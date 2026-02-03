Statistică alarmantă pentru FCSB. Specialiștii au calculat ce șanse mai are campioana să intre în play-off
Antena Sport, 3 februarie 2026 13:20
Liga 1 și-a consumat etapa cu numărul 23, iar FCSB nu a putut să beneficieze deloc de jocul rezultatelor în lupta pe care o duce pentru un loc de play-off. Deși roș-albaștrii au câștigat contra lui Csikszereda, șansele lor de a prinde Top 6 au scăzut în contextul în care “U” Cluj, UTA, Farul sau […] The post Statistică alarmantă pentru FCSB. Specialiștii au calculat ce șanse mai are campioana să intre în play-off appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
13:30
Lamine Yamal, o nouă declarație de dragoste pentru Barcelona: “Sper să pot rămâne aici toată viața” # Antena Sport
Onorat luni în cadrul galei organizate de ziarul catalan Mundo Deportivo, Lamine Yamal (18 ani) şi-a dezvăluit intenţia de a-şi petrece întreaga carieră la FC Barcelona, clubul care l-a format. Vedeta Barcelonei a participat la gala ziarului sportiv catalan Mundo Deportivo, ajuns la cea de-a 78-a ediţie, dar mai ales la cea de-a 120-a aniversare […] The post Lamine Yamal, o nouă declarație de dragoste pentru Barcelona: “Sper să pot rămâne aici toată viața” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
13:20
Statistică alarmantă pentru FCSB. Specialiștii au calculat ce șanse mai are campioana să intre în play-off # Antena Sport
Liga 1 și-a consumat etapa cu numărul 23, iar FCSB nu a putut să beneficieze deloc de jocul rezultatelor în lupta pe care o duce pentru un loc de play-off. Deși roș-albaștrii au câștigat contra lui Csikszereda, șansele lor de a prinde Top 6 au scăzut în contextul în care “U” Cluj, UTA, Farul sau […] The post Statistică alarmantă pentru FCSB. Specialiștii au calculat ce șanse mai are campioana să intre în play-off appeared first on Antena Sport.
13:20
Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă” # Antena Sport
Adrian Mutu a înţeles motivele din spatele dezvăluirii făcute de Gigi Becali în privinţa salariului pe care Olimpiu Moruţan îl câştigă la Rapid. Patronul FCSB-ului a dezvăluit cât câştigă fostul jucător al roş-albaştrilor în Giuleşti, iar Mutu este convins că Becali a dat această declaraţie pentru a destabiliza vestiarul lui Costel Gâlcă. Patronul FCSB speră […] The post Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
12:50
Carlos Alcaraz, proaspătul câştigător al Australian Open, îşi demonstrează competitivitatea în turneele de Grand Slam, cu o rată de succes de 87,5%, informează agenţia EFE. Liderul clasamentului ATP a câştigat 91 de meciuri la turneele majore – ultimul dintre ele duminică, în finala de la Melbourne -, înregistrând doar 13 înfrângeri. Cifre uluitoare pentru Carlos […] The post Cifre uluitoare pentru Carlos Alcaraz la turneele de Grand Slam appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:20
Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost recent internat de urgență la Spitalul Universitar din București, iar starea selecționerului este catalogată de medici drept “îngrijorătoare” și “gravă”. În acest moment, Federația Română de Fotbal ia în calcul posibilitatea ca antrenorul de 80 de ani să nu fie apt medical pentru barajul cu Turcia, motiv pentru care se gândesc […] The post Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF appeared first on Antena Sport.
12:10
Joao Paulo a semnat cu FCSB, unde va purta tricoul cu numărul 18. Venit de la Oţelul Galaţi, internaţionalul din Capul Verde va avea un salariu lunar de 15.000 de euro. “Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. Joao Paulo a semnat cu FCSB Internaționalul din Insula Capului Verde, […] The post Joao Paulo a semnat cu FCSB! Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
12:00
Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge # Antena Sport
James Harden și Los Angeles Clippers au intrat în discuții legate de oferirea la schimb a superstarului din NBA către o altă echipă. Indiferent de cine va intra pe fir pentru această mutare, trebuie să se miște rapid, deoarece termenul limită pentru perioada în care cluburile pot face schimb de jucători între ele este pe […] The post Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge appeared first on Antena Sport.
