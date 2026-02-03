Potra rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile
Procurorii spun că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 The post Potra rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Închisoare, traseism, demisii și decese. Cronica celor șase UAT-uri rămase fără gospodarul satului # Cotidianul de Hunedoara
Două orașe, trei comune și un sector din Capitală au rămas fără primar. În aceste șase unități administrativ-teritoriale (UAT), Guvernul trebuie să organizeze alegeri locale parțiale. The post Închisoare, traseism, demisii și decese. Cronica celor șase UAT-uri rămase fără gospodarul satului appeared first on Cotidianul RO.
„Soluția pronunțată, astăzi, de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că în exercitarea atribuțiilor de serviciu magistrații au obligația de a acționa în conformitate și cu loialitate față de lege, reaua credință fiind incompatibilă cu garanțiile de exercitare a funcției judiciare”, arată Curtea Supremă. The post Procurorul „Portocală”, exclus a doua oară din magistratură appeared first on Cotidianul RO.
Cele două românce au arătat o chimie excelentă pe teren, au revenit spectaculos în momentele cheie și au transformat meciul într-un adevărat show pentru fani. O reală plăcere să le vezi de aceeași parte a fileului, jucând împreună, cu zâmbetul pe buze, nu adversare la simplu, ci partenere într-un duo care promite mult! […] The post „Gemenele tenisului românesc” fac spectacol la Transylvania Open! appeared first on Cotidianul RO.
VIDEO UE, următoarea „Ucraina”. Putin mută piesele pentru un conflict cu NATO # Cotidianul de Hunedoara
Imagini noi din satelit confirmă că Rusia ridică garnizoane și baze aeriene la granița cu Finlanda, mobilizând 15.000 de soldați. Experții avertizează că Moscova își pregătește economia și trupele pentru un conflict direct cu NATO, folosind un limbaj agresiv, similar celui de dinaintea invadării Ucrainei. The post VIDEO UE, următoarea „Ucraina”. Putin mută piesele pentru un conflict cu NATO appeared first on Cotidianul RO.
Primarii au venit cu mâna-tinsă la Guvern și au plecat cu principii – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Ne-am dori o finanțare mai bună”, spune Dan Leoreanu, primarul PNL al municipiului Roman. The post Primarii au venit cu mâna-tinsă la Guvern și au plecat cu principii – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Mircea Lucescu are probleme de sănătate care se dovedesc mai grave decât se anticipa, iar medicii l-au inclus într-un program național pentru o boală cronică și complexă. The post Mircea Lucescu e în stare gravă. FRF ia în calcul un plan B appeared first on Cotidianul RO.
Vaticanul începe restaurarea frescei „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo din Capela Sixtină, pentru a-i redobândi culorile originale. Lucrările vor dura 3 luni, iar capela va rămâne deschisă cu o reproducere digitală. The post Vatican începe restaurarea capodoperei „Judecata de Apoi” appeared first on Cotidianul RO.
Scăderea treptată a funcţiilor cognitive este asociată frecvent cu înaintarea în vârstă. În unele cazuri poate apărea înaintea unor afecţiuni neurologice grave alteori nu. The post Riscul de declin cognitiv, estimat cu ajutorul salivei și AI appeared first on Cotidianul RO.
ANM avertizează cod galben de ger și vânt puternic până joi seară în mai multe regiuni din România, cu temperaturi scăzute, polei și ghețuș. Măsuri de precauție recomandate. The post Cod galben de ger şi vânt, dar vremea se încălzeşte de miercuri appeared first on Cotidianul RO.
Bolojan intervine în criza de la Azomureș. Negocieri pentru preluarea de către Romgaz # Cotidianul de Hunedoara
Azomureș are în prezent circa 1.000 de angajați. The post Bolojan intervine în criza de la Azomureș. Negocieri pentru preluarea de către Romgaz appeared first on Cotidianul RO.
Germania vrea să reducă alocațiile pentru copiii românilor din diaspora. Uniunea Creștin-Democrată propune ajustarea sumelor în funcție de costul vieții. The post Germania vrea să reducă alocațiile pentru copiii românilor din diaspora appeared first on Cotidianul RO.
Salariații din Educație resping măsurile politice adoptate de Guvern și amenință cu greva generală. Profesorii ce condiții mai bune în desfășurarea actului educațional și dreptate. The post Sindicatele din Educație se pregătesc de greva generală appeared first on Cotidianul RO.
Gigi Becali a anunțat că e gata să meargă în Parlament pentru a urgenta transferul lui Joao Paolo (27 ani). Transferul internaționalului din Insulele Capului Verde nu poate fi înregistrat momentan. Joao Paolo este jucător extracomunitar și. El are permis de muncă, jucând anterior pentru Oțelul Galați. Problema e că, atunci când schimbă cluburile, jucătorii […] The post Gigi Becali merge în Parlament pentru a înregistra ultimul transfer appeared first on Cotidianul RO.
STUDIU Alimentele ultraprocesate ar trebui reglementate la fel ca țigările # Cotidianul de Hunedoara
Alimentele ultraprocesate sunt concepute special pentru a crea dependență, la fel ca produsele din tutun. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetători de la universitățile Harvard, Michigan și Duke. The post STUDIU Alimentele ultraprocesate ar trebui reglementate la fel ca țigările appeared first on Cotidianul RO.
Cine nu a votat legea care tratează femicidul ca omorul calificat. O femeie s-a abținut # Cotidianul de Hunedoara
Trei senatori AUR și patru de la PACE s-au abținut. Un senator neafiliat a votat împotrivă. The post Cine nu a votat legea care tratează femicidul ca omorul calificat. O femeie s-a abținut appeared first on Cotidianul RO.
Vrei să fii milionar? Treci de la curățenie la „consultanță” pentru fonduri europene # Cotidianul de Hunedoara
Printre antreprenorii români păgubiți se află și nume importante care au activat în industria jocurilor de noroc, dar și din zona curieratului. The post Vrei să fii milionar? Treci de la curățenie la „consultanță” pentru fonduri europene appeared first on Cotidianul RO.
Președintele Dan a ratat Summitul Davos. Nu trebuie să rateze și Conferința de Securitate de la München # Cotidianul de Hunedoara
Conferința de Securitate de la München din februarie este o oportunitate excelentă ca Președintele Dan să arate lumii că România este asertivă, gândește strategic și are idei The post Președintele Dan a ratat Summitul Davos. Nu trebuie să rateze și Conferința de Securitate de la München appeared first on Cotidianul RO.
Cristian Măcelaru rămâne director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu până în 2031 # Cotidianul de Hunedoara
Mandatul lui Cristian Măcelaru ca director artistic al Festivalului și Concursului „George Enescu” a fost prelungit până în 2031 a anunțat Ministerul Culturii. The post Cristian Măcelaru rămâne director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu până în 2031 appeared first on Cotidianul RO.
„AUR, după cum se văd sondajele, are toate șansele să vină la putere în toamnă și asta spun nu din pricina marilor talente politiciene ale celor care conduc AUR, ci chiar din pricina domnului Bolojan și din pricina președintelui României”, a spus Dinescu. The post Dinescu: Probabil că PSD va bate palma cu AUR appeared first on Cotidianul RO.
Pomană sau relansare economică? Cât costă suplimentul PSD la pensie și ajutorul pentru persoane vulnerabile – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Cu ce s-au ales pensionarii de pe urma politicilor PSD? Cu o bunăstare de moment care s-a evaporat rapid. Până ce deficitul și inflația României nu vor scădea, orice fel de ajutoare punctuale nu vor putea acoperi creșterea costului vieții și nici nu vor face minuni pentru cei nevoiași. Este o amăgire pe care guvernele, nu doar cele social-democrate, o practică de 36 de ani. Un cerc vicios din care România nu reușește să iasă. Poporul ar trebui să fie în mult mai mare măsură independent financiar față de guvern. Executivele ar trebui să creeze doar cadrul propice pentru ca oamenii să se dezvolte. Nu să îi facă dependenți de sprijin financiar temporar și infim, doar ca să le mai câștige un vot. The post Pomană sau relansare economică? Cât costă suplimentul PSD la pensie și ajutorul pentru persoane vulnerabile – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Anual, Primăria Capitalei alocă 2,5 miliarde de lei pentru subvenții pentru transportul public și energia termică. The post Ciucu ar vrea să lase unii pensionari fără gratuitate pe STB appeared first on Cotidianul RO.
Geniștii din Toulouse au intervenit într-o sală de operație pentru a neutraliza un obuz din 1918, găsit în corpul unui tânăr. Spitalul a fost securizat de teamă că proiectilul de 16 cm ar putea exploda. Pacientul este acum sub investigația poliției pentru încălcarea legii privind armele. The post Tânăr ajuns la spital cu „istoria” înfiptă în el appeared first on Cotidianul RO.
Cătălin Hîldan ar fi împlinit azi 50 de ani. Mesajul emoționant al lui Florentin Petre # Cotidianul de Hunedoara
„Astăzi nu te plângem. Astăzi te salutăm. Pentru ce ai fost. Pentru ce ai lăsat. Pentru faptul că, după atâția ani, încă reușești să ții un stadion unit”, a scris Petre despre Cătălin Hîldan. The post Cătălin Hîldan ar fi împlinit azi 50 de ani. Mesajul emoționant al lui Florentin Petre appeared first on Cotidianul RO.
Deplasarea în Israel va fi făcută de lideri din toate partidele de la guvernare, dar și de reprezentatul minorității evreiești Silviu Vexler. The post Coaliția, în frunte cu Grindeanu, merge să se vadă cu Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
Documentele din dosarul Epstein dezvăluie detalii noi despre cuplul Trump. Un e-mail din 2016 descrie prima reacție a lui Donald după ce a cunoscut-o pe Melania la New York. The post Momentul în care Trump „a pus ochii” pe Melania: „Ce bucată bună” appeared first on Cotidianul RO.
Cauți ceva plăcut. Cu vedete, povești și un strop de zâmbet. Te întrebai dacă divertismentul de zi a dispărut? Ei bine, este încă aici. La Prima TV. The post Exclusiv VIP revine cu un nou sezon și o nouă oră de difuzare appeared first on Cotidianul RO.
Președintele acuză universitatea că promovează ideologii antisemite și de „stânga radicală”, folosind tăierea fondurilor federale ca pârghie pentru a forța schimbări în educație. The post Trump se ceartă cu școala. Casa Albă, notă de plată pentru Harvard appeared first on Cotidianul RO.
Moltbook este prima rețea socială populată exclusiv de roboți AI, care au creat deja o religie proprie numită „Biserica lui Molt”. În timp ce unii agenți își „vând” stăpânii sau le publică datele bancare, experții avertizează că acest experiment artistic expune pericole majore de securitate. The post AI-ul are propriul forum unde complotează să scape de sub controlul uman appeared first on Cotidianul RO.
O nouă tehnologie AI oferă persoanelor nevăzătoare o „oglindă text”, descriind în detaliu aspectul fizic și mediul înconjurător. Deși soluția aduce o autonomie fără precedent, experții avertizează asupra erorilor tehnice și a riscului de a alimenta noi insecurități legate de imaginea corporală. The post AI devine „oglindă text” pentru nevăzători appeared first on Cotidianul RO.
Peter Mandelson, arhitectul din umbră al Partidului Laburist și fost comisar european, este implicat într-un scandal uriaș. Noi dovezi arată legături strânse cu Epstein, forțând demisia veteranului politic și zguduind din nou familia regală prin numele Prințului Andrew. The post Înalții Marii Britanii cad odată cu dosarul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
Frații Mocanu contestă, direct din Italia, condamnarea pentru tentativă de omor. Cererea este analizată astăzi, 3 februarie, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Neextrădați și sub supravegherea autorităților din peninsulă, aceștia nu se prezintă la proces fiind reprezentați de avocatul din România. The post Frații Mocanu dau lovitura și atacă condamnarea definitivă appeared first on Cotidianul RO.
Reformă din greșeală. Certurile din coaliție cresc numărul concedierilor din primării ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Efect de bumerang: deși tergiversarea reformei viza o îndulcire a acesteia, situația e fix invers și vor fi trimiși acasă mai mulți angajați din primării. The post Reformă din greșeală. Certurile din coaliție cresc numărul concedierilor din primării ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
După 13 amânări, un lider PNL așteaptă azi sentința în dosarul celor 22 de tone de tablă drept mită # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea Supremă în iunie 2022. De atunci au trecut 13 termene, însă nicio decizie pe fond. Alături de liderul PNL mai sunt trimise în judecată alte trei persoane. The post După 13 amânări, un lider PNL așteaptă azi sentința în dosarul celor 22 de tone de tablă drept mită appeared first on Cotidianul RO.
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, Thuma și Alina Gorghiu l-au pus la zid pe Bolojan SURSE # Cotidianul de Hunedoara
„A fost măcel în ședință” au declarat surse. The post Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, Thuma și Alina Gorghiu l-au pus la zid pe Bolojan SURSE appeared first on Cotidianul RO.
Bolojan-Thuma 1-1. Bolojan nu a putut schimba liderii de filiale din București. În schimb, a obținut un vot de încredere de la partid # Cotidianul de Hunedoara
Bolojan a cerut un vot de încredere de la partid, pentru a i se reconfirma sprijinul. The post Bolojan-Thuma 1-1. Bolojan nu a putut schimba liderii de filiale din București. În schimb, a obținut un vot de încredere de la partid appeared first on Cotidianul RO.
Intoxicația cu arsenic și mercur a lui Daniel Băluță: Cineva chiar mi-a făcut rău # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut declarații pe baza acuzațiilor referitoare la intoxicarea sa cu arsenic și mercur. The post Intoxicația cu arsenic și mercur a lui Daniel Băluță: Cineva chiar mi-a făcut rău appeared first on Cotidianul RO.
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale # Cotidianul de Hunedoara
După modelul Australei și Franței, acum și Portugalia vrea să interzică utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani. The post O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale appeared first on Cotidianul RO.
Sindicatul SANITAS și-a mandatat conducerea să negocieze în vederea exceptării sănătății și a Asistenței Sociale de la tăierea cu 10% a fondului de salarii. The post Sindicaliștii din Sănătate, pregătiți de grevă. Solicitările SANIAS appeared first on Cotidianul RO.
Rareș Bogdan l-a certat pe Bolojan: Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună # Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile din interiorul PNL se adâncesc, iar tabăra anti-Bolojan pare să câștige mai mult teren. The post Rareș Bogdan l-a certat pe Bolojan: Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună appeared first on Cotidianul RO.
Solicitarea acesteia urmează să fie analizată în ședința Secției pentru judecători din data de 5 februarie. The post „M-a sunat Lia se pensionează”. La 51 de ani appeared first on Cotidianul RO.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează cu privire la faptul că au apărut tentative de fraudă în numele instituției. The post Tentativă de fraudă în numele CNAIR. Avertismentul transmis de companie appeared first on Cotidianul RO.
Denise Rifai va avea o emisiune la o altă televiziune. The post Mutare surprinzătoare. Denise Rifai părăsește Kanal D appeared first on Cotidianul RO.
Trump, despre acordul comercial Canada-China: Vor interzice hocheiul pe gheață # Cotidianul de Hunedoara
Acordul comercial dintre China și Canada va favoriza intrarea pe piața canadiană a vehiculelor electrice chinezești, iar de cealaltă parte va oferi un acces facil pentru exporturile agricole canadiene. The post Trump, despre acordul comercial Canada-China: Vor interzice hocheiul pe gheață appeared first on Cotidianul RO.
Institutul Studierii Războiului (ISW) arată că suprafața pe care Rusia a cucerit-o în Ucraina s-a dublat luna trecută, față de decembrie 2025. The post Rusia accelerează ofensiva. Avans dublu în Ucraina în doar o lună appeared first on Cotidianul RO.
Pe lista Epstein poate fi trecut orice nume, iar imaginația americanilor și frustrările lor pot fi alimentate în anul electoral 2026 The post Epstein, frontul de acasă al războaielor lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
CES lansează studiul privind suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul de lansare a oferit un cadru de dialog şi dezbatere asupra concluziilor studiului şi a soluţiilor propuse. The post CES lansează studiul privind suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control appeared first on Cotidianul RO.
O femeie de origine română, Agnes Ullmann, va intra în istorie deoarece va avea numele gravat pe Turnul Eiffel, alături de alte legende ale științei, precum Marie Curie. The post O româncă scrie istorie la Paris – numele ei, gravat pe Turnul Eiffel appeared first on Cotidianul RO.
Laura Fernández a fost aleasă președinte al Costa Ricăi, continuând politica conservatoare și populistă a actualului guvern. Victoria sa vine pe fondul creșterii criminalității, iar instalarea oficială în funcție este programată pentru mai 2026. The post Conservatoarea Laura Fernandez a fost aleasă preşedinte în Costa Rica appeared first on Cotidianul RO.
Dosarul angajărilor fictive. Senator PSD și fost ministru al Sănătății, achitat # Cotidianul de Hunedoara
Final de proces Procesul penal privind angajarea fictivă s-a încheiat, ambii inculpați primind decizia de achitare. Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat achitarea definitivă atât a fostului ministru al Sănătății, Florian Bodog, cât și a fostei sale consiliere, Olivia Marcu. Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat […] The post Dosarul angajărilor fictive. Senator PSD și fost ministru al Sănătății, achitat appeared first on Cotidianul RO.
