimele zile, însă asta nu a oprit demolarea vechi arene a celor de la Dinamo.
16:50
Moment rușinos FOTO. Jucătorii lui Newcastle au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren, înaintea meciului cu Liverpool » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Liverpool - Newcastle 4-1. Jucătorii oaspeților au fost criticați pentru că au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren.
16:00
Ultrașii lui Inter, atac rasist Scene șocante în Italia: patru tineri au fost bătuți și batjocoriți în gară de ultrașii echipei lui Chivu # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Elevii lui Cristi Chivu s-a impus în ultima partidă de campionat, însă suporterii care au făcut deplasarea au creat mai multe probleme, atât pe stadion, cât și în afara lui.
15:30
Haos la CSM București Antrenorul Adi Vasile a plecat de trei luni de la echipă, dar încă apare în acte și cere salariile restante » Reacția clubului # Golazo.ro
CSM București ar fi păstrat valabil contractul cu Adrian Vasile (43 de ani), deși a anunțat despărțirea încă din luna noiembrie. În prezent, echipa este pregătită de Bojana Popovic (46 de ani).
15:10
Nici o partidă disputată în acest an, în campionat, nu a atins 10.000 de spectatori. Zăpada, viscolul și gerul insuportabil au depopulat tribunele. FRF și LPF stau și se uită pasive.
15:00
Pe cine a deranjat Naum în politică Momente tensionate după un meci al naționalei. Un baron PSD s-a enervat pe Radu Naum # Golazo.ro
Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a rememorat un episod în care a deranjat un politician important din România.
14:30
Condamnat pentru că s-a bătut Fostul jucător de la Dinamo, trei ani cu suspendare după a băgat un bărbat în spital » Trebuie să plătească 30.000 de euro # Golazo.ro
Răzvan Began (29 de ani), fostul portar al lui Dinamo, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.
14:20
Iar zăpadă, iar probleme în Liga 1 Vremea rea dă din nou peste cap planurile cluburilor! Suma șocantă pe care Hagi o cheltuie zilnic pentru degivrarea stadionului # Golazo.ro
Vremea proastă din ultimele zile dă iar bătăi de cap cluburilor de Liga 1, care sunt nevoite să achite facturi uriașe pentru a păstra terenul curat
