Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan

Golazo.ro, 3 februarie 2026 19:20

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, are de suferit după incidentele din meciul cu Cremonese, atunci când un fan al „nerazzurrilor” a aruncat cu o petardă lângă portarul echipei adverse.

Acum 5 minute
19:40
A ratat din doi metri! FOTO. Macalou, execuție șocantă în meciul cu FC Argeș » Avea toată poarta la dispoziție Golazo.ro
U Cluj - FC Argeș. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a gazdelor, a fost protagonistul unei ratări de zile mari în meciul din etapa #25 din Liga 1.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:50
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român Golazo.ro
Răzvan Sava, 23 de ani, a fost lăsat în afara lotului lui Udinese la ultimele două etape de Serie A. Directorul sportiv al alb-negrilor, Gianluca Nani, a vorbit despre decizia antrenorului Kosta Runjaic
Acum 2 ore
18:40
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1! Golazo.ro
Marian Huja, fundașul lui Pogon Szczecin care ar fi dorit de FCSB, ar putea fi transferat de CFR Cluj.
18:10
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani Golazo.ro
Emma Răducanu nu reușește să găsească antrenorul care să o înțeleagă, să-i redea agresivitatea pe teren și să-i ascută calitățile
18:00
Interes maxim pentru Bosquito : categoria de bilete VIP epuizată Golazo.ro
Bosquito revine la Sala Palatului pe 26 februarie, cu un concert aniversar care se anunță sold out. Categoria VIP este deja epuizată.
17:50
Bere Gratis, concert aniversar de 28 de ani Golazo.ro
Pe 13 februarie, ne dăm întâlnire cu Bere Gratis la Sala Palatului, pentru a sărbători 28 de ani de carieră, de prietenie și de seri în care am cântat unele dintre cele mai îndrăgite piese românești împreună.
17:50
Dorin Rotariu, pe val FOTO. Românul a marcat din nou în Cupa Turciei. Echipa sa a zdrobit o formație din prima ligă Golazo.ro
Igdir - Antalyaspor 6-0. Dorin Rotariu, jucătorul gazdelor, a înscris un gol în victoria categorică reușită de echipa sa în Cupa Turciei.
Acum 4 ore
17:40
Concertul Trooper „Regeneza” se mută la Palatul Național al Copiilor și va mai avea o reprezentație Golazo.ro
Concertul Trooper – „Regeneza”, programat inițial la Sala Palatului, va avea loc într-o nouă locație: Palatul Național al Copiilor, din București.
17:30
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?” Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit, la podcastul „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare greșeală din cariera de 27 de ani pe care a avut-o ca „central”.
17:00
„Andrei Vlad, cireașa de pe tort” Echipa care este foarte aproape de a obține semnătura fostului portar de la FCSB: „Va fi supus testelor necesare” Golazo.ro
Andrei Vlad (26 de ani) este aproape de a semna cu Volos, formație ce se află pe locul 7 în prima ligă din Grecia.
16:40
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5 Golazo.ro
WTA este mai tare decât ATP, este mai bine organizată, avertizează Ilie Năstase, primul lider mondial din era computerizată a tenisului. Și observă ceva nemaivăzut la Carlos Alcaraz
16:10
 „Îl urmărim, e pe listă” Kopic confirmă interesul lui Dinamo pentru un fotbalist „de calitate” + cum descrie Liga 1, înainte de meciul cu Farul Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul, duel ce contează pentru etapa #25 din Liga 1.
Acum 6 ore
15:40
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri” Golazo.ro
Ana Bogdan (33 de ani, #538 WTA) nu și-a putut stăpânii emoțiile după eliminarea încă din primul tur de la Transylvania Open.
15:20
„Informații confidențiale” Reacția Biroului de Presă al Spitalului Universitar de Urgență București, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu Golazo.ro
Spitalul Universitar de Urgență București a emis o informare despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.
15:00
„Nu ai cum să nu faci performanță!” Florentin Petre dezvăluie secretul succesului lui Zeljko Kopic la Dinamo  Golazo.ro
Florentin Petre, antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit la superlativ despre colaborarea pe care o are cu „principalul” Zeljko Kopic.
14:50
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a: „Nu se impunea penalty!” Golazo.ro
Kyros Vassaras a decis să dea credit unui arbitru care nu a intervenit pentru a se acorda penalty, deși multe păreri au susținut că s-ar fi impus lovitură de pedeapsă
14:50
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos să stați liniștiți” Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a emis un comunicat despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.
