Laurenţiu Leoreanu (PNL): 'E greu să modifici retroactiv taxele locale and #8221;
Bursa, 3 februarie 2026 20:50
Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi că revenirea retroactivă asupra taxelor locale este dificilă. El a precizat că modificările pot fi gândite de guvernanţi, dar rămâne de văzut ce este fezabi
Acum 30 minute
21:00
Deputatul PNL Alina Gorghiu, aflată într-o vizită oficială în Israel alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat marţi seară că a aflat and #8222;cu uimire and #8221; despre presupusul puci împreună cu liderul PSD pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan
20:50
Acum o oră
20:30
Organizaţia Group of The European Youth for Change (GEYC) a fost desemnată şef al reţelei naţionale a Fundaţiei Anna Lindh România pentru 2026-2028, a anunţat marţi seara Ministerul Afacerilor Externe
20:30
Oficiali europeni încep miercuri negocieri în SUA, cu speranţa de a ajunge la un acord cu administraţia preşedintelui american Donald Trump privind minereurile rare (pământurile rare), materii prime esenţiale tehnologiilor avansate şi industriei militare
20:20
Tenis: România va întâlni Paraguay în barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis # Bursa
Echipa masculină de tenis a României va disputa, în perioada 6-7 februarie 2026, în deplasare, barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis, urmând să întâlnească selecţionata Paraguayului
20:20
Gabriela Ruse, locul 72 mondial, a fost eliminată, luni, de sportiva elveţiană Rebeka Masarova, locul 114 WTA, în primul tur la Transylvania Open
20:20
România consolidează legăturile diplomatice cu Legislativul american - este mesajul ministrului român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, postat pe X, după întrevederea avută marţi la Washington cu preşedintele Comisiei pentru apărare din Camera Reprezentanţilor, Mike Rogers
20:20
Cseke Attila: and #8221;Un sfert din primării nu vor trebui să reducă niciun post ocupat and #8221; # Bursa
Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila
Acum 2 ore
19:30
NATO a început planificarea misiunii Arctic Sentry pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a afirmat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei
19:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an
19:30
Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde a anunţat marţi că se retrage de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauza faptului că nu este bine pregătit fizic
Acum 4 ore
19:00
Noul preşedinte interimar al PNL Vaslui, Marius Arcăleanu, numit la începutul săptămânii prin decizia Biroului Politic Naţional, a declarat marţi pentru AGERPRES că prioritatea mandatului său este consolidarea partidului la nivel local
18:50
Senatorul USR Ştefan Pălărie a acuzat marţi PNL, AUR şi PSD că au iniţiat, printr-o procedură and #8222;care frizează orice logică and #8221;, trecerea proiectului de modificare a Legii Academiei Române prin Parlament, relatează Agerpres. El a susţinut că proiectul conţine prevederi and #8222;absolut abuzive şi respingătoare and #8221; şi a afirmat că USR se va opune adoptării acestuia
18:30
Preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Senat, Robert Cazanciuc, a pledat marţi pentru consolidarea infrastructurii rutiere şi feroviare a României
18:20
Echipa Petrolul Ploieşti a dispus marţi, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 25-a din Superligă
18:20
Jack Doohan, care a disputat şapte Grand Prix-uri cu Alpine între sfârşitul anului 2024 şi începutul anului 2025, dar a părăsit echipa franceză la jumătatea lunii ianuarie, şi-a găsit un nou post într-o echipă de F1
18:20
Schi alpin: Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina # Bursa
Starul american Lindsey Vonn, care a suferit o ruptură completă a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng în timpul coborârii de la Crans-Montana sâmbătă, a anunţat, marţi, că va participa la coborârea olimpică de la Cortina d and #39;Ampezzo
18:10
ADVERTORIAL Genetica la MedLife: Cum ne ajută testele genetice să prevenim bolile şi să personalizăm tratamentele # Bursa
În ultimul deceniu, medicina a trecut printr-o transformare fundamentală: de la o abordare universală, bazată pe tratarea simptomelor, la una de precizie, centrată pe codul unic al fiecărui pacient. În centrul acestei revoluţii se află genetica. La MedLife, testele genetice nu reprezintă doar o investigaţie de laborator, ci o busolă care ghidează atât pacienţii, cât şi medicii către decizii informate, prevenţie eficientă şi tratamente cu rată mare de succes
18:10
Hanwha Aerospace România a acordat, pe 27 Ianuarie 2026, burse pentru patru studenţi români la inginerie, selectaţi pentru prima ediţie a iniţiativei de schimb academic UPB-PNU, ca parte a angajamentului său mai amplu privind dezvoltarea pe termen lung a forţei de muncă şi localizarea industriei de apărare în România
18:00
Ministrul Economiei: 'Semnătura electronică intră într-o nouă etapă, cu blocaje eliminate and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunţat marţi că aplicarea efectivă a semnăturii electronice intră într-o nouă etapă, după publicarea în Monitorul Oficial a ordinului de ministru privind aplicarea Legii nr. 214 din 5 iulie 2024.