12:00
Campionul mondial de Formula 1 din 2009, pilotul britanic Jenson Button, va reprezenta echipa Aston Martin din punct de vedere comercial şi mediatic, un rol de “ambasador” pe care l-a exercitat anterior la Williams, potrivit unui comunicat publicat luni, citat de AFP. Button, în vârstă de 46 de ani, care a pilotat în Campionatul Mondial […] The post Campionul mondial Jenson Button a devenit ambasadorul Aston Martin appeared first on Antena Sport.
11:50
Raluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor” # Antena Sport
Raluca Strămăturaru se pregăteşte pentru a cincea participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Ajunsă la 40 de ani, sportiva din Sinaia va concura la sanie şi la Milano-Cortina. În 2018, la ediţia din Coreea de Sud de la Pyeongchang, Strămăturaru a obţinut cel mai bun rezultat de locul 4 obţinut de Ioan Apostol şi Liviu […] The post Raluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:30
Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună” # Antena Sport
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre episodul care a generat intrigă în rândul fanilor giuleșteni la meciul pierdut cu “U” Cluj. Dan Șucu a fost surprins vorbind într-un dialog aprins cu Gheorghe Răducanu, cunoscut sub numele de Gigi Corsicanu, iar suflarea alb-vișinie a început să […] The post Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună” appeared first on Antena Sport.
11:20
El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum # Antena Sport
Constantin Frăţilă (65 de ani) este un nume cunoscut în lumea arbitrajului din România, din perioada 1995-2001. Constănţeanul s-a lansat în afaceri pe bursă şi a ajuns să aibă acum o avere de 80 de milioane de euro. Omul de afaceri a făcut avere din piaţa de capital, dar şi cu afacerile legate de turism. […] The post El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum appeared first on Antena Sport.
11:00
Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: “Cel mai mare club din lume” # Antena Sport
Inter a fost o echipă extrem de discretă în această perioadă de mercato, fiind la un pas să încheie “fereastra” de transferuri fără să efectueze vreo mutare la echipa mare. S-a întâmplat însă cu câteva ore înainte de termenul limită, Yanis Massolin (23 ani) fiind fotbalistul prezentat în tricoul “nerazzurrilor”. Inter a făcut primul și […] The post Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: “Cel mai mare club din lume” appeared first on Antena Sport.
11:00
Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: “Nu cred că e puţin” # Antena Sport
Basarab Panduru a analizat prestaţiile echipelor care se luptă pentru un loc în play-off şi a numit formaţiile care ar merita să încheie pe un loc în primele şase, ţinând cont de evoluţiile lor. Au mai rămas şase etape din sezonul regulat, iar lupta pentru play-off este foarte strânsă. Dacă Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid […] The post Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: “Nu cred că e puţin” appeared first on Antena Sport.
10:10
FCSB s-a decis în privința lui Kevin Ciubotaru. Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu posibilul transfer # Antena Sport
FCSB a ales să nu îl transfere pe Kevin Ciubotaru în această perioadă de mercato, după ce fundașul lui Hermannstadt a refuzat inițial să vină la roș-albaștri. După ce a observat că nu a putut prinde un transfer în străinătate, jucătorul sibienilor s-a reprofilat și a luat în calcul mutarea la echipa campioană, însă Mihai […] The post FCSB s-a decis în privința lui Kevin Ciubotaru. Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu posibilul transfer appeared first on Antena Sport.
10:10
Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: “Dinamo încă te strigă” # Antena Sport
Florentin Petre, antrenorul secund al celor de la Dinamo, a transmis un mesaj emoţionant, marţi, în ziua în care Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan“ – ar fi împlinit 50 de ani. Cătălin Hîldan s-a născut la 3 februarie 1976 şi a murit la 5 octombrie 2000. Fostul jucător al “câinilor” a încetat din viaţă în […] The post Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: “Dinamo încă te strigă” appeared first on Antena Sport.
