Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric”
Golazo.ro, 2 februarie 2026 21:50
Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor din Superliga, nu crede că FCSB și CFR Cluj ar putea să mai urce în play-off.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
22:20
„Fac o scrisoare către guvern” Gigi Becali, despre problemele cu noul transfer al lui FCSB: „Trebuie să intervin ca parlamentar” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre transferul mijlocașului Joao Paulo (27 de ani) de la Oțelul Galați.
Acum 30 minute
22:00
Imagini inedite VIDEO + FOTO. Cum și-a cerut scuze un sportiv japonez după ce a lovit cu mingea o femeie # Golazo.ro
Yuji Nishida (26 de ani), un voleibalist japonez, a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce și-a cerut scuze într-un mod complet inedit.
21:50
Acum o oră
21:30
Perica, out Atacantul lui Dinamo ar putea ajunge în lupta de la retrogradare din Serie B # Golazo.ro
Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar putea părăsi echipa condusă de Zeljko Kopic (48 de ani). Atacantul nu mai face parte din planurile pentru primul 11 și a intrat în dizgrația antrenorului său.
Acum 2 ore
21:20
Rusia, înapoi?! Gianni Infantino ia în calcul reprimirea echipelor rusești în fotbalul internațional: „Trebuie s-o facem, interdicția nu a realizat nimic” # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a vorbit despre interdicția aplicată asupra Rusiei, ca urmare a războiului din Ucraina.
21:10
„E caz penal!” Consilierii generali s-au certat pe soarta bazei CS Olimpia. Proiectul a fost trimis spre aprobare la Guvern # Golazo.ro
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, pe 29 ianuarie 2026, proiectul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București, cu 46 de voturi „pentru”, trei împotrivă și patru abțineri.
20:40
Mesaj pentru Popa Ce i-a transmis MM Stoica, după debutul la FCSB: „Dacă se întâmplă asta, înseamnă că nu o să fii portar” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, i-a dat un sfat important lui Matei Popa (18 ani), după debutul la prima echipă.
20:30
Unde se va juca Dinamo U Craiova „Câinii” au pus în vânzare biletele pentru derby-ul din vârful clasamentului # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova se va juca în etapa #26, luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională
Acum 4 ore
20:20
„Cum să inventezi așa ceva?” MM Stoica, furios! Reacție dură la adresa arbitrajului: „Ne-ai scos din play-off?!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat dur arbitrajul după victoria cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa #24 a Ligii 1.
20:00
„FCSB e interesată” Cine e jucătorul despre care presa din Polonia scrie că ar putea fi transferat de campioană # Golazo.ro
Marian Huja (26 de ani), fostul fundaș de la Petrolul, s-ar afla pe lista de transferuri a celor de la FCSB. Campioana României ar trebuit să se lupte cu o echipă din China pentru semnătura portughezului aflat la Pogon Szczecin.
19:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
19:30
Lucescu, internat de urgență Selecționerul, din nou în spital, la o săptămână după ce fusese externat # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, este din nou internat în spital, după ce tratamentul prescris de medicii nu și-a făcut efectul.
19:10
Când se joacă U Craiova - FCSB LPF a publicat programul etapei #27 din Liga 1 : dueluri tari pentru play-off # Golazo.ro
LPF a publicat orarul etapei #27 din Liga 1, care programează dueluri interesante în lupta din play-off / play-out
19:00
Ofertă pentru titularul lui Pancu Vedeta CFR-ului ar putea ajunge în Rusia » Ce sumă vrea Ioan Varga # Golazo.ro
Matei Ilie (23 de ani), fundașul titular al celor de la CFR Cluj, ar putea fi transferat în această iarnă. CFR poartă negocieri cu un club din Rusia. Prima ofertă nu l-ar fi mulțumit pe patronul Ioan Varga, dar discuțiile ar continua.
18:50
Transfer rezolvat de FCSB A trecut vizita medicală și e noul jucător al campioanei! Poate juca pe 3 posturi # Golazo.ro
Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul de la Oțelul Galați, a semnat cu FCSB și urmează să fie prezentat în scurt timp la formația bucureșteană.
18:40
MM, mesaj în direct de la Becali Președintele FCSB a dezvăluit ce i-a scris patronul: „Am fost luat peste picior” # Golazo.ro
Mihai Stoica și Victor Angelescu au fost protagoniștii unui moment amuzant în direct
Acum 6 ore
18:20
N-au scăpat Cum au fost sancționate UTA și Rapid de FRF pentru mesajele rasiste și xenofobe # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF le-a sancționat pe UTA Arad și Rapid în urma mesajelor rasiste și xenofobe afișate de suporteri. Meciul din etapa #23 a Superligii s-a încheiat cu victoria arădenilor, scor 2-1.