14:30
E bine sau rău pentru națională? Ce se va întâmpla cu cei 5 „tricolori”  care și-au schimbat cluburile în ianuarie Golazo.ro
Cinci internaționali s-au transferat în acest mercato. Trei foarte departe de țară. Cum le influențează viitorul imediat la selecționată în perspectiva barajului din martie
14:10
 „Sunt convins că Chivu va avea grijă de el” Transferul făcut de Inter în ultima zi de mercato: „Are un potențial de progres incredibil” Golazo.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a oficializat transferul francezului Yanis Massolin de la Modena, formație ce evoluează în Serie B.
14:10
„Ați făcut o greșeală!” Allan Saint-Maximin a părăsit echipa, după „acte de rasism” împotriva fiicelor sale Golazo.ro
Allan Saint-Maximin (28 de ani) și-a reziliat contractul cu formația mexicană Club America, din prima ligă.
Acum 8 ore
13:30
A ajuns iar în Liga 3 din Spania! Ricardo Grigore, fotbalist cu peste 100 de meciuri la Dinamo, a semnat cu  Real Aviles Golazo.ro
Ricardo Grigore (26 de ani), ultima dată la CS Tunari, din Liga 2, a semnat un contract cu Real Aviles CF, din al treilea eșalon din Spania.
13:30
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că transferul lui Kevin Ciubotaru (22), fundașul stânga de la Hermannstadt, nu mai este o țintă pentru roș-albaștrii.
13:20
Guardiola a depășit două miliarde! Totul despre transferurile catalanului la Manchester City. Zece ani de investiții continue Golazo.ro
Pep Guardiola, 55 de ani, din 2016 la Manchester City, a ajuns la 2,05 miliarde de euro plătite pentru jucători noi la „cetățeni”
12:40
Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB Ce număr va purta jucătorul transferat de la Oțelul + detalii despre tranzacție Golazo.ro
Joao Paulo este noul jucător al celor de la FCSB. Fotbalistul transferat de la Oțelul va purta tricoul cu numărul 18.
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe? Golazo.ro
Meciul dintre Tomislav Edward Papac și Sam Ryan Ziegann, de pe Queens Park, Southport, Australia, a oferit scene nemaivăzute pe un teren de tenis.
12:30
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român Golazo.ro
Deian Sorescu, jucătorul celor de la Gaziantep, a suferit o intervenție chirurgicală, după meciul cu Genclerbirligi, scor 1-2.
12:10
„A fost singura soluție!” Decizia luată de primăria Hunedoara în privința noului stadion „Corvinul”: „Ar fi fost păcat” Golazo.ro
Primăria Hunedoara a anunțat că va confinanța cu 25% construirea noului stadion „Corvinul”.
11:50
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie Golazo.ro
Preocupare sporită în famiia lui Mircea Lucescu, dar și în Federația Română de fotbal. Aflat într-un program național de tratament cronic, conform informațiilor medicale ale GOLAZO.ro, selecționerul are nevoie de ...
Acum 12 ore
11:40
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată . FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie Golazo.ro
Preocupare sporită în famiia lui Mircea Lucescu, dar și în Federația Română de fotbal. Aflat într-un program național de tratament cronic, conform informațiilor medicale ale GOLAZO.ro, selecționerul are nevoie de ...
11:20
AC Milan l-a trimis acasă! „Probleme critice!” » Transferul era ca și făcut pentru 35 de milioane de euro, dar a picat peste noapte! Golazo.ro
Jean-Philippe Mateta (28 de ani) a fost la un pas să fie cumpărat de AC Milan de la Crystal Palace, dar mutarea a picat peste noapte!
11:00
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre o posibilă retragere a rivalului și omologului său de la Rapid, Dan Șucu (60 de ani).
10:30
Omagiu pentru Hîldan Florentin Petre, mesaj emoționant în ziua în care „Unicul Căpitan” ar fi împlinit 50 de ani: „Dinamo încă te aşteaptă!” Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenor secund la FC Dinamo, a transmis un mesaj emoționant în ziua în care Cătălin Hîldan, „Unicul Căpitan” al roș-albilor, ar fi împlinit 50 de ani.
