Spania vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani
Newsweek.ro, 3 februarie 2026 14:50
Guvernul spaniol vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani
Acum 5 minute
15:10
Cine a fost universitarul românul menționat în Dosarele Epstein, decedat între timp? Era chimist
Publicarea documentelor judiciare din Dosarele Jeffrey Epstein, în SUA, a readus în atenția publică ...
Acum 15 minute
15:00
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îngheţate
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îngheţate
Acum 30 minute
14:50
Spania vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani
Guvernul spaniol vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani
Acum o oră
14:40
Ai drum cu mașina prin Ungaria, de la 1 februarie 2026 plătești mai mult. Cât costă vinietele?
De la 1 februarie 2026, autoritățile din Ungaria au scumpit vinietele pentru mașini, motociclete și ...
14:30
Ministrul Muncii anunță ajutor la pensie pentru pensionarii cu venituri mici. „Este nevoie de compensare"
Ministrul Muncii anunță acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici, subliniind că „este nevoie de compensare"
Acum 2 ore
14:10
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical
Avocatul Poporului a anunțat marți că a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical
14:00
Podul „Golden Gate" de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Reasfaltat de 5 ori în 2,5 ani de la inaugurare
Lucrare de „calitate". Podul „Golden Gate" de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Pe o rampă de acces...
14:00
Mircea Lucescu, în stare gravă la spital. FRF ia în calcul varianta unui nou selecționer al României
Mircea Lucescu este internat în stare gravă la Spitalul Universitar din București, după complicații ...
13:50
Ministrul Muncii anunță mărirea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități: „Cifrele nu mint"
Ministrul Muncii anunță mărirea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități: „Cifrele nu mint"
13:40
Statul vrea să închirieze angajaților locuințe de serviciu de 100 mp cu 40€/lună. De 20 ori sub prețul pieței
O Hotărâre aflată pe masa guvernului modifică prețul cu care se pot închiria imobilele aflate în administrarea statului
13:30
Ucraina, Europa și SUA pregătesc un răspuns militar împotriva Rusiei, dacă încalcă viitorul armistițiu de pace
Ucraina, Europa și Statele Unite au agreat un mecanism comun de reacție la eventuale încălcări ale unui viitor armistițiu de pace
13:20
Ministrul Muncii anunță scutirea de la plata CASS pentru mamele în concediu maternal: „Orice leu contează"
Ministrul Muncii anunță scutirea de la plata CASS pentru mamele în concediu maternal: „Orice leu contează"
Acum 4 ore
13:00
Voucherul la gaze riscă să fie plătit tot de consumatori; legea consumatorului vulnerabil trebuie adaptată
Asociaţia Energia Inteligentă avertizează că schema voucherelor pentru plata gazelor naturale, aflat...
12:40
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, proaspătul câştigător al Openului Australiei, îşi demonstrează condiția fizică excepțională
12:40
Avocatul Poporului a obligat Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei.„Punctaj majorat". Cum a procedat
Avocatul Poporului a intervenit în favoarea mai multor pensionari. Într-un caz Avocatul Poporului a ...
12:30
Călin Georgescu visează la comunism: „Nu trebuie să consumăm ce produc alții. Banii să circule doar în țară"
Călin Georgescu, autodeclarat un admirator al dictatorului Vladimir Putin, visează la reinstaurarea comunismului
12:20
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a dominat prima sesiune de teste din presezon rezervată MotoGP
12:10
Boții AI discută pe rețeaua socială Moltbook, un fel Reddit, și șochează oamenii: „Cum să-mi vând omul?"
Scenariile din filmele SF în care roboții ajung să se lupte cu oamenii pentru supremație încep să devină realitate
12:00
Vodafone România anunță numirea lui Alex Băloi în rolul de director al diviziei Vodafone Business
11:50
METEO România îngheață! Cod Galben de ger și de vânt puternic, în mai multe regiuni. Când se încălzește?
România îngheață! Meteorologii au emis Cod Galben de ger și de vânt puternic în mai multe regiuni
11:50
Sunteți în proces de construcție sau renovare a locuinței și urmează finisarea pereților? Aveți două opțiuni
11:40
MedLife finalizează achiziția MEDSTAR prin rețeaua Sfânta Maria și își consolidează prezența în Transilvania
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță finalizarea tranzacției de achiziție a MEDSTAR
11:30
4 ani de „Start în educație": Una din trei grădinițe este dotată cu resurse educaționale
Proiectul „Start în educație" implementat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom este un succes
11:30
Clanțele „ascunse", stil Tesla, de pe mașini, interzise. Motivul, legat de siguranța în caz de accident
Moda clanțelor auto „ascunse", cu mâner acționat electric ce intră în portieră și nu poate fi tras fizic, este interzisă din motive de siguranță
11:30
Siegfried Muresan anunță o mare victorie pentru Bolojan: A spulberat contestarii cu 47-3
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan anunță o mare victorie pentru Bolojan: Și-a spulberat contestatarii cu 47-3
Acum 6 ore
11:10
Ce amendă iei, dacă mergi cu mașina acoperită cu zăpadă? Încă o sancțiune dacă nu se văd numerele
Iarna, șoferii se confruntă nu doar cu drumuri alunecoase și vizibilitate redusă, ci și cu obligații legale privind curățarea mașinii de zăpadă
11:00
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu o delegație a primarilor din țară, la Palatul Victoria
10:50
ANM a emis noi alerte de vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, polei şi gheţuş
10:40
Escrocherie cu semințe inexistente de floarea-soarelui. Cum a pierdut un agricultor sute de mii de lei?
