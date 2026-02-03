Roșia Montană 2? Aviz de mediu pentru o mină de aur fără licență de exploatare. Buzoianu anunță verificări
Cotidianul de Hunedoara, 3 februarie 2026 16:00
Declic a contestat virulent decizia APM Hunedoara de a da avizul de mediu pentru proiect, deși acesta nu are licență. Ei au lansat mai multe acuzații la adresa ministrei Mediului Diana Buzoianu.
Acum 30 minute
16:00
15:50
Raportul dus de Simion în SUA: Banii Moscovei sunt, de fapt, de la PNL, UE discriminează, Nicușor a trișat # Cotidianul de Hunedoara
„Întreaga rețea de ONG-uri Soros, sute de influenceri și așa-zisi intelectuali finanțați din fonduri UE au acționat ca agenți electorali deghizați ai lui Nicușor Dan, încălcând legea electorală", se argumentează în secvența de raport care discută despre înfrângerea lui Simion din 2025.
15:50
Un tânăr din Maramureş a lovit un bărbat cu mașina în timp ce făcea drifturi, apoi l-a luat la bătaie # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr de 26 de ani din Maramureș a fost reținut după un incident violent petrecut în parcarea unui local din Bârsana. În timp ce făcea drifturi cu mașina, acesta a lovit un bărbat de 32 de ani, iar în loc să îl ajute, a coborât din autoturism și l-a agresat.
Acum o oră
15:30
„Nu știu cât o să mai țină balamalele să fiu singur", a spus edilul proaspăt ales în fruntea Bucureștiului, Ciprian Ciucu.
15:30
SURSE Sute de iazuri, verificate. Suspiciuni că funcționează ca balastiere ilegale # Cotidianul de Hunedoara
Verificările sunt făcute la nivelul Ministerul Mediului.
Acum 2 ore
15:10
Federația Română de Fotbal a transmis un comunicat în care afirmă că starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu este una bună.
15:00
Cum a ajuns România divizată și din cauza minorilor penali. De ce lipsește calea de mijloc. Reacția ministrului interimar al Educației # Cotidianul de Hunedoara
Crima care a zguduit România în care trei adolescenți au plănuit și ucis cu sânge rece un coleg devine și un studiu de caz pentru lacunele legislative din sistem. Legea îl exonerează pe unul dintre agresori iar instituțiile subordonate au atribuții limitate.
15:00
Cursuri online în mai multe şcoli din Dolj, Gorj şi Vâlcea din cauza condiţiilor meteo # Cotidianul de Hunedoara
Cursurile şcolare se desfăşoară online, marţi, în şapte unităţi de învăţământ din judeţele Gorj, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
14:50
NASA spune că are în vedere abia pentru luna viitoare o fereastră de lansare pentru misiunea Artemis 2, care va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii.
14:50
Adriana Georgescu ar fi căzut în camera de arest, relatează G4Media conform unor surse. Avocata PNL a fost prinsă în flagrant de procurori când primea o șpagă de 60.000 de euro.
14:40
Csoma Botond: Încă nu e un film horror această guvernare. Sper să nu devină # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că Bolojan și-a pierdut autoritatea". UDMR nu susține acum ideea unui guvern minoritar.
14:40
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reţinut pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reţinut marţi dimineaţă sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de informaţii ruse.
14:40
Cine este Hubert Thuma? Un condamnat cu suspendare, reabilitat, cel care i-a luat locul lui Marian Petrache la Ilfov. Hubert Thuma, teuton de Ilfov, și Florin Pandele, marinar de Voluntari, domină și controlează județul Ilfov, cel mai mare rezervor de business și bani din România.
14:30
Gianni Infantino a declarat că FIFA ar trebui să ridice interdicţia impusă echipelor din Rusia de a participa la turneele internaţionale.
14:20
Raed Arafat a spus recent că a venit momentul ca şi România să facă un pas curajos şi să se alăture statelor care au decis deja limitarea accesului copiilor la reţelele de socializare.
14:20
Firma familiei lui Adriean Videanu a devenit subcontractor pentru prelungirea magistralei M4, un proiect de un miliard de euro. Compania Theda Mar va executa lucrări de placare pe tronsonul Eroii Revoluției - Gara Progresu.