10:00
Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de “cetăţeni” # Antena Sport
Pep Guardiola va împlini 10 ani pe banca lui Manchester City vara aceasta, dar viitorul antrenorului spaniol este în continuare sub semnul întrebării. Întrebat aproape săptămânal de o eventuală plecare de pe Etihad, spaniolul nu a vrut să alimenteze aceste speculaţii şi a dat de înţeles că îşi va duce contractul, valabil până în var […] The post Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de “cetăţeni” appeared first on Antena Sport.
09:40
Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă: “Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO” # Antena Sport
Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro. Omul de afaceri din Constanţa a vorbit despre posibilitatea ca Farul să devină primul club care să fie înscris la bursă. Frăţilă a discutat deja […] The post Cum poate ajunge Farul lui Gică Hagi listat la bursă: “Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO” appeared first on Antena Sport.
09:40
Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr! Posibilele destinații ale lui “CR7”. Anunțul făcut în Portugalia # Antena Sport
Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr în urma scandalului care s-a creat în jurul echipei starului portughez. Atacantul de 40 de ani e extrem de supărat pe modul în care Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF) gestionează cluburile pe care le conduce, motiv pentru care a boicotat ultimul meci disputat în campionat […] The post Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr! Posibilele destinații ale lui “CR7”. Anunțul făcut în Portugalia appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:10
Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu oricine în acest moment # Antena Sport
Perioada de transferuri din această iarnă s-a încheiat în campionatele de top ale Europei. Chiar dacă aceste ferestre nu sunt la fel de spectaculoase precum cele din vară, situaţia jucătorilor la încheierea perioadei de iarnă ne poate oferi indicii legate de ce se va întâmpla în următoarea jumătate de an. Jucătorii care au intrat în […] The post Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu oricine în acest moment appeared first on Antena Sport.
09:00
Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu orice în acest moment # Antena Sport
Perioada de transferuri din această iarnă s-a încheiat în campionatele de top ale Europei. Chiar dacă aceste ferestre nu sunt la fel de spectaculoase precum cele din vară, situaţia jucătorilor la încheierea perioadei de iarnă ne poate oferi indicii legate de ce se va întâmpla în următoarea jumătate de an. Jucătorii care au intrat în […] The post Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu orice în acest moment appeared first on Antena Sport.
09:00
Marius Șumudică a răbufnit în ultimul meci din Arabia Saudită: “Penalty, roșu, tot!”. S-a certat și cu secunzii # Antena Sport
Marius Șumudică a ieșit din nou în evidență la cel mai recent meci disputat de echipa sa, Al Okhdood, în campionatul Arabiei Saudite. La partida contra celor de la Neom, încheiată cu scorul de 1-1, tehnicianul român a fost protagonistul a două momente în care și-a pierdut cumpătul, prima dată la adresa secunzilor, iar ulterior […] The post Marius Șumudică a răbufnit în ultimul meci din Arabia Saudită: “Penalty, roșu, tot!”. S-a certat și cu secunzii appeared first on Antena Sport.
08:50
Ana Bărbosu şi Jordan Chiles au terminat de un an şi jumătate lupta la sol pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice, dar războiul dintre avocaţi continuă şi în prezent. Dacă iniţial avocaţii noştri au învins la TAS şi au adus bronzul în vitrina Anei şi în istoria gimnasticii româneşti, americanii au reuşit o […] The post 350.000 de euro pentru bronzul Anei Bărbosu! Un nou scandal în sportul românesc appeared first on Antena Sport.
08:40
Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16 # Antena Sport
FC Porto a suferit prima înfrângere din campionat în acest sezon din Liga Portugal, după ce a fost învinsă în deplasare cu scorul de 2-1 de Casa Pia, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Partida de pe Estadio Municipal de Rio Maior a fost decisă de golul lui Larrazabal și de autogolul lui […] The post Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16 appeared first on Antena Sport.
08:30
World Rugby şi Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Rugby din Australia 2027 au anunţat ţintarul meciurilor la cea mai importantă competiţie din lumea Ovalului. România, repartizată în urma tragerii la sorţi de pe 3 decembrie, în Grupa B, va debuta în competiţie cu eterna adversară Georgia, locul 13 mondial, la Townsville după care […] The post Programul României la Cupa Mondială din Australia, din 2027 appeared first on Antena Sport.