18:00
Ei, hai, dragă Danielle Rose, nu trebuie să faci infarct! Așa cum nu faceți nici tu, nici colegele de circuit atunci când câștigați premii egale cu ale băieților. Păi, dacă este egalitate la recompense nu este firesc să fie și la muncă?
18:00
Rapid l-a împrumutat pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) la AFS, ultima clasată din prima ligă a Portugaliei.
17:10
Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna prima opțiune” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia funcția de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu.
16:50
16:50
Demolări pe zăpadă FOTO+VIDEO. Peluza „Cătălin Hîldan” este pusă la pământ, în ciuda gerului din București » Ce urmează # Golazo.ro
Fotbalul românesc a fost afectat de vremea rea din ultimele zile, însă asta nu a oprit demolarea vechi arene a celor de la Dinamo.
16:50
Moment rușinos FOTO. Jucătorii lui Newcastle au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren, înaintea meciului cu Liverpool » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Liverpool - Newcastle 4-1. Jucătorii oaspeților au fost criticați pentru că au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren.
Acum 8 ore
16:00
Ultrașii lui Inter, atac rasist Scene șocante în Italia: patru tineri au fost bătuți și batjocoriți în gară de ultrașii echipei lui Chivu # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Elevii lui Cristi Chivu s-a impus în ultima partidă de campionat, însă suporterii care au făcut deplasarea au creat mai multe probleme, atât pe stadion, cât și în afara lui.
15:30
Haos la CSM București Antrenorul Adi Vasile a plecat de trei luni de la echipă, dar încă apare în acte și cere salariile restante » Reacția clubului # Golazo.ro
CSM București ar fi păstrat valabil contractul cu Adrian Vasile (43 de ani), deși a anunțat despărțirea încă din luna noiembrie. În prezent, echipa este pregătită de Bojana Popovic (46 de ani).
15:10
Nici o partidă disputată în acest an, în campionat, nu a atins 10.000 de spectatori. Zăpada, viscolul și gerul insuportabil au depopulat tribunele. FRF și LPF stau și se uită pasive.
15:00
Pe cine a deranjat Naum în politică Momente tensionate după un meci al naționalei. Un baron PSD s-a enervat pe Radu Naum # Golazo.ro
Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a rememorat un episod în care a deranjat un politician important din România.
14:30
Condamnat pentru că s-a bătut Fostul jucător de la Dinamo, trei ani cu suspendare după a băgat un bărbat în spital » Trebuie să plătească 30.000 de euro # Golazo.ro
Răzvan Began (29 de ani), fostul portar al lui Dinamo, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.
Acum 12 ore
14:20
Iar zăpadă, iar probleme în Liga 1 Vremea rea dă din nou peste cap planurile cluburilor! Suma șocantă pe care Hagi o cheltuie zilnic pentru degivrarea stadionului # Golazo.ro
Vremea proastă din ultimele zile dă iar bătăi de cap cluburilor de Liga 1, care sunt nevoite să achite facturi uriașe pentru a păstra terenul curat
14:00
Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru Hermannstadt oferă noi detalii despre situația fundașului dorit de FCSB: „N-a vrut jucătorul. O să-l sun pe Becali” # Golazo.ro
Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermannstadt, a vorbit din nou despre situația lui Kevin Ciubotaru (22 de ani).
13:10
„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani) a criticat dur situația fotbalului din regiunea istorică Moldova, din punct de vedere al infrastructurii.
13:00
Transfer în miez de noapte! O speranță a fotbalului francez a semnat cu Liverpool » Suma fabuloasă plătită pentru jucătorul de 20 de ani # Golazo.ro
Liverpool a reușit transferul fundașului central Jeremy Jacquet (20 de ani) în cursul nopții. Perioada de transferuri în Premier League se va încheia astăzi, la 23:00 (ora României).
12:30
„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Ilie Dumitrescu (57 de ani) l-a criticat pe Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul „roș-albaștrilor”, pentru ratarea din repriza secundă.
12:20
Victima propriei prostii Ce a pățit fanul care a oprit meciul lui Inter. A fost la un pas de a răni un jucător cu o petardă, dar nu s-a potolit » Pericol pentru echipa lui Chivu # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Formația lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie în Serie A, însă partida a fost marcată de evenimente nefericite.
12:10
„Explozii, atacuri în orașe...” Ucraineanca de la Transylvania Open, mesaj dur despre războiul cu Rusia: „Oamenii trebuie să audă unele lucruri” # Golazo.ro
Oleksandra Oliynykova (25 de ani, locul #95 WTA) a învins-o dramatic pe Mayar Sherif (29 de ani, locul #105 WTA), în primul tur de la Transylvania Open, 6-7, 6-4, 6-4.
