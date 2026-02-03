Victimele lui Epstein primesc amenințări cu moartea. Avocații acuză Departamentul de Justiție al SUA de eșec

Newsweek.ro, 3 februarie 2026 16:20

Dezvăluirile și publicațiile legate de crimele comise de decedatul agresor sexual Jeffrey Epstein pr...

Acum 5 minute
16:40
Piața agricolă, zguduită: HempFlax renunță la operațiunile din zona Sebeș–Alba Iulia Newsweek.ro
Portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă, ...
Acum 15 minute
16:30
Taximetriștii refuză să treacă la mașini electrice. Protestează, la Atena și Salonic: Nu sunt rentabile Newsweek.ro
Conform legii, de la 1 ianuarie 2027, toate taxiurile nou licențiate în Atena și Salonic trebuie să ...
Acum 30 minute
16:20
Victimele lui Epstein primesc amenințări cu moartea. Avocații acuză Departamentul de Justiție al SUA de eșec Newsweek.ro
Dezvăluirile și publicațiile legate de crimele comise de decedatul agresor sexual Jeffrey Epstein pr...
16:20
Record negativ în transportul maritim. Mii de marinari lăsați în voia sorții pe sute de nave Newsweek.ro
Peste 6.000 de marinari au fost abandonați pe 410 nave în 2025, ceea ce reprezintă cel mai grav an î...
Acum o oră
16:10
Miercurea Ciuc strânge semnături din toată țara pentru schimbarea legii taxelor locale Newsweek.ro
Primăria municipiului Miercurea Ciuc a lansată o petiţie prin care îi solicită premierului Ilie Bolo...
16:00
Corlățean, acuzat de Ucraina de dezinfomare. Fostul ministru PSD a adus Centrul cultural rus în România Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe PSD care a adus Centrul cultural rus în România, Titus Corlățean, actual ...
15:50
80.000.000 de colete non-UE au avut ca destinație România în 2025. Doar 10% au aterizat direct aici Newsweek.ro
Asociaţia Română a Magazinelor Online a transmis că în 2025, aproximativ 80 de milioane de colete no...
Acum 2 ore
15:30
Dezbatere între psihologii ieșeni: cum au primit noul proiect de lege? Newsweek.ro
Noul proiect de lege privind exercitarea profesiei de psiholog, precum și reorganizarea și funcționa...
15:30
O ingineră și-a dat demisia de la locul de muncă bine plătit și s-a întors la școală: „A fost un sacrificiu” Newsweek.ro
O ingineră software cu 8 ani de experiență în domeniu a renunțat la carieră pentru a se întoarce la ...
15:20
Se repetă povestea de la Mihail Kogălniceanu. O dronă suspectă a survolat o bază militară din Polonia Newsweek.ro
La aproape doi ani după ce drone au survolat Baza Mihail Kogălniceanu, povestea se repetă dar de dat...
15:10
Cine a fost universitarul românul menționat în Dosarele Epstein, decedat între timp? Era chimist Newsweek.ro
Publicarea documentelor judiciare din Dosarele Jeffrey Epstein, în SUA, a readus în atenția publică ...
15:00
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îngheţate Newsweek.ro
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îng...
14:50
Spania vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani Newsweek.ro
Guvernul spaniol vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 a...
Acum 4 ore
14:40
Ai drum cu mașina prin Ungaria, de la 1 februarie 2026 plătești mai mult. Cât costă vinietele? Newsweek.ro
De la 1 februarie 2026, autoritățile din Ungaria au scumpit vinietele pentru mașini, motociclete și ...
14:30
Ministrul Muncii anunță ajutor la pensie pentru pensionarii cu venituri mici. „Este nevoie de compensare” Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici, sublini...
14:10
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical Newsweek.ro
Avocatul Poporului a anunțat marți că atacat la Curte Constituțională ordonanța de urgență care a el...
