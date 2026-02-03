Prima lună din 2026 anunță peste 500 deschideri ale dosarelor de insolvență. Creștere de peste 60% în Capitală

07:30

Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin Baia Mare SA, controlată de Ministerul Economiei și aflată în insolvență de nu mai puțin de 16 ani, ar vrea să exploateze resurse de aur, argint, cupru, zinc și alte neferoase din mai multe iazuri de decantare aflate în administrarea sa.