10:10
Liga 1, etapa #25 Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia, LIVE de la 16:00 » Program complet + clasament Golazo.ro
10:00
„Dădea și el din mână” Cum se purta Ianis Hagi când juca la Viitorul, sub comanda tatălui său, Gică Hagi: „Bă, ce naiba?! Vreau să merg acasă!” Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) a vorbit despre Ianis Hagi (27 de ani), la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
10:00
Întăriri pentru Gâlcă Oferta făcută de Rapid pentru fotbalistul cu 12 selecții în naționala țării sale » Are probleme la actuala echipă Golazo.ro
Rapid a făcut o ofertă oficială pentru Yanis Karabelyov (30 de ani), fundașul central bulgar al celor de la Partizan Belgrad.
09:20
Mititelu o ajută pe FCSB Echipa lui Gigi Becali profită de conflictul dintre olteni, înaintea dublei de foc cu Universitatea, din Cupa României și Superliga Golazo.ro
FCSB primește un ajutor important de la Adrian Mititelu, înaintea „dublei” de foc pe care o are cu Universitatea Craiova.
Acum 24 ore
23:50
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!” Golazo.ro
Surse din interiorul FRG acuză faptul că s-au cheltuit prea mulți bani în încercarea României de a obține medalia olimpică de bronz de la sol.
23:20
Here we go! Fabrizio Romano anunță că transferul fostului Balon de Aur s-a făcut! Golazo.ro
Karim Benzema (38 de ani), fostul câștigător al Balonului de Aur, ar fi ajuns la o înțelegere cu Al-Hilal, rivala lui Al-Ittihad, echipa la care a jucat în ultimii doi ani și jumătate
23:00
A scos FCSB din UCL Dinamo vrea să transfere un tânăr jucător care a ajutat la eliminarea campioanei din Ligă  » Suma oferită de „câini” Golazo.ro
Dinamo București a pus ochii pe mijlocașul Reshat Ramadani (22 de ani), jucătorul lui Dinamo Kiev. Tânărul macedonean evoluează sub formă de împrumut la Shkendija, clubul la care și-a început cariera. Ramadani a fost integralist în victoriile celor de la Shkendija împotriva FCSB-ului, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
22:50
FCSB se mută la Craiova  Decizia luată de conducerea campioanei pentru partidele următoare Golazo.ro
FCSB se va muta câteva zile la Craiova, pentru cele două meciuri cu Universitatea, din campionat și Cupa României.
22:30
Șumudică, un car de nervi VIDEO. Tehnicianul român a explodat în prelungirile ultimului meci din Golf:  „Fluieră! Ai dat penalty, cartonaș roșu, de toate!” Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a explodat de nervi la finalul meciului cu Neom, scor 1-1.
22:20
„Fac o scrisoare către guvern”   Gigi Becali,  despre problemele cu noul transfer al lui FCSB: „Trebuie să intervin ca parlamentar” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre transferul mijlocașului Joao Paulo (27 de ani) de la Oțelul Galați.
22:00
Imagini inedite VIDEO + FOTO. Cum și-a cerut scuze un sportiv japonez după ce a lovit cu mingea o femeie Golazo.ro
Yuji Nishida (26 de ani), un voleibalist japonez, a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce și-a cerut scuze într-un mod complet inedit.
21:50
Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric” Golazo.ro
Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor din Superliga, nu crede că FCSB și CFR Cluj ar putea să mai urce în play-off.
21:30
Perica, out Atacantul lui Dinamo ar putea ajunge în lupta de la retrogradare din Serie B Golazo.ro
Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar putea părăsi echipa condusă de Zeljko Kopic (48 de ani). Atacantul nu mai face parte din planurile pentru primul 11 și a intrat în dizgrația antrenorului său.
21:20
Rusia, înapoi?! Gianni Infantino ia în calcul reprimirea echipelor rusești în fotbalul internațional: „Trebuie s-o facem, interdicția nu a realizat nimic” Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a vorbit despre interdicția aplicată asupra Rusiei, ca urmare a războiului din Ucraina.
21:10
„E caz penal!” Consilierii generali s-au certat pe soarta bazei CS Olimpia. Proiectul a fost trimis spre aprobare la Guvern Golazo.ro
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, pe 29 ianuarie 2026, proiectul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București, cu 46 de voturi „pentru”, trei împotrivă și patru abțineri.
20:40
Mesaj pentru Popa Ce i-a transmis MM Stoica, după debutul la FCSB: „Dacă se întâmplă asta, înseamnă că nu o să fii portar” Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, i-a dat un sfat important lui Matei Popa (18 ani), după debutul la prima echipă.
20:30
Unde se va juca Dinamo U Craiova „Câinii” au pus în vânzare biletele pentru derby-ul din vârful clasamentului Golazo.ro
Dinamo - U Craiova se va juca în etapa #26, luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională
