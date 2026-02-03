Tenis: România va întâlni Paraguay în barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis

18:10

În ultimul deceniu, medicina a trecut printr-o transformare fundamentală: de la o abordare universală, bazată pe tratarea simptomelor, la una de precizie, centrată pe codul unic al fiecărui pacient. În centrul acestei revoluţii se află genetica. La MedLife, testele genetice nu reprezintă doar o investigaţie de laborator, ci o busolă care ghidează atât pacienţii, cât şi medicii către decizii informate, prevenţie eficientă şi tratamente cu rată mare de succes