Echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi. Revenire de senzație pregătită
Antena Sport, 3 februarie 2026 19:20
S-a aflat echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi (38 de ani). Starul argentinian, care în prezent evoluează la Inter Miami, este dorit în țara sa natală, la Newell’s Old Boys. Echipa din Argentina este cea la care Lionel Messi a început să joace fotbal. Vicepreședintele a confirmat interesul pentru readucerea starului sud-american. Newell’s Old Boys, din Argentina, vrea să-l transfere […] The post Echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi. Revenire de senzație pregătită appeared first on Antena Sport.
Acum 5 minute
19:40
Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham # Antena Sport
Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. Şi, acum vine surpriza! Conform Football London, Radu Drăgușin ar urma să fie trecut pe lista UEFA de Tottenham pentru a putea evolua în fazele eliminatorii Champions League! Londonezii vor evolua direct în optimile de […] The post Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Doliu la Inter şi în fotbalul italian. Fostul fundaș Nicolas Giani a murit la doar 39 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă. El a fost nevoit să se reragă din fotbal în 2022, din cauza problemelor de sănătate, iar acum a venit vestea tristă. Nicolas Giani și-a început cariera la juniorii […] The post Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:40
Dinamo a făcut cel de-al patrulea transfer al iernii. Numele fotbalistului a apărut direct pe site-ul FRF, unde sunt anunţate mutările oficializate de cluburi. Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Dinamo l-a transferat pe Elijah Beckett, de la clubul danez Aalborg BK. Numai că, pe site-ul formaţiei menţionate nu există informaţii despre jucător. Cel mai […] The post Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF appeared first on Antena Sport.
18:40
Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă # Antena Sport
Gabriela Ruse a fost învinsă de elveţianca Rebeka Masarova, cu 6-1, 4-6, 6-2, marţi, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca. Ruse (28 ani, 72 WTA) s-a înclinat după mai bine de două ore de joc (2 h 05 min). Gabriela Ruse, eliminată de la Transylvania Open în primul […] The post Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă appeared first on Antena Sport.
18:30
Giuseppe Marotta, preşedintele clubului Inter Milano, al cărui antrenor este Cristian Chivu, speră că noul San Siro va fi gata în 2030 şi insistă că fotbalul italian trebuie să fie “sustenabil” şi să se orienteze către jucători tineri, aşa cum procedează Chelsea şi Arsenal. Marotta a vorbit despre planurile clubului pentru un nou stadion în ultimul său interviu acordat pentru DAZN. Noul San Siro ar putea fi gata în 2030 “În sfârşit, […] The post Când va fi gata noul San Siro. Anunț uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
18:10
Pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri, patronul Mihai Rotaru mai face câteva mutări la Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a decis să readucă la echipă un jucător care a fost împumutat. Despre cine este vorba? Mirel Rădoi a fost cel care a decis să-l cedeze pe David Barbu, care a fost împrumutat de […] The post Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova appeared first on Antena Sport.
18:10
La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat” # Antena Sport
Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, participă în sezonul trei al emisiunii „Power Couple”, difuzată pe Antena 1. În timpul probei „Îmi pare rău”, cei doi și-au făcut confesiuni emoționante. Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit și care este unul dintre marile sale regrete, în ceea ce o privește pe Luiza. Acesta a recunoscut că se simte vinovat de faptul că partenera […] The post La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat” appeared first on Antena Sport.
18:10
Echipa Petrolul Ploieşti a dispus marţi, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 25-a din Superligă. Grozav a ratat prima ocazie importantă a meciului de la Ploieşti, în minutul 2, când Denis Rusu a respins şutul petrolistului. A urmat tripla ratare a gazdelor, prin Ricardinho, Rareş Pop […] The post Petrolul Ploieşti învinge pe Unirea Slobozia în prelungiri appeared first on Antena Sport.
