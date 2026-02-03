Trump elimină tariful suplimentar de 25% pentru importurile din India. New Delhi va opri achizițiile de petrol rusesc

19:20

Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiției în dosarul în care a fost acuzat că ar fi falsificat semnăturile pe două contracte de muncă pentru a acoperi faptul că o consilieră nu s-a prezentat nicio zi la serviciu, dar a încasat salariu timp de un an.