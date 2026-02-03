Spania vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani

Newsweek.ro, 3 februarie 2026 14:50

Guvernul spaniol vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 a...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:10
Cine a fost universitarul românul menționat în Dosarele Epstein, decedat între timp? Era chimist Newsweek.ro
Publicarea documentelor judiciare din Dosarele Jeffrey Epstein, în SUA, a readus în atenția publică ...
Acum 15 minute
15:00
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îngheţate Newsweek.ro
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îng...
Acum 30 minute
14:50
Spania vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani Newsweek.ro
Guvernul spaniol vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 a...
Acum o oră
14:40
Ai drum cu mașina prin Ungaria, de la 1 februarie 2026 plătești mai mult. Cât costă vinietele? Newsweek.ro
De la 1 februarie 2026, autoritățile din Ungaria au scumpit vinietele pentru mașini, motociclete și ...
14:30
Ministrul Muncii anunță ajutor la pensie pentru pensionarii cu venituri mici. „Este nevoie de compensare” Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici, sublini...
Acum 2 ore
14:10
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical Newsweek.ro
Avocatul Poporului a anunțat marți că atacat la Curte Constituțională ordonanța de urgență care a el...
14:00
Podul „Golden Gate” de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Reasfaltat de 5 ori în 2,5 ani de la inaugurare Newsweek.ro
Lucrare de „calitate”. Podul „Golden Gate” de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Pe o rampă de acc...
14:00
Mircea Lucescu, în stare gravă la spital. FRF ia în calcul varianta unui nou selecționer al României Newsweek.ro
Mircea Lucescu este internat în stare gravă la Spitalul Universitar din București, după complicații ...
13:50
Ministrul Muncii anunță mărirea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități: „Cifrele nu mint” Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță mărirea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități: „Cifrele nu...
13:40
Statul vrea să închirieze angajaților locuințe de serviciu de 100 mp cu 40€/lună. De 20 ori sub prețul pieței Newsweek.ro
O Hotărâre aflată pe masa guvernului modifică prețul cu care se pot închiria imobilele aflate în adm...
13:30
Ucraina, Europa și SUA pregătesc un răspuns militar împoitrva Rusiei, dacă încalcă viitorul armistițiu de pace Newsweek.ro
Ucraina, Europa și Statele Unite au agreat un mecanism comun de reacție la eventuale încălcări ale u...
13:20
Ministrul Muncii anunță scutirea de la plata CASS pentru mamele în concediu maternal: „Orice leu contează” Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță scutirea de la plata CASS pentru mamele în concediu maternal: „Orice leu con...
Acum 4 ore
13:00
Voucherul la gaze riscă să fie plătit tot de consumatori; legea consumatorului vulnerabil trebuie adaptată Newsweek.ro
Asociaţia Energia Inteligentă avertizează că schema voucherelor pentru plata gazelor naturale, aflat...
12:40
Tenis: Carlos Alcaraz are o rată de succes de 87,5% la turneele de Grand Slam Newsweek.ro
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, proaspătul câştigător al Openului Australiei, îşi demonstrează co...
12:40
Avocatul Poporului a obligat Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei.„Punctaj majorat”. Cum a procedat Newsweek.ro
Avocatul Poporului a intervenit în favoarea mai multor pensionari. Într-un caz Avocatul Poporului a ...
12:30
Călin Georgescu visează la comunism: „Nu trebuie să consumăm ce produc alții. Banii să circule doar în țară” Newsweek.ro
Călin Georgescu, autodeclarat un adimirator al dictatorului Vladimir Putin, visează la reinstaurarea...
12:20
MotoGP: Alex Marquez a dominat prima sesiune de teste de la Sepang Newsweek.ro
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a dominat prima sesiune de teste din presezon rezervat...
12:10
Boții AI discută pe rețeaua socială Moltbook, un fel Reddit, și șochează oamenii: „Cum să-mi vând omul?” Newsweek.ro
Scenariile din filmele SF în care roboții ajung să se lupte cu oamenii pentru supremație încep să de...
12:00
Vodafone România îl numește pe Alex Băloi în funcția de Director Vodafone Business Newsweek.ro
— Vodafone România anunță numirea lui Alex Băloi în rolul de director al diviziei Vodafone Business,...
11:50
METEO România îngheață! Cod Galben de ger și de vânt puternic, în mai multe regiuni. Când se încălzește? Newsweek.ro
România îngheață! Meteorologii au emis Cod Galben de ger și de vânt puternic în mai multe regiuni. D...
11:50
Pot plăcile de rigips să înlocuiască tencuiala clasică? (P) Newsweek.ro
Sunteți în proces de construcție sau renovare a locuinței și urmează finisarea pereților? Aveți două...
11:40
MedLife finalizează achiziția MEDSTAR prin rețeaua Sfânta Maria și își consolidează prezența în Transilvania Newsweek.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță finalizarea tranzacției...
11:30
4 ani de „Start în educație”: Una din trei grădinițe este dotată cu resurse educaționale Newsweek.ro
Proiectul „Start în educație” implementat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom es...
11:30
Clanțele „ascunse”, stil Tesla, de pe mașini, interzise. Motivul, legat de siguranța în caz de accident Newsweek.ro
Moda clanțelor auto „ascunse”, cu mâner acționat electric ce intră în portieră și nu poate fi tras f...
11:30
Siegfried Muresan anunță o mare victorie pentru Bolojan: A spulberat contestarii cu 47- 3 Newsweek.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan anunță o mare victorie pentru Bolojan: Și-a spulberat contes...