17:50
Verdictul lui Florin Răducioiu. FCSB nu prinde play-off-ul: “Este într-o formă slabă” # Antena Sport
Florin Răducioiu a făcut o analiză personală asupra campionatului din România şi crede că FCSB nu va prinde un loc de play-off. Asta pentru că jocul bucureştenilor este unul “slab”, potrivit fostului component al “Generaţiei de Aur”. “Răspunsul meu este NU. Nu cred că FCSB poate ajunge în play-off. M-am uitat pe program, pare simplu, […] The post Verdictul lui Florin Răducioiu. FCSB nu prinde play-off-ul: “Este într-o formă slabă” appeared first on Antena Sport.
17:50
Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?” # Antena Sport
Ilie Năstase a oferit declarații despre Carlos Alcaraz, după succesul ibericului de 22 de ani de la Australian Open 2026. Fostul lider ATP, ajuns la vârsta de 79 de ani, s-a declarat convins de faptul că spaniolul nu-i urmărește recordurile lui Novak Djokovic, cel pe care l-a învins în patru seturi în finala de la Melbourne. „Nasty” […] The post Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:40
Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită # Antena Sport
Americanca Lindsey Vonn (41 ani) a confirmat marţi că va concura la Jocurile Olimpice Milano-Cortina care vor începe peste câteva zile, în ciuda unei rupturi complete a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng. ”Sunt încrezătoare că voi putea concura duminică (ziua probei de coborâre olimpice)”, a explicat Vonn, una dintre vedetele aşteptate ale acestor Jocuri, în timpul unei conferinţe de presă la Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn va […] The post Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită appeared first on Antena Sport.
17:30
Jack Doohan, care a disputat şapte Grand Prix-uri cu Alpine între sfârşitul anului 2024 şi începutul anului 2025, dar a părăsit echipa franceză la jumătatea lunii ianuarie, şi-a găsit un nou post într-o echipă de F1. Australianul a fost numit pilot de rezervă la Haas pentru anul 2026. Sezonul 2026 din Formula 1 se vede live exclusiv în Universul Antena. Jack Doohan va fi pilot de […] The post Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas, în sezonul 2026 din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
17:10
Daniel Pancu a reuşit o serie bună de rezultate, iar echipa are şanse reale să prindă play-off-ul. Daniel Pancu spune că le-a mulţumit într-un fel inedit jucătorilor. S-a pus în genunchi, în faţa lor, în vestiar. “Simt motivaţie, nu simt presiune la CFR. Chiar pot să spun că suntem într-un moment foarte bun. Pot să […] The post De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: “Vă spun” appeared first on Antena Sport.
17:10
„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe # Antena Sport
Ianis Zicu a prefațat duelul dintre Farul și Dinamo, din etapa a 25-a din Liga 1. Partida de la Ovidiu se va disputa miercuri, de la ora 20:30. În runda trecută, Farul a învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 4-1. Ianis Zicu a declarat că oltenii au cea mai bună echipă din Liga 1, din punct de vedere al […] The post „Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe appeared first on Antena Sport.
16:50
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Când nimeni nu se aştepta a venit o veste proastă despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecţionerul României a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă în aceste momente cu selecţionerul României? Mircea Lucescu a fost la un control cardiologic, dar tratamentul cu antibiotice nu răspundea la gripa severă, aşadar […] The post “E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
16:40
Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB # Antena Sport
Marian Huja și-a dat acordul și e gata de revenirea în Liga 1. Stopperul de 26 de ani este foarte aproape să semneze cu CFR Cluj, după ce a fost și pe lista FCSB-ului. Huja se va despărți de Pogon Szczecin, după jumătate de sezon. Presa din Polonia anunța că fundașul portughez, dar care are […] The post Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB appeared first on Antena Sport.
16:30
Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig” # Antena Sport
Valeriu Iftime a prefațat confruntarea dintre FCSB și Botoșani, din etapa a 25-a din Liga 1. Partida se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Patronul moldovenilor i-a pus gând rău lui Gigi Becali și a transmis că e „disperat” să câștige partida cu FCSB. Botoșani luptă pentru calificarea în play-off și are nevoie […] The post Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig” appeared first on Antena Sport.