08:20
Dan Şucu nu trece prin cea mai bună perioadă la Rapid, dar Gigi Becali e convins că patronul giuleştenilor nu va renunţa la club, cel puţin nu în viitorul apropiat. Becali susţine că rivalul său a investit deja zeci de milioane la Rapid, dar şi că acesta va trebui să înveţe să gestioneze transferurile pe […] The post “Pleacă Dan Şucu de la Rapid?” Gigi Becali a dat cărţile pe faţă appeared first on Antena Sport.
08:00
Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027: “Un Grand Slam câștigat” # Antena Sport
Sorana Cîrstea se află la ultimul an în circuitul profesionist. Ajunsă la aproape 36 de ani, românca joacă acum la Transylvania Open şi a fost întrebată ce ar putea să o convingă să mai joace încă un an. Mai în glumă, mai în serios, Sorana a avut un răspuns: “poate un Grand Slam câştigat!”, un […] The post Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027: “Un Grand Slam câștigat” appeared first on Antena Sport.
07:40
LPF a anunţat, luni seară, programul etapei a 27-a din Liga 1. Cel mai tare meci, Universitatea Craiova – FCSB, se va disputa duminică, 15 februarie, de la ora 20:00. Programul etapei a 27-a a Ligii 1 Vineri, 13 februarie Petrolul Ploieşti – FC Argeş (20:00) Sâmbătă, 14 februarie Universitatea Cluj – FK Csikszereda (14:30) […] The post Programul etapei a 27-a a Ligii 1. Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
07:30
Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro a primit ok-ul să plece de la FCSB: “Mai contează 500.000 de euro?” # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) e liber să plece de la FCSB. Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit în vara lui 2025 970.000 de euro plus Musi a avut parte de un sezon dezamăgitor şi patronul roş-albaştrilor a luat decizia. Dacă iniţial, a vrut să îl păstreze, chiar dacă a avut o ofertă de […] The post Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro a primit ok-ul să plece de la FCSB: “Mai contează 500.000 de euro?” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:30
FC Botoșani a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în campionat. De această dată echipa gălăţeană Oţelul a reuşit să ia un punct şi să termine la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a. Botoşaniul rămâne totuşi pe loc de play-off, dar Vareliu Iftime […] The post FC Botoşani nu mai bate de şase meciuri. Valeriu Iftime: “Lucrurile sunt grave!” appeared first on Antena Sport.
23:00
Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România # Antena Sport
Decesul suporterilor de la PAOK în accidentul din România încă aduce trisţeţe în rândul fanilor formaţiei elene, dar şi în rândul oficialilor clubului. Pentru a păstra cu respect imaginilea celor şapte fani în amintire, clubul de fotbal PAOK Salonic a anunțat că îi va da în judecată pe toți cei care insultă memoria celor ştinşi […] The post Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România appeared first on Antena Sport.
22:50
Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea al turneului Transylvania Open, după un meci destul de solid contra Kamillei Rakhimova, ocupanta locului 93 mondial. Sportiva noastră a arătat constanță în joc și și-a trecut în palmares al treilea succes consecutiv în duelurile directe cu jucătoarea din Uzbekistan. Sorana Cîrstea, victorie în două seturi cu […] The post Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca appeared first on Antena Sport.
22:30
Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci” # Antena Sport
Echipa gălăţeană Oţelul a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a. Rezultatul l-a mulţumit pe Gigi Becali, care crede că în două etape FCSB se va clasa pe un loc în prima parte a clasamentului. Patronul FCSB a făcut calcule în direct, anunţând […] The post Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci” appeared first on Antena Sport.
22:20
Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj # Antena Sport
Issouf Macalou este unul dintre jucătorii interesanți ai acestui sezon care activează la Universitatea Cluj. Ivorianul a impresionat iarăși într-un duel cu Rapid și se zvonea că acesta se află pe lista celor de la FCSB Gigi Becali a intrat în direct pentru a discuta despre transferurile pe care urmează să le mai efectueze la […] The post Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj appeared first on Antena Sport.