14:00
Podul „Golden Gate” de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Reasfaltat de 5 ori în 2,5 ani de la inaugurare Newsweek.ro
Lucrare de „calitate”. Podul „Golden Gate” de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Pe o rampă de acc...
14:00
Mircea Lucescu, în stare gravă la spital. FRF ia în calcul varianta unui nou selecționer al României Newsweek.ro
Mircea Lucescu este internat în stare gravă la Spitalul Universitar din București, după complicații ...
13:50
Ministrul Muncii anunță mărirea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități: „Cifrele nu mint” Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță mărirea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități: „Cifrele nu...
13:40
Statul vrea să închirieze angajaților locuințe de serviciu de 100 mp cu 40€/lună. De 20 ori sub prețul pieței Newsweek.ro
O Hotărâre aflată pe masa guvernului modifică prețul cu care se pot închiria imobilele aflate în adm...
13:30
Ucraina, Europa și SUA pregătesc un răspuns militar împoitrva Rusiei, dacă încalcă viitorul armistițiu de pace Newsweek.ro
Ucraina, Europa și Statele Unite au agreat un mecanism comun de reacție la eventuale încălcări ale u...
13:20
Ministrul Muncii anunță scutirea de la plata CASS pentru mamele în concediu maternal: „Orice leu contează” Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță scutirea de la plata CASS pentru mamele în concediu maternal: „Orice leu con...
13:00
Voucherul la gaze riscă să fie plătit tot de consumatori; legea consumatorului vulnerabil trebuie adaptată Newsweek.ro
Asociaţia Energia Inteligentă avertizează că schema voucherelor pentru plata gazelor naturale, aflat...
Acum 6 ore
12:40
Tenis: Carlos Alcaraz are o rată de succes de 87,5% la turneele de Grand Slam Newsweek.ro
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, proaspătul câştigător al Openului Australiei, îşi demonstrează co...
12:40
Avocatul Poporului a obligat Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei.„Punctaj majorat”. Cum a procedat Newsweek.ro
Avocatul Poporului a intervenit în favoarea mai multor pensionari. Într-un caz Avocatul Poporului a ...
12:30
Călin Georgescu visează la comunism: „Nu trebuie să consumăm ce produc alții. Banii să circule doar în țară” Newsweek.ro
Călin Georgescu, autodeclarat un adimirator al dictatorului Vladimir Putin, visează la reinstaurarea...
12:20
MotoGP: Alex Marquez a dominat prima sesiune de teste de la Sepang Newsweek.ro
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a dominat prima sesiune de teste din presezon rezervat...
12:10
Boții AI discută pe rețeaua socială Moltbook, un fel Reddit, și șochează oamenii: „Cum să-mi vând omul?” Newsweek.ro
Scenariile din filmele SF în care roboții ajung să se lupte cu oamenii pentru supremație încep să de...
12:00
Vodafone România îl numește pe Alex Băloi în funcția de Director Vodafone Business Newsweek.ro
— Vodafone România anunță numirea lui Alex Băloi în rolul de director al diviziei Vodafone Business,...
11:50
METEO România îngheață! Cod Galben de ger și de vânt puternic, în mai multe regiuni. Când se încălzește? Newsweek.ro
România îngheață! Meteorologii au emis Cod Galben de ger și de vânt puternic în mai multe regiuni. D...
11:50
Pot plăcile de rigips să înlocuiască tencuiala clasică? (P) Newsweek.ro
Sunteți în proces de construcție sau renovare a locuinței și urmează finisarea pereților? Aveți două...
11:40
MedLife finalizează achiziția MEDSTAR prin rețeaua Sfânta Maria și își consolidează prezența în Transilvania Newsweek.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță finalizarea tranzacției...
11:30
4 ani de „Start în educație”: Una din trei grădinițe este dotată cu resurse educaționale Newsweek.ro
Proiectul „Start în educație” implementat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom es...
