Autostrada A7 Bacău – Pașcani: Imagini noi cu primul nod turbion din România. Stadiul lucrărilor la cele trei loturi construite de Umbrărescu VIDEO

13:00

Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii de luni spre marţi cu 450 de drone şi peste 60 de rachete, a declarat ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga, adăugând că Moscova a aşteptat ca temperaturile să scadă înainte de ataca din nou sistemul energetic al Ucrainei, potrivit Reuters. Este cel mai masiv atac combinat cu drone şi rachete al Rusiei asupra Ucrainei de la începutul acestui an, care a lăsat sute de mii de persoane fără căldură la temperaturi de ger, înaintea unei noi runde de negocieri destinate să pună capăt războiului care durează de aproape patru, relatează AFP.