16:30
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Mesajul lui Lucescu Mircea Lucescu a oferit o primă reacţie, după informaţiile îngrijorătoare apărute în presă legate de starea sa de sănătate. “Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”, a transmis selecţionerul României, prin intermediul FRF. 2. Emoţii pentru FCSB Şansele […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie appeared first on Antena Sport.
16:20
Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră” # Antena Sport
Zeljko Kopic a făcut un anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a confirmat faptul că pe lista sa se află Reshat Ramadani (22 de ani), un mijlocaș nord-macedonean. Ramadani poate evolua pe postul de mijlocaș defensiv, dar și stoppper. El se află sub contract cu Dinamo Kiev, dar în actuala stagiune a […] The post Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră” appeared first on Antena Sport.
16:00
Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102 # Antena Sport
În vara lui 2023, CFR Cluj întâlnea un „monstru” în preliminariile UEFA Conference League. Ardelenii erau eliminați dramatic de Adana Demirspor, o nouă forță apărută în Turcia, care tocmai îl transferase pe Nani, faimosul jucător portughez. Mai mult, Adana Demirspor, care încheiase sezonul precedent pe locul patru sub conducerea lui Vincenzo Montella, era antrenată de […] The post Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102 appeared first on Antena Sport.
16:00
Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. “Nerazzurrii” și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese # Antena Sport
Ministerul italian de Interne a impus marţi o interdicţie de călătorie pentru fanii lui Inter până pe 23 martie, după ce o rachetă de semnalizare lansată din tribune a aterizat lângă portarul lui Cremonese, Emil Audero, în timpul meciului de duminică câştigat de milanezi cu 2-0, scrie Reuters. Ordinul interzice, de asemenea, vânzarea de bilete […] The post Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. “Nerazzurrii” și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese appeared first on Antena Sport.
15:50
Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina, a anunţat Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. După un drum lung, cu zbor anulat şi reprogramat, tricolorii de la bob au aterizat la Veneţia, iar de acolo un autocar condus de un român i-a transportat în munţi. Primii sportivi Team Romania au ajuns […] The post Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina appeared first on Antena Sport.
15:50
Cel mai “nebun” campionat din Europa, întins pe doar 14 puncte: liderul e o nou-promovată, favorita e la retrogradare # Antena Sport
În weekend-ul recent încheiat s-a reluat cel mai bizar campionat din Europa, unde distanța dintre prima clasată și „lanternă” este acum de numai 14 puncte. Ekstraklasa, prima ligă din Polonia, continuă să uimească întreaga Europă. Din mai multe motive. Pe de-o parte, atrage atenția prăbușirea lui Legia Varșovia, cel mai titrat club din țară și […] The post Cel mai “nebun” campionat din Europa, întins pe doar 14 puncte: liderul e o nou-promovată, favorita e la retrogradare appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:30
Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani # Antena Sport
Primarul Municipiului Hunedoara, Dan Bobuțanu, a făcut recent un anunț cu privire la stadiul în care se află proiectul stadionului pe care ar urma să evolueze Corvinul în viitor. Edilul a postat pe pagina sa de Facebook că instituția pe care o conduce s-a angajat să contribuie cu 25% din valoarea investiției și că la […] The post Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani appeared first on Antena Sport.
15:30
Joao Paulo a fost prezentat oficial la FCSB, fiind al treilea transfer al roş-albaştrilor, după Andre Duarte şi Ofri Arad. Gigi Becali i-a pus în contract o clauză importantă de reziliere. Patronul de la FCSB a plătit 600.000 de euro pentru achiziţionarea mijlocaşului de 27 de ani cotat la 700.000 de euro. La Oţelul va […] The post Ce clauză i-a pus Gigi Becali în contract lui Joao Paulo, după transferul la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:40
Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o primă reacţie după informaţiile îngrijorătoare apărute în presa din România, legate de starea de sănătate a selecţionerului României, despre care s-a scris că ar suferi de o boală cronică şi complexă. Mai mult, în acest context a venit şi vorba despre eventualul înlocuitor al lui Il Luce […] The post Mesajul lui Mircea Lucescu, după informaţiile îngrijorătoare apărute appeared first on Antena Sport.