11:30
Clanțele „ascunse”, stil Tesla, de pe mașini, interzise. Motivul, legat de siguranța în caz de accident Newsweek.ro
Moda clanțelor auto „ascunse”, cu mâner acționat electric ce intră în portieră și nu poate fi tras f...
11:30
Siegfried Muresan anunță o mare victorie pentru Bolojan: A spulberat contestarii cu 47- 3 Newsweek.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan anunță o mare victorie pentru Bolojan: Și-a spulberat contes...
11:10
Ce amendă iei, dacă mergi cu mașina acoperită cu zăpadă? Încă o sancțiune dacă nu se văd numerele Newsweek.ro
Iarna, șoferii se confruntă nu doar cu drumuri alunecoase și vizibilitate redusă, ci și cu obligații...
11:00
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern. Ce vor edilii de la premier? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu o delegație a primarilor din țară, la Palatul Victoria. Întâ...
10:50
Noi alerte de ger și vânt puternic, de la meteorologi. Cât mai durează frigul? Newsweek.ro
ANM a emis noi alerte de vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, polei şi gheţuş. Zonele...
Acum 8 ore
10:40
Escrocherie cu semințe inexistente de floarea-soarelui. Cum a pierdut un agriculor sute de mii de lei? Newsweek.ro
O escrocherie cu semințe de floarea-soarelui l-a făcut pe un agricultor din Republica Moldova să pia...
10:30
Ce îi mai motivează pe români să meargă la locul de muncă. Salariul este pe locul 2. Ce vor de fapt? Newsweek.ro
Românii caută mai mult de la locul de muncă. Dacă până acum salariul și beneficiile erau pe primul l...
10:20
O femeie de 65 de ani avea bijuterii în valoare de 25.000€. A rămas fără ele crezând că se supune legii Newsweek.ro
O femeie de 65 de ani a rămas fără bijuteriile pe care le strânsese de-a lungul timpului după ce un ...
10:10
Dumitru Chisăliță, despre voucherele la gaze: „Românul își va plăti propriul voucher”. De unde vin banii? Newsweek.ro
Românii cu venituri mici rabdă de frig în locuințe pentru că nu-și pot plăti facturile. Statul le ac...
10:00
Putin simte mirosul trădării. Investiții și exporturi record după discuțiile dintre Keir Starmer și Xi Jinping Newsweek.ro
Relațiile economice dintre Marea Britanie și China intră într-o nouă etapă, după vizita premierului ...
09:50
Judecătoarea care cerea indicații de la Lia Savonea se pensionează cu 22.000 lei pensie. Are 50 ani Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru ieșirea la pensie a 11 magistrați. Alții se pregă...
09:30
Călin Georgescu, delir în fața instanței: „Oamenilor le place să fie mințiți. Asta înseamnă „turul 2 înapoi” Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou...
09:20
Dosarele Epstein: Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în fața Congresului SUA Newsweek.ro
Bill și Hillary Clinton au anunțat că vor depune mărturie în fața unei comisii a Congresului SUA în ...
09:20
Sondaj în Ungaria.Imperiul puterii lui Orban se prăbușește. Opoziția Tisza, pro-Europa, are 8% peste Fidesz Newsweek.ro
Partidul de opoziție Tisza își menține un avans de opt puncte procentuale față de Fidesz, formațiune...
09:10
Când intră alocația și indemnizația de creștere a copilului în februarie? Ce sume primesc beneficiarii? Newsweek.ro
Când vor fi virate alocațiile de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului, stimulentu...
09:00
De ce trebuie să plătești apa de ploaie când stai la bloc sau la casă? Cum se calculează cât „ai consumat”? Newsweek.ro
Apa de polie (pluvială sau meteorică) este plătită de toți locatarii și de la casă și de la apartame...
Acum 12 ore
08:40
Inteligența artificială care uimește: Google Bard ar fi învățat singur limba bengali Newsweek.ro
Google a dezvăluit că chatbotul său de inteligenţă artificială, Google Bard, a demonstrat abilităţi ...