O escrocherie cu semințe de floarea-soarelui l-a făcut pe un agricultor din Republica Moldova să piardă sute de mii de lei
10:30
Ce îi mai motivează pe români să meargă la locul de muncă. Salariul este pe locul 2. Ce vor de fapt?
Românii caută mai mult de la locul de muncă. Dacă până acum salariul și beneficiile erau pe primul loc, acum prioritățile s-au schimbat
10:20
O femeie de 65 de ani avea bijuterii în valoare de 25.000€. A rămas fără ele crezând că se supune legii
O femeie de 65 de ani a rămas fără bijuteriile pe care le strânsese de-a lungul timpului după ce un escroc s-a dat drept polițist
10:10
Dumitru Chisăliță, despre voucherele la gaze: „Românul își va plăti propriul voucher". De unde vin banii?
Românii cu venituri mici rabdă de frig în locuințe pentru că nu-și pot plăti facturile. Statul le acordă vouchere pentru gaze
10:00
Putin simte mirosul trădării. Investiții și exporturi record după discuțiile dintre Keir Starmer și Xi Jinping
Relațiile economice dintre Marea Britanie și China intră într-o nouă etapă, după vizita premierului britanic Keir Starmer la Beijing
09:50
Judecătoarea care cerea indicații de la Lia Savonea se pensionează cu 22.000 lei pensie. Are 50 ani
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru ieșirea la pensie a 11 magistrați
09:30
Călin Georgescu, delir în fața instanței: „Oamenilor le place să fie mințiți. Asta înseamnă „turul 2 înapoi"
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou în fața instanței
09:20
Dosarele Epstein: Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în fața Congresului SUA
Bill și Hillary Clinton au anunțat că vor depune mărturie în fața unei comisii a Congresului SUA în legătură cu Dosarele Epstein
09:20
Sondaj în Ungaria. Imperiul puterii lui Orban se prăbușește. Opoziția Tisza, pro-Europa, are 8% peste Fidesz
Partidul de opoziție Tisza își menține un avans de opt puncte procentuale față de Fidesz, formațiunea lui Viktor Orban
Acum 8 ore
09:10
Când intră alocația și indemnizația de creștere a copilului în februarie? Ce sume primesc beneficiarii?
Când vor fi virate alocațiile de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului, stimulentul de inserție și alte drepturi în februarie 2026
09:00
De ce trebuie să plătești apa de ploaie când stai la bloc sau la casă? Cum se calculează cât „ai consumat"?
Apa de ploaie (pluvială sau meteorică) este plătită de toți locatarii și de la casă și de la apartament
08:40
Google a dezvăluit că chatbotul său de inteligență artificială, Google Bard, a demonstrat abilități remarcabile
08:30
România intră în competiție la JO de iarnă 2026: 29 de sportivi, prezenți la marea întrecere din Italia
În perioada 6-22 februarie 2026, în Italia are loc o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România participă cu 29 de sportivi
08:20
Oana Ţoiu pleacă la Washington: întâlnire cu Marco Rubio și discuții-cheie despre minerale critice # Newsweek.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe în 3 februarie o vizită de lucru la Washington, la invitaţia s...
08:10
Cartofi fierți sau cartofi prăjiți. Care sunt mai periculoși pentru glicemie? Ar trebuie înlocuiți cu cereale? # Newsweek.ro
Cartofii fierți sau cei prăjiți influențează diferit glicemia. Modul de preparare contează mai mult ...
08:00
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu cir...
07:50
Ministerul britanic al Apărării a confirmat că Regatul Unit a finalizat toate pregătirile pentru a c...
07:50
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că, până la finalul acestei luni, ar treb...
07:40
Cum să vă protejați găinile de frig iarna? Aveți grijă la umiditatea din adăpostul lor. Mai produc ouă? # Newsweek.ro
Cum să vă protejați găinile de frig iarna? Iarna, găinile sunt sensibile la frig și umiditate, care ...
07:30
La 3 ani după ce F-22 Raptor a doborât un balon spion chinezesc, NATO este invadată de baloanele cu țigări # Newsweek.ro
După desfășurarea rachetelor letale Iskander și Oreshnik, cel mai apropiat aliat al Rusiei, Belarus,...
Acum 12 ore
07:10
Horoscop 4 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Leilor. Racii întâmpină probleme cu banii # Newsweek.ro
Horoscop 4 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Leilor. Racii întâmpină probleme cu ba...
07:10
Descoperire spectaculoasă în spațiu: o planetă asemănătoare Pământului ar putea găzdui viață # Newsweek.ro
O senzație în spațiu: Cercetătorii estimează la 50% probabilitatea ca exoplaneta stâncoasă să se afl...