14:20
Culise, trădări și calcule greșite. Cine sunt liderii PNL care l-au sabotat pe Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Surse politice au detaliat pentru Cotidianul șirul de erori care a dus eșecul de moment al demiterii celor mai slabi șefi de filiale.
Acum 4 ore
14:00
„Fiecare segment public interacționează cu celălalt prin exercitiul competentelor sale", spune Radu Marienscu la Prima News.
14:00
Plățile pentru alocația de stat, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi virate mai devreme în februarie, pe 6 februarie în conturi bancare, respectiv începând cu 10 februarie prin poștă.
13:50
După meci, Sorana a declarat că este foarte bucuroasă de această victorie, mai ales că este prima la Transylvania Open, și că atmosfera a fost extraordinară
13:50
Avocata Poporului a contestat reglementarea făcută de ministrul Sănătății care prevede ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.
13:40
Aceasta a fost prima ei victorie după despărțirea recentă de antrenorul Francis Roig și arată o revenire de formă promițătoare în sezonul 2026.
13:30
Poliția franceză și Europol au descins la sediul X din Paris. Elon Musk este citat oficial la audieri pe 20 aprilie.
13:10
Închisoare, traseism, demisii și decese. Cronica celor șase UAT-uri rămase fără gospodarul satului # Cotidianul de Hunedoara
Două orașe, trei comune și un sector din Capitală au rămas fără primar. În aceste șase unități administrativ-teritoriale (UAT), Guvernul trebuie să organizeze alegeri locale parțiale.
13:10
„Soluția pronunțată, astăzi, de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că în exercitarea atribuțiilor de serviciu magistrații au obligația de a acționa în conformitate și cu loialitate față de lege, reaua credință fiind incompatibilă cu garanțiile de exercitare a funcției judiciare", arată Curtea Supremă.
13:10
Cele două românce au arătat o chimie excelentă pe teren, au revenit spectaculos în momentele cheie și au transformat meciul într-un adevărat show pentru fani. O reală plăcere să le vezi de aceeași parte a fileului, jucând împreună, cu zâmbetul pe buze, nu adversare la simplu, ci partenere într-un duo care promite mult!
12:50
VIDEO UE, următoarea „Ucraina”. Putin mută piesele pentru un conflict cu NATO # Cotidianul de Hunedoara
Imagini noi din satelit confirmă că Rusia ridică garnizoane și baze aeriene la granița cu Finlanda, mobilizând 15.000 de soldați. Experții avertizează că Moscova își pregătește economia și trupele pentru un conflict direct cu NATO, folosind un limbaj agresiv, similar celui de dinaintea invadării Ucrainei.
12:50
Procurorii spun că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024
12:40
Primarii au venit cu mâna-tinsă la Guvern și au plecat cu principii – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Ne-am dori o finanțare mai bună", spune Dan Leoreanu, primarul PNL al municipiului Roman.
12:30
Mircea Lucescu are probleme de sănătate care se dovedesc mai grave decât se anticipa, iar medicii l-au inclus într-un program național pentru o boală cronică și complexă.
12:20
Vaticanul începe restaurarea frescei „Judecata de Apoi" a lui Michelangelo din Capela Sixtină, pentru a-i redobândi culorile originale. Lucrările vor dura 3 luni, iar capela va rămâne deschisă cu o reproducere digitală.
Acum 6 ore
12:10
Scăderea treptată a funcţiilor cognitive este asociată frecvent cu înaintarea în vârstă. În unele cazuri poate apărea înaintea unor afecţiuni neurologice grave alteori nu.
12:10
ANM avertizează cod galben de ger și vânt puternic până joi seară în mai multe regiuni din România, cu temperaturi scăzute, polei și ghețuș. Măsuri de precauție recomandate.
11:20
Bolojan intervine în criza de la Azomureș. Negocieri pentru preluarea de către Romgaz # Cotidianul de Hunedoara
Azomureș are în prezent circa 1.000 de angajați.
11:20
Germania vrea să reducă alocațiile pentru copiii românilor din diaspora. Uniunea Creștin-Democrată propune ajustarea sumelor în funcție de costul vieții.
11:20
Salariații din Educație resping măsurile politice adoptate de Guvern și amenință cu greva generală. Profesorii ce condiții mai bune în desfășurarea actului educațional și dreptate.
