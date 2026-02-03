Sorana Cîrstea și Emma Răducanu avansează la Transylvania Open

18:30

România are peste 1500 de companii de stat cu pierderi mari, susține vicepremierul Oana Gheorghiu. Este esențial să decidem unde să fim actori importanți și unde să ne reducem activitatea. Modernizarea infrastructurii și atragerea de investiții depind de reforma acestor companii și de creșterea competitivității economice. România are peste 1500 de companii de stat, cu … Articolul Peste 1500 de firme de stat cu pierderi: România trebuie să aleagă direcția! apare prima dată în Main News.