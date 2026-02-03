Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: detalii despre problemele sale medicale

16:30

FCSB întâmpină probleme cu transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați din cauza permisului de muncă. Deși are un permis valabil în România, jucătorul are nevoie de o aprobată specială pentru a juca la FCSB, proces ce durează până la 30 de zile. Gigi Becali intenționează să intervină pentru a accelera procedurile.