22:10
De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: “Trebuie să intervin ca parlamentar” # Antena Sport
Situaţie incredibilă. Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi. “El este deja transferat, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis […] The post De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: “Trebuie să intervin ca parlamentar” appeared first on Antena Sport.
22:00
Ce lovitură! Fotbalistul care a făcut senzație la CFR Cluj a semnat cu un club de tradiție din Bundesliga # Antena Sport
Philip Otele a fost unul dintre cei mai importanți jucători străini care au evoluat în campionatul României, acesta reușind să facă senzație în tricoul celor de la CFR Cluj. La un an și jumătate de la plecarea din Gruia, fotbalistul nigerian a fost prezentat de către unul dintre cele mai importante cluburi din Bundesliga: Hamburger […] The post Ce lovitură! Fotbalistul care a făcut senzație la CFR Cluj a semnat cu un club de tradiție din Bundesliga appeared first on Antena Sport.
21:40
Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85 # Antena Sport
Marius Șumudică trăiește în continuare periculos în Arabia Saudită, după ce Al-Okhdood a ratat o nouă victorie pe final în campionat. Gazdele au încheiat disputa și în 10 oameni. Echipa pregătită de tehnicianul român a remizat pe teren propriu contra celor de la Neom SC, la capătul unui meci în care gazdele au condus timp […] The post Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85 appeared first on Antena Sport.
21:40
Tănase este uimit că Arena Naţională are acoperiş, dar este degeaba. Era mult mai tânăr când a fost tras ultima oară. Cu Csikszereda a nins ca în poveşti pe cel mai mare stadion al ţării. The post Jurnal Antena Sport | Victorie cu fulgi cu tot appeared first on Antena Sport.
21:10
Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026 # Antena Sport
Cine este şi din ce face bani Simona, soţia lui Marius Urzică. Partenera de viață a campionului olimpic Marius Urzică a intrat în atenția publicului odată cu participarea cuplului la emisiunea „Power Couple România”, difuzată de Antena 1. Deși Marius este o figură cunoscută în gimnastica românească, Simona impresionează prin discreție, eleganță și o poveste […] The post Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026 appeared first on Antena Sport.
21:00
Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere # Antena Sport
Ana Bogdan, beneficiara unui wild card şi locul 538 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur la Transylvania Open, turneu WTA care se desfăşoară la Cluj-Napoca. Ana Bogdan a fost învinsă de sportiva poloneză Maja Chwalinska, venită din calificări şi locul 146 WTA, scor 6-3, 6-2. Meciul a durat o oră şi 31 de […] The post Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere appeared first on Antena Sport.
21:00
Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu” # Antena Sport
FC Botoșani și Oțelul Galați au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 24 din Liga 1. Cele două formații au luptat pentru cele trei puncte pe un ger năprasnic, însă niciuna nu a găsit drumul spre gol. Gazdele au fost mai periculoși, irosind șanse uluitoare de a înscrie în poarta apărată […] The post Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu” appeared first on Antena Sport.
20:30
Botoşani şi Oţelul s-au întâlnit în ultimul meci al etapei a 24-a a Ligii 1. Partida de pe Municipal s-a încheiat cu scorul de 0-0, în ciuda faptului că gazdele au controlat disputa. Echipa antrenată de Leo Grozavu a ratat ocazii uriașe la poarta lui Dur-Bozoancă, printre care și o bară a lui Zoran Mitrov. […] The post Botoşani – Oţelul 0-0. Remiză fără goluri pe Municipal. Rezultatul bun pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
20:20
Fotbalistul a trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB în această seară. Transferul va fi oficializat în scurt timp. Joao Paulo este jucătorul care a semnat cu FCSB, după câteva zile de la anunţul lui Gigi Becali despre acordul cu clubul Oţelul. Paulo a efectuat vizita medicală şi, cum totul a fost în regulă, […] The post A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer appeared first on Antena Sport.