14:30
Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY # Antena Sport
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, va juca miercuri seară, pe terenul lui Panathinaikos, în manşa tur a semifinalei Cupei Greciei. Partida va începe la ora 20:30 şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY. Câştigătoarea semifinalei va juca pentru trofeu împotriva echipei care se va impune în semifinala dintre OFI Crete şi Levadiakos, manşa […] The post Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
14:30
Universitatea Cluj și FC Argeș se întâlnesc astăzi în cel de-al doilea meci al zilei în etapa intermediară din Liga 1. Duelul este unul crucial în ceea ce privește lupta pentru play-off, ținând cont că la meciul din Ardeal sunt angrenate două formații aflate în prezent în Top 6. Partida dintre “U” Cluj și FC […] The post “U” Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Luptă aprigă pentru play-off în Ardeal appeared first on Antena Sport.
13:50
Andrei Vlad s-a despărţit de Aktobe după un an petrecut în Kazahstan, iar acum este gata să revină în Europa. Fostul portar al celor de la FCSB a este aproape de a ajunge în Grecia, la echipa de pe locul 7. Potrivit fanatik.ro, Andrei Vlad este aproape să semneze cu Volos, după ce a ajuns […] The post Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Cu cine va semna fostul portar de la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:50
Hermannstadt – Rapid LIVE TEXT (20:30). Giuleştenii continuă lupta pentru locul 1, cu Craiova şi Dinamo # Antena Sport
Meciul dintre Hermannstadt şi Rapid, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa marţi, de la ora 20:30, şi va putea fi urmărit LIVE TEXT pe as.ro. Pentru echipa lui Costel Gâlcă, duelul de la Sibiu reprezintă o nouă oportunitate să treacă pe locul 1, în Liga 1. Înainte de runda intermediară, Craiova […] The post Hermannstadt – Rapid LIVE TEXT (20:30). Giuleştenii continuă lupta pentru locul 1, cu Craiova şi Dinamo appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:30
Lamine Yamal, o nouă declarație de dragoste pentru Barcelona: “Sper să pot rămâne aici toată viața” # Antena Sport
Onorat luni în cadrul galei organizate de ziarul catalan Mundo Deportivo, Lamine Yamal (18 ani) şi-a dezvăluit intenţia de a-şi petrece întreaga carieră la FC Barcelona, clubul care l-a format. Vedeta Barcelonei a participat la gala ziarului sportiv catalan Mundo Deportivo, ajuns la cea de-a 78-a ediţie, dar mai ales la cea de-a 120-a aniversare […] The post Lamine Yamal, o nouă declarație de dragoste pentru Barcelona: “Sper să pot rămâne aici toată viața” appeared first on Antena Sport.
13:20
Statistică alarmantă pentru FCSB. Specialiștii au calculat ce șanse mai are campioana să intre în play-off # Antena Sport
Liga 1 și-a consumat etapa cu numărul 23, iar FCSB nu a putut să beneficieze deloc de jocul rezultatelor în lupta pe care o duce pentru un loc de play-off. Deși roș-albaștrii au câștigat contra lui Csikszereda, șansele lor de a prinde Top 6 au scăzut în contextul în care “U” Cluj, UTA, Farul sau […] The post Statistică alarmantă pentru FCSB. Specialiștii au calculat ce șanse mai are campioana să intre în play-off appeared first on Antena Sport.