Acum 6 ore
11:10
Ce amendă iei, dacă mergi cu mașina acoperită cu zăpadă? Încă o sancțiune dacă nu se văd numerele Newsweek.ro
Iarna, șoferii se confruntă nu doar cu drumuri alunecoase și vizibilitate redusă, ci și cu obligații...
11:00
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern. Ce vor edilii de la premier? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu o delegație a primarilor din țară, la Palatul Victoria. Întâ...
10:50
Noi alerte de ger și vânt puternic, de la meteorologi. Cât mai durează frigul? Newsweek.ro
ANM a emis noi alerte de vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, polei şi gheţuş. Zonele...
10:40
Escrocherie cu semințe inexistente de floarea-soarelui. Cum a pierdut un agriculor sute de mii de lei? Newsweek.ro
O escrocherie cu semințe de floarea-soarelui l-a făcut pe un agricultor din Republica Moldova să pia...
10:30
Ce îi mai motivează pe români să meargă la locul de muncă. Salariul este pe locul 2. Ce vor de fapt? Newsweek.ro
Românii caută mai mult de la locul de muncă. Dacă până acum salariul și beneficiile erau pe primul l...
10:20
O femeie de 65 de ani avea bijuterii în valoare de 25.000€. A rămas fără ele crezând că se supune legii Newsweek.ro
O femeie de 65 de ani a rămas fără bijuteriile pe care le strânsese de-a lungul timpului după ce un ...
10:10
Dumitru Chisăliță, despre voucherele la gaze: „Românul își va plăti propriul voucher”. De unde vin banii? Newsweek.ro
Românii cu venituri mici rabdă de frig în locuințe pentru că nu-și pot plăti facturile. Statul le ac...
10:00
Putin simte mirosul trădării. Investiții și exporturi record după discuțiile dintre Keir Starmer și Xi Jinping Newsweek.ro
Relațiile economice dintre Marea Britanie și China intră într-o nouă etapă, după vizita premierului ...
09:50
Judecătoarea care cerea indicații de la Lia Savonea se pensionează cu 22.000 lei pensie. Are 50 ani Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru ieșirea la pensie a 11 magistrați. Alții se pregă...
09:30
Călin Georgescu, delir în fața instanței: „Oamenilor le place să fie mințiți. Asta înseamnă „turul 2 înapoi” Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou...
09:20
Dosarele Epstein: Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în fața Congresului SUA Newsweek.ro
Bill și Hillary Clinton au anunțat că vor depune mărturie în fața unei comisii a Congresului SUA în ...
09:20
Sondaj în Ungaria.Imperiul puterii lui Orban se prăbușește. Opoziția Tisza, pro-Europa, are 8% peste Fidesz Newsweek.ro
Partidul de opoziție Tisza își menține un avans de opt puncte procentuale față de Fidesz, formațiune...
Acum 8 ore
09:10
Când intră alocația și indemnizația de creștere a copilului în februarie? Ce sume primesc beneficiarii? Newsweek.ro
Când vor fi virate alocațiile de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului, stimulentu...
09:00
De ce trebuie să plătești apa de ploaie când stai la bloc sau la casă? Cum se calculează cât „ai consumat”? Newsweek.ro
Apa de polie (pluvială sau meteorică) este plătită de toți locatarii și de la casă și de la apartame...
08:40
Inteligența artificială care uimește: Google Bard ar fi învățat singur limba bengali Newsweek.ro
Google a dezvăluit că chatbotul său de inteligenţă artificială, Google Bard, a demonstrat abilităţi ...
08:30
România intră în competiție la JO de iarnă 2026: 29 de sportivi, prezenți la marea întrecere din Italia Newsweek.ro
În perioada 6-22 februarie 2026, în Italia are loc o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar ...
08:20
Oana Ţoiu pleacă la Washington: întâlnire cu Marco Rubio și discuții-cheie despre minerale critice Newsweek.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe în 3 februarie o vizită de lucru la Washington, la invitaţia s...
08:10
Cartofi fierți sau cartofi prăjiți. Care sunt mai periculoși pentru glicemie? Ar trebuie înlocuiți cu cereale? Newsweek.ro
Cartofii fierți sau cei prăjiți influențează diferit glicemia. Modul de preparare contează mai mult ...
08:00
OCDE trage semnalul de alarmă: +30% cazuri de cancer în UE în mai puțin de 25 de ani Newsweek.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu cir...
07:50
Marea Britanie preia comanda noii Forțe de Reacție pentru Operațiuni Speciale a NATO Newsweek.ro
Ministerul britanic al Apărării a confirmat că Regatul Unit a finalizat toate pregătirile pentru a c...
07:50
Bugetul pe ultima sută de metri. Ministrul Economiei recunoaște ce s-a greșit Newsweek.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că, până la finalul acestei luni, ar treb...
07:40
Cum să vă protejați găinile de frig iarna? Aveți grijă la umiditatea din adăpostul lor. Mai produc ouă? Newsweek.ro
Cum să vă protejați găinile de frig iarna? Iarna, găinile sunt sensibile la frig și umiditate, care ...
07:30
La 3 ani după ce F-22 Raptor a doborât un balon spion chinezesc, NATO este invadată de baloanele cu țigări Newsweek.ro
După desfășurarea rachetelor letale Iskander și Oreshnik, cel mai apropiat aliat al Rusiei, Belarus,...
Acum 12 ore
07:10
Horoscop 4 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Leilor. Racii întâmpină probleme cu banii Newsweek.ro
Horoscop 4 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu tensiuni Leilor. Racii întâmpină probleme cu ba...
07:10
Descoperire spectaculoasă în spațiu: o planetă asemănătoare Pământului ar putea găzdui viață Newsweek.ro
O senzație în spațiu: Cercetătorii estimează la 50% probabilitatea ca exoplaneta stâncoasă să se afl...