17:40
ASF: Dosarul CCP.RO a fost declarat complet; ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărţii Centrale # Bursa
* Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreşedinte al autorităţii: and #8222;Demersul CCP.RO se înscrie într-un context mai amplu de modernizare a infrastructurii pieţei de capital din România şi de aliniere la mecanismele europene de funcţionare and #8221;
17:40
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiată cererea sa de revocare a măsurii, conform News.ro. Georgescu este cercetat în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid şi crime de război
17:20
Preşedintele Comisiei speciale a Parlamentului pentru combaterea traficului de persoane, Diana Tuşa, a declarat marţi că este în pregătire un proiect de lege pentru modificarea articolului 374 din Codul penal, privind pornografia infantilă
Acum 6 ore
17:00
Alexandru Muraru: 'Există un curent majoritar în PNL care respinge orice idee de alianţă cu PSD' # Bursa
Deputatul Alexandru Muraru, vicepreşedinte al PNL, a declarat marţi că în Parlament există un curent majoritar care respinge orice idee de alianţă sau de liste comune cu PSD
16:50
Comisia Europeană a aprobat marţi primul set de metodologii în cadrul Regulamentului privind eliminările de CO and #8322; şi agricultura carbonului (CRCF), pentru a certifica activităţile care reduc permanent emisiile de dioxid de carbon
16:30
Csoma Botond, liderul deputaţilor UDMR, susţine că nicio forţă politică nu are, în acest moment crucial pentru România, interesul ca actualul guvern să fie demis
16:00
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, efectuează în perioada 3-5 februarie o vizită oficială în Israel, unde va avea întrevederi cu liderii politici de top ai statului, inclusiv cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele Isaac Herzog.
16:00
Eurostat: Utilizarea serviciilor cloud plătite de către firmele româneşti, semnificativ sub media europeană # Bursa
Datele publicate marţi de Eurostat arată că mai mult de jumătate (52,7%) din firmele din Uniunea Europeană au folosit în 2025 servicii cloud computing plătite, reprezentând o creştere de 7,4% faţă de 2023
15:50
Bolojan, în discuţii cu reprezentanţii Ameropa Grains România şi Romgaz privind achiziţia combinatului Azomureş # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit marţi, la Palatul Victoria, cu o delegaţie de reprezentaţi ai companiei Ameropa Grains România, deţinătoarea Azomureş
15:50
În luna ianuarie a acestui an înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit informaţiilor preliminare din statisticile publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) şi prelucrate de specialiştii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA)
15:50
TAROM şi Scandinavian Airlines (SAS) au anunţat, marţi, lansarea unei cooperări comerciale de tip codeshare. Cele două companii aeriene oferă pasagerilor acces la reţelele de rute combinate, prin zboruri operate în cadrul alianţei SkyTeam
15:40
Preşedintele Comisiei SRI, deputatul PSD Eugen Bejinariu, a prezentat marţi bilanţul activităţii comisiei pentru perioada august-decembrie 2025
15:30
Rata anuală a inflaţiei în Turcia a scăzut mai mult decât se estima în ianuarie şi a ajuns la 30,65%, cel mai redus nivel începând din noiembrie 2021, arată datele Institutului de Statistică turc (TurkStat).
15:20
XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale, a raportat venituri operaţionale de 506,7 milioane euro în 2025, cu 16,4% mai mari faţă de 2024, şi peste 864.000 de clienţi noi, un avans de 73,4%.
Acum 8 ore
14:50
Answear.com, unul dintre liderii din segmentul de fashion premium şi high-end din Europa Centrală, a raportat o creştere solidă a veniturilor în 2025, de aproape 13%, atingând un total de 403 milioane EUR (1,698 miliarde PLN).