13:20
Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă” # Antena Sport
Adrian Mutu a înţeles motivele din spatele dezvăluirii făcute de Gigi Becali în privinţa salariului pe care Olimpiu Moruţan îl câştigă la Rapid. Patronul FCSB-ului a dezvăluit cât câştigă fostul jucător al roş-albaştrilor în Giuleşti, iar Mutu este convins că Becali a dat această declaraţie pentru a destabiliza vestiarul lui Costel Gâlcă. Patronul FCSB speră […] The post Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă” appeared first on Antena Sport.
12:50
Carlos Alcaraz, proaspătul câştigător al Australian Open, îşi demonstrează competitivitatea în turneele de Grand Slam, cu o rată de succes de 87,5%, informează agenţia EFE. Liderul clasamentului ATP a câştigat 91 de meciuri la turneele majore – ultimul dintre ele duminică, în finala de la Melbourne -, înregistrând doar 13 înfrângeri. Cifre uluitoare pentru Carlos […] The post Cifre uluitoare pentru Carlos Alcaraz la turneele de Grand Slam appeared first on Antena Sport.
12:20
Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost recent internat de urgență la Spitalul Universitar din București, iar starea selecționerului este catalogată de medici drept “îngrijorătoare” și “gravă”. În acest moment, Federația Română de Fotbal ia în calcul posibilitatea ca antrenorul de 80 de ani să nu fie apt medical pentru barajul cu Turcia, motiv pentru care se gândesc […] The post Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF appeared first on Antena Sport.
12:10
Joao Paulo a semnat cu FCSB, unde va purta tricoul cu numărul 18. Venit de la Oţelul Galaţi, internaţionalul din Capul Verde va avea un salariu lunar de 15.000 de euro. “Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. Joao Paulo a semnat cu FCSB Internaționalul din Insula Capului Verde, […] The post Joao Paulo a semnat cu FCSB! Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
12:00
Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge # Antena Sport
James Harden și Los Angeles Clippers au intrat în discuții legate de oferirea la schimb a superstarului din NBA către o altă echipă. Indiferent de cine va intra pe fir pentru această mutare, trebuie să se miște rapid, deoarece termenul limită pentru perioada în care cluburile pot face schimb de jucători între ele este pe […] The post Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge appeared first on Antena Sport.
12:00
Campionul mondial de Formula 1 din 2009, pilotul britanic Jenson Button, va reprezenta echipa Aston Martin din punct de vedere comercial şi mediatic, un rol de “ambasador” pe care l-a exercitat anterior la Williams, potrivit unui comunicat publicat luni, citat de AFP. Button, în vârstă de 46 de ani, care a pilotat în Campionatul Mondial […] The post Campionul mondial Jenson Button a devenit ambasadorul Aston Martin appeared first on Antena Sport.
11:50
Raluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor” # Antena Sport
Raluca Strămăturaru se pregăteşte pentru a cincea participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Ajunsă la 40 de ani, sportiva din Sinaia va concura la sanie şi la Milano-Cortina. În 2018, la ediţia din Coreea de Sud de la Pyeongchang, Strămăturaru a obţinut cel mai bun rezultat de locul 4 obţinut de Ioan Apostol şi Liviu […] The post Raluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:30
Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună” # Antena Sport
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre episodul care a generat intrigă în rândul fanilor giuleșteni la meciul pierdut cu “U” Cluj. Dan Șucu a fost surprins vorbind într-un dialog aprins cu Gheorghe Răducanu, cunoscut sub numele de Gigi Corsicanu, iar suflarea alb-vișinie a început să […] The post Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună” appeared first on Antena Sport.
11:20
El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum # Antena Sport
Constantin Frăţilă (65 de ani) este un nume cunoscut în lumea arbitrajului din România, din perioada 1995-2001. Constănţeanul s-a lansat în afaceri pe bursă şi a ajuns să aibă acum o avere de 80 de milioane de euro. Omul de afaceri a făcut avere din piaţa de capital, dar şi cu afacerile legate de turism. […] The post El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum appeared first on Antena Sport.