11:20
Gigi Becali a anunțat că e gata să meargă în Parlament pentru a urgenta transferul lui Joao Paolo (27 ani). Transferul internaționalului din Insulele Capului Verde nu poate fi înregistrat momentan. Joao Paolo este jucător extracomunitar și. El are permis de muncă, jucând anterior pentru Oțelul Galați. Problema e că, atunci când schimbă cluburile, jucătorii
11:10
STUDIU Alimentele ultraprocesate ar trebui reglementate la fel ca țigările # Cotidianul de Hunedoara
Alimentele ultraprocesate sunt concepute special pentru a crea dependență, la fel ca produsele din tutun. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetători de la universitățile Harvard, Michigan și Duke.
11:10
Cine nu a votat legea care tratează femicidul ca omorul calificat. O femeie s-a abținut # Cotidianul de Hunedoara
Trei senatori AUR și patru de la PACE s-au abținut. Un senator neafiliat a votat împotrivă.
11:10
Vrei să fii milionar? Treci de la curățenie la „consultanță” pentru fonduri europene # Cotidianul de Hunedoara
Printre antreprenorii români păgubiți se află și nume importante care au activat în industria jocurilor de noroc, dar și din zona curieratului.
11:00
Președintele Dan a ratat Summitul Davos. Nu trebuie să rateze și Conferința de Securitate de la München # Cotidianul de Hunedoara
Conferința de Securitate de la München din februarie este o oportunitate excelentă ca Președintele Dan să arate lumii că România este asertivă, gândește strategic și are idei
10:40
Cristian Măcelaru rămâne director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu până în 2031 # Cotidianul de Hunedoara
Mandatul lui Cristian Măcelaru ca director artistic al Festivalului și Concursului „George Enescu" a fost prelungit până în 2031 a anunțat Ministerul Culturii.
10:30
„AUR, după cum se văd sondajele, are toate șansele să vină la putere în toamnă și asta spun nu din pricina marilor talente politiciene ale celor care conduc AUR, ci chiar din pricina domnului Bolojan și din pricina președintelui României", a spus Dinescu.
10:20
Pomană sau relansare economică? Cât costă suplimentul PSD la pensie și ajutorul pentru persoane vulnerabile – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Cu ce s-au ales pensionarii de pe urma politicilor PSD? Cu o bunăstare de moment care s-a evaporat rapid. Până ce deficitul și inflația României nu vor scădea, orice fel de ajutoare punctuale nu vor putea acoperi creșterea costului vieții și nici nu vor face minuni pentru cei nevoiași. Este o amăgire pe care guvernele, nu doar cele social-democrate, o practică de 36 de ani. Un cerc vicios din care România nu reușește să iasă. Poporul ar trebui să fie în mult mai mare măsură independent financiar față de guvern. Executivele ar trebui să creeze doar cadrul propice pentru ca oamenii să se dezvolte. Nu să îi facă dependenți de sprijin financiar temporar și infim, doar ca să le mai câștige un vot.
Acum 8 ore
10:10
Anual, Primăria Capitalei alocă 2,5 miliarde de lei pentru subvenții pentru transportul public și energia termică.
10:10
Geniștii din Toulouse au intervenit într-o sală de operație pentru a neutraliza un obuz din 1918, găsit în corpul unui tânăr. Spitalul a fost securizat de teamă că proiectilul de 16 cm ar putea exploda. Pacientul este acum sub investigația poliției pentru încălcarea legii privind armele.
10:00
Cătălin Hîldan ar fi împlinit azi 50 de ani. Mesajul emoționant al lui Florentin Petre # Cotidianul de Hunedoara
„Astăzi nu te plângem. Astăzi te salutăm. Pentru ce ai fost. Pentru ce ai lăsat. Pentru faptul că, după atâția ani, încă reușești să ții un stadion unit", a scris Petre despre Cătălin Hîldan.
09:40
Deplasarea în Israel va fi făcută de lideri din toate partidele de la guvernare, dar și de reprezentatul minorității evreiești Silviu Vexler.
09:20
Documentele din dosarul Epstein dezvăluie detalii noi despre cuplul Trump. Un e-mail din 2016 descrie prima reacție a lui Donald după ce a cunoscut-o pe Melania la New York.
08:40
Cauți ceva plăcut. Cu vedete, povești și un strop de zâmbet. Te întrebai dacă divertismentul de zi a dispărut? Ei bine, este încă aici. La Prima TV.