11:50
Finalul unui imperiu Cum a luat sfârșit dinastia Buss la conducerea Los Angeles Lakers, în urma scandalurilor din familie # Golazo.ro
Jerry Buss și-ar fi dorit ca echipa să rămână pentru totdeauna în familie. Urmașii au dorit altceva
11:40
„Doar mă gândesc și simt că fac stop cardiac” Reacție dură din WTA, după ce șeful Australian Open a anunțat schimbările pe care vrea să le facă # Golazo.ro
Craig Tiley, directorul Australian Open, a anunțat că ia în calcul introducerea formatului „cel mai bun din 5 seturi” pe tabloul feminin, iar Danielle Collins a reacționat.
11:30
Stanciu, prezentat în China Descrierea impresionantă făcută de Dalian Yingbo, după eșecul românului în Serie A: „Lider și legendă!” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Chinezii de la Dalian Yingbo l-au descris într-un mod foarte flatant pe căpitanul naționalei României.
11:10
Scandal la Al-Nassr Cristiano Ronaldo refuză să joace în meciul următor al echipei sale. Motivul invocat de portughez # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a decis să nu joacă în următorul meci al echipei sale. Descoperă motivul în articol.
11:00
Chivu, sub presiunea oboselii Dezvăluirea făcută de român după victoria din Serie A: „M-am trezit panicat, credeam că am întârziat la o ședință” # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a vorbit despre oboseala acumulată din cauza programului încărcat.
10:20
Nu-l lasă pe Drăgușin să plece! Românul va rămâne la Tottenham și în retur. Ce i-a făcut pe cei de la Spurs să-l blocheze în ultima zi de mercato # Golazo.ro
Radu Drăgușin a jucat 90 de minute, primul meci ca titular după un an, la Tottenham - Manchester City 2-2, și nu va mai părăsi Londra în această iarnă. Antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să se transfere
10:10
Ionuț Radu a cucerit Spania FOTO. Portarul român a surprins pe toată lumea cu gestul făcut în ultimele minute ale meciului cu Getafe # Golazo.ro
Getafe - Celta Vigo 0-0. Ionuț Radu (28 de ani) a apărat din nou poarta oaspeților și a impresionat publicul chiar în prelungirile partidei.
10:00
Replica lui Dan Nistor VIDEO. Gesturile provocatoare cu care mijlocașul lui U Cluj a răspuns înjurăturilor primite de la ultrașii Rapidului # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților”, a scandat numele unei rivale pe Giulești.
09:40
A scăpat de amendă Răzvan Marin nu va mai plăti 17.400 de euro » Patronul lui AEK l-a iertat după un joc cu scandal cu Olympiacos. A intrat pe teren! # Golazo.ro
Răzvan Marin ar fi trebuit să achite peste 17.000 de euro, la fel ca toți colegii săi, după eliminarea lui AEK din Cupa Greciei. Ce s-a întâmplat duminică seară, la AEK - Olympiacos (1-1)
Acum 24 ore
09:10
PAOK, o mare de torțe Emoționantă despărțirea de fanii dispăruți în accidentul din România la primul meci al alb-negrilor la Salonic # Golazo.ro
Răzvan Lucescu și PAOK au învins duminică seară în Grecia, 4-1 acasă cu Panserraikos. Ce s-a întâmplat în tribune a impresionat mai mult decât victoria echipei lui Răzvan Lucescu
01:10
Danemarca a câștigat Euro 2026 Scandinavii s-au dezlănțuit pe final după ce au condus Germania aproape tot meciul! # Golazo.ro
Danemarca - Germania 34-27. Scandinavii au câștigat Euro 2026 la handbal masculin, după un parcurs perfect.
01:00
VAR a la Liga 1 FOTO. Fază de neînțeles la Tottenham - City: a dat gol după ce a șutat în piciorul fundașului! Guardiola, furios # Golazo.ro
TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 2-2. Gazdele au revenit în meci grație unei reușite controversate.
00:20
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic” # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Florin Tănase (31 de ani), „decarul” campioanei, a vorbit despre victoria formației sale, dar și de condițiile dificile în care s-a disputat partida.
00:00
„Am simțit că va șuta acolo” FOTO. Cum a reușit Eduard Pap să-i apere un nou penalty lui Tănase # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Eduard Pap (32 de ani), portarul „ciucanilor”, a explicat cum a reușit să apere penalty-ul executat de Florin Tănase (31 de ani).
00:00
„Trebuia să mai înscriem” Charalambous răsuflă ușurat după victoria cu Csikszereda: „Condiții mai avantajase pentru adversari, dar ne-am îndeplinit obiectivul” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit după succesul extrem de important obținut de echipa sa duminică seara.