20:10
FCSB va avea un meci capital etapa viitoare în ceea ce privește prezența în play-off, urmând să înfrunte pe Arena Națională echipa FC Botoșani, una dintre revelațiile acestei ediții de campionat. Părăsită de suporteri la ultimele partide, cu Fenerbahce, respectiv Csikszereda, gruparea antrenată de Elias Charalambous a primit o veste de excepție. Peluza Nord revine […] The post Veste extraordinară pentru FCSB! Decizia luată înaintea meciului cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.
20:00
Universitatea Craiova II a realizat, oficial, transferul lui Luca Mario Popa, fundaș de 20 de ani originar din Oradea. Jucătorul a semnat un contract valabil un an și jumătate și va evolua pentru echipa secundă a Științei. Mutarea a fost oficializată. El a evoluat în Italia, la Venezia, iar în România pentru Gloria Bistriţa, CSC […] The post Fundaş din Italia, transferat de Universitatea Craiova! E oficial appeared first on Antena Sport.
19:40
Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter # Antena Sport
Cristi Chivu i-a cucerit pe italieni, după un nou succes obținut alături de Inter în Serie A. Formația pregătită de tehnicianul român nu pare să aibă adversar în lupta la titlu, echipa jucând cu lejeritate, indiferent de oponent. Gazzetta dello Sport a venit cu un verdict în ceea ce privește Interul sub comanda antrenorului care […] The post Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter appeared first on Antena Sport.
19:10
Gigi Becali a avut o primă reacţie legată de informaţia apărută în presa din Polonia, conform căreia Marian Huja este în vizorul FCSB. Ce scriu polonezii? “Am aflat că FCSB, cel mai de succes club din România, controlată de milionarul controversat Gigi Becali, este interesată de Marian Huja. Dacă s-ar materializa transferul, ar însemna o […] The post Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Marian Huja la FCSB appeared first on Antena Sport.
19:00
Mihai Stoica a făcut praf arbitrul de la FCSB – Csikszereda: „Nu faci decât să ne creezi suspiciuni” # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie chinuită contra celor de la Csikszereda, iar imediat după meci, jucătorii lui Elias Charalambous au criticat arbitrajul. Deciziile centralului Cristian Moldoveanu l-au scos din sărite pe Gigi Becali. Nici Mihai Stoica nu l-a iertat pe arbitru. Oficialul campioanei României l-a desființat pe acesta și a lansat acuzații grave privind intențiile […] The post Mihai Stoica a făcut praf arbitrul de la FCSB – Csikszereda: „Nu faci decât să ne creezi suspiciuni” appeared first on Antena Sport.
18:40
Pe lista de transferuri a FCSB pentru această iarnă se află şi un atacant. Gigi Becali mai vrea să aducă un vârf petru ca Bîrligea să aibă concurenţă. Meme Stoica crede că nu este nevoie de încă un atacant, în contextul în care Mamadou Thiam a avut o evoluţie bună în ultima perioadă. „Nici nu […] The post Meme Stoica, anunţ despre atacantul care ajunge la FCSB: “Aşa a hotărât Gigi” appeared first on Antena Sport.
18:20
Raheem Sterling merge în Turcia! Destinație surprinzătoare pentru starul trecut pe la Liverpool, City și Chelsea # Antena Sport
Raheem Sterling este liber de contract după despărțirea de Chelsea, însă fotbalistul englez are toate șansele să își găsească echipă în timp record. Jucătorul care a mai evoluat pentru Liverpool, Manchester City și Arsenal este pe lista unui club din Turcia. Samsunspor a înaintat o ofertă pentru britanic, iar acesta urmează să ia o decizie […] The post Raheem Sterling merge în Turcia! Destinație surprinzătoare pentru starul trecut pe la Liverpool, City și Chelsea appeared first on Antena Sport.
18:20
Adrian Mutu, verdict categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off: “O să avem un sezon istoric” # Antena Sport
Adrian Mutu este convins că sezonul 2025/26 din Liga 1 va fi unul istoric. FCSB şi CFR Cluj, echipe care s-au luptat pentru titlu în ultimii ani, se află în acest moment pe locuri de play-out. Clujenii ocupă locul 9, în timp ce FCSB se află pe locul 11. Toate echipele de la FCSB în […] The post Adrian Mutu, verdict categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off: “O să avem un sezon istoric” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.