14:30
Divergenţe între Comitetul Reprezentanţilor FP şi Franklin Templeton privind forma noului Contract de Administrare # Bursa
* Boardul FP: Forma contractului publicată nu reflectă varianta negociată şi include unilateral o clauză de penalitate* Franklin Templeton: Schimbarea contextului a determinat reintroducerea clauzei, menţinând concesiile agreate
14:30
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi Asociaţia de Microfinanţare din România (AMF) lansează primul produs de garantare de portofoliu destinat microîntreprinderilor, IMM-urilor şi start-up-urilor.
14:20
HomeRun, platforma online de servicii care conectează utilizatorii cu profesionişti de încredere, a înregistrat în 2025 o creştere a veniturilor de 44% în România şi şi-a extins reţeaua la peste 30.000 de profesionişti şi oferind aproape 1.500 de servicii la nivel naţional.
14:10
Liderul grupului AUR din Senat, Petrişor Peiu, avertizează că România a intrat în recesiune, invocând creşterea ratei şomajului, prăbuşirea sectorului serviciilor şi inflaţia cauzată de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan
14:00
Transportul rutier în România: tarifele ar putea creşte cu 8% în 2026 din cauza taxelor şi restricţiilor rutiere # Bursa
Eltra Logis estimează o creştere de 8% a tarifelor de transport rutier în 2026, majorarea fiind determinată de cumulul de factori care scumpesc operarea flotelor în România şi în restul Europei.
13:50
White Image 2025: IT şi Energie înregistrează cele mai mari rate de redeschidere ale emailurilor # Bursa
Studiul White Image pe 2025 arată că mesajele automatizate şi personalizate generează cele mai bune rezultate: deschideri de peste 75%, rate de click de peste 20% şi aproape zero reclamaţii de spam.
13:50
Formaţia Udinese a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa AS Roma, în etapa a 23-a a campionatului Italiei
13:50
Miliardarul Elon Musk a declarat luni că SpaceX a achiziţionat start-up-ul său de inteligenţă artificială xAI, combinând compania de rachete şi sateliţi cu producătorul chatbot-ului Grok, într-o mişcare menită să unifice ambiţiile lui Musk în domeniul inteligenţei artificiale (AI) şi al spaţiului
13:40
Autoritatea de Concurenţă: 70 de milioane de euro amenzi şi 119 operaţiuni analizate în 2025 # Bursa
Autoritatea de Concurenţă a publicat raportul de activitate pentru anul 2025 şi a evidenţiat principalele investigaţii şi decizii care au afectat sectoare importante ale economiei româneşti.
13:40
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marţi, cu primari ai municipiilor care administrează spitale municipale de urgenţă, pentru a discuta despre clasificarea unităţilor sanitare, criteriu în baza căruia vor fi alocate finanţări din fonduri publice
13:20
Vertiv introduce seria PowerUPS 200 pentru protecţia echipamentelor împotriva întreruperilor de curent # Bursa
Compania Vertiv (NYSE: VRT) a anunţat lansarea seriei PowerUPS 200, o gamă de sisteme UPS compacte, disponibile în capacităţi între 600 şi 2200 VA, destinată protecţiei echipamentelor împotriva întreruperilor de curent şi a fluctuaţiilor de tensiune.
Acum 12 ore
13:10
România intră într-o nouă etapă a gestionării finanţelor publice, pe fondul creşterii accelerate a datoriei suverane, care este estimată să depăşească pragul de 60% din PIB până la finalul anului 2026.
12:50
Casa de avocatură CMS a asistat un sindicat format din mai multe bănci internaţionale şi locale într-o refinanţare în valoare de 305 milioane de euro a portofoliului mixt Palas Iaşi, proiect care include spaţii de retail şi birouri.
12:40
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac, împreună cu poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A1 Deva - Nădlac, au descoperit peste 26.000 de ţigarete de contrabandă ascunse într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria.
12:30
COSMO PHARM, unul dintre cei mai vechi producători români de suplimente alimentare, a încheiat anul 2025 cu o creştere de 42% a vânzărilor faţă de anul anterior, pe fondul extinderii distribuţiei, al consolidării prezenţei în retail şi al dezvoltării portofoliului de produse.