11:00
Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: “Cel mai mare club din lume” # Antena Sport
Inter a fost o echipă extrem de discretă în această perioadă de mercato, fiind la un pas să încheie “fereastra” de transferuri fără să efectueze vreo mutare la echipa mare. S-a întâmplat însă cu câteva ore înainte de termenul limită, Yanis Massolin (23 ani) fiind fotbalistul prezentat în tricoul “nerazzurrilor”. Inter a făcut primul și […] The post Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: “Cel mai mare club din lume” appeared first on Antena Sport.
11:00
Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: “Nu cred că e puţin” # Antena Sport
Basarab Panduru a analizat prestaţiile echipelor care se luptă pentru un loc în play-off şi a numit formaţiile care ar merita să încheie pe un loc în primele şase, ţinând cont de evoluţiile lor. Au mai rămas şase etape din sezonul regulat, iar lupta pentru play-off este foarte strânsă. Dacă Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid […] The post Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: “Nu cred că e puţin” appeared first on Antena Sport.
10:10
FCSB s-a decis în privința lui Kevin Ciubotaru. Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu posibilul transfer # Antena Sport
FCSB a ales să nu îl transfere pe Kevin Ciubotaru în această perioadă de mercato, după ce fundașul lui Hermannstadt a refuzat inițial să vină la roș-albaștri. După ce a observat că nu a putut prinde un transfer în străinătate, jucătorul sibienilor s-a reprofilat și a luat în calcul mutarea la echipa campioană, însă Mihai […] The post FCSB s-a decis în privința lui Kevin Ciubotaru. Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu posibilul transfer appeared first on Antena Sport.
10:10
Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: “Dinamo încă te strigă” # Antena Sport
Florentin Petre, antrenorul secund al celor de la Dinamo, a transmis un mesaj emoţionant, marţi, în ziua în care Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan“ – ar fi împlinit 50 de ani. Cătălin Hîldan s-a născut la 3 februarie 1976 şi a murit la 5 octombrie 2000. Fostul jucător al “câinilor” a încetat din viaţă în […] The post Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: “Dinamo încă te strigă” appeared first on Antena Sport.
10:00
Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de “cetăţeni” # Antena Sport
Pep Guardiola va împlini 10 ani pe banca lui Manchester City vara aceasta, dar viitorul antrenorului spaniol este în continuare sub semnul întrebării. Întrebat aproape săptămânal de o eventuală plecare de pe Etihad, spaniolul nu a vrut să alimenteze aceste speculaţii şi a dat de înţeles că îşi va duce contractul, valabil până în var […] The post Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de “cetăţeni” appeared first on Antena Sport.
09:40
Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă: “Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO” # Antena Sport
Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro. Omul de afaceri din Constanţa a vorbit despre posibilitatea ca Farul să devină primul club care să fie înscris la bursă. Frăţilă a discutat deja […] The post Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă: “Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO” appeared first on Antena Sport.
09:40
Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr! Posibilele destinații ale lui “CR7”. Anunțul făcut în Portugalia # Antena Sport
Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr în urma scandalului care s-a creat în jurul echipei starului portughez. Atacantul de 40 de ani e extrem de supărat pe modul în care Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF) gestionează cluburile pe care le conduce, motiv pentru care a boicotat ultimul meci disputat în campionat […] The post Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr! Posibilele destinații ale lui “CR7”. Anunțul făcut în Portugalia appeared first on Antena Sport.
09:10
Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu oricine în acest moment # Antena Sport
Perioada de transferuri din această iarnă s-a încheiat în campionatele de top ale Europei. Chiar dacă aceste ferestre nu sunt la fel de spectaculoase precum cele din vară, situaţia jucătorilor la încheierea perioadei de iarnă ne poate oferi indicii legate de ce se va întâmpla în următoarea jumătate de an. Jucătorii care au intrat în […] The post Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu oricine în acest moment appeared first on Antena Sport.
