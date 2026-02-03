ULTIMA ORĂ CONFIRMARE Oferta Electroalfa este acoperită integral. Compania are undă verde să vină la bursă

16:20

Introducerea în România a taxei pe coletele non-UE de la 1 ianuarie 2026 nu a condus, deocamdată, la obiectivele urmărite de autorități, respectiv creșterea încasărilor la buget, dar o posibilă reevaluare a efectelor acestei măsuri nu ar trebui făcută decât mai târziu, nu după prima lună de la aplicare, spun principalele companii locale de curierat.